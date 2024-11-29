28.11.2024, 08:35 3636
Пресс-тур казахстанских СМИ в Омск: образование, наука, спорт Эксклюзив КТ
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Делегация представителей ведущих СМИ Казахстана посетила Омский Государственный технический университет - один из наиболее популярных вузов среди молодежи северных регионов Казахстана.
В последний год поток студентов из Казахстана чуть сократился, не знаю, с чем это связано. Мы были много лет одной страной, у нас сохранилось много межкультурных и межсемейных связей. В нашем вузе много коллег и студентов из Казахстана, которые окончили обучение, успели поработать и вернулись обратно на свою родину развивать различные отрасли. Поэтому мы не прерываем связи с нашим соседом", - рассказал исполняющий обязанности ректора ОмГТУ Павел Корчагин.
Как отметил спикер, в настоящее время в ОмГТУ обучаются около тысячи казахстанских студентов. При этом основной прием студентов осуществляется на бюджетные места. Также студентов обязательно размещают в общежитиях.
У нас действует 15 студенческих научно-конструкторских бюро по основным направлениям деятельности технического университета, студенты там активно занимаются, привлекаются к науке. Естественно, это первые ступени, не профессор сразу же, а руководитель студенческого проекта. Начинаем набор в группу с четвероклассников. В нашем вузе существует интересный проект "Предуниверсарий", где заказ от индустриального партнера, от предприятия берут на себя доцент либо профессор нашего вуза, ему в помощь - студент с 1-го по 5-й курс и группа школьников. Вся команда 3-4 месяца решают определенную проблему и что-то создают, потом представляют работу на защиту. При этом часть из их проектов - настоящие малые предприятия, которые уже можно открывать", - сообщил Павел Корчагин.
Вклад ОмГТУ в российскую космонавтику
Журналистам показали центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для производства ракет-носителей семейства "Ангара". Эти космические ракеты являются новейшими российскими ракетами-носителями модульного типа различной грузоподъемности, создаваемыми на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.
Как рассказали сотрудники вуза, по заказу (иногда засекреченному) в центре изготавливают промышленные детали, которые имеют реальное практическое назначение. Производственные станки работают ежедневно, иногда даже в ночную смену.
Казахстанцам показали и другие лаборатории, где студенты проводят исследования в области физики и нанотехнологии. Российские и казахстанские профессора и научные сотрудники нередко работают в комплексе сложных разработок.
Первая в Сибири учеба в VR-очках
Больше всего журналистов заинтересовал новейший подход к практическим занятиям одного из преподавателей ОмГТУ - собственная разработка виртуального тренажера для будущих специалистов-энергетиков "Газпром", ныне студентов направления "Монтаж и эксплуатация технологического оборудования".
У нашего тренажера есть два режима - VR и компьютерная игра. На его разработку ушло три года - писали сценарии, создавали локации, все создавалось самостоятельно. За основу была взята установка производства водорода на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Для этого мы консультировались с операторами, уточняли все особенности. Эту программу проходят вторые и третьи курсы перед тем, как им выйти на производственную практику", - поделился старший преподаватель кафедры холодильной компрессорной техники и технологии Владимир Евдокимов.
Впервые уникальный курс юные специалисты смогли пройти два года назад. По словам педагога, в сравнении с результатами студентов прошлых лет у практикантов и выпускников сократилось время адаптации на рабочем месте.
Есть определенный хейт. Кто-то говорит, что мы даем эту программу, а ребята бездумно проходят ее как можно быстрее. Но здесь есть свой плюс. Например, так же, как за рулем, мы не задумываемся, какую педаль нажимать, - студенты автоматически реагируют и исправляют ту или иную неполадку", - говорит преподаватель.
По словам самих обучающихся, молодежи очень нравится усовершенствованный формат практики. Они охотно посещают занятия и с большим энтузиазмом ждут экзаменов по этой дисциплине.
Встреча журналистов с коллегами с "12 канала"
Специально для журналистов из Казахстана главные редакторы главного СМИ Омского региона "12 канала" провели экскурсию по студиям, где записываются телевизионные и радийные шоу и новости. Коллеги обменялись опытом, принципами и особенностями работы в поле. Обсудили схожести и различия методов создания и распространения информации в России и Казахстане, а также тренды журналистики и связи с общественностью.
Омск - город хоккейных болельщиков
Бодрым и приятным завершением первого дня рабочей поездки журналистов стал хоккейный матч омского клуба "Авангард" и ХК "Адмирал" из Владивостока. Делегация также оценила масштабы новой ледовой площадки Омска - "G-Drive Арены".
Первый хоккейный матч на омской арене прошел два года назад. "G-Drive Арена" способна вместить 12 тысяч зрителей, ее площадь составляет 64 тысячи квадратных метров. Главная идея площадки - трибуны трансформируются и изменяют размеры арены под разные виды спорта и концертные шоу.
Мощнейшая энергия зала и атмосфера единения болельщиков "Авангарда" и всех любителей хоккея оставила след в сердцах впервые пришедших на матч зрителей. Разнообразие атрибутики, массовая заинтересованность и шумная поддержка родного хоккейного клуба произвели впечатление главной гордости омичей в своем регионе. Пожалуй, лучший результат такого спортивного патриотизма жителей области - частые победы "Авангарда", в том числе и на матче, на который пригласили представителей казахстанской прессы.
Пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона состоялся в рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области.
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01.11.2024, 08:24 114571
Что ждет казахстанцев в ноябре
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Что ожидает казахстанцев в ноябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана
Как изменятся тарифы с 1 ноября:
- 1-я группа (Экибастузская ГРЭС-1) - с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- 2-я группа (Евроазиатская энергетическая корпорация) - с 7,40 до 7,98 тенге;
- 9-я группа (АО "Астана-Энергия") - с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-я группа (АО "Алюминий Казахстана") - с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-я группа (ТОО "Степногорская ТЭЦ") - с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-я группа - (ТОО "Жанажолская ГТЭС") - с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-я группа (АО "З-Энергоорталык") - с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-я группа (АО "ТНК "Казхром") - с 7,59 до 10,67 тенге.
Также в перечень добавили новые новые энергопроизводящие компании со следующими тарифами:
- 56-я группа - 43,92 тенге за кВтч;
- 57-я группа -56,63 тенге;
- 58-я группа - 26,08 тенге;
- 59-я группа - 22,56 тенге;
- 60-я группа - 3,07 тенге.
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА". В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Новый сезон ледовых катаний на катке "Медеу" откроется 2 ноября
В Алматы 1 ноября состоится запуск катка "Медеу" в техническом режиме, все желающие смогут его посетить согласно графику сеансов. 2 ноября состоится торжественное открытие нового сезона массовых катаний на высокогорном катке "Медеу", сообщили в акимате.
Торжественная программа открытия пройдет с 12.00 до 15.30. Для посетителей предусмотрена концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады. С 17.00 до 20.00 гостей ждет вечерний сеанс с конкурсами, призами от ведущего и диджеем, создающим атмосферу диско.
Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям города заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой.
В день открытия планируется усиление автобусного маршрута № 12 до высокогорного катка "Медеу". Автобусы будут курсировать в будние дни с 08.00 до 00.00 часов и по выходным дням с 08.00 до 01.00.
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в ноябре
В ноябре в Казахстане нет национальных и государственных праздников. В связи с этим казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 9 дней, при шестидневке - 4.
В ноябре казахстанцы отметят следующие профессиональные праздники: День внешней разведки (5 ноября), День статистика (8 ноября), День работников цифровизации и информационных технологий (10 ноября), День энергосбережения (11 ноября), День национальной валюты (15 ноября), День работников финансовой системы (15 ноября), День органов антикоррупционной службы (18 ноября), День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности (17 ноября).
Правила досмотра пассажиров и багажа изменятся в Казахстане
В правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа внесли изменения. Проект изменений размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 ноября 2024 года.
В числе новшеств - возможность предъявлять электронные документы из сервиса цифровых документов пассажиров и посетителей вместо бумажных.
Также в новых правилах расширены функции работников досмотра.
Согласно новой редакции правил, инвалиды всех групп имеют право проходить досмотр без очереди.
В школах Казахстана начинается вторая четверть
4 ноября казахстанские школьники вернутся к учебе после осенних каникул. 2-я четверть продлится 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно).
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению. Оно будет
плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Нацбанк объявит очередное плановое решение по базовой ставке 29 ноября в 12.00
Напомним, в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Погода в ноябре
По данным Казгидромета, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории Казахстана, выше нормы на 1°С - в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, ниже нормы на 1°С - на юго-востоке Туркестанской, области Жетісу, Восточно-Казахстанской, области Абай, на юге Жамбылской и Алматинской областей.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -1, -9°С на большей части и в горных районах юго-востока республики, 0, +5°С - в южной и юго-западной части страны.
Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей территории республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай, меньше нормы - в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау.
23.10.2024, 16:06 63541
Макроэкономический обзор ЕАБР: мировая экономика и Евразийский регион
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития представил очередной выпуск макроэкономического обзора.
В макрообзоре отмечено, что высокий темп роста экономики в странах-участницах сохраняется благодаря активному внутреннему спросу: совокупный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,2% г/г по итогам января - августа 2024 года. после роста на 3,9% в 2023 года.
