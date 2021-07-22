ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Дашу — Большая жара

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.



Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Дашу — Большая жара

Дашу (Большая жара) - это двенадцатый из 24 малых сезонов и последний малый сезон лета, обычно начинающийся с 22 по 24 июля по григорианскому календарю. В этом году Дашу приходится на 22 июля. В это время как раз наступает вторая декада летней жары Чжунфу, которая считается самым разгаром жары.

Во время Дашу стоит невыносимо сильная жара, но погода с высокой температурой воздуха способствует росту сельскохозяйственных культур. В это время урожай растет быстрее всего, из-за чего в народе бытует поговорка "Не быть урожаю без жары и холода", "В жару людям дома не до смеха, а рису на поле комфортней всех". Как говорят "Злаки во время Дашу круглыми сутками поспевают", в регионах, где был посеян двухурожайный рис в это время начинается самая напряженная и трудоемкая сельскохозяйственная пора. "Сбор раннего риса по дню, а посадка позднего риса по часу", своевременный сбор раннего риса может уменьшить ущерб урожая, который может быть нанесен ветром и дождем в более поздний период, и обеспечить хороший урожай. Это также даст возможность вовремя посадить поздний рис, и тем самым обеспечить ему достаточный период для роста. В это время обильные осадки очень важны для сельскохозяйственного производства. В регионах Цзянсу и Чжэцзян есть такие сельскохозяйственные поговорки, как "Дождь в Сяошу подобен серебру, а в Дашу - золоту", "Обильные дожди во время Саньфу (три декады летней жары) - зерна и хлопок в изобилии".

Во время Дашу существуют такие народные обычаи, как кушать имбирь, чаепитие и разжигание благовоний периода Саньфу. Как говорится, "Зимой - ешь редьку, а летом - имбирь и не придётся к врачам вам ходить". В дни Саньфу люди нарезают или выжимают имбирь и смешивают его с коричневым сахаром, кладут его в емкость и накрывают марлей, сушат на солнце и съедают после того, как он полностью смешается. Кушать имбирь во время Саньфу особо полезно для здоровья и это часто используется для облегчения таких симптомов, как простуда, кашель и охлаждение желудка. Чай, который пьют во время Саньфу, готовится из более чем десяти видов китайских лекарственных трав, таких как жимолость японская, черноголовка обыкновенная и корень солодки, которые обладают эффектом охлаждения и отведения жары из организма. Из-за того, что во время сезона Дашу часто происходятся такие стихийные бедствия, как засуха, наводнение, буря, люди разжигают благовония и молятся о благоприятных ветрах и дождях во благо обильного урожая.

Во время Дашу стоит сильная жара, поэтому следует обращать внимание на предотвращение теплового удара, а также поддерживать здоровье посредством правильной диеты, сна, физических упражнений и хорошего настроения. Как говорится, "Всё сущее от природы предназначено для благосостояния", следует больше есть сезонные овощи, как люфа, брокколи, баклажаны и другие. В повседневной жизни желательно поздно ложиться и рано вставать, избегать охлаждения организма, следовать принципу "поддержания здоровья успокоением" и сохранять душевное спокойствие.

Как говорится, "Период Саньфу поможет восстановиться за все лето". Сезон Дашу - лучшее время для "лечения зимних болезней летом" по традиционной китайской медицине, что означает определенные заболевания, которые склонны возникновению, рецидиву или обострению именно зимой, получают целенаправленное лечение в летний сезон, чтобы повысить способность сопротивления организма заболеваниям, тем самым обеспечить облегчение или избавление от зимних заболеваний. "Пластыри Саньфу" - это часто применяемая терапия для того самого летнего лечения зимних болезней, сочетающая в себе иглоукалывание, обработку каналов и сосудов Цзинло и лекарства традиционной китайской медицины. В сезон Саньфу на акупунктурные точки человеческого тела непосредственно наносятся пластыри, изготовленные из лекарств традиционной китайской медицины. Химическая и термическая стимуляция микроэлементов лекарства на акупунктурных точках тела человека может дать лечебный эффект и профилактику болезней. Пластыри Саньфу в основном используется для профилактики респираторных заболеваний и артрита, вызванного холодом осенью и зимой. Обычно в первой, второй, третьей декаде летней жары клеят по одному пластырю, и если данную процедуру повторять три года подряд, то можно добиться какого-то лечебного эффекта.

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