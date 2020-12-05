Комментарий: Премьер-министр Австралии позорит свою страну

Недавно в Австралии был опубликован масштабный официальный доклад о расследовании военных преступлений бойцов Специального полка авиадесантной службы (Special Air Service Regiment, SASR) в Афганистане, сообщает CRI Online

Спецназовцев обвиняют в преступлениях, совершённых во время службы в регионе в составе многонациональных сил, в период с 2005 по 2016 годы. В документе приводятся прямые доказательства жестоких убийств бойцами нескольких десятков мирных афганцев. Они практиковали так называемый "обряд крещения кровью" новобранцев - это совершалось путём убийств невооружённых афганцев. Доказано, что на совести военнослужащих SASR не менее 39 невинных жертв - это гражданские лица, крестьяне и военнопленные афганцы, в том числе раненые. Зверства австралийской армии вызвали резкое осуждение международного сообщества.

Однако за эти бесчеловечные преступления премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не только не покаялся и не извинился, но и, наоборот, потребовал от МИД КНР извинений и немедленного удаления поста китайского представителя в его личном Твиттере. В этом посте осуждались зверства австралийских спецназовцев в отношении мирных жителей Афганистана и прилагалась соответствующая иллюстрация.

Очевидно, что хотя это и не было фотографией с места событий, иллюстрация китайской стороны полностью соответствует фактам, представленным в официальном австралийском докладе. С. Моррисон как премьер-министр должен серьёзно переосмыслить своё поведение и наказать преступников, чтобы дать адекватный ответ на осуждение международного сообщества. Но вместо этого он попытался в лучших традициях "цивилизованного мира", свалить ответственность на тех, кто выступил с осуждением страшных действий его зверствующих бойцов.

С. Моррисона возмутила сама иллюстрация? Конечно же, нет. Британский эксперт Мартин Жак прокомментировал: "Его возмутила не сама картинка. По его мнению, Китай просто не имеет права комментировать жестокие убийства, совершённые австралийским спецназом в Афганистане".

Действительно, западные политиканы, в том числе и австралийские, долгое время играли роль наставников, ведя себя надменно, легко и безнаказанно фабрикуя ложные слухи в сфере прав человека в отношении других стран и не позволяя другим странам критиковать их незаконные действия, нарушающие права человека и международное право. Поведение С. Моррисона в отношении китайской иллюстрации - это демонстрация неприкрытой наглости, лицемерия и двойных стандартов, ставших для западных политиканов обычной практикой ведения международного диалога и даже образом жизни, с помощью которого они зарабатывают себе политические очки и обеспечивают статус среди себе подобных.

Чтобы попытаться прикрыть скандал, Австралия не брезгует никакими приёмами и средствами. Согласно последним сообщениям, Дэвиду Макбрайду, который первым рассказал о зверствах австралийского спецназа, уже предъявлены обвинения по пяти разным статьям. Солдат, который был в двух военных командировках в Афганистане и не побоялся раскрыть страшную правду, первым подвергся репрессиям со стороны властей! Это ли не лучший пример реальной обстановки с соблюдением прав человека, о которых столь рьяно печётся и высказывает озабоченность по поводу обстановки с ними за рубежом Австралия? Неудивительно, что в МИД РФ уже заявили, что "доверие к Австралии на международной арене после подобных фактов будет подорвано".

Стоит отдельно отметить, что после инцидента, связанного с комментарием и иллюстрацией китайской стороны, отдельные союзники Австралии ожидаемо и практически мгновенно начали распространять необоснованные обвинения в адрес Китая, открыто поддерживая военных преступников и, таким образом, указывая на полную потерю собственной совести и понятий справедливости.

На самом деле, весь западный мир должен задуматься над тем, почему ситуация с безопасностью в Афганистане не улучшилась за 20 лет проводимых ими в регионе военных миссий. Это, по мнению военных экспертов, в значительной степени связано именно со зверствами, совершенными западным контингентом в указанной стране.

Попустительство военным преступлениям и отсутствие понятий справедливости и прав человека на жизнь, нарушение всех мыслимых норм международного права привели к тому, что некоторые западные войска, которые действуют под знаменем мира, по факту стали пособниками террористов и разрушителями мира. По мнению бывшего посла Австралии в Польше и Камбодже Тони Кевина, это крайне удручающая история, из-за которой Австралия летит под откос.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства