Недостаточный уровень переработки отходов - одна из наиболее весомых экологических проблем Казахстана

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Сложности наблюдаются во всех секторах - в переработке ТБО, коммунальных и промышленных отходов, - но есть и положительные примеры, сообщает Energyprom





Отходы от человеческой деятельности и мусор существовали всегда и будут существовать в будущем. Проблема утилизации отходов остается актуальной как на глобальном, так и на национальном уровне.





В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов всё еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%.





Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.





Новый министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане, передает nur.kz









Тем временем образование промышленных отходов, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, уменьшилось в 2021 году на 59,3% за год - с 759,9 млн до 309,6 млн тонн. Доля переработки и вторичного использования промышленных отходов в 2021 году составила 7,6%. Причина такого заметного уменьшения как объема образованных отходов, так и доли их переработки не поясняется. При этом стоит отметить, что с 2015-го по 2020 год доля переработанных отходов ежегодно увеличивалась, составив к 2020 году 35,1%, что значительно больше, чем показатели переработки ТБО и коммунальных отходов.





Непосредственно переработке промышленных отходов всегда уделялось особое внимание как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Крупнейшие предприятия страны заинтересованы в усилении системы переработки отходов.





Рассмотрим меры по управлению отходами на примерах крупнейших компаний страны. Так, безопасное управление отходами является одним из стратегических направлений деятельности гиганта нефтегазовой отрасли, Тенгизшевройл (ТШО). Интегрированная система управления отходами в компании основана на принципах 3R (Reduce, Reuse, Recycle): минимизация отходов, повторное использование и переработка. Программа 3R существенно влияет на количество образующихся отходов и способствует развитию культуры переработки отходов, что, в свою очередь, дает целый ряд преимуществ.





В целом ТШО передает на переработку более 35 видов отходов. Общая доля переработанных отходов по состоянию на конец третьего квартала 2022 года составила 63%. Отдельно стоит отметить следующие категории перерабатываемых отходов:





С 2015-го по 2022 год на переработку сторонними организациями передано более 700 тыс. тонн отходов.

С 2016-го по 2022 год объем передачи на переработку пластиковых отходов составил около 2,3 тыс. тонн.

За последние 7 лет на переработку отправили около 80 тыс. тонн металлолома.

С 2014 года компания перерабатывает отходы картона на Тенгизе, а с 2015-го - отходы бумаги и картона в Атырау. С начала раздельного сбора успешно переработано более 5,8 тыс. тонн отходов в секторе (производится продукция из гофрокартона).

С 2012-го по 2022 год компания переработала и повторно использовала около 100 тыс. тонн бетона.

С 2020 года компания запустила проект по сбору отходов бытового стекла. На переработку была передана 581 тонна стекла и керамики.





Тем временем в квазигосударственном АО "Самрук-Қазына" реализуется свой комплекс мер, направленных на усовершенствование системы управления отходами. За счет максимального использования отходов в производственном процессе общий объем отходов в сравнении с 2020 годом снижен на 9%. Более 90% отходов утилизировано.





К примеру, в 2021 году на объектах АО "НК „КазМунайГаз"" было утилизировано 540 тыс.тонн исторических отходов, рекультивированы участки мест их размещения. В АО "НК „Қазақстан Темiр Жолы"", в свою очередь, реализовано 108 тонн отходов для переработки и повторного использования.





Таким образом, для дальнейших изменений к лучшему ситуация с управлением отходами в Казахстане требует эффективных мер во всех сферах - ТБО и коммунальных отходов, а также промышленных отходов, - но позитивные примеры флагманских компаний говорят о том, что проблема вполне решаема.



