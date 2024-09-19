18.09.2024, 13:02 4061
Инфляция и продбезопасность: обзор экономики Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Сентябрь-октябрь традиционно является периодом, вызывающим определенные переживания со стороны потребителей - не вырастут ли цены к зиме, не будет ли дефицита основных социально-значимых продуктов, обеспечена ли республика самым необходимым? Как отмечают эксперты, нынешний осенне-зимний сезон в по всем параметрам должен пройти спокойно, риски каких-либо шоков для экономической устойчивости Кыргызстана сведены к минимуму, а продовольственная безопасность обеспечена с запасом, сообщает ИАЦ "Кабар".
Во-первых, в Кыргызстане в этом году собран хороший урожай. Во-вторых, те социально значимые продукты и товары, которые страна производит в объеме недостаточном для внутреннего потребления, Кыргызстан по дружественным ценам из государств - партнеров по ЕАЭС.
Соседние страны, оптимально эффективно выстроив логистику, наладили выгодный товарообмен. Самый простой пример, это взаимодействие Кыргызстана с Узбекистаном, объемы отгрузки отечественного картофеля в эту страну в этом году были увеличены более чем в два раза, обратно Кыргызстан получает то, что необходимо потребителям. Торговля в больших объемах, отлаженная на межгосударственном уровне, позволяет доставить товар на прилавки магазинов с минимальными издержками, что стабилизирует ситуацию на рынках продовольствия.
В августовском отчете Евразийского банка развития отмечается, что среднегодовая инфляция в Кыргызстане замедлилась до 4,1%.
Такой динамике способствует ослабление ценового давления в продовольственном сегменте", - отмечается в докладе ЕАБР.
Аналитики финансового института полагают, что до конца года показатель целевой инфляции в стране до конца года, если и изменится, то на десятые доли процента. Один из важных индикаторов экономической устойчивости будет даже ниже весьма оптимистичных прогнозных значений на начало текущего года. А это является важным фактором не только доступности продовольствия, но и устойчивости национальной валюты, то есть всего того, что влияет на социальную стабильность.
За последние 2-3 года, как отмечают эксперты, Кыргызстан серьезно продвинулся вперед, и дело не только в запуске 100 предприятий и социальных объектов. Власти республики сосредоточились именно на тех направлениях, от которых напрямую зависит благосостояние населения и уверенность в завтрашнем дне.
Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что для решения вопросов продовольственной безопасности были созданы девять кластеров, сейчас их количество увеличено до 17, на их финансирование государство выделило около 20 миллиардов сомов. И эта работа принесла хорошие, положительные результаты.
Ранее Кыргызстан закрывал потребности только по трем из девяти главных позиций по социально-значимым видам продовольствия. Картофель, овощи и бахчевые, молочную продукцию мы производили с избытком, от 160 до 180 процентов от потребности. Что касается сахара, муки, яиц, мяса, растительного масла и фруктов, то с этими продуктами у нас возникали сложности, мы перекрывали половину требуемых республике объемов, а по отдельным товарам и того меньше. Но сейчас, после запуска кластеров, мы уже имеем совершенно иную картину По мясу мы довели покрытие внутренних потребностей до 85-88 %", - отмечает Толонбек Абдыров.
По его словам, того же уровня достигло и производство яиц, их выпуск за короткий срок увеличен в два раза.
Это хороший результат, который мы достигли за пару лет, и двигаемся дальше. По растительному маслу, муке и сахару тоже есть подвижки. Но здесь важно иметь в виду и то, что нужные объемы этих продуктов мы получим в рамках партнерских межгосударственных отношений в ЕАЭС, по фиксированным ценам. С этой точки зрения, продовольственная безопасность Кыргызстана обеспечена в полной мере", - добавил он.
Важным, по мнению экспертов, является то, что большинство расчетов в рамках поставок продовольствия между странами ЕАЭС, осуществляется в национальных валютах. Между Кыргызстаном и Россией действует пара сом-рубль, с Казахстаном - сом-тенге и так далее. Внутренний рынок избавлен от давления доллара, что поддерживает устойчивость национальных платежных средств в Евразийском экономическом союзе.
Что касается цен, если вы заметили, то и антимонопольные органы, и правительство, держат этот вопрос на постоянном контроле. Стоимость продовольствия у нас не скачет, по некоторым позициям мы, наоборот, наблюдаем снижение. Предпосылок для подорожания продуктов сейчас нет. Пока мы наблюдаем определенную нестабильность на мировых рынках, из-за засух и наводнений, там дорожает растительное масло, мясо и сахар. Поэтому важно, что в Евразийском экономическом союзе мы имеем определенную защиту от внешних шоков, так как в приоритете ЕАЭС насыщение продовольствием внутренних рынков и социальная стабильность", - подчеркивает Толонбек Абдыров.
