Товарооборот между Казахстаном и Словенией вырос на 20%

Фото: МИД РК

Любляна. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем товарооборота между Казахстаном и Словенией по итогам января-октября 2025 года составил $152,1 млн, что на 19,9% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД РК по итогам встречи посла Казахстана в Словении Алтая Абибуллаева с директором департамента экономической, культурной и научной дипломатии Министерства иностранных и европейских дел Словении Петером Япелем.





Стороны обсудили комплекс вопросов двустороннего взаимодействия и ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Республики Словения в Казахстан в марте 2025 года.





Дипломаты особое внимание уделили наиболее перспективным направлениям казахско-словенского экономического взаимодействия, в частности подготовке к предстоящему заседанию МПК, энергетическому сотрудничеству, участию словенских компаний в реализации договоренностей между РК и ЕС в области редкоземельных материалов, доступу Казахстана к инфраструктуре словенского морского порта Копер, а также активизации фармацевтической кооперации с участием известных мировых словенских брендов КRКА и Lek.





Словения заинтересована в дальнейшем развитии партнерства в сфере передовых медицинских технологий, биофармы и поставок лекарственных препаратов на рынок Казахстана.





Внешнеполитическое ведомство Словении также поддержало предложения казахстанской стороны по комплексной активизации цифровой повестки, сотрудничеству в сфере ИКТ, искусственного интеллекта с участием казахстанских и словенских стартап-компаний, цифровой безопасности, big data и внедрению высокотехнологичных решений в промышленность, энергетику и государственные услуги.