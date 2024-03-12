11.03.2024, 20:00 1436
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
В Армении потребительские цены снизились на 1,7% г/г в феврале, после снижения на 0,9% г/г месяцем ранее. Этому преимущественно способствовало снижение стоимости импортируемых продуктов на фоне нисходящей динамики цен на продовольствие (-7,4% г/г в феврале после -5,8% г/г в январе). Мы по-прежнему ожидаем разворота тенденций в темпах роста цен к концу первого квартала. По нашим оценкам, в базовом сценарии инфляция приблизится к нижней границе целевого интервала (4±1,5%) ЦБ РА к концу первого полугодия.
Золотовалютные резервы Республики Беларусь увеличились на 125,1 млн долларов за февраль 2024 года и составили 8 218,6 млн долларов на 1 марта 2024 года. Прирост был обеспечен увеличением резервных активов в иностранной валюте на 146,2 млн долларов. При этом стоимость золота в составе резервов уменьшилась за месяц на 10,7 млн долларов за счет незначительного снижения цены. Резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере 37 млн долларов, сформированным во многом чистой продажей иностранной валюты населением в размере 168 млн долларов за февраль по сравнению с чистой покупкой 14 млн долларов месяцем ранее. С начала года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 91,2 млн долларов.
Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,3% г/г в феврале 2024 года с 9,5% г/г месяцем ранее. Снижение инфляции наблюдается в продовольственном и непродовольственном сегментах на фоне ослабления давления со стороны внешних рынков. Более быстрому замедлению инфляции препятствуют повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в рамках семилетней программы корректировки тарифов на коммунальные услуги, рост стоимости услуг сотовой связи, здравоохранения и общественного питания. Полагаем, что указанный рост цен и тарифов в сфере услуг является разовым фактором и годовые темпы роста индекса потребительских цен продолжат замедляться. По нашим оценкам, на конец года инфляция снизится до 7,1% г/г.
S&P подтвердило суверенный рейтинг по Казахстану на уровне "ВВВ", прогноз - "стабильный". Аналитики отметили, что такие факторы как уровень фискальной устойчивости, значительный объем внешних резервов и запланированные реформы в области государственного управления положительно повлияли на данное решение. Дополнительным аспектом, оказавшим влияние, является введение фискального правила, которое приведет к сокращению роста государственных расходов.
Совокупный индекс PMI в России снизился за месяц на 2,9 п. до 52,2 п. в феврале 2024 года. Это самое значительное снижение за последние 15 месяцев. Ключевым фактором стало замедление деловой активности в секторе услуг, где индекс потерял 4,7 п. по сравнению с прошлым месяцем. При этом PMI обрабатывающих отраслей увеличился на 5,3 п., достигнув многолетнего исторического максимума в 54,7 п. на фоне роста новых заказов. Снижение PMI в секторе услуг скорее всего свидетельствует о скором замедлении роста экономики, одним из главных факторов которого является, ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
01.03.2024, 09:05 40471
Что ждет казахстанцев в марте
Рассказать друзьям
Что ожидает казахстанцев в марте текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5
В полночь 1 марта жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад.
Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса.
Праздники
В марте казахстанцев ждут дополнительные дни отдыха в связи с празднованием 8 Марта и Наурыза.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
Всего в марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня.
Ставки по депозитам
Какие предельные ставки по вкладам будут действовать в марте, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
Новая ипотечная программа
В Казахстане запускают новую ипотечную программу "Отау". Программа стартует 1 марта 2024 года. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявку на участие в программе на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz).
Какая погода ожидается в Казахстане в марте
Согласно долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", приход весны 2024 года на большей территории Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки, - во второй половине марта - начале апреля.
В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.
В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды.
В северных областях в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.
В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:
- на северо-западе, севере, центре страны ночью от -5, -17 °С до -3, -8 °С, днем от -1, -7 °С до -2, +3 °С;
- на востоке страны ночью от -20, -35 °С до -3, -13 °С, днем от -3, -12 °С до -2, +5 °С;
- в южных и юго-западных регионах страны ночью от 0, -10 °С до -3, +5 °С, днем от 0, +7 °С до +7, +15 °С, на крайнем юге до +18 °С.
В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.
Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха в северной половине ночью от -17, -27 °С до -3, -13 °С, днем от -7, -12 °С до -1, -6 °С; в южной половине ночью от 0, +10 °С до -5, -15 °С, днем от +10, +20 °С до 0, +8 °С.