Эксперты отмечают, что значительную роль в достижении социально-экономической устойчивости сыграло то, что власти Кыргызстана смогли выстроить с ближайшими и историческими партнерами прагматичные, взаимовыгодные отношения в экономической сфере, отвечающие национальным интересам и способствующие комплексному региональному развитию. Отношения в Евразийском союзе развиваются на принципах взаимовыгодного взаимодействия и поддержки. Как считают экономисты, это один из определяющих факторов прогресса, наблюдающегося как в Кыргызстане, так и в других государствах ЕАЭС.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
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07.09.2024, 00:06 23516
Ant Group прогнозирует увеличение использующих мобильные платежи в Китае международных пользователей на 300%
Фото: Ant Group
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Китайская компания Ant Group прогнозирует рост числа международных пользователей, использующих мобильные платежи в КНР, на 300% в 2024 году, сообщает Ant Group.
Президент и финансовый директор Ant Group Сирил Ханна на конференции 2024 INCLUSION заявил, что объемы транзакций среди въезжающих туристов, использующих мобильные платежные сервисы, поддерживаемые Ant, выросли в шесть раз в период с марта по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск создал значительные возможности для бизнеса местных продавцов. Число китайских продавцов, регулярно обслуживающих зарубежных путешественников с помощью мобильных платежных решений компании за тот же период увеличилось втрое.
С 2019 года Ant Group при поддержке Народного банка Китая сотрудничает с международными сетями платежных карт и зарубежными цифровыми кошельками для внедрения инноваций в области входящих мобильных платежей - коллективное усилие, известное как Китайское партнерство по упрощению процедур платежей. Во время Азиатских игр в Ханчжоу в 2023 году компания Ant представила два мобильных платежных решения для иностранных посетителей, и с тех пор число поддерживаемых международных платежных партнеров продолжало расти.
Благодаря Alipay+, трансграничному сервису мобильных платежей и цифровизации, которым управляет Ant International, иностранные гости могут расплачиваться своими домашними электронными кошельками по всему Китаю. В настоящее время Alipay+ поддерживает 13 ведущих электронных кошельков и платежных приложений в Азии для использования в 80-миллионной торговой сети Китая, что на 10 платежных партнеров больше, чем в 2023 году. К ним относятся AlipayHK, Kaspi.kz, MPay, электронный кошелек Touch 'n Go, Hipay, NayaPay, Changi Pay, OCBC Digital, Kakao Pay, Naver Pay, Toss Pay, TrueMoney и GCash.
Другой вариант позволяет посетителям привязать основные международные банковские карты - Visa, Mastercard, JCB, Discover®, Diners Club International и UnionPay International - к приложению Alipay, чтобы получить доступ к широкому спектру местных услуг, включая покупки, рестораны, услуги такси и общественный транспорт, не прибегая к китайскому языку. Ожидается, что число платежных систем, поддерживаемых Alipay, увеличится до 7, поскольку American Express недавно получила одобрение на внедрение кошелька для входящих платежей в Китае.
Помимо увеличения объемов платежей, приезжающие туристы пользуются дополнительными сервисами, доступными с помощью цифровых кошельков, что позволяет им лучше ориентироваться на местности. Число пользователей кошельков-партнеров Alipay+, которые используют цифровые купоны, увеличилось на 105% по сравнению с предыдущим кварталом за последние шесть месяцев. Партнеры Alipay+ wallet также внедрили более 160 мини-программ для путешествий по Китаю, которые помогут посетителям получить доступ к таким услугам, как хранение багажа, аренда аккумуляторов, массажных кресел и даже когтерезов.
Въездной туризм в Китай переживает уверенный подъем, чему способствует сочетание государственной политики и инициатив частного сектора, таких как Международная программа создания зон, благоприятных для потребителей. Эти усилия значительно облегчили такие проблемы, как визовые требования, доступность платежей и транспортные возможности, облегчив людям знакомство с Китаем", - заявил заместитель генерального секретаря Всемирного туристического альянса Лю Юйфэн.
Как сообщил президент подразделения глобальных сетевых сервисов American Express Мохаммед Бади, American Express и Alipay обсудили потенциальные области сотрудничества для углубления партнерства.
