25.08.2025, 11:45 2481
В Пекине состоялся форум ШОС по гуманитарному обмену - 2025
В столице КНР состоялся форум ШОС по гуманитарному обмену - 2025 под девизом "Гармония и единство: создаем будущее вместе". Мероприятие стало важным шагом в подготовке к саммиту ШОС в Тяньцзине и объединило представителей стран-участниц, партнеров по диалогу и международных организаций, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
С приветственным словом выступил заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор и главный редактор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он подчеркнул значение гуманитарного взаимодействия и процитировал слова председателя КНР.
Как отметил председатель Си Цзиньпин, история учит нас, что рассвета цивилизаций и прогресса человечества не будет без обмена опытом и взаимного обучения. Издревле китайская цивилизация привержена принципу гармонии и согласия, мировоззрение в котором уважение к многообразию и сосуществованию является залогом жизненной силы и процветания. Сегодня ШОС - крупнейшая в мире региональная структура по территории и населению - представляет собой впечатляющую мозаику", - сообщил он.
Шэнь Хайсюн также напомнил, что, по данным недавнего глобального опроса CGTN, 92,7% респондентов видят в "шанхайском духе" пример построения международных отношений нового типа. Он подчеркнул роль медиа в продвижении этих ценностей.
В условиях нестабильности современного мира мы, представители СМИ стран ШОС, ощущаем особую ответственность - рассказывать яркие истории развития, показывать инновации и укреплять голос открытого, взаимовыгодного сотрудничества. Давайте вместе продвигать шанхайский дух и способствовать гармоничному развитию человеческой цивилизации под знаменем просвещения", - добавил Шэнь Хайсюн.
Также в ходе мероприятия была представлена приветственная речь премьер-министра Пакистана Шахбаз Шарифа.
Форум подвел итоги медиапроекта "Открываем Китай вместе: путь гармонии и согласия", в рамках которого более ста китайских и зарубежных журналистов посетили Тяньцзинь и другие регионы, чтобы воочию увидеть синтез истории и современности. Проект набрал свыше 150 миллионов просмотров и был опубликован более чем в двадцати ведущих СМИ стран ШОС. В рамках мероприятия участникам показали видеоролик, собравший лучшие материалы этой инициативы.
Особое внимание было уделено телепроекту "Хранитель наследия", призванному бережно собирать истории о культуре и традициях народов региона. По словам организаторов, проект отражает заботу председателя Си Цзиньпина о сохранении культурного наследия и нацелен на воспитание уважения к традициям у будущих поколений.
Важной частью программы стало выступление молодых представителей ШОС в рамках инициативы "Молодежь ШОС: время действовать". Трое участников из России, Казахстана и Беларуси поделились своим опытом участия в совместных проектах.
Я побывал почти во всех провинциях Китая и нашел здесь много друзей. В июле я посетил провинцию Цзянсу, где на собственном опыте ощутил концепцию "зеленые горы, чистая вода - золотые горы и серебряные реки". Благодаря этим впечатлениям я готов делиться своим опытом со всеми и продвигать ценности экологичного и дружеского развития", - рассказал Башир из Казахстана.
Ключевым итогом форума стало подписание документов о сотрудничестве между медиакорпорацией Китая и Секретариатом ШОС. Этот шаг закрепил институциональную основу гуманитарного и информационного взаимодействия. Кроме того, был дан старт инициативе "Механизмы медийного сотрудничества стран ШОС", которая создает платформу для координации СМИ государств-участников, обмена контентом и совместного продвижения "шанхайского духа".
Форум также представил новый проект Silk Way Star и ряд совместных гуманитарных инициатив. По оценке организаторов, эти начинания отражают стремление государств ШОС укреплять взаимопонимание и вместе строить гармоничное будущее.
20.08.2025, 10:50 10056
В Пекине представили книгу "Истории ШОС в новую эпоху"
В Пекине состоялась презентация книги "Истории ШОС в новую эпоху", посвященной ключевым гуманитарным, образовательным и культурным проектам Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства в рамках проекта CIPCC 2025 Program.
Издание объединяет 18 историй, иллюстрирующих ценности "шанхайского духа" - доверие, взаимопонимание и совместное развитие. Книга подготовлена в преддверии предстоящего саммита ШОС и отражает вклад государств-участников в укрепление партнерства.
Молодежь как опора будущего
Одной из центральных тем стали инициативы по работе с молодежью. В книге рассказывается о Молодежном лагере ШОС, который с 2016 года ежегодно собирает молодых лидеров стран-участниц. Первый лагерь прошел во Внутренней Монголии и объединил более ста участников из Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана и Монголии.
Программа включала совместные тренинги, культурные вечера и образовательные мероприятия, способствующие взаимопониманию и укреплению дружбы между народами.
