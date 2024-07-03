02.07.2024, 14:41 3981
Выступление председателя КНР Си Цзиньпина по прибытии в международный аэропорт Астаны 2 июля
Фото: Акорда
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Очень рад по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева посетить прекрасный Казахстан с визитом и принять участие в Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества. От имени китайского правительства и народа выражаю Президенту Касым-Жомарту Токаеву и дружественному казахстанскому народу искренний привет и наилучшие пожелания.
Дружба между Китаем и Казахстаном уходит корнями в далекое прошлое. Еще 2000 лет назад Великий шелковый путь тесно нас связал, положил начало дружеским контактам между нашими странами. За 32 года с момента установления дипломатических связей китайско-казахстанские отношения выдержали испытания временем и международной турбулентностью, получили уникальный статус вечного всестороннего стратегического партнерства. Многовековая дружба наших стран позволяет создать образец отношений между соседями в духе взаимной помощи, обоюдной выгоды и совместного процветания.
11 лет назад я в Казахстане впервые объявил инициативу о совместном строительстве Экономического пояса шелкового пути, в рамках которой наши страны ведут плодотворное сотрудничество, о чем свидетельствует рекордный объем торгово-экономической кооперации, яркие моменты культурно-гуманитарных обменов и эффективное взаимодействие на международной арене. Все это не только пошло на пользу благосостоянию наших народов, но и послужило стабилизирующим и конструктивным фактором в международной и региональной обстановке.
В ходе предстоящего визита буду с Президентом Касым-Жомартом Токаевым обстоятельно обмениваться мнениями по развитию двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества, по международной и региональной повестке, представляющей общий интерес, намечать новые планы для дальнейшего развития вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана.
Ожидаю возможности на полях Астанинского саммита ШОС обсуждать с партнерами перспективы нашей Организации и развитие сотрудничество в интересах новых достижений ШОС как весомой многосторонней площадки.
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03.07.2024, 07:29 2251
Торжественное открытие 8-й выставки "Китай - Евразия"
Фото: Информационная компания Урумчи
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26 июня в городе Урумчи открылась 8-я выставка "Китай - Евразия", организованная совместно Министерством коммерции КНР, Министерством иностранных дел КНР, Китайским советом по содействию международной торговле и народным правительством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В выставке приняли участие известные предприятия из 48 стран и регионов, а также представители международных организаций, представив миру своеобразную продукцию, новейшие технологии и имидж брендов, сообщает Информационная компания Урумчи.
Впервые на выставке была организована тематическая выставочная зона для строительной отрасли. Посетители познакомились с презентационными материалами на стенде Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC), которое реализует проект реконструкции и расширения аэропорта Урумчи. Особое внимание посетителей привлек макет нового аэропорта в масштабе 1:500, который позволил им оценить дизайн проекта и представить себе будущие полеты по стране и даже по всему миру через терминал Т4 аэропорта Урумчи.
На выставке Восьмым инженерным подразделением Китайской строительной корпорации (CSCEC) было создано пять разделов всесторонней и глубокой демонстрации основных проектов подразделения с помощью иллюстрации, макета и видео. Из них самые приоритетные - это проект реконструкции и расширения аэропорта Урумчи, проект строительства центрального делового района новой административной столицы Египта и многое другое, а также интеллектуальная производственная система "Тяньгун кайу". Выставка в полной мере продемонстрировала яркую практику Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной корпорации (CSCEC) по содействию созданию сообщества общей судьбы человечества и расширению пространства счастья с помощью китайских решений, китайской скорости и китайской мудрости для всего мира.
Эта выставка предоставляет нам отличную платформу для демонстрации нашей возможности и инновационных достижений всему миру. Мы представляем свой опыт, накопленный в стране и за рубежом в области освоения городских территорий, зеленого строительства, интеллектуального строительства и интеллектуальной эксплуатации. Мы надеемся, что благодаря этой выставке больше людей узнает о выдающемся вкладе нашего подразделения в отрасль строительства. На следующем этапе мы с полной отдачей и со всей мерой ответственности за свою работу сосредоточимся на инновационном развитии, будучи основной опорой и "визиткой" высококачественного развития корпорации", - заявил Чэнь Сибинь, заместитель директора департамента корпоративной культуры Северо-Западной компании Восьмого инженерного подразделения Китайской строительной компании (CSCEC).
В рамках выставки был проведен семинар "Китай - Центральная Азия" по городскому строительству и архитектуре. На семинаре Восьмое инженерное подразделение Китайской строительной корпорации (CSCEC) ознакомило участников с преимуществами развития, научно-техническими силами и последними достижениями корпорации в процессе содействия высококачественному развитию Синьцзяна, что укрепило сотрудничество и обмен между Китаем и странами Центральной Азии в таких областях, как строительные технологии, стандарты и т.д.
07.06.2024, 11:55 27756
AliPay+: социальная ответственность техногенного гиганта
Фото: pymnts.com
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Делегация ведущих казахстанских СМИ посетила в городе Ханчжоу штаб-квартиру оператора крупнейшей платежной системы в мире Alipay - корпорации Ant Group. Журналистов поразил уровень не столько технологического развития компании - в этом никто не сомневался, сколько ее уровень социальной ответственности.
В данное время предприятие проводит масштабную программу Ant Forest. В ее рамках корпорация организует работы по озеленению пустынь, в ходе которых уже было посажено 475 млн деревьев и кустарников - всего более 20 видов. Наиболее популярные породы - различные виды саксаула (Haloxylon). Инициатива покрывает всю территорию КНР, есть планы ее экспансии за границу.
Усилия Ant Group в борьбе за экологию не мешают финансовым успехам компании: "быстрые платежи", оплата через сканирование двоичных и штрих-кодов, лица и даже линий на руке - все новые и новые продукты разработчика делают жизнь рядовых китайцев все комфортнее, а реализацию бизнес-стратегий - все проще. На сегодня количество пользователей Ant Group уже перевалило за миллиард человек и 80 млн предприятий. Выходит хайтек-гигант и за границу. Число банков-партнеров Ant Group достигло 25. Такая активность стала мощным триггером развития розничной торговли в разных странах.
03.06.2024, 08:36 35396
Порт Нинбо-Чжоушань провинции Чжэцзян
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Порт Нинбо-Чжоушань ориентирован на оживленные основные морские пути Тихого океана и является частью динамичной экономической зоны дельты реки Янцзы на материковой части Китая. Являясь идеальным связующим звеном для морских перевозок в крупнейшие порты на всех континентах, по состоянию на конец 2023 года порт установил судоходные связи с более чем 600 портами в более чем 200 странах и регионах.
В его распоряжении обширная сеть из более чем 300 маршрутов контейнерных перевозок. По 130 маршрутам в страны "Пояса и пути" порт совершает в среднем более 5600 рейсов в год, а объем грузов превышает 14 миллионов TEU.
В порту зарегистрировано более 28 000 грузовых автомобилей для въезда и выезда, при этом почти 49 000 сертифицированных водителей грузовиков имеют право доступа в порт, из которых 32 000 водителей грузовиков продолжают работать. Три основные терминальные зоны порта - Чжэньхай, Бэйлунь и Чжуаньшань - в совокупности могут похвастаться пропускной способностью в 2 миллиона TEU в год.
Порт наладил 100 интермодальных железнодорожных и морских маршрутов, охватывающих 16 китайских провинций и муниципалитетов, а также 65 городов префектурного уровня. Эта обширная сеть образует три ключевых логистических коридора, эффективно соединяющих исторический Шелковый путь, экономический пояс реки Янцзы и магистраль Шанхай - Куньмин. Железная дорога расширяет свое присутствие в Центральной Азии, Восточной Европе и за ее пределами. В 2023 году порт выполнил интермодальные операции на общую сумму 1,65 миллиона TEU - замечательное достижение для прибрежных портов Китая, обеспечившее ему выдающееся положение на национальном уровне.
Порт Нинбо-Чжоушань через компанию Ningbo Ocean Shipping Co, Ltd сотрудничает с другими китайскими и международными судоходными компаниями для обслуживания 52 внутренних торговых маршрутов. Эти маршруты соединяют северные и южные порты Чжэцзяна, обеспечивая при этом связь с основными прибрежными портами Китая. Эта всеобъемлющая сеть предоставляет свои услуги многочисленным провинциям и муниципалитетам, расположенным вдоль экономического пояса реки Янцзы.
Кроме того, порт продолжает расширять свою интермодальную сеть "река - море", охватывающую более 40 пунктов на реке Янцзы, Большом канале Пекин - Ханчжоу, реке Хуай и внутренних водных путях провинции Чжэцзян. В частности, был создан интермодальный канал "река - море" "Речной порт - порт Цзясин Чжапу - порт Нинбо-Чжоушань". В 2023 году объем перевалки грузов по сети "река - море" в порту превысил 9,5 млн TEU, что составило более 279% от общего объема перевалки.
9 ноября 2016 года основные портовые зоны порта Нинбо-Чжоушань, включая Дакси, Чжуаньшань, Мэйшань, Бэйлунь, Чжэньхай, а также аэропорт Нинбо, успешно прошли оценку экспертной группы Всемирной организации здравоохранения. Они были аккредитованы в качестве международных портов здравоохранения как ВОЗ, так и главным управлением по надзору за качеством, инспекции и карантину Китая. Это достижение означает, что все международные порты имеют статус международных центров здравоохранения. А аэропорты Нинбо в настоящее время получили статус международных центров здравоохранения, что делает Нинбо первым городом в Китае, получившим это звание.
Проект порта Нинбо-Чжоушань "Преобразование нефти в электроэнергию", в котором задействовано более 220 портальных кранов, является самым масштабным проектом такого рода в портовом секторе Китая. Это преобразование привело к ежегодной экономии энергии примерно на 15 000 тонн стандартного угля и сокращению примерно на 38 000 тонн выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов. Это способствует внедрению экологически чистого транспорта, работающего на энергии транспортных средств, постепенно выводя из эксплуатации традиционные контейнеровозы, работающие на дизельном топливе. Постепенное расширение использования контейнеровозов, работающих на электрическом и водородном топливе, выводит порт Нинбо-Чжоушань на первое место среди крупнейших портов страны по внедрению экологически чистых транспортных средств.