По-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине РК ночью -5, +3 °С, днем +3, +13 °С, в южной - ночью +2, +10 °С, днем +15, +21 °С.
В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - на крайнем юге страны.
Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в Восточно-Казахстанской, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетысу, на юге и востоке Алматинской области.
Погранслужба изменила режим работы пунктов пропуска на госгранице РК
Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы ряда автомобильных пунктов пропуска. С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00.
- Изменения внесены в работу пунктов пропуска с Россией: "Найза" (Павлодарская область), "Коянбай" (Абайская область), "Байтанат" (Абайская область).
- С Китаем: "Нур жолы" (область Жетысу), "Достык" (область Жетысу), "Колжат" (Алматинская область), "Бахты" (Восточно-Казахстанская область), "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область).
- С Кыргызстаном: "Кеген" (Алматинская область).
Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса", - уточнили в пресс-службе КНБ РК.
Прямые авиарейсы в Куала-Лумпур
С 14 марта малайзийская авиакомпания AirAsia X (AAX) запустит прямой рейс из Алматы в Куала-Лумпур (Малайзия). Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Правила выдачи документов изменились в Казахстане
Новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа. Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.
Теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке. При оформлении документа гражданин должен предоставить документ об оплате государственной пошлины. Произвести оплату можно в кассах банков второго уровня или через их мобильное приложение. Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.
Для оформления вида на жительство в Республике Казахстан иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:
- документ об оплате госпошлины;
- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- действительный заграничный паспорт.
Новые банкноты поступят в массовое обращение
Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге. По данным Нацбанка, в массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года.
Для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметили в Нацбанке.
В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии. Банкноты будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.
С 1 марта в восьми регионах Казахстана вводится ограничение для большегрузов
Ежегодное временное ограничение движения для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн введут в Казахстане с 1 марта, сообщает Министерство транспорта РК.
В ведомстве подчеркнули, что ограничение вводится каждый год для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Жетысуской и Туркестанской.
Регионы входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля. Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах", - уточнили в Минтрансе.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Перечень обязательных прививок обновили в Казахстане
За счет средств республиканского бюджета проводится
вакцинация против следующих инфекционных заболеваний:
- вирус папилломы человека;
- коронавирусная инфекция.
За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:
Плановые профилактические прививки:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- гемофильная инфекция типа b;
- дифтерия;
- коклюш;
- корь;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- эпидемический паротит;
Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- дифтерия;
- весенне-летний клещевой энцефалит;
- сибирская язва;
- бешенство;
- корь;
- краснуха;
- чума;
- столбняк;
- туляремия;
- грипп;
- брюшной тиф;
- эпидемический паротит.
Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.
Блогеров обяжут помечать рекламные публикации
Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале электронного правительства и вступит в силу 2 марта.
Министр культуры и информации Аида Балаева напомнила, что 10 июля 2023 года главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама"; "рекламный материал"; "партнерский материал"; "спонсорский материал"; "на правах рекламы"; "оплачено спонсором"; "на правах PR".
Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно", - уточнила Балаева.
26.02.2024, 18:30 31486
Растущая опасность: застроек в предгорьях Алматы не становится меньше - чем это грозит?
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Строительство в горных районах Алматы идет полным ходом. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям, отмечает sputnik.kz.
Острая нехватка воды
Айман - одна из многих жительниц, построивших дом в предгорьях. Она живет здесь со своей семьей уже 20 лет. Женщина уточняет, что ее муж приобрел дом еще в 2003 году, его привлекла горная местность и доступная цена.
Когда мы сюда переехали, участок земли стоил дешево, потому что считался дачей. А сейчас самый дешевый участок стоит около 10 миллионов тенге", - говорит она.
Несмотря на риск землетрясений и оползней, Айман признает, что у ее семьи нет других вариантов, и даже если бы они попытались продать, не нашли бы дом с аналогичной ценой и условиями.
Летом жители предгорий сталкиваются с острой нехваткой воды, что создает значительные неудобства, говорит Айман.
Начиная с мая прекращается подача воды. В прошлом году воду давали только раз в три-четыре дня, и нам приходилось собирать одежду и мыться только тогда, когда давали воду. В предыдущие годы с мая по октябрь воды вообще не было. Мы ездили к родным в село, чтобы постирать и помыться. Я думаю, что вода - самая большая проблема здесь", - сообщила она.
Женщина также отмечает, что в летний период в санатории, где она работает, вместо холодной воды течет горячая.
Другой житель предгорных районов города, Сергей Иваненко, поддерживает ее слова. По его мнению, хаотичная застройка лишь ухудшила ситуацию с дефицитом воды. Он считает, что застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
Проблемы с водой в летнее время начались буквально 2 года назад. Стало много застроек, слишком много народу, естественно, все это влияет. Горы изначально были предназначены для дачных построек, но разрешение на строительство больших жилых комплексов привело к перенаселению предгорий. К тому же у всех дома бассейны, а растрата воды увеличивается", - отметил он.
Еще одна проблема предгорий, по словам жителей, - узкая дорога. Они жалуются, что две машины едва могут проехать, а отсутствие светофора усугубляет ситуацию.
Две машины едва могут проехать, и людям приходится уступать дорогу машине, бежать к краю дороги, светофоров нет. Пять лет назад по этим улицам ездили только жители этого района, теперь по этой дороге ездят жители и других районов", - заявила Айман.
Почему опасно строить на склонах гор
Сергей Иваненко живет в небольшом домике с огородом и говорит, что ему ничего не угрожает.
У меня маленький дачный домик, поэтому за свою безопасность я не переживаю. У меня открытый участок, деревья, насаждения, то есть сад, и ничего не упадет", - говорит он.
По словам Сергея, трагедия с оползнем 8 февраля, возможно, связана с технической проблемой - неправильно уложенной трубой. Поэтому он считает, что необходимо ужесточить контроль и сносить многоэтажные дома, чтобы снизить нагрузку на грунт и предотвратить оползни.
Почему сошел оползень? Я думаю, что это неправильная постройка, может, нет разрешения государства и стоит в неправильном месте. За 10 лет, что я здесь живу, ни разу не было, чтобы где-то что-то смыло. Я думаю, что это чисто техническая проблема. Но сейчас предгорья застраиваются и вышестоящие громоздкие здания давят на грунт", - добавил он.
После трагедии аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил о планах акимата проверить законность строительства домов, которые, возможно, создавали нагрузку на гору. Также комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, Казселезащиты, акимата города, проведет обследование склона для оценки уровня безопасности и устойчивости.
Между тем известный казахстанский архитектор Алмас Ордабаев считает, что укреплять сейчас дома на горных склонах практически невозможно. Он объяснил, что в горных "прилавках" накоплен слой мягких пород, так называемые лессовые грунты: лесс и суглинок. При землетрясении они теряют свою прочность и опасность увеличивается вдвое, а то и втрое. Поэтому, считает архитектор, единственный выход - это переезд в безопасное место.
Запрещено строительство на крутых склонах. На деле как
С 2022 года в Алматы на участках с крутизной склона более 15 градусов запрещено строительство малоэтажных многоквартирных зданий. Причиной стало то, что грунт на склонах нестабильный, есть риск оползней.
По данным акима Алматы Ерболата Досаева, с момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды было подано 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, 4 иска находятся на рассмотрении. По оставшимся 9 либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся иски в суд.
Сразу после трагедии в Тау-Самал, где из-за схода оползни погибла семья из 4 человек, жители задали вопрос акиму Алматы об устранении лазейки в законе, позволяющем строительство в предгорьях. По словам жительницы, несмотря на запрет строительства на крутых горных склонах, застройщики приобретают участки под частные дома, а фактически возводят многоквартирные дома. По ее словам, сложная ситуация сложилась в Медеуском районе, где несколько лет назад началась вырубка яблоневых садов.
На сегодняшний день таких объектов несколько только на Каменском плато. Также подсыпаются склоны, утрамбовываются для застройки. Вырубаются сады", - рассказала алматинка.
Интенсивное строительство усиливает оползни в Алматинской области
Согласно данным "Казселезащиты!, на территории Алматинской области насчитываются 195 оползнеопасных участков. В зоне воздействия оползней находятся 252 объекта.
Активизация оползневых процессов в горных районах в последние годы обусловлена как природными, так и техногенными факторами. В низкогорной и среднегорной зонах наблюдается интенсивное хаотичное строительство жилых и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству в просадочных грунтах, устройству водопроводных сетей, подготовительные работы без учета оползневой опасности и риска схода оползней и обвалов, с подрезкой склонов, а также без учета значительной нагрузки и перегрузки склонов", - рассказали в "Казселезащите".
По их данным, оползни-гиганты объемом в несколько и даже десятков миллионов кубических метров грунта были зарегистрированы в Иле-Алатау после землетрясений 1887 и 1911 годах.
Последний раз оползень гигантского консеквентного типа был зарегистрирован в апреле 2018 года в бассейне реки Кольсай.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
14.02.2024, 21:56 97591
Люди становятся жертвами ДТП в собственных дворах Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
В Казахстане практически ежегодно во дворах жилых домов происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают.
Придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых.
В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит отметить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, недавно, в Калининграде водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома. А осенью прошлого года, в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
Кроме того, в прошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД , связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях.
09.02.2024, 10:57 117396
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
Рассказать друзьям
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня, передает корреспондент агентства.
В марте в Казахстане отмечается два весенних праздника 8 Марта и Наурыз.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
06.02.2024, 11:10 132091
Казахстан оказался на шестом месте в рейтинге стран по количеству землетрясений
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году зарегистрировали уже 123 землетрясения, наибольшая магнитуда составила 7 баллов.
Это было напугавшее алматинцев землетрясение в 262 км к юго-востоку от Алматы, сообщает Ranking.kz.
По данным агентства, после серии многочисленных афтершоков страна поднялась в мировом рейтинге по количеству землетрясений сразу на 58 позиций по сравнению с 2023 годом и заняла 6-е место из 100. В прошлом году в Казахстане зарегистрировали всего 55 землетрясений, наибольшая магнитуда - 5,3 балла.
Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02.14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла", - сообщает агентство.
Компания привела статистику землетрясений за различные годы в мире и в РК.
С 2000-го по 2023 год, по данным Statista, в мире зарегистрировали 42,3 тыс. землетрясений с магнитудой 5 баллов и более. За этот период больше всего землетрясений произошло в 2011-м (2,5 тыс.), 2010-м (2,4 тыс.), 2007-м (2,3 тыс.), 2021-м (2,2 тыс.) и 2009-м (2,1 тыс.). Наиболее "тихим" годом оказался 2002-й: 1,3 тыс. землетрясений. Хотя технологии, используемые для поиска источников и регистрации землетрясений, улучшились с XX века, однако возможности ученых предсказывать землетрясения по-прежнему сильно ограничены", - говорится в информации.
Непосредственно в 2023 году было зарегистрировано 1,7 тыс. землетрясений - на 0,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: это на 31% меньше, чем в "неспокойном" 2011 году, и в то же время на 27,7% больше, чем в "тихом" 2002-м.
В целом за 2023 год в мире зарегистрировали 15,6 тыс. землетрясений магнитудой от 4 до 8 баллов - на 1% больше, чем годом ранее (землетрясений магнитудой более 8 баллов, к счастью, вообще не наблюдалось). Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4-4,9 балла: 13,8 тыс. Землетрясений магнитудой 5-5,9 балла зарегистрировали 1,6 тыс., магнитудой 6-6,9 балла - 128, 7-7,9 балла - 19", - пишет агентство.
Самим разрушительным по числу погибших в 2023 году считается землетрясение, произошедшее в феврале в Турции и Сирии. Оно унесло жизни 62 тыс. человек. Магнитуда составила 7,5-7,8 балла. Также очень серьезными были землетрясение в Марокко магнитудой 6,8 балла в сентябре 2023 года, которое унесло жизни почти 3 тыс. человек, и землетрясение в Афганистане магнитудой 6,3 балла в октябре, в результате которого погибли почти 1,5 тыс. человек.
Что касается наибольшей магнитуды, это все то же землетрясение в Турции. Следом идут Новая Каледония (7,7 балла, погибших не было), Филиппины (7,6 балла, 3 погибших), Индонезия (7,6 балла, погибших не было) и Тонга (также 7,6 балла, погибших не было)", - пишет агентство.
В этом году больше всего землетрясений произошло в Японии: 204 случая, наибольшая магнитуда - 7,5 балла. Далее идут Мексика (180 случаев, наибольшая магнитуда - 6,1), Индонезия (169 случаев, наибольшая магнитуда - 5,6). Также землетрясения часто случались в Китае, Кыргызстане, Казахстане, на Филиппинах, в Чили, Гватемале и Перу.