Недавно мы получили одобрение от Государственного управления по обмену иностранной валюты на решение для входящих платежей, которое мы очень ценим. И American Express, и Alipay будут делиться дополнительной информацией с нашими клиентами, следите за обновлениями", - проинформировал он.
Главный исполнительный директор OCBC в Китае Ang Eng Siong отметил, что OCBC стал первым сингапурским банком, предложившим глобальные трансграничные платежные услуги через приложение Alipay +, что позволило сингапурским клиентам легко совершать платежи в миллионах торговых точек в рамках глобальной экосистемы Alipay +, в том числе на материковой части Китая.
По мере того, как Alipay+ продолжает расширять свои глобальные сервисы, мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и улучшать качество обслуживания пользователей, стремясь завоевать признание на еще более широких рынках", - заявил Ang Eng Siong.
По его словам, в первой половине 2024 года число пользователей, использующих Alipay+ через приложение OCBC, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а сумма транзакций выросла почти втрое.
Мы были воодушевлены значительным ростом популярности мобильных платежей среди иностранных посетителей и, как следствие, увеличением количества транзакций для наших торговых партнеров, особенно после запуска международной программы "Зоны, благоприятные для потребителей". Ant Group стремится к дальнейшему повышению качества въездных поездок за счет технологических инноваций и партнерских отношений", - сообщил президент и финансовый директор Ant Group Сирил Хан Синьи.
В марте 2024 года Ant Group совместно со своими партнерами запустила в Пекине международную программу "Зоны, благоприятные для потребителей", чтобы улучшить доступность и простоту использования цифровых платежных систем для международных путешественников, и с тех пор распространила ее на 70 городов, включая Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин и Чэнду. Программа также охватывает 500 популярных туристических мест, таких как набережная Вайтань в Шанхае и знаменитое западное озеро Ханчжоу.
На главном форуме конференции генеральный директор Ant International Пэн Ян, отметил влияние цифровых инноваций на открытие недорогостоящих путей роста для малого и среднего бизнеса в основных подразделениях сингапурской компании.
Alipay+ создала глобальную сеть из 90 миллионов торговых партнеров на 57 рынках, чтобы упростить путешествия по всему миру; в то время как WorldFirst и Antom предлагают безопасные и быстрые цифровые платежные решения, адаптированные к потребностям малого и среднего бизнеса, глобальных продавцов и платформ. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства в области цифровизации и инклюзивности во всех регионах", - добавил он.
О группе Ant
Компания Ant Group берет свое начало с Alipay, которая была основана в 2004 году для установления доверительных отношений между онлайн-продавцами и покупателями. За прошедшие годы Ant Group выросла и стала одной из ведущих открытых интернет-платформ в мире. С помощью технологических инноваций Ant Group поддерживает своих партнеров в предоставлении инклюзивных и удобных цифровых услуг для жизни и цифровых финансовых услуг потребителям и малым и средним предприятиям. Кроме того, компания внедряет новые технологии и продукты для поддержки цифровой трансформации отраслей и содействия промышленному сотрудничеству. Сотрудничая с глобальными партнерами, компания позволяет продавцам и потребителям совершать и получать платежи и переводить денежные средства по всему миру.
О компании Ant International
Компания Ant International со штаб-квартирой в Сингапуре обеспечивает будущее глобальной торговли благодаря цифровым инновациям, которые помогут процветать всем и каждому бизнесу. В тесном сотрудничестве с партнерами мы помогаем торговцам всех размеров по всему миру реализовать свои стремления к росту с помощью широкого спектра высокотехнологичных решений для цифровых платежей и финансовых услуг.
Об Alipay+
Alipay+ - это набор международных решений для цифровых платежей, маркетинга и оцифровки, которые помогают связать продавцов по всему миру с потребителями. Путешествуя за границу, потребители получают возможность совершать бесперебойные платежи и получать широкий выбор предложений, используя свои предпочтительные способы оплаты. Малые и средние предприятия могут использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.
14.08.2024, 14:19 65311
Регион операций ЕАБР демонстрирует высокий рост, поддерживаемый промышленным производством и внутренним спросом
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) представили очередной выпуск макроэкономического обзора по шести государствам - участникам банка.
Аналитики ЕАБР отмечают, что в большинстве стран-участниц сохраняется высокий рост: агрегированный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,6% г/г по итогам января - июня 2024 года, после роста на 3,9% в 2023 году.