Гуманитарная миссия
Особое внимание уделено проектам в сфере здравоохранения. В книге отражен опыт китайских врачей, которые в рамках инициативы "Экспресс здоровья" выезжали в Узбекистан и проводили бесплатные операции по удалению катаракты, возвращая зрение тысячам пациентов.
Значение для региона
Как отметил заместитель министра иностранных дел КНР Люй Бинь, ШОС за 24 года превратилась в структуру, охватывающую не только вопросы безопасности, но и экономику, дипломатию, культуру и гуманитарные проекты.
12.08.2025, 11:56 21621
Китай активизирует создание экологической экономической системы - доклад
Фото: Depositphotos
За последние 20 лет Китай активизировал усилия по созданию и совершенствованию экологической экономической системы, непрерывно формируя новые движущие силы и конкурентные преимущества развития посредством высокоуровневой защиты окружающей среды. Об этом свидетельствует доклад аналитического центра, опубликованный в воскресенье, сообщает "Синьхуа".
Документ под названием "Изумрудные воды и зеленые горы для прекрасного Китая и мира: китайская концепция экологической цивилизации и практика и их воздействие на мир" был совместно выпущен Институтом "Синьхуа" (аналитический центр при информагентстве "Синьхуа") и Центром по изучению идей Си Цзиньпина об экологической цивилизации.
Как указано в докладе, Китай определил путь развития, преобразующий преимущества экологических ресурсов в экономические выгоды через защиту экологической среды, сохранение экологических функций и использование механизмов экологической компенсации.
Кроме того, Китай разработал модель стимулирования экономического развития путем всемерного использования преимуществ экологической среды, включая развитие экологического сельского хозяйства, экотуризма и экодружественных отраслей промышленности.
В документе отдельно отмечается, что Китай занимает первое место в мире по объему как выданных "зеленых" кредитов, так и выпущенных "зеленых" облигаций.
По состоянию на конец 2024 года остаток задолженности по "зеленым" кредитам в национальной валюте жэньминьби и иностранной валюте составил 36,6 трлн юаней (около 5,13 трлн долл. США), а совокупный объем эмиссии "зеленых" облигаций превысил 4,1 трлн юаней (около 574 млрд долл. США).
07.08.2025, 12:29 29931
В Алматы открылась китайская международная выставка потребительских товаров
Фото: от организаторов мероприятий
В выставочном центре в Алматы открылась китайская международная выставка потребительских товаров в Казахстане и международная выставка электроники и бытовой техники, сообщают организаторы мероприятий.
Это не только практическое расширение торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая, но и открытие с помощью культуры новых возможностей для сближения чаяний народов двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь", - отметили организаторы.
Отмечается, что на выставочной площадке декоративная арка, характерная для китайского города Нинбо, органично соседствует с традиционными казахскими архитектурными элементами, создавая выразительный культурный контраст.
В более чем 1200 экспонатах, представленных 62 компаниями из Нинбо, тесно переплелись наука, технология и культура. На специальном стенде корпорации электроприборов компании Deye характерный для Казахстана образ орла был искусно интегрирован во внешний дизайн различных продуктов, создавая созвучие, которое преодолевает географические границы; в переговорной зоне нинбоской компании электроприборов "Ханьдянь" была выставлена сувенирная ручка под название "Чжуанъюань" из старейшей библиотеки Азии - "Тяньигэ"... За этими деталями скрывается практика воплощения концепции "технология - носитель культуры", - сообщили организаторы.
По их словам, глубина диалога между цивилизациями определяет широту сотрудничества.
Когда обычные образцы бытовой техники перестают быть холодными продуктами, а становятся носителями историй о Великом Шелковом пути, тогда сотрудничество приобретает особую теплоту", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.
По данным организаторов, перед интерактивной зоной "печать двух городов", созданной знаменитым китайским Академическим исследовательским обществом "Силин иньшэ", посетители, используя традиционную нинбоскую ярко-красную мастику, ставили на специальном свитке оттиски национального цветка Казахстана - тюльпана и панды - символа Китая.
Прагматичное сотрудничество укореняется в созвучии культур. В первый день открытия выставки предметом первого договора о намерениях между нинбоской компанией и казахстанским покупателем стал холодильник с орнаментами Великого Шелкового пути", - заявили они.
Отмечается, что город Нинбо и индустриальный парк Алматы подписали меморандум о сотрудничестве в области производственно-сбытовой цепочки бытовой техники, в котором концепция культурного обогащения включена в долгосрочную стратегию.
Стороны договорились и в будущем не только обмениваться техническими стандартами, но и совместно разрабатывать продукты, сочетающие в себе эстетические особенности Китая и Казахстана. "Культура сначала, затем - промышленность" - таков новый подход к сотрудничеству на рынке Центральной Азии, - заявили организаторы.