В макрообзоре также обозначено, что снижение ключевых ставок в развитых странах вслед за снижением инфляции создает предпосылки для начала открытия рынков капитала для развивающихся экономик.
Мировая экономика и регион
Динамика экономической активности в мире существенно не изменилась за последние месяцы. Темп роста ВВП остается высоким в США, низким - в Европе и замедляется в Китае. В целом, обозначенные тенденции соответствуют представленным в предыдущем макроэкономическом обзоре. Наиболее важными макроэкономическими новостями за последние два месяца стали снижение процентной ставки ФРС, продолжение снижения ставок ЕЦБ и смягчение денежно-кредитной политики Народным банком Китая.
Экономика США продолжает энергично расти. Консенсус прогнозов экспертов в отношении роста ВВП страны в III квартале 2024 года был пересмотрен в сторону увеличения - в общей сложности на 0,4 п.п. за август и сентябрь, до 2,4% г/г. Вероятно, рост может сложиться еще выше, на это указывает динамика опережающих индикаторов: совокупный PMI за сентябрь составил 54,0 п. - намного выше, чем в среднем за последние два года. Рост экономики в основном обеспечивает непроизводственная сфера. PMI сферы услуг по итогам августа был зафиксирован на уровне 55,2 п. - вблизи максимума последних двух лет. PMI обрабатывающих отраслей промышленности, напротив, упал до 47,3 п. - это минимум за 15 месяцев. Индустриальный сектор тормозит экономику в условиях сокращения объемов новых заказов и внешнего спроса. На данный момент влияние сферы услуг на рост американского ВВП остается преобладающим, однако в среднесрочной перспективе ситуация, по нашим ожиданиям, изменится. Охлаждение потребительской активности домохозяйств, сталкивающихся с замедлением роста занятости и зарплат, будет сдерживать динамику сферы услуг и экономики, в целом. При этом снижение ставок поддержит экономику, дав шанс на "мягкую посадку" - возвращение ВВП к устойчивому росту без погружения в рецессию.
Темпы роста экономики еврозоны остаются низкими. ВВП еврозоны увеличился на 0,2% во II квартале после 0,3% в I квартале 2024 года. Из 20 экономик союза шесть, продемонстрировали нулевые или отрицательные квартальные темпы роста ВВП по итогам II квартала 2024 года. Ожидания представителей большинства секторов европейской экономики - сферы услуг, торговли и особенно промышленности - пессимистичны в отношении перехода к уверенному росту деловой активности в ближайшие месяцы. Совокупный PMI за сентябрь упал до 49,6 п., Промышленность переживает спад. PMI для обрабатывающих отраслей составил 45 п. после 45,8 п. в августе. Рост непроизводственных отраслей перестал перевешивать сокращение активности в промышленности после того, как PMI услуг сократился до 51,4 п. с 52,9 п. в августе. Сказывается менее стимулирующая, чем в США, бюджетная политика и нарушение логистических цепочек.
Китайская экономика остается драйвером мирового роста, но демонстрирует признаки замедления в III квартале. Консенсус экспертных прогнозов предполагает снижение роста ВВП Китая до 4,5% г/г в III квартале - после 5,3% г/г в I квартале и 4,7% г/г во II квартале. По итогам сентября совокупный PMI составил 50,3 п., снизившись с 53,2 п. в среднем за II квартал. Замедление экономической активности затронуло как обрабатывающую промышленность, так и сферу услуг. Аналитики по-прежнему ожидают, что китайская экономика ускорит рост под влиянием принятых правительством и Народным банком Китая мер, но, вероятно, основной экономический эффект придется на следующий год.
Снижение ключевых ставок ведущими центральными банками развитых стран вслед за снижением инфляции. В сентябре 2024 года ФРС США снизила ставку сразу на 0,5 п.п. - до 4,75 - 5%. ЕЦБ, начавший снижение ставок еще в июне, в сентябре вновь опустил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 3,65%. Рынки ожидают, что ФРС и ЕЦБ находятся в начале долгого цикла снижения ставок, который составит около восьми стандартных шагов в США и еврозоне с учетом уже принятых в этом году решений.
Подробнее с содержанием макроэкономического обзора можно ознакомиться на сайте банка.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
21.10.2024, 11:26 69301
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
ВВП в Беларуси вырос на 4,5% г/г в январе-сентябре 2024 года после 4,9% г/г январе-августе 2024 года. Промышленность продолжает оставаться основным драйвером экономики, обеспечив около 2 п.п. прироста ВВП, благодаря увеличению выпуска на 7,4% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август. Вклад торговли составил около 0,7 п.п. на фоне роста розничной торговлина 11,8% г/г и оптового товарооборота на 6% г/г за январь-сентябрь. Сельскохозяйственный сектор показал рост выпуска на 5,1% г/г, обеспечив примерно 0,4 п.п. прироста экономики. Также наблюдается рост инвестиционной активности: инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% г/г за январь-сентябрь после 7,1% г/г за январь-август.