С 1900 года по сегодняшний день, по данным earthquakes.zone, самое мощное в мире землетрясение - магнитудой 9,6 балла - было зарегистрировано в Чили 22 мая 1960 года. Сильные разрушения в XX-XXI веках также принесли землетрясения в США в 1964 году (9,2 балла), в Индонезии в 2004 году (9,1 балла), в Японии в 2011 году (9 баллов) и в России в 1952 году (9 баллов)", - уточняется в информации.
В Казахстане самое мощное землетрясение произошло 3 января 1911 года. Магнитуда составила 7,8 балла (23-е место среди всех стран). Землетрясение ощущалось на площади около четырех млн кв. км. По сведениям геолога К. Богдановича, в результате землетрясения погибли 452 и были ранены 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт, также погибло около 13 тыс. голов скота.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
После ЧП президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях
Также стало известно, что после землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке.
24.01.2024, 12:28 184356
Казахстанские службы ЧС не готовы к катаклизмам - депутаты
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в Алматы в ночь с 22 на 23 января наглядно показало неготовность служб ДЧС и местных исполнительных органов к подобным катаклизмам, считают депутаты мажилиса.
Отсутствие системы оповещения и незнание элементарных правил поведения в подобных ситуациях породило панику среди населения. Жители хаотично покидали свои дома, в том числе на лифтах. Некоторые прыгали из окон, получая травмы. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, т.к. стояли среди высотных зданий, способных обрушиться", - заявил на заседании депутат от фракции "Ақ жол" Ерлан Барлыбаев.
По его словам, первые SMS-сообщения о землетрясении начали поступать алматинцам только через 2 часа. При этом в ДЧС признали, что рассылка малоэффективна, а сирены не включали, чтобы не создавать ажиотаж.
Если сирены вызывают ажиотаж, возникает вопрос: для чего МЧС потратило более 1,1 млрд тенге на автоматизированную систему раннего оповещения? При том что система даже не "почесалась", когда штормило весь юг страны", - задается вопросом мажилисмен.
Он подчеркнул, что от систем Android и Google, на которые из бюджета не затрачено ни копейки, предупреждения пришли значительно раньше самой стихии.
Депутат также напомнил, что ранее мажилисмены знакомились с работой ДЧС и раскритиковали так называемый формальный характер каскадной системы обучения населения действиям в критической ситуации.
Массовая растерянность граждан показала отсутствие нужных навыков, как и неэффективность учений ЧС в организациях и учебных заведениях. Тогда же мы отметили удручающую ситуацию с материально-техническим оснащением НИИ сейсмологии. В 2017 году правительство вообще остановило финансирование этого НИИ и возобновило только после жесткого запроса фракции "Ак жол", - подчеркнул Барлыбаев.
Депутат также заявил, что здания сейсмостанций напоминают полуразрушенные бараки прошлого века, а зарплаты именитых сейсмологов ниже, чем у учителя средней школы.
Конечно, сейчас будут приняты какие-то меры, уже выделяются средства, но высока вероятность, что спустя год-два все вернется на круги своя, до следующего тревожного звонка. Хотелось бы ошибаться", - посетовал депутат.
В свою очередь депутат Бахытжан Базарбек заявил о важности внесения жестких и принципиальных стандартов в сфере сейсмобезопасности Алматы и других опасных территорий страны.
Вопрос, почему не сработала система оповещения, задал правительству и мажилисмен Сергей Пономарев.
Вы знаете, что сильные толчки, которые были в Алматы, ощущались и в Кыргызстане, и Узбекистане, и по Казахстану. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой резонный вопрос - кто должен в критической ситуации позаботиться о нас - Билл Гейтс или, может, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи?" - обратился к правительству депутат.
Мажилисмен Екатерина Смышляева сообщила о необходимости пересмотра экстренных оповещений в случае чрезвычайных ситуаций. По ее мнению, источники информации не вовремя отработали данные, где-то, может быть, не сработала система оповещений.
Мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений в случаях ЧС, которые должны быть короткими и мгновенными и рассылаться всем пользователям. По этому обязательству мы можем поработать в рамках законопроекта", - заявила Смышляева.
Она также предложила поработать с широковещательными технологиями в рассылке, которые пока используются только в пилотной версии.