В январе - июне показатель экономической активности в Армении увеличился на 10,4% г/г благодаря динамичному росту выпуска в промышленном секторе, в первую очередь обработки драгоценных металлов.
Экономика Беларуси увеличилась на 5% г/г за январь - июнь 2024 года, чему во многом способствовали высокий рост промышленного производства и сельского хозяйства, при сохранении положительной динамики роста в большинстве других отраслей.
Экономика Казахстана восстанавливается от последствий весенних паводков, о чем свидетельствуют опережающие индикаторы. Рост ВВП за первое полугодие 2024 года составил 3% г/г, поддерживаемый увеличением промышленного производства и сферы услуг.
Темп роста ВВП Кыргызской Республики увеличился до 8,7% г/г в январе - июле 2024 года, чему во многом способствовала высокая инвестиционная активность.
Промышленное производство в России остается ключевым драйвером роста экономики. По итогам первого полугодия 2024 года прирост ВВП составил 4,7% г/г, однако постепенно появляются признаки замедления экономической активности.
Таджикистан сохраняет высокие темпы роста ВВП на уровне 8,2% г/г в первом полугодии 2024 года благодаря сильному внутреннему спросу, как в части потребления, так и инвестиций.
В большинстве стран региона продолжается рост инвестиционной активности. В Армении инвестиционная деятельность поддерживается стабильным увеличением государственных капиталовложений и жилищного строительства. В Беларуси и России инвестиции, направленные на импортозамещение, растут, в том числе за счет вложения государственных финансовых ресурсов. Казахстан расширяет стратегию развития машиностроения, планируя масштабировать программу на другие отрасли. Рост инвестиций в Кыргызстане поддерживается вложениями в энергетику, транспорт и добывающие отрасли. Таджикистан продолжает наращивать инвестиции в строительство объектов энергетики.
Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызстане и Таджикистане инфляция опустилась ниже целевого ориентира. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.
В макрообзоре обозначено, что экономическая активность в крупнейших экономиках мира не будет оказывать стимулирующего влияния на экономику региона операций ЕАБР. В США ожидается замедление темпов роста ВВП, экономика еврозоны восстанавливается медленными темпами, деловая активность в Китае снизилась во II квартале 2024 года, но остается на высоком уровне. На фоне растущих опасений относительно экономической активности в развитых странах центральные банки начали снижать процентные ставки или планируют это сделать в ближайшее время. Аналитики не исключают риски замедления деловой активности в ключевых мировых экономиках и дают оценки потенциальных последствий для экономик стран региона в рамках рискового сценария.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
12.08.2024, 11:35 71101
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
Инфляция в Армении выросла до 1,4% г/г в июле после 0,8% г/г месяцем ранее. Этому преимущественно способствовал разворот динамики цен в продовольственном сегменте. Продукты питания подорожали впервые за 14 месяцев. В июле несколько ускорился рост цен на услуги, составив 3,1% г/г после 2,7% г/г месяцем ранее. Несмотря на ускорение, инфляция остается ниже целевого интервала ЦБ РА. Банк прогнозирует рост цен на уровне 1,5% г/г к концу года.
Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 173,5 млн долларов за июль и составили 8532 млн долларов на 1 августа. Рост обусловлен увеличением стоимости золота на 4,1% в июле. Резервы в иностранной валюте незначительно снизились, несмотря на чистую продажу иностранной валюты на 147,8 млн долларов на внутреннем рынке в июле. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о повышении значимости других валют в формировании активов Национального банка.
Опережающие индикаторы, сигнализируют о расширении деловой активности в Казахстане. Совокупный индекс PMI в июле вырос до 51,5 п. и обновил максимум за последние 10 месяцев, чему во многом способствует рост производительности в сфере услуг и обрабатывающих отраслях. Индекс деловой активности, рассчитываемый НБ РК, растет шестой месяц подряд. Улучшение показателя отмечено в строительстве, услугах и производстве. "Часы" бизнес-цикла, также сигнализируют о том, что в предстоящие 6 месяцев экономика продолжит функционировать в зоне роста.
ВВП Кыргызстана вырос на 8,7% г/г в январе-июле 2024 года. Высокая инвестиционная активность продолжила играть роль ключевого драйвера экономики. Потребительская активность также окрепла: объем оптовой и розничной торговли вырос на 33% г/г в январе-июле 2024 года после 18,3% г/г в январе-июне 2024 года. Аналитики предположили, что всплеск связан с разгаром туристического сезона. В январе-июле также ускорился рост выпуска в сельском хозяйстве до 6,6% г/г с 3,3% г/г в январе-июне 2024 года.