По их словам, от консенсуса, достигнутого на саммите, до практики, реализованной на выставке, китайско-казахстанское сотрудничество неуклонно продвигается вперед по пути "политической координации - инфраструктурной взаимосвязанности - бесперебойной торговли - свободного движения капитала - сближения чаяний народов"
Когда насыщенный "аромат бронзы и камня" графической печати Нинбо сочетается с богатой визуальной палитрой Казахстана - его национальными цветами, персонажами, культовыми зданиями, характерной флорой и фауной, культурные элементы изящно укладываются в ограниченное пространство печати: будь то древняя сдержанная элегантность, живость и подвижность, либо торжественная строгость - все это воплощает ярко выраженную современную эстетику; когда концепция защиты окружающей среды и интеллектуального производства бытовой электротехники находят отклик в экологической мудрости степных народов, мы видим не просто встречу двух городов, но и новый импульс сотрудничества, порожденный взаимным обучением цивилизаций в рамках инициативы "Пояс и путь". Данная выставка подобна витрине, позволяющей казахстанцам увидеть образ китайского города, где в гармонии сосуществуют традиция и современность. А Нинбо через эту выставку трансформирует свой "городской ген" - "сохраняя мудрость прошлого, связываться с миром через порт" - в культурный код, который позволит глубоко освоить рынок Центральной Азии. В процессе совместного построения сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, используя удвоенное усилие культурного и торгово-экономического сотрудничества, мы будем писать новые главы о совместной работе, преодолевающей горы и моря", - отметили они.
Для справки:
Китайская международная выставка потребительских товаров в Казахстане и международная выставка электроники и бытовой техники пройдут с 7 по 9 августа в международном выставочном центре "Атакент" в Алматы. Площадь выставки составит 12 тысяч квадратных метров, в ней будут принимать участие около 400 экспонентов, ожидается примерно 20 тысяч посетителей.
Данная выставка является первой международной торгово-экономической выставкой, совместно организованной Китаем с местными органами в Казахстане после проведения второго саммита "Китай - Центральная Азия". Это - яркая практика Китая и Казахстана по совместному строительству "Пояса и пути", а также важный шаг в активной реализации Китаем духа саммита "Китай - Центральная Азия" и расширении присутствия на рынке Центральной Азии. На церемонии открытия будут присутствовать представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства промышленности и строительства РК, а также другие официальные лица.
Главная особенность данной выставки - включение в нее элементов культурного обмена и взаимного обучения. Здесь будут представлены графические печати, которые были показаны 10 июня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в рамках "Международного дня диалога между цивилизациями". Графическая печать, которая включает в себя элементы китайской и казахстанской культур, отражающие долгую и непрерывную историю обменов между двумя странами, будет преподнесена в качестве подарка. На выставке также организована интерактивная зона, где посетители смогут прочувствовать непосредственно на себя взаимосвязанность великолепных традиционных культур Китая и Казахстана.
23.07.2025, 20:56 42791
Открылся 7-ой Синьцзянский международный фестиваль народного танца
Фото: информационная компания Урумчи
С поэтическим танцевальным спектаклем "Вдали - здесь", в который интегрированы элементы танцев различных народов, вечером 20 июля в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района открылся 7-ой Синьцзянский международный фестиваль народного танца, сообщает информационная компания "Урумчи".
Заместитель секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района, председатель Народного правительства СУАР Эркин Тунияз присутствовал на церемонии открытия и выступил с речью, в которой отметил, что фестиваль демонстрирует всё более масштабный эффект, устойчивый рост ценности бренда, возрастающее международное влияние, стал яркой визитной карточкой и важным культурным символом, отражающим особенности культур различных стран и хорошо рассказывающим китайскую историю, а также эффективно способствует цивилизационному обмену и взаимному заимствованию между странами и регионами, совместно строящими инициативу "Один пояс, один путь".
Настоящий фестиваль проводится совместно Министерством культуры и туризма Китая, Пресс-канцелярией Государственного совета КНР и Народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района, с приглашением известных художественных коллективов из США, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Камбоджи и других стран.
С 20 июля по 5 августа в Синьцзяне в 7 округах и городах 24 художественных коллектива из Китая и других стран дадут в общей сложности 52 представления.
20 июля труппа из 40 человек Театра оперы и балета Узбекистана прибыла в округ Хотан Синьцзяна. В аэропорту Хотана танцоры из Синьцзяна устроили страстное представление для встречи гостей. Узбекские танцоры, проникшись атмосферой, дружелюбно присоединились к выступлению, создавая радостную и оживленную обстановку.
