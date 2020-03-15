Как уберечься: Меры индивидуальной противовирусной защиты

Чтобы уберечься от вирусных инфекций (в том числе коронавирусной) необходимо:
- соблюдать личную гигиену, часто мыть руки с мылом;
- воздержаться от рукопожатий и поцелуев;
- в общественных местах (в школе, университетах, вокзалах, аэропортах, в метро и автобусах) использовать дезинфицирующие салфетки и спреи для дезинфекции рук;
- чистить дезинфицирующими салфетками поверхности клавиатур компьютеров, смартфонов, пультов, дверные ручки и т.п.;
- в помещениях с плохой вентиляцией и большим скоплением людей использовать одноразовые медицинские маски с заменой через 2-3 часа либо медицинские маски из 4-слойной марли со сменой для стирки через каждые 3-4 часа;
- избегать общений с людьми, имеющими признаки болезни (кашляющими и чихающими);
- использовать оксолиновую мазь и защитить ею детей;
- укреплять организм калорийным питанием и закаливанием, повышать иммунитет иммуномодуляторами и витаминами;
- по возможности воздержаться от поездок в неблагополучные страны.
Есть ли реагенты для проведения анализов на вирус? И сколько таких реагентов?
Для анализов используется диагностикум COVID-19 производства Китая, в филиале Национального центра экспертизы имеется запас на 280 проб, предназначенный для дифференциальной диагностики иммунобиологическим методом. В Алматы дополнительно используются возможности лабораторий РГП на ПХВ "Научно-практический центр санэпидэкспертизы" и РГП на ПХВ "Научный центр особо опасных инфекций" МЗ РК.
Есть ли подготовленные боксы / больницы для госпитализации?
Лечение больных коронавирусной инфекцией планируется проводить в инфекционных больницах Алматы, где имеются боксированные палаты с автономной вентиляцией, где будут при необходимости развернуты дополнительные койки.
Прошли ли врачи специальную подготовку для борьбы / лечения тяжелых случаев КВИ?
Проведены занятия и обучающие семинары для врачей ПМСП, многопрофильных стационаров, скорой помощи с привлечением кафедр инфекционных болезней КазНМУ и КазМУНО. Обучены каскадным методом дополнительные единицы врачей - пульмонологов.
Как соблюдаются меры безопасности в аэропорту?
В аэропорту Алматы усилена и систематически проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, обеспечена работа систем вентиляции, установлены санитайзеры в местах скопления людей. Выделен отдельный транзитный зал для транзитных пассажиров из неблагополучных стран. С персоналом аэропортов и авиакомпаний проведена профилактическая работа по соблюдению мер профилактики КВИ и порядка действий при выявлении пассажиров с клиническими признаками ОРВИ. Усилен паспортный контроль по выявлению граждан, бывших в неблагополучных по КВИ странах последние 14 дней.
С 8 марта 2020 года распоряжением по линии МИДа запрещен въезд на территорию РК граждан КНР, Ирана, Италии и Южной Кореи.
Соблюдают ли меры безопасности предприятия общепита - кафе, бары, рестораны? Моют ли они дверные ручки, есть ли у персонала перчатки и тому подобное?
Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы рекомендовано усилить меры биологической безопасности на предприятиях общественного питания путем строгого соблюдения режимов уборки и дезинфекции и обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты.
Отсутствие санитайзеров в общественных местах Алматы
Районные акиматы совместно с предпринимателями города проводят работу по установлению санитайзеров в местах массового скопления людей.
На данный момент санитайзеры установлены во всех государственных школах, в 98% государственных детских дошкольных учреждений. В ЦОНах, торговых центрах данная работа продолжается.
Трата бюджетных средств на развлекательные мероприятия акиматом города Алматы на фоне возможного распространения вируса в стране
По поручению главы государства с 13 марта приостановлено проведение всех массовых мероприятий.
Памятка по применению антисептиков для рук
Гигиена рук является важным требованием стандартных мер предосторожности и одним из наиболее эффективных способов профилактики передачи инфекций при оказании медицинской помощи.
В связи с объявлением пандемии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать следующее правило: регулярно мыть руки с мылом, при отсутствии возможности - обрабатывать руки спиртосодержащим средством.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.
Антисептиками необходимо пользоваться:
- при отсутствии воды и мыла.
- выходя из больничной палаты и возвращаясь в нее.
- перед едой.
Рекомендация ВОЗ по применению антисептиков для рук:
- обрабатывать руки следует не менее 30 секунд, иначе опасные микробы могут выжить;
- во время использования антисептика нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно не вытирать антисептик, пока руки не высохнут;
- много грязи собирается под ногтями, поэтому уделите особое внимание их очистке;
- в случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи;
- держите средство подальше от детей, так как спирт в антисептике очень токсичен;
- антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.
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