Дефицит бюджета в России за январь-июль 2024 года сократился на 1,2 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Улучшение сальдо бюджета обусловлено опережающим ростом доходов по сравнению с расходами. Нефтегазовые доходы увеличились на 2,6 трлн рублей, или на 61,6% г/г, что обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля к доллару на 14,5% г/г. Ненефтегазовые доходы выросли на 2,6 трлн рублей, или на 25,5% на фоне расширения деловой активности.
Экономика Таджикистана сохраняет высокие темпы роста. По итогам первой половины 2024 года ВВП страны вырос на 8,2% г/г, как и в I квартале. По данным аналитиков, этому способствовала сильная динамика потребления домохозяйств, инвестиций и доходов от экспорта. В январе-июне 2024 года розничные продажи в стране выросли на 14,3% г/г. Инвестиции увеличились на 15,7% г/г в значительной степени за счет расходов на строительство объектов энергетики. Экспорт повысился на 47,1% г/г. Согласно прогнозу ЕАБР, рост ВВП в 2024 года составит 8,0%.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.08.2024, 22:46 83566
В Евразийском регионе объем одобренного суверенного финансирования превысил $2 млрд
Фото: pexels.com
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Объем одобренного в первом полугодии 2024 года суверенного финансирования со стороны международных финансовых организаций и агентств по развитию в Евразийском регионе - в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане - составил $2,3 млрд. В настоящий момент в активной стадии реализации 96 проектов. Это говорит о существенной роли этих институтов в предоставлении средств странам, отметили в Евразийском фонде стабилизации и развития.
На государства - участники ЕФСР в первые 6 месяцев текущего года пришлось 72,9% одобренного финансирования, или $1,6 млрд. Среди них максимальный объем финансирования одобрили Казахстану, следом идут Армения, Таджикистан и Кыргызстан.
По данным фонда, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития - лидеры по объему одобренного суверенного финансирования в регионе в первом полугодии с общей долей 77,7%. ВБ одобрил финансирование на сумму $1,9 млрд, ЕБРР - на сумму $ 609,1 млн. За ними следуют Исламский банк развития - $195 млн, Азиатский банк развития - $132,9 млн и ЕФСР - $100 млн.
В Казахстане зафиксировано 6 операций суверенного финансирования на сумму $693,5 млн. Среди них 4 операции по предоставлению ТС, одна операция инвестиционного финансирования и одна стабилизационная программа.
Республике Армения, где главным кредитором также выступает ЕБРР, одобрили $527 млн, что превышает показатели всего прошлого года на $178,1 млн. Значительный объем финансов одобрен в сфере транспорта, вопросов государственного управления и экономической политики.
Таджикистану уже в первом полугодии 2024 года одобрен сопоставимый с 2023 годом объем финансирования - $332,4 млн. В секторальном разрезе превалируют проекты в энергетике и транспорте. Основным кредитором страны выступает ИБР со $195 млн одобренного финансирования.
Для Кыргызской Республики в первом полугодии 2024 года одобрено 19 операций на $192,9 млн. Наибольший объем помощи получен в форме инвестиционного финансирования на развитие инфраструктуры. Основной кредитор - ВБ.
ЕФСР в первом полугодии одобрил предоставление Республике Армения финансирования на поддержку экономических преобразований в объеме $100 млн. Средства будут направлены на поддержку бюджета в 2024 году и предоставляются по итогу реализации программы реформ правительства Республики Армения. ЕФСР начал ряд проектов технического содействия в Кыргызстане и Таджикистане. В частности, в Кыргызстане стартовала реализация проекта "Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков "Рейтинг налогоплательщика" и модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике". В части повышения качества госуправления ЕФСР начал проект по расширению программного бюджетирования в Таджикистане.
Евразийский регион в первом полугодии принял ряд важных международных мероприятий, таких как годовые встречи АБР в Тбилиси, ЕБРР в Ереване, встречи высокого уровня ЦАРЭС в Астане.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
06.08.2024, 13:31 89121
Кто понес наказание за утечку медицинских данных студенток КазНУ
Фото: freepik.com
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На брифинге в правительстве министр высшего образования и науки Казахстана Саясат Нурбек рассказал, кто понес наказание за скандальную утечку персональных данных студенток Казахского национального университета имени аль-Фараби.
Нурбек рассказал, что часть сотрудников была уволена, а некоторые были привлечены к административной ответственности.