Увидеть балет "Кармен" из Италии прямо у дома - действительно редкая возможность", - сказал житель города Урумчи Ли Цзинь, работающий в сфере искусства, в интервью агентству "China News Service". Он сообщил, что уже приобрел билеты на несколько спектаклей и планирует посмотреть их вместе с семьей.
За предыдущие шесть фестивалей Синьцзянский международный фестиваль народного танца в общей сложности привлек участие 138 художественных коллективов из более чем 70 стран и регионов, на которых было представлено более 200 выдающихся постановок из Китая и других стран.
22.07.2025, 23:18 49711
В Китае подрядчик дает гарантию качества дорожного полотна на 25 лет
Фото: Синьхуа
В Казахстане вводится уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами, осуществляющими надзор за строительством. Тем временем в Китае уже много лет работает модель, где именно подрядчик отвечает за качество дорожного полотна с гарантией на 25 лет.
Одним из секретов такого быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компанией, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем сумма эта также указывается в договоре - ни больше ни меньше", - пишет информационно-аналитический портал "Качественный Казахстан".
Как отмечает издание, на таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
Подчеркивается, что при укладке дорожного полотна китайцы строго соблюдают все технологии полностью. Сначала засыпается песок и гравий, поверх которых прокладывается металлическая арматура. Все это заливается бетоном, и только потом укладывается асфальт. Если приходится ремонтировать ямы в покрытии, рабочие сначала продувают неровности, чтобы удалить всю пыль и крошки. Затем данный участок прогревается для лучшего сцепления с новым асфальтом.
Высокотехнологичное строительство дорог является одним из достижений Китая, так как их строят со скоростью 750 метров в час.
Говоря о Китае, стоит упомянуть, что всего 50-70 лет назад лишь четверть дорог имела твердое покрытие, но большая часть (около 60%) нуждалась в капитальном ремонте. Протяженность же всех автодорог страны с асфальтовым покрытием составляла чуть больше 80 тысяч километров.
В 1952 году властям Китая удалось нарастить еще почти 50 тысяч километров автомагистралей. При этом дороги начали прокладываться и в горные труднодоступные регионы.
Ближе к 1960 году этот показатель вырос до 500 тысяч километров. Следующие десятилетия китайцы стремились повысить качество дорог и усилить техническое оснащение. Так появились дороги наивысшего и высокого класса.
Ближе к 1980-м годам общая протяженность дорог составила 900 тысяч километров. Получается, в среднем за год строилось около 30 тысяч километров дорог.
В Китае основным источником компенсации вложенных средств являются дорожные пошлины, доходы со сдачи в аренду придорожных земельных участков, а также налоги на покупку авто. Кроме того, чтобы окупить не менее грандиозные финансовые вложения, правительство ввело акцизы на топливо. Также, помимо госбюджета, в строительстве задействуются и такие источники, как частные и иностранные заимствования, государственно-частное партнерство и выпуск инфраструктурных облигаций.
Стоит отметить, что большую часть дорог в Китае можно проехать совершенно бесплатно. Однако есть и платные дороги, которые делятся на два типа: государственные и бюджетные. Но и они становятся бесплатными по истечении определенного срока эксплуатации. Для государственных дорог он составляет 15 лет, а для бюджетных - 25.
Такие же тарифы можно встретить в странах ЕС. Отличие лишь в том, что все городские дороги Китая являются бесплатными. Благодаря такой организованности в начале 21-го столетия протяженность скоростных дорог в Китае составила уже 10 тысяч километров. В 2008 году китайцы достигли отметки в 60 тысяч километров. А в конце 2013 года эта страна насчитывала уже 4,1 миллиона километров всех автодорог, из которых 104 500 километров принадлежали скоростным магистралям.
Ранее в Казахстане ужесточили требования к надзору за дорожными работами.
17.07.2025, 21:01 66701
Древний "сухопутный порт" Шелкового пути связывает Азию и Европу
Фото: Фестиваль гастрономии Вкус Шелкового пути – 2024 привлек многочисленных гостей из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Фото/Дэн Юэлун
Уезд Цитай - прежний "сухопутный порт" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай), где звенели верблюжьи колокольчики, сегодня поддерживает тесные торговые связи с Центральной Азией, Россией и другими странами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Цитай, расположенный в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна, был важным транспортным узлом и торговым центром на северной ветви древнего Шелкового пути, за что получил название "сухопутный порт".
Недавно журналисты побывали в этом тысячелетнем городе, и перед их глазами предстали такие картины: в современном Восточно-Тяньшаньском логистическом парке Синьцзяна выстроились ряды контейнеров, а в автомобильном торговом комплексе "Цзюань" бурно развивается приграничная торговля.
За счет развитой системы орошения и новейших сельскохозяйственных технологий уезд превратился в один из крупнейших аграрных центров Синьцзяна, продукция которого экспортируется за рубеж.
В деревне Сицаоцзы поселка Цзибуку воздух пропитан свежим ароматом картофельной ботвы.
В феврале этого года мы отправили 170 тонн картофеля из нашей деревни в Киргизию", - с гордостью рассказывает секретарь парткома деревни Дун Вэйсинь.
По его словам, деревня расположена на высоте свыше 1300 метров над уровнем моря. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 140 дней в году, что в сочетании с обильным солнечным светом способствует выращиванию высококачественного картофеля с высоким содержанием крахмала и прекрасными вкусовыми свойствами. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" картофель из Цитая появился на столах жителей стран Центральной Азии.
В последние годы Синьцзян активно развивает строительство ключевой зоны "Экономического пояса Шелкового пути". Цитай построил Восточно-Тяньшаньский логистический парк Синьцзяна, открыв эффективный "зеленый коридор" для экспорта местной сельхозпродукции.
Не только картофель, но и мука, томатные продукты, сафлоровое масло и другая специализированная сельхозпродукция из уезда непрерывным потоком доставляется в Центральную Азию, Россию и другие регионы - по железнодорожным маршрутам "Китай - Европа" и автомобильным транспортом. Логистический парк стал мостом торгово-экономического сотрудничества между регионом и соседними странами.
Сакен, торговец из казахстанского Алматы, ранее учившийся в Пекине, просматривает ленту Moments в соцсети WeChat. Его внимание привлекает пост с фотографиями новых моделей автомобилей, сделанными в торговом центре "Цзюань" в уезде Цитай. Он сразу же пересылает публикацию в группу клиентов-соотечественников. В итоге эта информация привела к заказу 30 автомобилей.
Благодаря безвизовому режиму между Китаем и Казахстаном Сакен каждый месяц приезжает в Цитай за автотоварами. За три года сотрудничества с торговым центром "Цзюань" он продал в Казахстане уже более тысячи автомобилей.
Китайский рынок быстро обновляется, здесь огромный выбор, поэтому я должен приехать и выбрать все лично", - улыбается Сакен.
Компания, управляющая автомобильным комплексом "Цзюань", в июне 2022 года присоединилась к национальному пилотному проекту по экспорту подержанных автомобилей, что еще больше укрепило ее торговые связи со странами Центральной Азии.
Компания зарегистрировала зарубежную штаб-квартиру в Казахстане, предоставляет партнерам в Узбекистане продукцию и услуги в сфере альтернативных источников энергии, а также активно расширяет новые направления бизнеса в Таджикистане и других странах региона.
По мнению заместителя генерального директора компании Пань Юэ, такие торговцы, как Сакен, владеющие двумя языками и хорошо знающие рынки обеих стран, понимающие потребности сторон и обладающие широкими связями, играют все более важную роль в торговле между Цитаем и странами Центральной Азии.
Стоя на смотровой площадке автомобильного торгового центра, Пань Юэ смотрит на проходящую вдалеке скоростную автомагистраль Пекин - Урумчи. Тысячу лет назад караваны отправлялись из Цитая и месяцами везли шелк в Центральную Азию, а сегодня каждую неделю грузовики с китайскими автомобилями следуют в Казахстан.
Местным клиентам очень нравятся наши машины. Эта партия автомобилей будет погружена в четверг и уже в начале следующей недели прибудет к казахстанской границе", - говорит Пань Юэ, указывая на автовозы в логистической зоне, которые готовятся к отправке.
Углубление сотрудничества требует постоянного обмена технологиями и кадрами. Управляющая компания автоторгового центра "Цзюань" в сотрудничестве с казахстанскими автосервисами реализует проект "передвижных классов", в рамках которого автомеханики из Урумчи проводят регулярное обучение учеников в Казахстане.
Такая система практического обучения распространилась и на сферу послепродажного обслуживания. Компания открыла три сервисных центра в Алматы и Астане, сформировав "смешанные команды", в которых китайские специалисты работают бок о бок с местными техниками.
Мы применяем систему "мастер - ученик": китайские специалисты работают по сменному графику, ежемесячно передавая ключевые навыки 20 казахстанским сотрудникам", - рассказывает Пань Юэ. Она подчеркивает, что личное взаимодействие не только повышает эффективность работы, но и способствует взаимопониманию между командами двух стран.
От Сакена, ведущего торговлю автомобилями через соцсети, до китайских и казахстанских техников, слаженно работающих в мастерских, и студентов в аудиториях автомобильного колледжа - все они, будь то предприниматели, специалисты или учащиеся, участвующие в международных проектах в странах вдоль Шелкового пути, становятся своего рода "караванными торговцами" новой эпохи. В атмосфере искреннего сотрудничества и взаимного стремления к сближению они взращивают цветы дружбы, наполняя дух Шелкового пути новой жизненной силой через совместное развитие и взаимодействие.
Корреспонденты газет "Жэньминь жибао" Ардак и "Хуаньцю шибао" Ма Мэнъян
17.07.2025, 19:56 67166
Синьцзян ускоряет развитие инфраструктуры вычислительных мощностей
Фото: В дата-центре Синьцзянского международного центра интегрированных вычислительных мощностей, расположенного в Чанцзи-Хуэйском автономном округу, стабильно функционируют серверы. Фото предоставлено Управлением цифрового развития Чанцзи-Хуэйского АО
Войдя в машинный зал дата-центра парка облачных вычислений города Карамая, расположенного в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, вы попадаете в удивительное место. Здесь, в отличие от привычных серверных, нет кондиционеров, а ряды работающих серверов погружены непосредственно в "воду", сообщает газета "Жэньминь жибао".
На самом деле это не вода, а специальная масляная жидкость с диэлектрическими свойствами, которая охлаждает серверы и отводит тепло", - объясняет Цзинь Цянь, генеральный директор компании-разработчика технологий углеродной нейтральности и сетевых решений в Карамае.
По его словам, дата-центр потребляет много энергии и при работе выделяет большое количество тепла. По сравнению с воздушным охлаждением применяемая компанией система погружного жидкостного охлаждения гораздо эффективнее - общее энергопотребление составляет всего одну шестую от уровня традиционных дата-центров, что эквивалентно ежегодному сокращению выбросов на десятки тысяч тонн условного топлива. Утилизация избыточного тепла от дата-центра позволяет также обеспечивать чистой тепловой энергией офисные помещения и близлежащие объекты.
По состоянию на конец прошлого года компания сформировала кластер с вычислительной мощностью 3600 петафлопс (1 петафлопс = 1 квадриллион операций в секунду). В этом году предприятие намерено активнее внедрять отечественное оборудование и продолжать расширять масштабы.
В последние годы индустрия искусственного интеллекта в Китае стремительно развивается, что создает огромную потребность в вычислительных мощностях. Используя открывающиеся возможности и целеустремленно привлекая инвестиции, Синьцзян с его уникальными географическими преимуществами и природными ресурсами постепенно превращается в новый центр притяжения инвестиций в вычислительные мощности.
В северо-западной части Карамая имеются богатые ветровые ресурсы, продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1500 часов, что обуславливает превосходные условия для строительства крупных ветровых и солнечных электростанций, способных обеспечить центры вычислительных мощностей стабильной, недорогой и надежной зеленой энергией", - рассказывает Цзинь Цянь.
Благоприятный климат Карамая, наряду с богатыми запасами зеленой энергии, способствует эффективному энергосбережению. Как разъяснил Цзинь Цянь, суровый климат с малым количеством осадков и долгой, морозной зимой, где температура опускается до -40,5°C, обеспечивает идеальные условия для размещения дата-центров. Фактически, это "естественный холодильник", который кардинально повышает энергоэффективность.
Бывший "нефтяной город в пустыне Гоби" сегодня стал "новой столицей вычислительных мощностей". В 2024 году в Карамае были построены и введены в эксплуатацию несколько дата-центров, включая центр облачных вычислений и ИИ-вычислений компании China Mobile (Карамай), центр "зеленых" вычислительных мощностей "Силу Синьюнь" и другие. По состоянию на конец 2024 года Парк облачных вычислений создал более 17 000 петафлопс вычислительных мощностей, 80% которых обслуживают предприятия в восточных регионах страны и за рубежом.
Мы будем ускорять поступательное наращивание интеллектуальных вычислительных мощностей, стремясь достичь уровня в 100 000 петафлопс", - заявил Чжэн Чжи, заместитель директора Комитета по развитию и реформам города Карамая.
На сегодняшний день различные регионы Синьцзяна используют возможности, открывающиеся в ходе реализации проекта "Восточные данные - западные вычисления", и активно задействуют свои ресурсные преимущества для укрепления вычислительной инфраструктуры.
Так, в Чанцзи-Хуэйском автономном округе ускоряется строительство зоны концентрации вычислительных мощностей - в период 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) планируется добавить 10 000 петафлопс; в городе Турфан стартовал первый в Синьцзяне демонстрационный проект "квантовые + классические вычисления", призванный в будущем поддерживать исследования в области квантовых вычислений, оптимизацию алгоритмов и обработку данных; в городе Алтай полным ходом идет реализация проекта зеленого низкоуглеродного интеллектуального вычислительного центра стоимостью 2,5 миллиарда юаней (348,18 миллионов долларов США), предназначенного для обучения и применения больших языковых моделей ИИ, а также обслуживания промышленных облачных платформ.