Порт Нинбо-Чжоушань может похвастаться самым большим количеством и широким распределением береговых линий электропитания для судов в Китае. Он обслуживает наибольшее количество судозаходов с использованием береговой энергии и обеспечивает наиболее благоприятные результаты использования. В настоящее время в районе порта установлено 147 береговых электростанций, которые ежегодно обслуживают около 12 000 судозаходов.
Совокупный объем беспошлинной бункеровки СПГ для судов, совершающих международные рейсы, в порту Нинбо-Чжоушань превысил десятки тысяч тонн. Этот порт является одним из немногих в мире, оборудованных для бункеровки судов, будущие цели которого заключаются в получении сжиженного природного газа, запуск первой в Китае бункеровочной установки на биотопливе и ускорение технико-экономического обоснования бункеровки экологически чистым метанолом.
02.06.2024, 12:43 38586
Город Иу в провинции Чжэцзян - крупнейший в мире центр распределения товаров
Фото: kitau.ru
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Иу - город в провинции Чжэцзян, который до появления интернет-торговли называли "крупнейшим товарным рынком Китая". Сегодня Иу считается самым крупным центром распределения товаров в мире, пользуясь признанием даже таких авторитетных международных организаций, как Организация Объединенных Наций и Всемирный банк.
В Китае Иу называют одним из лучших мест для шопинга наряду с Шанхаем и Гонконгом. Выгодное отличие от последних двух городов заключается в том, что на рынках Иу можно приобрести все что угодно по низким оптовым ценам. Это обусловлено тем, что в Иу располагаются несколько десятков тысяч заводов и производственных цехов.
Рынок Футьен - главная достопримечательность города - специализируется на оптовых продажах мелких товаров, таких как сувениры, бижутерия, ювелирные украшения, аксессуары, фурнитура, игрушки и подарки, товары широкого потребления, бытовые товары, ткани и материалы. С каждым годом ассортимент представленной продукции растет, привлекая оптовых клиентов из других китайских городов-конкурентов.
На протяжении почти 10 лет в рамках инициативы "Один пояс, один путь" курсируют грузовые поезда Иу - Синьцзян - Европа. Маршрут берет начало в городе Иу и следует до столицы Испании города Мадрида. Это единственное направление в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа, эксплуатируемое частным предприятием Tianmeng.
Грузовой поезд Китай - Европа отправился из Иу 18 ноября 2014 года, прошел через порт Алашанькоу в Синьцзяне, через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию продолжительностью пути в 21 день. Итоговое прибытие поезда было в Мадрид, столицу Испании. Общая протяженность этой железнодорожной линии составляет 13 052 километра. Этот грузовой поезд находится в центре внимания стратегии "Один пояс и один путь" и укрепляет связь между восточным побережьем Китая, Центральной Азией и Европой.
01.06.2024, 18:59 41696
В Китае культивируют экологические деревни
Фото: пресс-служба правительства провинции Чжэцзян
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В Китайской Народной Республике культивируют экологические деревни, сообщает пресс-служба правительства провинции Чжэцзян.
Уезд Аньцзи расположен на северо-западе провинции Чжэцзян и расположен в географическом центре дельты реки Янцзы. Здесь есть семь гор, вода и поля. Это родной город мастера искусств У Чаншо. Уезд Анжи был основан в 185 году нашей эры. Название уезда взято из "Ань Ци Си" из "Книги песен", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на протяжении многих лет Анжи Чжун реализовал концепцию, согласно которой зеленые воды и красочные горы являются ценными активами, и исследовал путь зеленого развития, который сочетает в себе экологическую красоту, процветающую промышленность и процветание людей.
Деревня Луцзя расположена на северо-востоке уезда Анжи. В 2023 году коллективный экономический доход на уровне деревни составил 6,9 миллиона юаней, а доход на душу населения превысил 50 000 юаней. В 2011 году комитет деревни запустил проект строительства красивой сельской местности и исследовал путь создания и управления инновациями в красивой сельской местности, используя 18 уникальных ферм в качестве точки развития и бизнес-модель "компания + деревня + семейная ферма", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, была открыта первая в Китае агломерация и демонстрационная зона семейных ферм.
С 2023 года Lujia Village сосредоточила свое внимание на цели создания "предпочтительного места для сельского предпринимательства" и продолжила усиливать агломерационный эффект бренда сельскохозяйственного предпринимательства Lujia, создавая офисные помещения, жилые помещения, пространства для социальных развлечений, помещения для промышленных инкубаторов, коммерческие помещения", - заявили в правительстве провинции Чжэцзян.
Также подчеркивается, что красивое сельское строительство Юцуна и строительство экологической цивилизации занимают лидирующие места на уровне провинции и даже Китая.
Это лучшая туристическая деревня Всемирной туристической организации ООН", - добавили в пресс-службе.
11.05.2024, 09:17 69756
Наследие традиционной китайской культуры: история и культура
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