Ant Group прогнозирует увеличение использующих мобильные платежи в Китае международных пользователей на 300%

Фото: Ant Group

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Китайская компания Ant Group прогнозирует рост числа международных пользователей, использующих мобильные платежи в КНР, на 300% в 2024 году, сообщает Ant Group.





Президент и финансовый директор Ant Group Сирил Ханна на конференции 2024 INCLUSION заявил, что объемы транзакций среди въезжающих туристов, использующих мобильные платежные сервисы, поддерживаемые Ant, выросли в шесть раз в период с марта по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск создал значительные возможности для бизнеса местных продавцов. Число китайских продавцов, регулярно обслуживающих зарубежных путешественников с помощью мобильных платежных решений компании за тот же период увеличилось втрое.





С 2019 года Ant Group при поддержке Народного банка Китая сотрудничает с международными сетями платежных карт и зарубежными цифровыми кошельками для внедрения инноваций в области входящих мобильных платежей - коллективное усилие, известное как Китайское партнерство по упрощению процедур платежей. Во время Азиатских игр в Ханчжоу в 2023 году компания Ant представила два мобильных платежных решения для иностранных посетителей, и с тех пор число поддерживаемых международных платежных партнеров продолжало расти.





Благодаря Alipay+, трансграничному сервису мобильных платежей и цифровизации, которым управляет Ant International, иностранные гости могут расплачиваться своими домашними электронными кошельками по всему Китаю. В настоящее время Alipay+ поддерживает 13 ведущих электронных кошельков и платежных приложений в Азии для использования в 80-миллионной торговой сети Китая, что на 10 платежных партнеров больше, чем в 2023 году. К ним относятся AlipayHK, Kaspi.kz, MPay, электронный кошелек Touch 'n Go, Hipay, NayaPay, Changi Pay, OCBC Digital, Kakao Pay, Naver Pay, Toss Pay, TrueMoney и GCash.





Фото: Ant Group





Другой вариант позволяет посетителям привязать основные международные банковские карты - Visa, Mastercard, JCB, Discover®, Diners Club International и UnionPay International - к приложению Alipay, чтобы получить доступ к широкому спектру местных услуг, включая покупки, рестораны, услуги такси и общественный транспорт, не прибегая к китайскому языку. Ожидается, что число платежных систем, поддерживаемых Alipay, увеличится до 7, поскольку American Express недавно получила одобрение на внедрение кошелька для входящих платежей в Китае.





Помимо увеличения объемов платежей, приезжающие туристы пользуются дополнительными сервисами, доступными с помощью цифровых кошельков, что позволяет им лучше ориентироваться на местности. Число пользователей кошельков-партнеров Alipay+, которые используют цифровые купоны, увеличилось на 105% по сравнению с предыдущим кварталом за последние шесть месяцев. Партнеры Alipay+ wallet также внедрили более 160 мини-программ для путешествий по Китаю, которые помогут посетителям получить доступ к таким услугам, как хранение багажа, аренда аккумуляторов, массажных кресел и даже когтерезов.





Въездной туризм в Китай переживает уверенный подъем, чему способствует сочетание государственной политики и инициатив частного сектора, таких как Международная программа создания зон, благоприятных для потребителей. Эти усилия значительно облегчили такие проблемы, как визовые требования, доступность платежей и транспортные возможности, облегчив людям знакомство с Китаем", - заявил заместитель генерального секретаря Всемирного туристического альянса Лю Юйфэн.









Как сообщил президент подразделения глобальных сетевых сервисов American Express Мохаммед Бади, American Express и Alipay обсудили потенциальные области сотрудничества для углубления партнерства.





Недавно мы получили одобрение от Государственного управления по обмену иностранной валюты на решение для входящих платежей, которое мы очень ценим. И American Express, и Alipay будут делиться дополнительной информацией с нашими клиентами, следите за обновлениями", - проинформировал он.





Главный исполнительный директор OCBC в Китае Ang Eng Siong отметил, что OCBC стал первым сингапурским банком, предложившим глобальные трансграничные платежные услуги через приложение Alipay +, что позволило сингапурским клиентам легко совершать платежи в миллионах торговых точек в рамках глобальной экосистемы Alipay +, в том числе на материковой части Китая.





По мере того, как Alipay+ продолжает расширять свои глобальные сервисы, мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и улучшать качество обслуживания пользователей, стремясь завоевать признание на еще более широких рынках", - заявил Ang Eng Siong.





По его словам, в первой половине 2024 года число пользователей, использующих Alipay+ через приложение OCBC, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а сумма транзакций выросла почти втрое.





Мы были воодушевлены значительным ростом популярности мобильных платежей среди иностранных посетителей и, как следствие, увеличением количества транзакций для наших торговых партнеров, особенно после запуска международной программы "Зоны, благоприятные для потребителей". Ant Group стремится к дальнейшему повышению качества въездных поездок за счет технологических инноваций и партнерских отношений", - сообщил президент и финансовый директор Ant Group Сирил Хан Синьи.





В марте 2024 года Ant Group совместно со своими партнерами запустила в Пекине международную программу "Зоны, благоприятные для потребителей", чтобы улучшить доступность и простоту использования цифровых платежных систем для международных путешественников, и с тех пор распространила ее на 70 городов, включая Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин и Чэнду. Программа также охватывает 500 популярных туристических мест, таких как набережная Вайтань в Шанхае и знаменитое западное озеро Ханчжоу.





На главном форуме конференции генеральный директор Ant International Пэн Ян, отметил влияние цифровых инноваций на открытие недорогостоящих путей роста для малого и среднего бизнеса в основных подразделениях сингапурской компании.





Alipay+ создала глобальную сеть из 90 миллионов торговых партнеров на 57 рынках, чтобы упростить путешествия по всему миру; в то время как WorldFirst и Antom предлагают безопасные и быстрые цифровые платежные решения, адаптированные к потребностям малого и среднего бизнеса, глобальных продавцов и платформ. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства в области цифровизации и инклюзивности во всех регионах", - добавил он.





О группе Ant





Компания Ant Group берет свое начало с Alipay, которая была основана в 2004 году для установления доверительных отношений между онлайн-продавцами и покупателями. За прошедшие годы Ant Group выросла и стала одной из ведущих открытых интернет-платформ в мире. С помощью технологических инноваций Ant Group поддерживает своих партнеров в предоставлении инклюзивных и удобных цифровых услуг для жизни и цифровых финансовых услуг потребителям и малым и средним предприятиям. Кроме того, компания внедряет новые технологии и продукты для поддержки цифровой трансформации отраслей и содействия промышленному сотрудничеству. Сотрудничая с глобальными партнерами, компания позволяет продавцам и потребителям совершать и получать платежи и переводить денежные средства по всему миру.





О компании Ant International





Компания Ant International со штаб-квартирой в Сингапуре обеспечивает будущее глобальной торговли благодаря цифровым инновациям, которые помогут процветать всем и каждому бизнесу. В тесном сотрудничестве с партнерами мы помогаем торговцам всех размеров по всему миру реализовать свои стремления к росту с помощью широкого спектра высокотехнологичных решений для цифровых платежей и финансовых услуг.





Об Alipay+





Alipay+ - это набор международных решений для цифровых платежей, маркетинга и оцифровки, которые помогают связать продавцов по всему миру с потребителями. Путешествуя за границу, потребители получают возможность совершать бесперебойные платежи и получать широкий выбор предложений, используя свои предпочтительные способы оплаты. Малые и средние предприятия могут использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.