В настоящее время общая установленная мощность генерирующих источников в Синьцзяне достигает 201 миллиона кВт, что ставит регион на пятое место в стране. Из них установленная мощность возобновляемых источников энергии превышает 112 миллионов кВт, составляя 55,72% от общей установленной мощности.
В Урумчи, Хами, Чанцзи и других городах уже построены базы возобновляемой энергетики мощностью в десятки миллионов киловатт, которые могут обеспечить компании, работающие с вычислительными мощностями, богатыми ресурсами зеленой энергии. Таким образом, Синьцзян располагает значительными возможностями для развития инфраструктуры вычислений с использованием возобновляемых источников энергии.
Корреспондент "Жэньминь жибао" Ван Юньшань
14.07.2025, 11:33 76486
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС открывает путь к общему будущему Глобального Юга
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь
6-7 июля 2025 года в Рио-де-Жанейро успешно состоялась 17-я встреча лидеров стран БРИКС. Данная встреча на высшем уровне стала первым саммитом после присоединения к БРИКС нового члена - Индонезии, а также 10 стран-партнеров. На саммит также были приглашены представители многочисленных других развивающихся рынков и стран, а также международных и региональных организаций. Встреча прошла под девизом "Укрепление сотрудничества Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления", а обсуждение было сосредоточено на шести основных темах: глобальное здравоохранение, торговля и финансы, изменение климата, управление искусственным интеллектом, реформа архитектуры международной безопасности и институциональное развитие. По итогам встречи был принят ряд документов, в том числе "Декларация Рио-де-Жанейро", "Заявление лидеров БРИКС о глобальном управлении искусственным интеллектом" и "Рамочная декларация лидеров стран БРИКС по климатическому финансированию", закрепляющие единую позицию стран БРИКС.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на пленарной сессии 17-го саммита БРИКС, заявил, что в условиях ускорения беспрецедентных за столетие перемен, серьезного подрыва международных правил и порядка, ослабления авторитета и эффективности многосторонних механизмов, выдвинутое Председателем Си Цзиньпином видение глобального управления, характеризующееся широкими консультациями, совместным вкладом и общими выгодами, все больше подтверждает свою актуальность и практическую значимость. Страны БРИКС, в качестве ведущей силы Глобального Юга, должны поддерживать независимость и самодостаточность, стремясь стать авангардом в продвижении реформы глобального управления. Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС должно защищать и претворять в жизнь многосторонность, быть нацелено на формирование открытой мировой экономики, повышать уровень международного финансового сотрудничества и открывать новые источники экономического роста. Необходимо решительно и недвусмысленно выступать против унилатерализма и протекционизма, обеспечивая стабильность и бесперебойность производственно-сбытовых цепочек.
С момента своего зарождения в 2006 году на волне коллективного подъема Глобального Юга, механизм сотрудничества БРИКС стал авангардом взаимодействия стран Глобального Юга и опорной силой, продвигающей равноправную и упорядоченную многополярность, а также всеобъемлющую и инклюзивную экономическую глобализацию. Он будет объединять мощные силы сплоченности и сотрудничества "Глобального Юга" в еще более широких масштабах, прокладывая путь к общему будущему всех сторон.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом масштабов. С момента официального присоединения в январе 2025 года Индонезии - крупнейшей экономики и самой населенной страны АСЕАН, расширенный формат БРИКС объединяет почти половину мирового населения, на его долю приходится более трети мирового ВВП, а его вклад в рост мировой экономики превышает 50%. Он играет важную роль в поддержании безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, став значимой силой, представляющей Глобальный Юг в деле восстановления и развития мировой экономики. Эти изменения в цифрах отражают ускоренное движение стран Глобального Юга во главе с БРИКС с периферии в центр международной арены.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в области концепций. Страны БРИКС стремятся претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, защищать международную систему с центральной ролью ООН, поддерживать и укреплять многостороннюю торговую систему на базе ВТО, выступая против создания "замкнутых блоков" и "узких группировок". Страны БРИКС единодушно призывают разрешать споры по международным и региональным горячим точкам через диалог и консультации, отвергая односторонние санкции и угрозы применения силы. БРИКС выступает за укрепление политической координации и согласование позиций, стремясь конструктивным образом продвигать реформу существующей международной системы, привнося в систему глобального управления больше инклюзивности, справедливости и легитимности.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере развития. В то время как некоторые страны политизируют и превращают в оружие вопросы экономики и торговли, активно практикуют "разрыв связей и цепочек" (деглобализацию), размахивают "палкой высоких тарифов" и создают искусственные барьеры для глобального экономического восстановления, страны БРИКС твердо выбирают путь быть "единомышленниками на пути развития и возрождения". Под руководством встреч лидеров и с поддержкой встреч на уровне министров, таких как Деловой форум и встреча министров торговли, механизм сотрудничества БРИКС стал практичным и устойчивым, представляющим интересы Глобального Юга, а также долгосрочной платформой для эффективного взаимодействия. Стороны, следуя тенденциям экономической глобализации, последовательно углубляют сотрудничество в таких областях, как валютно-финансовая сфера, торговля и инвестиции, энергетика и ресурсы, инфраструктура. Это демонстрирует мощную силу стран Глобального Юга в защите экономической глобализации и продвижении либерализации и упрощения процедур в сфере торговли и инвестиций.
Сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС обладает преимуществом в сфере управления. Суть механизма сотрудничества БРИКС заключается в том, что он преодолевает старые шаблоны управления, основанные на гегемонии, силе и привилегиях, и создает новую концепцию "широких консультаций, совместного вклада и общих выгод". Страны БРИКС выступают за разрешение проблем через диалог и консультации и совместное противодействие глобальным вызовам. В экономической сфере страны БРИКС активно заявляют о своей позиции, а в сфере политики и безопасности демонстрируют все возрастающую согласованность и влияние. Через модель сотрудничества "БРИКС+" и расширение партнерских связей механизм БРИКС способствует вовлечению большего числа стран в обсуждение и практику глобального управления, позволяя системе глобального управления более адекватно соответствовать реалиям развития международной политики и экономики.
Китай играет ключевую движущую и направляющую роль в сотрудничестве в рамках расширенного формата БРИКС. Будучи ключевым участником сотрудничества БРИКС и Глобального Юга, Китай неизменно стоит на правильной стороне истории, содействуя глобальному открытому сотрудничеству через высокий уровень открытости внешнему миру. Китай продолжает предлагать миру новые импульсы для роста и возможности через новый этап собственного развития, принося еще больше пользы народам всех стран. Китай первым выдвинул модель сотрудничества "БРИКС+", способствуя диалогу между странами БРИКС и другими развивающимися экономиками, и успешно сформировал многослойную сеть партнерских отношений, расширив рамки сотрудничества БРИКС от стран-членов до более широкого мира Глобального Юга. Китайская сторона предложила концепцию для создания "мирного БРИКС", "инновационного БРИКС", "зеленого БРИКС", "справедливого БРИКС" и "культурного БРИКС", указав направление для превращения БРИКС в главный канал сплоченности и сотрудничества Глобального Юга, а также в передовую силу в реформировании глобального управления. Выдвинутая Китаем концепция построения сообщества единой судьбы человечества и три глобальные инициативы в полной мере соответствуют духу БРИКС, предлагая системное решение для преодоления глобальных вызовов.
Углубление сотрудничества в рамках БРИКС является неизбежным выбором для Китая и Казахстана в их приверженности подлинному мультилатерализму. В этом году исполняется 80 лет Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, а также 80 лет основания ООН. Однако мир по-прежнему далек от спокойствия, геополитические конфликты вспыхивают один за другим. Поддержание послевоенного международного порядка и совместное обеспечение мира и стабильности являются общим призывом международного сообщества и общим стремлением Китая и Казахстана. Казахстан официально стал страной-партнером БРИКС. Вступление казахстанской стороны еще больше укрепит и расширит сотрудничество в рамках расширенного формата БРИКС, открывая новую страницу совместного развития Глобального Юга. Китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной активно реализовать важные договоренности, достигнутые Главами двух государств, бесперебойно укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, твердо защищать международную систему с центральной ролью ООН и международный порядок, основанный на международном праве, а также решительно и недвусмысленно отстаивать общие интересы широких кругов развивающихся стран.
Китай всегда был и будет неотъемлемой частью Глобального Юга, и останется в числе развивающихся стран. Независимо от изменений в международной обстановке, изначальное стремление Китая быть вместе с Глобальным Югом остается неизменным, а его обязательство поддерживать развитие и возрождение Глобального Юга не ослабевает. Китайская сторона, используя в качестве рубежа данную встречу лидеров, продолжит придерживаться "духа БРИКС" и вместе с Казахстаном и другими партнерами БРИКС будет постоянно углублять и расширять механизм сотрудничества стран БРИКС, способствуя развитию глобального управления в более справедливом, рациональном, эффективном и упорядоченном направлении. Это позволит укрепить силы для осуществления модернизации "Глобального Юга", основанной на мирном развитии, взаимовыгодном сотрудничестве и совместном процветании, а также для продвижения построения сообщества единой судьбы человечества.