Также понесли наказание сотрудники медцентра, который обслуживает университет. Стоит вопрос о расторжении контракта с этим медцентром", - заявил министр.
Напомним, утечка конфиденциальной интимной информации о студентках произошла в КазНУ имени аль-Фараби в феврале текущего года.
Как пояснил глава Миннауки, был некий список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - рассказал Саясат Нурбек.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
22.07.2024, 16:15 120526
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
ВВП в Беларуси вырос на 5% г/г в январе-июне 2024 года после 5,2% г/г в январе-мае. Промышленность (+7,1% г/г) по-прежнему выступает основным локомотивом экономики, формируя около 40% прироста ВВП. Поддержку оказывает и высокий уровень конечного потребления: розничный товарооборот увеличился на 11,5% г/г. Еще один драйвер роста - сельское хозяйство (+10,2% г/г), что во многом связано с опережением сроков уборки зерновых и заготовки кормов. Инвестиции сохраняют высокий рост (+7,6% г/г) на фоне стимулирующих мер правительства. Формируется тенденция восстановления отрасли информационных технологий. Прогнозируем рост ВВП на уровне 3,4% по итогам года.
Экономика Казахстана ускоряет рост. По итогам января-июня 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) увеличился на 3,9% г/г, после 3,7% г/г в январе-мае. Высокие темпы роста сохраняются в сфере информации и связи (+8,7% г/г), строительстве (+8,6% г/г) и транспортом секторе (+7,3% г/г). Мы прогнозируем, что в 2024 года. ВВП Казахстана вырастет на 5,0%.
Промышленное производство в Кыргызстане увеличилось на 1% г/г в январе-июне 2024 года. Высокий рост продемонстрировали энергетика (+9,0% г/г), производство неметаллических минеральных продуктов (+8,9% г/г), нефтепереработка (+55,8% г/г), текстильная и швейная промышленность (+8,6% г/г), пищевая промышленность (+17,9% г/г). Сдерживающее влияние на динамику индустриального сектора экономики оказывают добыча руд и металлургия (снижение на 5,3% г/г и 11,4% г/г соответственно).
Первые признаки замедления деловой активности в России. Индикатор бизнес-климата, по данным мониторинга предприятий Банка России, в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п., но по-прежнему выше среднего уровня 2023 года. Динамика индекса в большей степени определялась снижением оценок текущих бизнес-условий (2,6 п. в июле после 7,3 п. месяцем ранее), что, вероятно, обусловлено дальнейшим ужесточением условий кредитования. При этом ожидания компаний в отношении спроса остаются достаточно оптимистичными. Вместе с тем высокая загрузка мощностей (80,8% во II квартале) и растущий дефицит работников указывают на ограниченные возможности дальнейшего расширения производства. Ожидаем рост ВВП на 3% по итогам года.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.07.2024, 01:08 143621
"Здесь был Али!" Арест казахстанца-вандала в Помпях вновь поднял проблему сохранения сакральной истории в РК
Фото: Depositphotos
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История с арестом казахстанского туриста, который нацарапал слово "Ali" на стене Дома Цеев в Археологическом парке Помпеев, облетела мировые СМИ и возродила дискуссию об ужесточении ответственности за культурный вандализм. Директор Археологического парка Помпеев Габриэль Зухтригель назвал действия казахстанца нецивилизованным поступком, а самого туриста - преступником. Из-за многочисленных актов вандализма со стороны приезжих итальянцы инициировали законодательные поправки, которые теперь обязывают правонарушителей не только платить штраф за последствия своего бескультурья, но и закрывать счета за реставрацию поврежденной части объекта. Наказывать деньгами и сообщать об этом всему миру - вот новая концепция борьбы с вандалами, которая принята в Италии, сообщает ranking.kz.
Главная интрига истории - размер штрафа, который теперь придется заплатить казахстанцу. На сайте Археологического парка говорится, что в настоящее время проводится техническая экспертиза, после которой нарушителю выставят счет. Благодаря новому закону Италии, вступившему в силу в апреле этого года, за ущерб памятникам и другим культурным объектам страны нарушитель может быть наказан штрафом в размере от 10 до 60 тысяч евро. В переводе в нацвалюту РК - это от 5 млн до 30 млн тенге.