Рост ВВП Казахстана ускорился до 4,0% г/г в январе - сентябре 2024 года после 3,7% г/г в январе - августе. Наибольшее расширение экономической активности зафиксировано в несырьевых секторах: сельское хозяйство(11,4% г/г), строительство (10,1% г/г), транспорт и складирование (8,0% г/г), связь (6,4% г/г). Динамику строительного сектора во многом поддержали правительственные меры по строительству жилья для пострадавших от паводков. Кроме того, положительная динамика отмечена в торговле (6,3% г/г) и обрабатывающей промышленности (4,8% г/г).
Инфляция в Кыргызстане повысилась до 4,9% г/г в сентябре с 3,8% г/г месяцем ранее. Продовольственная инфляция ускорилась до 2,0% г/г в сентябре после 0% г/г в августе и 0,4% г/г в июле. Это в основном связано с ростом цен на мясо (+5,3% за месяц), вызванным высоким внешним спросом. Инфляция в сфере услуг повысилась до 9,3% г/г в сентябре с 7,3% г/г месяцем ранее, что связано с удорожанием услуг образования (+14,2% за месяц). Рост цен на алкоголь и табачные изделия на 10,2% г/г связан с повышением акцизов. Инфляция непродовольственных товаров замедлилась до 5,6% г/г. Аналитики полагают, что в IV квартале 2024 года. инфляция будет находиться в целевом диапазоне 5-7%.
Федеральный бюджет в России за январь-сентябрь 2024 года исполнен с профицитом 0,2 трлн рублей, для сравнения - за аналогичный период прошлого года дефицит составил 1,5 трлн рублей. Улучшение баланса бюджета обусловлено опережающим ростом доходов (+6,6 трлн рублей или 33,2% г/г) по сравнению с расходами (+4,9 трлн рублей или 23,3% г/г). Нефтегазовые доходы увеличились на 2,8 трлн рублей, или 49,4% г/г, что обусловлено ростом цен на нефть и ослаблением курса рубля. Ненефтегазовые доходы выросли на 3,8 трлн рублей (26,9% г/г), сформировав почти 60% прироста доходов бюджета. Их рост обусловлен увеличением поступлений от НДС на фоне расширения экономической активности и доходами от активов фонда национального благосостояния. Несмотря на текущий профицит, планируемое выполнение бюджета с дефицитом в 3,1 трлн рублей (1,6% ВВП) по итогам года предполагает увеличение расходов, что может усилить проинфляционные риски.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
14.10.2024, 12:51 81976
Дегустация алматинских яблок прошла в южной столице
Фото: Depositphotos
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10 октября в Казахском национальном аграрном университете (КазНАИУ) прошла акция под названием "Лучшее яблоко Алматы". Цель мероприятия заключалась в том, чтобы получить объективные данные о вкусовых характеристиках десяти лучших сортов яблок. Для этого была сформирована дегустационная комиссия, включавшая представителей различных возрастных и национальных групп.
Эксперты и участники мероприятия, среди которых были агрономы, простые горожане, оценивали каждый сорт яблок по вкусовым качествам. По итогам дегустации были определены места для каждого сорта, что позволило аграриям и садоводам выделить лучшие в этом году. Акция стала важной частью программы по поддержке и популяризации алматинских яблок.
Напомним, министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах правительства сообщил, что алматинский апорт официально зарегистрирован брендом Казахстана.
По апорту могу с определенным чувством радости сказать, что мы зарегистрировали за Казахстаном географический указатель, что апорт - он алматинский, что он казахстанский. Географический указать, что это казахстанский бренд, уже за Казахстаном его закрепили. Это было 13 октября 2023 года", - сообщил глава Минюста журналистам.
01.10.2024, 08:34 120841
Что ждет казахстанцев в октябре
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Что ожидает казахстанцев в октябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Референдум
6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум по АЭС. Голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00. Опубликовать итоги референдума ЦИК должна в течение 7 дней. На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге.
В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней: ЦИК, территориальные и участковые комиссии.
Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан.
Сколько дней отдыха ждет жителей Казахстана в октябре
В Казахстане 25 октября отмечают День Республики. В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.
Всего в октябре у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных, при шестидневной - пять.
Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт
Ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября 2024 года.
По данным Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в стране составляют 498 тысяч тонн, бензина марки Аи-92 - 275 тысяч тонн, бензина марки Аи-95 - 58 тысяч тонн.