Депутаты потребовали:
- выяснить причины бездействия автоматизированной системы раннего оповещения и лиц, ответственных за провал ее работы;
- пересмотреть формат обучения населения и учреждений действиям на случай землетрясения и других чрезвычайных ситуаций;
- разработать комплекс научно обоснованных мероприятий по снижению рисков для населения и города от подобной стихии;
- запретить выдачу земельных участков, исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами, а также в селе- и оползнеопасных зонах;
- запретить строительство многоэтажных (даже выше двух этажей) ЖК на горных "прилавках" Алматы;
- предоставить особый статус маслихату и акимату в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города;
- ввести обязательный сейсмоаудит возведенных объектов с применением виброиспытаний в рамках государственной экспертизы ПСД и повторный сейсмоаудит на стадии приемки объекта в эксплуатацию;
- ввести практику согласований материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами (КазНИИСА).
В свою очередь вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах мажилиса сообщил, что сбоя в рассылке экстренных сообщений не было.
Была технологическая проблема, выяснять которую должны операторы связи. При этом не существует механизма, чтобы оштрафовать операторов за медленную рассылку сообщений", - заявил замглавы ведомства.
В ДЧС Алматы по поводу несработавшей системы заявили, что она принята в опытную эксплуатацию. Однако сейчас по зарубежному опыту проходит период апробации и находится в тестовом режиме. Тестирование продлится ориентировочно до конца первого полугодия.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы в ночь с 22 на 23 января. При этом сейсмологи до сих пор продолжают фиксировать незначительные афтершоки. В 02.38 в Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла от землетрясения на территории Китая. Его эпицентр располагался в 273 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 5,5.
Подземные толчки вызвали панику в городе. Люди в спешке покидали дома и пытались выехать из города. В итоге на выездах из Алматы образовались пробки. Некоторые жители выпрыгивали из окон. В результате землетрясения пострадали 70 человек. В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.
03.01.2024, 09:45 273356
Что изменится в жизни казахстанцев в январе 2024 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в январе 2024 года, читайте в материале информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане с 1 января 2024 года появятся несколько новых районов
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в конце прошлого года подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".
Согласно указу, в составе Восточно-Казахстанской области появятся:
1) район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;
2) район Марқакөл с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.
В составе области Абай:
1) район Мақаншы с административным центром в селе Маканчи путем выделения из состава Урджарского района;
2) район Жаңасемей с административным центром на территории города Семея путем выделения из состава города Семея Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.
Повышение МРП и МЗП
С 1 января в Казахстане изменился размер месячного расчетного показателя и составил 3692 тенге. Также изменился размер минимальной заработной платы, он увеличен до 85 000 тенге. Повышение минимальной заработной платы коснется порядка 1,8 млн казахстанцев.
Завершился период применения ЕСП
Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником. В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим.
В КГД рассказали, как могут оплачивать налоги с 2024 года граждане, которые сдают квартиры в аренду.
Третий этап всеобщего декларирования
С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования. Теперь декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.
После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).
Повышение пособий, пенсий и новая соцвыплата
Предусмотрено повышение с 1 января 2024 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 9%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
С 2024 года введут соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.
Для повышения уровня социальной защиты казахстанцев, работающих во вредных условиях труда, по поручению главы государства разработаны и одобрены поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты. С 1 января 2024 года такие работники, при достижении 55-летнего возраста и наличии отчисления за них обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 7 лет, смогут получать выплату, которая будет осуществляться из 4 источников. Работники будут получать спецсоцвыплату до достижения пенсионного возраста, главное условие - прекращение работы во вредных условиях труда.
Заканчивается мораторий на проверку МСБ
1 января 2024 года прекратит действовать мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, введенный в 2020 году.
Вводятся обязательные пенсионные взносы работодателей
С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).
ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные), и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.
Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР: с 1 января 2024 года - в размере 1,5%; с 1 января 2025 года - в размере 2,5%; с 1 января 2026 года - в размере 3,5%; с 1 января 2027 года - в размере 4,5%; с 1 января 2028 года - в размере 5%.
При этом ежемесячный доход работника, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее МРЗП (минимальный размер заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете) и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.
Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак
С 2024 года вводится обязательная установка специального знака на автомобилях с газобаллонным оборудованием.
В Казахстане стартует программа "Нацфонд - детям"
В рамках программы всем несовершеннолетним казахстанцам в равных долях ежегодно будет начисляться 50% от усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.
На специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. Средства можно будет использовать для получения образования по достижении ребенком совершеннолетия либо на приобретение жилья.
Электронная очередь в пунктах пропуска на границе станет платной
С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.
Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. На сегодня электронная очередь внедрена на 5 пунктах пропуска с Китаем, на 4 пунктах - с Узбекистаном, на 1 пункте пропуска с Туркменистаном и пока только на 1 пункте с Россией. Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.
Система электронной очереди доступна на государственной цифровой платформе "Qoldau". С 1 января 2024 года, за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис "CarGoRuqsat" составит один месячный расчетный показатель, который будет поступать в бюджет.
Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая дает возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП.
Авиарейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби
С 16 января следующего года авиакомпания Wizz Air AbuDhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан - Абу-Даби. Планируется, что полеты будут выполняться с частотой три рейса в неделю на воздушных суднах типа Airbus A321.
Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность дальнейших перелетов по другим маршрутам транзитом через Абу-Даби. Открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.
Какая погода ожидается в Казахстане в январе 2024 года
В январе погоду в Казахстане часто будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На большей территории республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега. По РК часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 метров в секунду.
С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:
на северо-западе, севере республики ночью от -3, +2°С до -20, -27°С, днем от -3, +2°С до -7, -15°С;
в центре и на востоке РК ночью от 0, -8°С до -20, -28°С, днем от 0, -5°С до -5, -18°С;
Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5, -15°С, днем до -3, -8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.
В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине - дальнейшее понижение ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.
В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5, +5°С до -3, -15°С, днем от +5, +10°С до -8, +3°С.
Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей территории Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады, метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.
Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3, -13°С, днем до -5, +5°С; в южной половине и на западе РК ночью до -5, +5°С, днем до +5, +15°С.
С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:
в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем до -12-20°С; в южной половине и на западе РК ночью до -13, -23°С, днем до -3, -13°С.
Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы - в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.
02.01.2024, 11:27 224876
Содействие качественному развитию китайско-казахстанских отношений сообщества единой судьбы
Фото: Посольство КНР в РК
Рассказать друзьям
С наступлением нового года приходит обновление во всех аспектах жизни. По случаю прощания со старым и встречи нового, от имени посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстане и от себя лично хотел бы поздравить и обратиться с искренними пожеланиями к читателям и всем тем, кто заботится и поддерживает о развитии китайско-казахстанских отношений!
Оглядываясь на прошедший год, мы видим беспрецедентные изменения в мире и истории, геополитические конфликты усиливаются, волна антиглобализма растет, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. Вместе с тем разрыв между богатыми и бедными увеличивается с каждым днем, климатические и энергетические кризисы накладываются друг на друга, человечество сталкивается со многими трудностями и вызовами. В то же время невозможно остановить историческую тенденцию мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодного выигрыша, мировое сообщество возлагает большие надежды на новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, концепция "сообщество единой судьбы человечества" все глубже укоренилась в сердцах людей.
2023 год останется выдающимся годом в истории национального развития Китая и Казахстана. Обе страны преодолели факторы неопределенности и нестабильности, вызванные сложной международной обстановкой, и добились выдающихся успехов в построении своей страны. Китай полностью реализует дух XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и координирует как внутреннюю, так и международную ситуацию, способствуя устойчивому восстановлению экономики. За первые три квартала ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что быстрее, чем в таких крупных экономиках, как США, Еврозона и Япония. Китай продолжает продвигать всестороннюю открытость и международное сотрудничество. Крупные международные мероприятия, такие как 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", Азиатские игры в Ханчжоу, 31-я Всемирная летняя Универсиада и саммит Китай-Центральная Азия, достигли полного успеха, вселив уверенность и надежду в неспокойный мир. В то же время Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, полностью реализует новую экономическую политику "Справедливый Казахстан", ускоряет развитие промышленной системы, уделяя особое внимание построению современного сельского хозяйства, энергично продвигая научные и технологические инновации, и добился прогресса в достижении амбициозной цели - удвоения ВВП Казахстана к 2029 году.
Минувший год ознаменован началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, по итогам года достигнуты плодотворные результаты в развитии китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства.
Во-первых, дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. В мае и октябре Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, приняв участие в саммите Китай-Центральная Азия и третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин и Президент К.К. Токаев дважды провели дружественные переговоры, обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений, углублению сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли важной договорённости, а также подписали и опубликовали совместное заявление, в котором было указано направление развития следующего этапа китайско-казахстанских отношений.
