Дипломатическим отношениям Казахстана и России - 30 лет

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15 октября 2022 года

По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 15 октября 2022 года состоялся государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Отмечая высокий уровень сотрудничества, достигнутый за 30-летний период после установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном, основанных на многовековых узах дружбы и добрососедства, глубоких культурно-духовных связях братских народов, президенты подтвердили неизменность курса на всемерное укрепление казахстанско-туркменских отношений и выведение двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия, что отвечает коренным интересам двух братских государств и служит важным фактором в обеспечении мира и стабильности в регионе Центральной Азии.

Подтверждая твердую приверженность общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации объединенных наций, в том числе принципам взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, территориальной целостности, нерушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, с удовлетворением отмечая поступательное развитие казахстанско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, руководствуясь принципами, заложенными в Договоре о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном от 18 апреля 2017 года, заявили о нижеследующем:

Президенты выступают за дальнейшее развитие и укрепление доверительного и взаимоуважительного политического диалога как основополагающего фактора устойчивого и динамичного развития отношений между двумя государствами.

Отмечают важность совместной реализации достигнутых договоренностей, в том числе по итогам государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, совершенного в Ашхабаде 25 октября 2021 года, и государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Астану, совершенного 15 октября 2022 года.

Президенты Казахстана и Туркменистана с удовлетворением отметили тесное взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, а также подтвердили намерение активизировать взаимодействие на мировой арене.

Главы государств высоко оценили достигнутый прогресс в развитии и углублении региональной кооперации в рамках формата консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Выражена готовность совместными усилиями далее оказывать содействие в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии. Президенты выступили за полноценную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Президенты подтвердили неизменность курса и совместных усилий по поддержанию региональной безопасности и стабильности в Прикаспийском регионе. В целях развития конструктивного диалога и раскрытия потенциала всестороннего сотрудничества отмечена важность регулярного проведения саммитов глав прикаспийских государств. В этой связи главы государств подчеркнули значимость состоявшегося в Туркменистане Шестого Каспийского саммита и дальнейшего проведения Каспийских экономических форумов.

На фоне сложной международной обстановки, растущих рисков межгосударственных конфликтов и усиливающегося военно-политического и экономического противостояния, стороны выразили единое мнение о необходимости повышения роли Организации объединенных наций и ее институтов в решении глобальных вопросов, обеспечении устойчивого развития, укрепления безопасности и стабильности в мире, а также объединения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру.

Главы государств подчеркнули значимость решения всех спорных вопросов мирным политико-дипломатическим путем.

В этой связи президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в развитии диалога на региональном и глобальном уровнях, в том числе инициативы по принятию резолюций Генеральной ассамблеи ООН "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и устойчивого развития", "Международный год мира и доверия, 2021 год", "Укрепление регионального и международного сотрудничества для обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе Центральной Азии", "Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии".

В свою очередь президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил значимость проведения в Республике Казахстан Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также саммитов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, "Центральная Азия и Россия", "Центральная Азия и Европейский союз", которые направлены на укрепление всеобъемлющего диалога.

Президенты подтвердили глобальный характер современных вызовов в контексте пандемии COVID-19, которые требуют обеспечения безопасности всего человечества путем эффективного сочетания усилий государств на национальном, региональном и международном уровнях.

В этой связи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул актуальность инициатив президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, выдвинутых на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по биологической безопасности, которое в своей деятельности будет базироваться на Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также по созданию сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН.

Главы государств подчеркнули заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия и взаимной поддержке в рамках Организации объединенных наций, Содружества независимых государств, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств и других международных и региональных организаций и форумов.

Стороны выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, включая Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Алматы (ЦАРИКЦ), пост директора которого с 2022 года занимает представитель Туркменистана.

Руководители двух государств отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана 5 декабря 2015 года.

Президенты признают важность практической реализации совместных проектов в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, логистики и транспорта.

Главы государств подчеркивают важность повышения эффективности деятельности Межправительственной казахстанско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как координирующего органа в деле углубления и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Президенты отмечают необходимость эффективного и комплексного задействования имеющегося потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны подтверждают значимость дальнейшего увеличения товарооборота путем расширения номенклатуры взаимной торговли, создания благоприятных условий и вовлечения продукции с высокой добавленной стоимостью. Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о взаимном учреждении торговых представительств.

Главы государств подчеркивают необходимость расширения деловых связей, направленных на увеличение количества совместных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, и выражают готовность активизировать усилия по проведению бизнес-форумов и национальных выставок промышленной продукции на регулярной основе. В этой связи подчеркнута необходимость активизировать деятельность казахстанско-туркменского Делового совета в части налаживания тесных контактов и практического взаимодействия между предпринимателями двух стран.

Президенты отмечают важность дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне. В целях совершенствования механизмов всесторонней поддержки взаимных инвестиций Главы государств поручили ускорить согласование и подписание Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций.

С удовлетворением отмечая высокий потенциал межрегионального и приграничного сотрудничества двух государств, президенты выступают за расширение многоплановых отношений между регионами Республики Казахстан и Туркменистана.

В целях задействования имеющегося потенциала стороны выражают готовность активизировать сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере, обеспечивающее кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.

Стороны продолжат развивать транспортный коридор "Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран" путем повышения его привлекательности, а также прорабатывать новые маршруты в целях диверсификации транспортных коммуникаций. Отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали "Узень (Казахстан) - Гызылгая - Берекет - Этрек (Туркменистан) - Горган (Иран)", считая этот маршрут приоритетным при осуществлении совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Республики Казахстан и Туркменистана.

Президенты отмечают значимость расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которая выступает фундаментом межгосударственных отношений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере образования, науки, туризма и здравоохранения. Стороны приветствовали установление связей между высшими учебными заведениями.

Главы государств поручили организовать на взаимной основе Дни культуры Республики Казахстан и Туркменистана в 2023 - 2024 годах. Стороны выражают готовность оказывать содействие проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.

Президенты согласились с необходимостью принятия согласованных мер, направленных на решение экологических проблем, в том числе уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, эрозии почвы, а также снижение рисков стихийных бедствий.

Подтверждают необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису. Выражена готовность содействовать совместным усилиям по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии. Выражена обеспокоенность продолжающимся обмелением Каспийского моря, обусловленным глобальными климатическими изменениями и сокращением стока рек, питающих море.

Главы государств заявляют, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона и, что от справедливого и разумного использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона. В этой связи выступают за укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, а также поиск взаимоприемлемых и справедливых решений.

Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам братских народов Республики Казахстан и Туркменистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.

Президент Республики Казахстан с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.