Кроме того, в связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовка нефти и газа с 3 октября на 38 календарных дней.
Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Стоимость проезда в поездах повысится на 20%
Изменение стоимости произойдет с 1 октября текущего года. Решение обусловлено макроэкономической ситуацией.
Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов", - сообщили inform.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.
Цена билета на поезда "Тальго" будет составлять 19 493 тенге. В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге, плацкарта - 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6314 тенге. В вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%.
Отопительный сезон
В конце сентября отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.
По данным Минэнерго, в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана. Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
В Алматы поэтапное подключение к теплоснабжению начнется, как только на территории мегаполиса установится устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха плюс 8 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток, сообщили в акимате.
С 1 октября 2024 года коллекторские агентства обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан
Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Как будет работать механизм урегулирования задолженности?
Коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.
При этом по задолженности граждан, выкупленной до 1 октября, коллекторы обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября) информировать своих должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.
В свою очередь должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования, включая следующие:
- отсрочка или рассрочка платежей по основному долгу и (или) вознаграждению;
- изменение очередности погашения задолженности;
- изменение срока банковского займа или микрокредита;
- изменение в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);
- изменение или полная отмена комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
- полное либо частичное прощение задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;
- самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;
- представление отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;
- реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.
К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.
Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения.
После представления полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ.
Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями
Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.
В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.
По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.
При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.
При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).
В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.
Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.
День учителя и начало осенних каникул
С прошлого года День учителя отмечается в Казахстане 5 октября. Празднование этой даты было синхронизировано со Всемирным днем учителей.
Осенние каникулы продлятся семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).
Погода в октябре
Октябрь - середина осени, осуществляется переход от осени к предзимью.
По данным Казгидромета, в течение первой декады на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.
В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:
- на западе республики ночью от +3, +12°С до -3, +5°С, днем от +18, +27°С до +13, ь+22°С;
- на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0, +8 до -1, -6°С, днем от +17, +25°С до +5, +13°С.
На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:
- на юго-западе, на юге ночью от +10, +18°С до +7, +15°С, днем от +23, +28°С до +20, +25°С;
- на юго-востоке ночью от +5, +13°С до +10, +15°С, днем от +20, +25°С до +15, +20°С.
В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10, +18°С, в южной половине и на западе республики до +20, +28°С.
Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Предполагается колебание температуры воздуха:
- в западных регионах ночью от -2, +6°С до 0, -8°С, днем от +13, +23°С до +3, +12°С;
- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +3, +10°С до -1, -10°С, днем от +10, +20°С до -2, +5°С;
- на юге, юго-западе, юго-востоке РК ночью от +3, +11°С до -1, -6°С, днем от +18, +25°С до +8, +18°С.
18.09.2024, 13:02 127161
Инфляция и продбезопасность: обзор экономики Кыргызстана
Фото: Depositphotos
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Сентябрь-октябрь традиционно является периодом, вызывающим определенные переживания со стороны потребителей - не вырастут ли цены к зиме, не будет ли дефицита основных социально-значимых продуктов, обеспечена ли республика самым необходимым? Как отмечают эксперты, нынешний осенне-зимний сезон в по всем параметрам должен пройти спокойно, риски каких-либо шоков для экономической устойчивости Кыргызстана сведены к минимуму, а продовольственная безопасность обеспечена с запасом, сообщает ИАЦ "Кабар".
Во-первых, в Кыргызстане в этом году собран хороший урожай. Во-вторых, те социально значимые продукты и товары, которые страна производит в объеме недостаточном для внутреннего потребления, Кыргызстан по дружественным ценам из государств - партнеров по ЕАЭС.
Соседние страны, оптимально эффективно выстроив логистику, наладили выгодный товарообмен. Самый простой пример, это взаимодействие Кыргызстана с Узбекистаном, объемы отгрузки отечественного картофеля в эту страну в этом году были увеличены более чем в два раза, обратно Кыргызстан получает то, что необходимо потребителям. Торговля в больших объемах, отлаженная на межгосударственном уровне, позволяет доставить товар на прилавки магазинов с минимальными издержками, что стабилизирует ситуацию на рынках продовольствия.
В августовском отчете Евразийского банка развития отмечается, что среднегодовая инфляция в Кыргызстане замедлилась до 4,1%.
Такой динамике способствует ослабление ценового давления в продовольственном сегменте", - отмечается в докладе ЕАБР.
Аналитики финансового института полагают, что до конца года показатель целевой инфляции в стране до конца года, если и изменится, то на десятые доли процента. Один из важных индикаторов экономической устойчивости будет даже ниже весьма оптимистичных прогнозных значений на начало текущего года. А это является важным фактором не только доступности продовольствия, но и устойчивости национальной валюты, то есть всего того, что влияет на социальную стабильность.
За последние 2-3 года, как отмечают эксперты, Кыргызстан серьезно продвинулся вперед, и дело не только в запуске 100 предприятий и социальных объектов. Власти республики сосредоточились именно на тех направлениях, от которых напрямую зависит благосостояние населения и уверенность в завтрашнем дне.
Доктор экономических наук Толонбек Абдыров акцентирует внимание на том, что для решения вопросов продовольственной безопасности были созданы девять кластеров, сейчас их количество увеличено до 17, на их финансирование государство выделило около 20 миллиардов сомов. И эта работа принесла хорошие, положительные результаты.
Ранее Кыргызстан закрывал потребности только по трем из девяти главных позиций по социально-значимым видам продовольствия. Картофель, овощи и бахчевые, молочную продукцию мы производили с избытком, от 160 до 180 процентов от потребности. Что касается сахара, муки, яиц, мяса, растительного масла и фруктов, то с этими продуктами у нас возникали сложности, мы перекрывали половину требуемых республике объемов, а по отдельным товарам и того меньше. Но сейчас, после запуска кластеров, мы уже имеем совершенно иную картину По мясу мы довели покрытие внутренних потребностей до 85-88 %", - отмечает Толонбек Абдыров.
По его словам, того же уровня достигло и производство яиц, их выпуск за короткий срок увеличен в два раза.
Это хороший результат, который мы достигли за пару лет, и двигаемся дальше. По растительному маслу, муке и сахару тоже есть подвижки. Но здесь важно иметь в виду и то, что нужные объемы этих продуктов мы получим в рамках партнерских межгосударственных отношений в ЕАЭС, по фиксированным ценам. С этой точки зрения, продовольственная безопасность Кыргызстана обеспечена в полной мере", - добавил он.
Важным, по мнению экспертов, является то, что большинство расчетов в рамках поставок продовольствия между странами ЕАЭС, осуществляется в национальных валютах. Между Кыргызстаном и Россией действует пара сом-рубль, с Казахстаном - сом-тенге и так далее. Внутренний рынок избавлен от давления доллара, что поддерживает устойчивость национальных платежных средств в Евразийском экономическом союзе.
Что касается цен, если вы заметили, то и антимонопольные органы, и правительство, держат этот вопрос на постоянном контроле. Стоимость продовольствия у нас не скачет, по некоторым позициям мы, наоборот, наблюдаем снижение. Предпосылок для подорожания продуктов сейчас нет. Пока мы наблюдаем определенную нестабильность на мировых рынках, из-за засух и наводнений, там дорожает растительное масло, мясо и сахар. Поэтому важно, что в Евразийском экономическом союзе мы имеем определенную защиту от внешних шоков, так как в приоритете ЕАЭС насыщение продовольствием внутренних рынков и социальная стабильность", - подчеркивает Толонбек Абдыров.
Эксперты отмечают, что значительную роль в достижении социально-экономической устойчивости сыграло то, что власти Кыргызстана смогли выстроить с ближайшими и историческими партнерами прагматичные, взаимовыгодные отношения в экономической сфере, отвечающие национальным интересам и способствующие комплексному региональному развитию. Отношения в Евразийском союзе развиваются на принципах взаимовыгодного взаимодействия и поддержки. Как считают экономисты, это один из определяющих факторов прогресса, наблюдающегося как в Кыргызстане, так и в других государствах ЕАЭС.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.09.2024, 00:06 146616
Ant Group прогнозирует увеличение использующих мобильные платежи в Китае международных пользователей на 300%
Фото: Ant Group
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Китайская компания Ant Group прогнозирует рост числа международных пользователей, использующих мобильные платежи в КНР, на 300% в 2024 году, сообщает Ant Group.
Президент и финансовый директор Ant Group Сирил Ханна на конференции 2024 INCLUSION заявил, что объемы транзакций среди въезжающих туристов, использующих мобильные платежные сервисы, поддерживаемые Ant, выросли в шесть раз в период с марта по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск создал значительные возможности для бизнеса местных продавцов. Число китайских продавцов, регулярно обслуживающих зарубежных путешественников с помощью мобильных платежных решений компании за тот же период увеличилось втрое.
С 2019 года Ant Group при поддержке Народного банка Китая сотрудничает с международными сетями платежных карт и зарубежными цифровыми кошельками для внедрения инноваций в области входящих мобильных платежей - коллективное усилие, известное как Китайское партнерство по упрощению процедур платежей. Во время Азиатских игр в Ханчжоу в 2023 году компания Ant представила два мобильных платежных решения для иностранных посетителей, и с тех пор число поддерживаемых международных платежных партнеров продолжало расти.