Во-вторых, политическое взаимное доверие упрочивается. Китай и Казахстан продолжают твердо поддерживать друг друга по вопросам коренных интересов, таких как защита своего суверенитета, безопасности и интересов развития, а также решительно выступают против вмешательства сторонних сил во внутренние дела государства. Китай твердо поддерживает выбранный Казахстаном путь независимого развития и соответствующие принимающие Президентом К.К. Токаевым меры по построению "Нового Казахстана". Казахстан в свою очередь твердо поддерживает принцип одного Китая и позицию Китая по вопросам, затрагивающим остров Тайвань, Синьцзян, Гонконг и другие ключевые интересы.
В-третьих, визиты на всех уровнях являются частыми и высокоэффективными. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, Первый Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр и другие высокопоставленные чиновники посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Вице-Премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и Секретарь Парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, возглавляя делегацию, успешно посетили Казахстан. Механизмы сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству успешно прошло, что определило конкретные планы и расположение по развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в различных областях.
В-четвертых, высококачественное совместное строительство "Один пояс и один путь" положило начало новым маршрутам. Две страны торжественно отметили 10-летие предложенной именно в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь" и вместе работают над построением следующего "золотого десятилетия" высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". За первые одиннадцать месяцев объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг $36,87 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,1%. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по величине источником инвестиций. Обе страны продвигают создание дополнительных железнодорожных портов и строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, добились очередного прорыва в области разработке новых источников энергии и электронной коммерции. Все больше качественной казахстанской продукции поступает на китайский рынок.
В-пятых, гуманитарное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты. Сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, туризма, археологии и других областях развивается быстрыми темпами и имеет множество ярких моментов. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает обмен кадрами между двумя странами, что выведет сотрудничество и обмены во всех сферах на новый этап. В Казахстане была официально открыта и введена в эксплуатацию первая "мастерская Лу Баня", которая будет воспитывать большое количество профессиональных и технических талантов для национального строительства и промышленного развития Казахстана. Китай и Казахстан подписали соглашение о создании совместных культурных центров, что сделает платформу для межличностного и культурного обмена между двумя сторонами более многополярной.
В-шестых, международное сотрудничество являются прагматичным и эффективным. Саммит Китай-Центральная Азия прошел успешно, открыв новую историческую возможность для развития отношений Китая с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Китай и Казахстан продолжают построение сообщества единой судьбы человечества, объединяют усилия для реализации Глобальной инициативы по развитию, Глобальной инициативы по безопасности и Глобальной инициативы по цивилизации, чтобы активно развивать общечеловеческие ценности. Обе страны продолжают тесно сотрудничать в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, чтобы гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и разумном направлении. Китай поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве страны-председателя Шанхайской организации сотрудничества и будет полностью сотрудничать с Казахстаном в проведении саммита ШОС.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, а также это первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Китай готов работать с Казахстаном, по направлении дипломатии глав государств, воспользуются благоприятными историческими возможностями для развития двухсторонних отношений и выведут вечное всестороннее стратегическое партнерство и совместное высококачественное строительство "Один пояс и один путь" на высокий уровень и в более глубокий и обширный смысл. Две страны будут вместе работать над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью и внесут новый вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.
Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Читаемое
11.03.2024, 09:11Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан 11.03.2024, 13:3225056Токаев прибыл с государственным визитом в Баку 11.03.2024, 14:3423161Назначен вице-министр просвещения 11.03.2024, 12:1220931Раскопки на улице Утегенова: застройщик обязался восстановить асфальт до 15 апреля 11.03.2024, 09:4518046Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге 06.03.2024, 19:48164771Минтранспорта планирует очистить от спекулянтов рынок международных грузовых автоперевозок 05.03.2024, 12:05153791Раскопки на улице Утегенова: дорожное покрытие не восстановлено 06.03.2024, 19:27148876В Минтруда назвали фейком информацию о введении единого пособия на детей 07.03.2024, 18:54148516В Алматы повысят тариф на вывоз мусора 06.03.2024, 13:54144691Нурбек подтвердил появление трещин в студенческих общежитиях после землетрясения в Алматы 24.02.2024, 17:04310996В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38293726Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07289241В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28282166Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53270281Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?