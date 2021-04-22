ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ. 24 сезона традиционного китайского сельскохозяйственного календаря. Гуюй - Урожайные дожди

24 малых сезона (это дополнительный календарь, который использовался для ведения сельского хозяйства в древнем Китае) являются важной составляющей частью китайского лунного календаря. Это отражение опыта и мудрости трудящегося народа древнего Китая. 24 малых сезона известны как "пятое великое изобретение Китая", а также внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

Китай - одна из первых стран мира, вступивших в аграрную цивилизацию. Сельскохозяйственное производство тесно связано с изменениями в природе, поэтому древние китайцы открывали законы метеорологических изменений в течение года, наблюдая за изменениями астрономических явлений, температуры, осадков и климатических циклов в бассейне реки Хуанхэ, и сформировали полную систему знаний о сезонах, а именно "24 малых сезонах".

Согласно этому календарю, в году имеются 24 малых сезона от Личунь (Начало весны) до Дахань (Большие холода) по 15 дней каждый. Эти малые сезоны в основном определяют конкретное время перемен четырех сезонов, отражая тесную взаимосвязь между климатом и сельскохозяйственным бытом, тем самым стали ориентиром времени для производства и быта земледельческого общества. 24 малых сезона впервые появились в бассейне реки Хуанхэ, а затем постепенно стали применяться по всему Китаю и разными этническими населениями.

24 малых сезона не только выполняют функцию календаря, но и имеют очень богатую культурную составляющую, в которой существуют традиционные производственные инструменты, бытовая утварь, а также искусственные и литературные произведения, такие как пословицы, песни, мифы, каллиграфия и живопись, изделия ручной работы, еще и культура праздников, производственные обряды и народные обычаи.

Сегодня с бурным развитием науки и техники у человечества появляются все больше методов и приемов для прогнозирования погоды и их прикладного применения, но "24 малых сезона" по-прежнему играют особую роль в руководстве производственных процессов сельского хозяйства. Кроме того, их богатый культурный смысл и экологическая концепция, основанная на уважении к природе и следовании ее законам, всегда высоко ценилась и придерживалась китайским народом из поколения в поколение.

Гуюй - Урожайные дожди

Гуюй (Урожайные дожди) - это шестой из 24 малых сезонов и последний сезон весны, обычно начинающийся с 19 по 21 апреля по григорианскому календарю. В этом году Гуюй выпадает на 20 апреля. Гуюй означает "Дождь, порождающий все виды злаков". Во время Гуюй количество осадков значительно увеличивается. Как говорится, "Весенний дождь такой же дорогой как масло", первоначальная рассада в этот период больше всего нуждается в дождевой влаге. Существует много сельскохозяйственных поговорок, связанных с Гуюй, такие как "В Гуюй рассаду высаживать - еще та благодать", "Дожди в Гуюй - насаждения хлопка пора", "В Гуюй рассаду батата посеешь, с одного кочана целую корзину сожнешь" и другие.

На юге Китая существует обычай собирать чай во время Гуюй, а весенний чай, собранный во время сезона Гуюй, называется "Чай Гуюй". Этот чай имеет изумрудно-зеленый оттенок, мягкие листья и приятный аромат, состав богат витаминами и аминокислотами. Говорят, что питье чая в день Гуюй помогает очиститься от внутреннего жара, отгонить злые духи и улучшить зрение. Поэтому в этот день, независимо от погоды, люди едут в чайные плантации, чтобы собрать домой листья свежего чая. Крестьяне-чаеводы провинции Фуцзянь считают, что настоящий чай Гуюй готовится из свежих чайных листьев, собранных именно в день Гуюй, и к тому же для этого используют чайные листья, собранные именно в первой половине дня.

На севере Китая есть обычай есть молодые листья цедрелы во время Гуюй. Китайская цедрела не только привлекательна по вкусу, но и обладает лечебным действием, которое может повысить иммунитет организма человека. Цедрела в сезон Гуюй бывает особенно сочной и освежающей, и с высокой питательностью. В народе говорят: "Цедрела в Гуюй самая свежая".

Гуюй - сезон цветения пионов, когда они бурно распускаются. Пион считается символом благополучия и богатства. Поэтому пион называют "Цветок Гуюй" и "Цветы богатства и знатности". Обычай любоваться пионами в сезон Гуюй передавался из поколения в поколение в течение тысячелетий. По сей день во время Гуюй в Шаньдун, Хэнань и других провинциях проводятся ярмарки пионов, где люди любуются этими цветами, гуляют и веселятся.





С наступлением Гуюй увеличивается количество осадков и повышается влажность воздуха, поэтому необходимо следить, чтобы сырость не навредила здоровью. В ежедневное питание следует включить продукты, укрепляющие функционирование селезёнки и желудка, а также выводящие из организма воздействия сырости, например, как китайская цедрела, черные соевые бобы, зерна коикса, корневище китайской диоскореи, карась и другие, тем самым сделать хорошую подготовку организма к предстоящему лету. Традиционная китайская медицина особо подчеркивает важность "Укрепления силы Ян весной и летом, а осенью и зимой силы Инь". Весной воздух особенно свежий и в природе вовсю возобновляется жизнь. Это как раз хорошее время, чтобы впитать естественный природный воздух во благо поднятия в организме уровня силы Ян. Людям полезно выбрать подходящий вид спорта и заниматься на открытом воздухе в соответствии со своим физическим состоянием и погодными условиями.

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