Благодаря Alipay+, трансграничному сервису мобильных платежей и цифровизации, которым управляет Ant International, иностранные гости могут расплачиваться своими домашними электронными кошельками по всему Китаю. В настоящее время Alipay+ поддерживает 13 ведущих электронных кошельков и платежных приложений в Азии для использования в 80-миллионной торговой сети Китая, что на 10 платежных партнеров больше, чем в 2023 году. К ним относятся AlipayHK, Kaspi.kz, MPay, электронный кошелек Touch 'n Go, Hipay, NayaPay, Changi Pay, OCBC Digital, Kakao Pay, Naver Pay, Toss Pay, TrueMoney и GCash.
Другой вариант позволяет посетителям привязать основные международные банковские карты - Visa, Mastercard, JCB, Discover®, Diners Club International и UnionPay International - к приложению Alipay, чтобы получить доступ к широкому спектру местных услуг, включая покупки, рестораны, услуги такси и общественный транспорт, не прибегая к китайскому языку. Ожидается, что число платежных систем, поддерживаемых Alipay, увеличится до 7, поскольку American Express недавно получила одобрение на внедрение кошелька для входящих платежей в Китае.
Помимо увеличения объемов платежей, приезжающие туристы пользуются дополнительными сервисами, доступными с помощью цифровых кошельков, что позволяет им лучше ориентироваться на местности. Число пользователей кошельков-партнеров Alipay+, которые используют цифровые купоны, увеличилось на 105% по сравнению с предыдущим кварталом за последние шесть месяцев. Партнеры Alipay+ wallet также внедрили более 160 мини-программ для путешествий по Китаю, которые помогут посетителям получить доступ к таким услугам, как хранение багажа, аренда аккумуляторов, массажных кресел и даже когтерезов.
Въездной туризм в Китай переживает уверенный подъем, чему способствует сочетание государственной политики и инициатив частного сектора, таких как Международная программа создания зон, благоприятных для потребителей. Эти усилия значительно облегчили такие проблемы, как визовые требования, доступность платежей и транспортные возможности, облегчив людям знакомство с Китаем", - заявил заместитель генерального секретаря Всемирного туристического альянса Лю Юйфэн.
Как сообщил президент подразделения глобальных сетевых сервисов American Express Мохаммед Бади, American Express и Alipay обсудили потенциальные области сотрудничества для углубления партнерства.
Недавно мы получили одобрение от Государственного управления по обмену иностранной валюты на решение для входящих платежей, которое мы очень ценим. И American Express, и Alipay будут делиться дополнительной информацией с нашими клиентами, следите за обновлениями", - проинформировал он.
Главный исполнительный директор OCBC в Китае Ang Eng Siong отметил, что OCBC стал первым сингапурским банком, предложившим глобальные трансграничные платежные услуги через приложение Alipay +, что позволило сингапурским клиентам легко совершать платежи в миллионах торговых точек в рамках глобальной экосистемы Alipay +, в том числе на материковой части Китая.
По мере того, как Alipay+ продолжает расширять свои глобальные сервисы, мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и улучшать качество обслуживания пользователей, стремясь завоевать признание на еще более широких рынках", - заявил Ang Eng Siong.
По его словам, в первой половине 2024 года число пользователей, использующих Alipay+ через приложение OCBC, удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а сумма транзакций выросла почти втрое.
Мы были воодушевлены значительным ростом популярности мобильных платежей среди иностранных посетителей и, как следствие, увеличением количества транзакций для наших торговых партнеров, особенно после запуска международной программы "Зоны, благоприятные для потребителей". Ant Group стремится к дальнейшему повышению качества въездных поездок за счет технологических инноваций и партнерских отношений", - сообщил президент и финансовый директор Ant Group Сирил Хан Синьи.
В марте 2024 года Ant Group совместно со своими партнерами запустила в Пекине международную программу "Зоны, благоприятные для потребителей", чтобы улучшить доступность и простоту использования цифровых платежных систем для международных путешественников, и с тех пор распространила ее на 70 городов, включая Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин и Чэнду. Программа также охватывает 500 популярных туристических мест, таких как набережная Вайтань в Шанхае и знаменитое западное озеро Ханчжоу.
На главном форуме конференции генеральный директор Ant International Пэн Ян, отметил влияние цифровых инноваций на открытие недорогостоящих путей роста для малого и среднего бизнеса в основных подразделениях сингапурской компании.
Alipay+ создала глобальную сеть из 90 миллионов торговых партнеров на 57 рынках, чтобы упростить путешествия по всему миру; в то время как WorldFirst и Antom предлагают безопасные и быстрые цифровые платежные решения, адаптированные к потребностям малого и среднего бизнеса, глобальных продавцов и платформ. Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего партнерства в области цифровизации и инклюзивности во всех регионах", - добавил он.