Мы сравнили меру наказания за культурный вандализм в Казахстане и других странах. Оказалось, что в нашей республике размеры штрафов, которые применяют к желающим оставить свой след в истории, нацарапав свое имя на памятнике, несопоставимо малы в сравнении с развитыми государствами. Например, родители несовершеннолетних казахстанцев, решивших "увековечить" свои "подвиги" надписями на скалах с петроглифами и прочими вандалистскими пакостями, могут быть оштрафованы на 55,4 тысячи тенге. За акты вандализма со стороны совершеннолетних денежное наказание уже выше - от 184,6 до 590,7 тысячи тенге. Также взрослого нарушителя могут направить на исправительные работы или арестовать на срок до 40 дней. Более серьезным штрафным санкциям могут подвергнуть только за незаконные археологические раскопки - до 18,5 млн тенге.
За последние несколько лет в Казахстане было рассмотрено 50 административных дел, связанных с нарушением законов в отношении объектов историко-культурного населения. Еще 65 фактов нарушения КоАП зафиксировано по статье "Вандализм несовершеннолетних", которая включает осквернение не только объектов культуры и истории, но и различных природных парков. В прошлом году в сравнении с 2018 годом административные дела по таким статьям КоАП стали открывать в два раза чаще.
В статистике уголовных дел счет проступков и преступлений по фактам вандализма последние несколько лет шел на сотни. Например, в 2018 году их было 296, в 2022 году меньше - всего 181. В прошлом году число таких правонарушений резко снизилось до 26. Важно отметить, что эти данные Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК (КПСиСУ) обобщены по всем зафиксированным фактам вандализма. Выделить из них преступления именно за разрушение памятников, сакральных мест не представляется возможным.
Именно вандализм в местах исторических памятников культуры и археологии под открытым небом в Казахстане вызывает наибольшую озабоченность экспертов. СМИ пестрят публикациями о фактах уничтожения сакральных наскальных рисунков в разных регионах Казахстана. Притом это происходит как в небольших масштабах - скажем, оставить свой автограф на петроглифах "Здесь был Ali", так и в случаях более серьезного ущерба с полным уничтожением наскальных рисунков. По оценке активистов объединения "Охотники за петроглифами", такими темпами в ближайшие годы Казахстан может безвозвратно утратить до 25% всей наскальной живописи страны.
В Казахстане до сих пор не создана интерактивная карта петроглифов, хотя эксперты-археологи и мажилисмены не раз поднимали этот вопрос перед правительством. По подсчетам волонтеров, счет таких древних рисунков идет на десятки тысяч. На карте мы представили только самые крупные сакральные места в разных регионах страны, которые известны своими уникальными наскальными изображениями. Один из комплексов - Тамгалы в Алматинской области - даже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменитый рисунок солнечного всадника на мамонте привлекает ученых из разных стран мира. Некоторые археологи выдвигали предположение, что Тамгалы может быть даже старше египетских пирамид. Тамгалы, пожалуй, единственный памятник истории и археологии, в котором не просто проведена музеефикация, но и построен визит-центр, сделаны ограждения к наскальным рисункам, проведена необходимая инфраструктура. К числу охраняемых также отнесен комплекс в каменном гроте в местечке Акбаур в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
На скалах с рисунками повсеместно оставляют надписи, как например, в Сауыскандыке, Арпаузене, Карасае, Тамды, Байконыре, Ешкиольмесе, Кокентау. А в Аккайнаре своими дембельскими приветами служащие, проходящие сборы на полигоне близ Отара, фактически уничтожают целое святилище. Если в других странах из скалы, на которой всего 5-10 петроглифов создают туристические достопримечательности, то мы не можем достойно представить и организовать охрану десятков тысяч петроглифов. Они не менее ценны, чем папирусы Древнего Египта или глиняные таблички с шумерской клинописью. Можно сказать, что Казахстан - обладатель древних каменных библиотек под открытым небом. Из более чем 300 зафиксированных скоплений петроглифов большая часть изучены лишь частично, не оцифрованы и не защищены от разрушения", - написали в своем обращении заместителю премьер-министра депутаты мажилиса.
Народные избранники считают, что власти должны озаботиться присвоением статуса памятникам и созданием охранных зон вокруг них по типу Тамгалы или Акбаура сразу же после обнаружения петроглифов.
В ответ на запрос депутатов заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ответила, что в Казахстане ведется работа по консервации и реставрации петроглифов, их изучение. За 2022-2023 годы в разных регионах было реставрировано 100 наскальных рисунков, удалено более 50 так называемых антропогенных повреждений.
Скандальных историй о штрафах казахстанцев за культурный вандализм в сакральных местах в открытом доступе нет. Это понятно: пока возле непризнанных музеев под открытым небом не установлены охранные зоны и нет ответственных за их сохранность, нет и доказательной базы против вандалов. Тот же самый провинившийся казахстанец в Помпеях никогда не был бы привлечен к штрафу, если бы рядом с Археологическим парком не дежурили карабинеры.
Одна из главных проблем, по которым охранные зоны не установлены вокруг всех известных памятников наскальной живописи в Казахстане - нехватка финансирования. Активистка движения "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова в интервью СМИ рассказывала, что большая часть работы по поиску петроглифов в урочище Аккайнар на юге Казахстана проводилась за счет волонтеров. А тех денег, которые выделялись Институту археологии для исследований, хватило на фиксацию и паспортизацию только 10 скоплений петроглифов. Чтобы провести более масштабную работу в таких больших комплексах, нужно снаряжать и финансировать научную экспедицию.
О необходимости сохранности и охраны памятников в каждой своей научной статье говорит самый известный археолог Казахстана Зейнолла Самашев. Ученый с мировым именем, открывший миру тайны Долины царей в Чиликты (ВКО), в монографии о петроглифах Сауыскандыка упомянул об угрозе потери исторического наследия из-за промышленной добычи поблизости редкоземельного металла ванадия. Эта же проблема получила большой общественный резонанс в Архарлы в Алматинской области - на территории холмов с сакральными рисунками шла добыча щебня. Ущерб удалось предотвратить только благодаря активному вмешательству общественников.
01.07.2024, 09:22 268186
Что ждет казахстанцев в июле
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в июле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле
6 июля в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день. Он выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 6, 7, 8 июля.
Всего в июле у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 22 рабочих и девять выходных дней.
В Казахстане начнут блокировать подозрительные денежные переводы
Нацбанк РК сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой будут подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Платформа будет включать в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, включая подозрительные операции с соответствующей маркировкой.
Задачей Антифрод-центра является обеспечение защиты средств граждан от мошеннических операций, оперативное реагирование на мошеннические транзакции и их своевременная блокировка.
Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля - с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.
Новые предельные оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Утвердить прилагаемые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года", - говорится в приказе.
Также в приказе утверждены цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа за тысячу кубометров (без учета НДС) на внутреннем рынке можно посмотреть здесь.
В Казахстане с 1 июля повысятся цены на сжиженный газ
В частности, предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге. При этом предельная розничная цена незначительно повысится - от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.
В Астане 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества
Главы государств - членов ШОС рассмотрят широкий спектр актуальных вопросов политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В эти дни в столице будут усилены меры безопасности. В целях удобства для граждан, в том числе во избежание заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы. 3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения.
Вводится обязательная маркировка на лекарства
Обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года. Соответствующие изменения сейчас вносятся в постановление правительства от 10 сентября 2020 года. Это позволит аптекам и дистрибьюторам доработать интеграцию информационных систем для учета и прослеживаемости кодов маркировки.
Первый туристический поезд из Сианя в Алматы прибудет 1 июля
Ранее руководство АО "НК "КТЖ" и мэрии Сианя провели переговоры по запуску первого туристического поезда из КНР в Алматы. Стороны договорились запустить состав из Сианя 26 июня 2024 года и организовать его прибытие в Алматы 1 июля. В составе девять вагонов, которые доставят 246 пассажиров.
Подчеркивается, что поезд будет проходить через погранпереход "Хоргос - Алтынколь".
Прогноз погоды на июль 2024 года
В первой декаде июля на большей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури.
Прогнозируется спад жары:
- на севере, востоке страны ночью до +10, +15°С, днем до +18, +28°С;
- в центре республики ночью до +10, +18°С, днем до +22, +28°С;
- на юго-востоке ночью до +15, +20°С, днем до +22, +30°С.
Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12, +17°С до +20, +28°С, днем от +27, +32°С до +35, +43°С.
В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернутся на большую территорию республики.
Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльной бурей. Прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на западе страны ночью от +15, +22°С до +19, +25°С, днем от +28, +33°С до +33, +38°С;
- на севере, в центре и востоке ночью от +7, +17°С до +15, +23°С, днем от +17, +27°С до +30, +37°С;
- на юге и юго-западе ночью от +14, +23°С до +20, +28°С, днем от +30, +36°С до +35, +43°С;
- на юго-востоке ночью от +10, +18°С до +17, +25°С, днем от +25, +36°С до +33, +40°С.
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