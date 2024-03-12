Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР

Фото: Посольство КНР в РК

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С наступлением нового года приходит обновление во всех аспектах жизни. По случаю прощания со старым и встречи нового, от имени посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстане и от себя лично хотел бы поздравить и обратиться с искренними пожеланиями к читателям и всем тем, кто заботится и поддерживает о развитии китайско-казахстанских отношений!





Оглядываясь на прошедший год, мы видим беспрецедентные изменения в мире и истории, геополитические конфликты усиливаются, волна антиглобализма растет, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. Вместе с тем разрыв между богатыми и бедными увеличивается с каждым днем, климатические и энергетические кризисы накладываются друг на друга, человечество сталкивается со многими трудностями и вызовами. В то же время невозможно остановить историческую тенденцию мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодного выигрыша, мировое сообщество возлагает большие надежды на новый тип международных отношений, основанный на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, концепция "сообщество единой судьбы человечества" все глубже укоренилась в сердцах людей.





2023 год останется выдающимся годом в истории национального развития Китая и Казахстана. Обе страны преодолели факторы неопределенности и нестабильности, вызванные сложной международной обстановкой, и добились выдающихся успехов в построении своей страны. Китай полностью реализует дух XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и координирует как внутреннюю, так и международную ситуацию, способствуя устойчивому восстановлению экономики. За первые три квартала ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что быстрее, чем в таких крупных экономиках, как США, Еврозона и Япония. Китай продолжает продвигать всестороннюю открытость и международное сотрудничество. Крупные международные мероприятия, такие как 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", Азиатские игры в Ханчжоу, 31-я Всемирная летняя Универсиада и саммит Китай-Центральная Азия, достигли полного успеха, вселив уверенность и надежду в неспокойный мир. В то же время Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, полностью реализует новую экономическую политику "Справедливый Казахстан", ускоряет развитие промышленной системы, уделяя особое внимание построению современного сельского хозяйства, энергично продвигая научные и технологические инновации, и добился прогресса в достижении амбициозной цели - удвоения ВВП Казахстана к 2029 году.





Минувший год ознаменован началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, по итогам года достигнуты плодотворные результаты в развитии китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства.





Во-первых, дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. В мае и октябре Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, приняв участие в саммите Китай-Центральная Азия и третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин и Президент К.К. Токаев дважды провели дружественные переговоры, обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений, углублению сотрудничества в различных областях, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, достигли важной договорённости, а также подписали и опубликовали совместное заявление, в котором было указано направление развития следующего этапа китайско-казахстанских отношений.





Во-вторых, политическое взаимное доверие упрочивается. Китай и Казахстан продолжают твердо поддерживать друг друга по вопросам коренных интересов, таких как защита своего суверенитета, безопасности и интересов развития, а также решительно выступают против вмешательства сторонних сил во внутренние дела государства. Китай твердо поддерживает выбранный Казахстаном путь независимого развития и соответствующие принимающие Президентом К.К. Токаевым меры по построению "Нового Казахстана". Казахстан в свою очередь твердо поддерживает принцип одного Китая и позицию Китая по вопросам, затрагивающим остров Тайвань, Синьцзян, Гонконг и другие ключевые интересы.





В-третьих, визиты на всех уровнях являются частыми и высокоэффективными. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, Первый Заместитель Премьер-Министра Роман Скляр и другие высокопоставленные чиновники посетили Китай и приняли участие в мероприятиях. Вице-Премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и Секретарь Парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй, возглавляя делегацию, успешно посетили Казахстан. Механизмы сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству успешно прошло, что определило конкретные планы и расположение по развитию сотрудничества между Китаем и Казахстаном в различных областях.





В-четвертых, высококачественное совместное строительство "Один пояс и один путь" положило начало новым маршрутам. Две страны торжественно отметили 10-летие предложенной именно в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь" и вместе работают над построением следующего "золотого десятилетия" высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". За первые одиннадцать месяцев объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг $36,87 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 31,1%. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по величине источником инвестиций. Обе страны продвигают создание дополнительных железнодорожных портов и строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута, добились очередного прорыва в области разработке новых источников энергии и электронной коммерции. Все больше качественной казахстанской продукции поступает на китайский рынок.





В-пятых, гуманитарное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты. Сотрудничество в сфере образования, науки и техники, культуры, туризма, археологии и других областях развивается быстрыми темпами и имеет множество ярких моментов. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном значительно облегчает обмен кадрами между двумя странами, что выведет сотрудничество и обмены во всех сферах на новый этап. В Казахстане была официально открыта и введена в эксплуатацию первая "мастерская Лу Баня", которая будет воспитывать большое количество профессиональных и технических талантов для национального строительства и промышленного развития Казахстана. Китай и Казахстан подписали соглашение о создании совместных культурных центров, что сделает платформу для межличностного и культурного обмена между двумя сторонами более многополярной.





В-шестых, международное сотрудничество являются прагматичным и эффективным. Саммит Китай-Центральная Азия прошел успешно, открыв новую историческую возможность для развития отношений Китая с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Китай и Казахстан продолжают построение сообщества единой судьбы человечества, объединяют усилия для реализации Глобальной инициативы по развитию, Глобальной инициативы по безопасности и Глобальной инициативы по цивилизации, чтобы активно развивать общечеловеческие ценности. Обе страны продолжают тесно сотрудничать в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, чтобы гарантировать международную справедливость и продвигать глобальное управление в более справедливом и разумном направлении. Китай поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве страны-председателя Шанхайской организации сотрудничества и будет полностью сотрудничать с Казахстаном в проведении саммита ШОС.





В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, а также это первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Китай готов работать с Казахстаном, по направлении дипломатии глав государств, воспользуются благоприятными историческими возможностями для развития двухсторонних отношений и выведут вечное всестороннее стратегическое партнерство и совместное высококачественное строительство "Один пояс и один путь" на высокий уровень и в более глубокий и обширный смысл. Две страны будут вместе работать над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, и взаимосвязанностью и внесут новый вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.





Искренне желаю Китаю и Казахстану процветания, народам двух стран счастья и благополучия! Желаю, чтобы дружба между Китаем и Казахстаном длилась вечно!









Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо