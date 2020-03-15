Как уберечься: Меры индивидуальной противовирусной защиты

Как уберечься? Какие принимать индивидуальные меры?

Чтобы уберечься от вирусных инфекций (в том числе коронавирусной) необходимо:

соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом;

воздержаться от рукопожатий и поцелуев;

в общественных местах (в школе, университетах, вокзалах, аэропортах, в метро и автобусах) использовать дезинфицирующие салфетки и спреи для дезинфекции рук;

чистить дезинфицирующими салфетками поверхности клавиатур компьютеров, смартфонов, пультов, дверные ручки и т.п.;

в помещениях с плохой вентиляцией и большим скоплением людей использовать одноразовые медицинские маски с заменой через 2-3 часа либо медицинские маски из 4-слойной марли со сменой для стирки через каждые 3-4 часа;

избегать общений с людьми, имеющими признаки болезни (кашляющими и чихающими);

использовать оксолиновую мазь и защитить ею детей;

укреплять организм калорийным питанием и закаливанием, повышать иммунитет иммуномодуляторами и витаминами;

по возможности воздержаться от поездок в неблагополучные страны.

Есть ли реагенты для проведения анализов на вирус? И сколько таких реагентов?





Для анализов используется диагностикум COVID-19 производства Китая, в филиале Национального центра экспертизы имеется запас на 280 проб, предназначенный для дифференциальной диагностики иммунобиологическим методом. В Алматы дополнительно используются возможности лабораторий РГП на ПХВ "Научно-практический центр санэпидэкспертизы" и РГП на ПХВ "Научный центр особо опасных инфекций" МЗ РК.

Есть ли подготовленные боксы / больницы для госпитализации?





Лечение больных коронавирусной инфекцией планируется проводить в инфекционных больницах Алматы, где имеются боксированные палаты с автономной вентиляцией, где будут при необходимости развернуты дополнительные койки.

Прошли ли врачи специальную подготовку для борьбы / лечения тяжелых случаев КВИ?





Проведены занятия и обучающие семинары для врачей ПМСП, многопрофильных стационаров, скорой помощи с привлечением кафедр инфекционных болезней КазНМУ и КазМУНО. Обучены каскадным методом дополнительные единицы врачей - пульмонологов.

Как соблюдаются меры безопасности в аэропорту?





В аэропорту Алматы усилена и систематически проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечена работа систем вентиляции, установлены санитайзеры в местах скопления людей. Выделен отдельный транзитный зал для транзитных пассажиров из неблагополучных стран. С персоналом аэропортов и авиакомпаний проведена профилактическая работа по соблюдению мер профилактики КВИ и порядка действий при выявлении пассажиров с клиническими признаками ОРВИ. Усилен паспортный контроль по выявлению граждан, бывших в неблагополучных по КВИ странах последние 14 дней.

С 8 марта 2020 года распоряжением по линии МИДа запрещен въезд на территорию РК граждан КНР, Ирана, Италии и Южной Кореи.

Соблюдают ли меры безопасности предприятия общепита - кафе, бары, рестораны? Моют ли они дверные ручки, есть ли у персонала перчатки и тому подобное?





Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы рекомендовано усилить меры биологической безопасности на предприятиях общественного питания путем строгого соблюдения режимов уборки и дезинфекции и обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты.

Отсутствие санитайзеров в общественных местах Алматы





Районные акиматы совместно с предпринимателями города проводят работу по установлению санитайзеров в местах массового скопления людей.

На данный момент санитайзеры установлены во всех государственных школах, в 98% государственных детских дошкольных учреждений. В ЦОНах, торговых центрах данная работа продолжается.

Трата бюджетных средств на развлекательные мероприятия акиматом города Алматы на фоне возможного распространения вируса в стране





По поручению главы государства с 13 марта приостановлено проведение всех массовых мероприятий.





Памятка по применению антисептиков для рук





Гигиена рук является важным требованием стандартных мер предосторожности и одним из наиболее эффективных способов профилактики передачи инфекций при оказании медицинской помощи.





В связи с объявлением пандемии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать следующее правило: регулярно мыть руки с мылом, при отсутствии возможности - обрабатывать руки спиртосодержащим средством.





Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.





Антисептиками необходимо пользоваться:





при отсутствии воды и мыла.

выходя из больничной палаты и возвращаясь в нее.

перед едой.





Рекомендация ВОЗ по применению антисептиков для рук:





обрабатывать руки следует не менее 30 секунд, иначе опасные микробы могут выжить;

во время использования антисептика нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно не вытирать антисептик, пока руки не высохнут;

много грязи собирается под ногтями, поэтому уделите особое внимание их очистке;

в случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи;

держите средство подальше от детей, так как спирт в антисептике очень токсичен;

антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.

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