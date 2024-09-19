Инфляция и продбезопасность: обзор экономики Кыргызстана

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Сентябрь-октябрь традиционно является периодом, вызывающим определенные переживания со стороны потребителей - не вырастут ли цены к зиме, не будет ли дефицита основных социально-значимых продуктов, обеспечена ли республика самым необходимым? Как отмечают эксперты, нынешний осенне-зимний сезон в по всем параметрам должен пройти спокойно, риски каких-либо шоков для экономической устойчивости Кыргызстана сведены к минимуму, а продовольственная безопасность обеспечена с запасом, сообщает ИАЦ "Кабар".





Во-первых, в Кыргызстане в этом году собран хороший урожай. Во-вторых, те социально значимые продукты и товары, которые страна производит в объеме недостаточном для внутреннего потребления, Кыргызстан по дружественным ценам из государств - партнеров по ЕАЭС.





Соседние страны, оптимально эффективно выстроив логистику, наладили выгодный товарообмен. Самый простой пример, это взаимодействие Кыргызстана с Узбекистаном, объемы отгрузки отечественного картофеля в эту страну в этом году были увеличены более чем в два раза, обратно Кыргызстан получает то, что необходимо потребителям. Торговля в больших объемах, отлаженная на межгосударственном уровне, позволяет доставить товар на прилавки магазинов с минимальными издержками, что стабилизирует ситуацию на рынках продовольствия.





В августовском отчете Евразийского банка развития отмечается, что среднегодовая инфляция в Кыргызстане замедлилась до 4,1%.





Такой динамике способствует ослабление ценового давления в продовольственном сегменте", - отмечается в докладе ЕАБР.





Аналитики финансового института полагают, что до конца года показатель целевой инфляции в стране до конца года, если и изменится, то на десятые доли процента. Один из важных индикаторов экономической устойчивости будет даже ниже весьма оптимистичных прогнозных значений на начало текущего года. А это является важным фактором не только доступности продовольствия, но и устойчивости национальной валюты, то есть всего того, что влияет на социальную стабильность.





За последние 2-3 года, как отмечают эксперты, Кыргызстан серьезно продвинулся вперед, и дело не только в запуске 100 предприятий и социальных объектов. Власти республики сосредоточились именно на тех направлениях, от которых напрямую зависит благосостояние населения и уверенность в завтрашнем дне.





Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что для решения вопросов продовольственной безопасности были созданы девять кластеров, сейчас их количество увеличено до 17, на их финансирование государство выделило около 20 миллиардов сомов. И эта работа принесла хорошие, положительные результаты.





Ранее Кыргызстан закрывал потребности только по трем из девяти главных позиций по социально-значимым видам продовольствия. Картофель, овощи и бахчевые, молочную продукцию мы производили с избытком, от 160 до 180 процентов от потребности. Что касается сахара, муки, яиц, мяса, растительного масла и фруктов, то с этими продуктами у нас возникали сложности, мы перекрывали половину требуемых республике объемов, а по отдельным товарам и того меньше. Но сейчас, после запуска кластеров, мы уже имеем совершенно иную картину По мясу мы довели покрытие внутренних потребностей до 85-88 %", - отмечает Толонбек Абдыров.





По его словам, того же уровня достигло и производство яиц, их выпуск за короткий срок увеличен в два раза.





Это хороший результат, который мы достигли за пару лет, и двигаемся дальше. По растительному маслу, муке и сахару тоже есть подвижки. Но здесь важно иметь в виду и то, что нужные объемы этих продуктов мы получим в рамках партнерских межгосударственных отношений в ЕАЭС, по фиксированным ценам. С этой точки зрения, продовольственная безопасность Кыргызстана обеспечена в полной мере", - добавил он.





Важным, по мнению экспертов, является то, что большинство расчетов в рамках поставок продовольствия между странами ЕАЭС, осуществляется в национальных валютах. Между Кыргызстаном и Россией действует пара сом-рубль, с Казахстаном - сом-тенге и так далее. Внутренний рынок избавлен от давления доллара, что поддерживает устойчивость национальных платежных средств в Евразийском экономическом союзе.





Что касается цен, если вы заметили, то и антимонопольные органы, и правительство, держат этот вопрос на постоянном контроле. Стоимость продовольствия у нас не скачет, по некоторым позициям мы, наоборот, наблюдаем снижение. Предпосылок для подорожания продуктов сейчас нет. Пока мы наблюдаем определенную нестабильность на мировых рынках, из-за засух и наводнений, там дорожает растительное масло, мясо и сахар. Поэтому важно, что в Евразийском экономическом союзе мы имеем определенную защиту от внешних шоков, так как в приоритете ЕАЭС насыщение продовольствием внутренних рынков и социальная стабильность", - подчеркивает Толонбек Абдыров.





Эксперты отмечают, что значительную роль в достижении социально-экономической устойчивости сыграло то, что власти Кыргызстана смогли выстроить с ближайшими и историческими партнерами прагматичные, взаимовыгодные отношения в экономической сфере, отвечающие национальным интересам и способствующие комплексному региональному развитию. Отношения в Евразийском союзе развиваются на принципах взаимовыгодного взаимодействия и поддержки. Как считают экономисты, это один из определяющих факторов прогресса, наблюдающегося как в Кыргызстане, так и в других государствах ЕАЭС.





Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк





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