О группе Ant
Компания Ant Group берет свое начало с Alipay, которая была основана в 2004 году для установления доверительных отношений между онлайн-продавцами и покупателями. За прошедшие годы Ant Group выросла и стала одной из ведущих открытых интернет-платформ в мире. С помощью технологических инноваций Ant Group поддерживает своих партнеров в предоставлении инклюзивных и удобных цифровых услуг для жизни и цифровых финансовых услуг потребителям и малым и средним предприятиям. Кроме того, компания внедряет новые технологии и продукты для поддержки цифровой трансформации отраслей и содействия промышленному сотрудничеству. Сотрудничая с глобальными партнерами, компания позволяет продавцам и потребителям совершать и получать платежи и переводить денежные средства по всему миру.
О компании Ant International
Компания Ant International со штаб-квартирой в Сингапуре обеспечивает будущее глобальной торговли благодаря цифровым инновациям, которые помогут процветать всем и каждому бизнесу. В тесном сотрудничестве с партнерами мы помогаем торговцам всех размеров по всему миру реализовать свои стремления к росту с помощью широкого спектра высокотехнологичных решений для цифровых платежей и финансовых услуг.
Об Alipay+
Alipay+ - это набор международных решений для цифровых платежей, маркетинга и оцифровки, которые помогают связать продавцов по всему миру с потребителями. Путешествуя за границу, потребители получают возможность совершать бесперебойные платежи и получать широкий выбор предложений, используя свои предпочтительные способы оплаты. Малые и средние предприятия могут использовать цифровые инструменты Alipay+ для повышения эффективности и достижения многоканального роста.
14.08.2024, 14:19 187291
Регион операций ЕАБР демонстрирует высокий рост, поддерживаемый промышленным производством и внутренним спросом
Фото: Depositphotos
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Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) представили очередной выпуск макроэкономического обзора по шести государствам - участникам банка.
Аналитики ЕАБР отмечают, что в большинстве стран-участниц сохраняется высокий рост: агрегированный ВВП региона операций ЕАБР увеличился на 4,6% г/г по итогам января - июня 2024 года, после роста на 3,9% в 2023 году.
В январе - июне показатель экономической активности в Армении увеличился на 10,4% г/г благодаря динамичному росту выпуска в промышленном секторе, в первую очередь обработки драгоценных металлов.
Экономика Беларуси увеличилась на 5% г/г за январь - июнь 2024 года, чему во многом способствовали высокий рост промышленного производства и сельского хозяйства, при сохранении положительной динамики роста в большинстве других отраслей.
Экономика Казахстана восстанавливается от последствий весенних паводков, о чем свидетельствуют опережающие индикаторы. Рост ВВП за первое полугодие 2024 года составил 3% г/г, поддерживаемый увеличением промышленного производства и сферы услуг.
Темп роста ВВП Кыргызской Республики увеличился до 8,7% г/г в январе - июле 2024 года, чему во многом способствовала высокая инвестиционная активность.
Промышленное производство в России остается ключевым драйвером роста экономики. По итогам первого полугодия 2024 года прирост ВВП составил 4,7% г/г, однако постепенно появляются признаки замедления экономической активности.
Таджикистан сохраняет высокие темпы роста ВВП на уровне 8,2% г/г в первом полугодии 2024 года благодаря сильному внутреннему спросу, как в части потребления, так и инвестиций.
В большинстве стран региона продолжается рост инвестиционной активности. В Армении инвестиционная деятельность поддерживается стабильным увеличением государственных капиталовложений и жилищного строительства. В Беларуси и России инвестиции, направленные на импортозамещение, растут, в том числе за счет вложения государственных финансовых ресурсов. Казахстан расширяет стратегию развития машиностроения, планируя масштабировать программу на другие отрасли. Рост инвестиций в Кыргызстане поддерживается вложениями в энергетику, транспорт и добывающие отрасли. Таджикистан продолжает наращивать инвестиции в строительство объектов энергетики.
Инфляционная картина в регионе остается разнородной: в Армении, Кыргызстане и Таджикистане инфляция опустилась ниже целевого ориентира. В Беларуси рост стоимости потребительской корзины остается в рамках целевого коридора. В то же время в России и Казахстане инфляция держится выше цели.
В макрообзоре обозначено, что экономическая активность в крупнейших экономиках мира не будет оказывать стимулирующего влияния на экономику региона операций ЕАБР. В США ожидается замедление темпов роста ВВП, экономика еврозоны восстанавливается медленными темпами, деловая активность в Китае снизилась во II квартале 2024 года, но остается на высоком уровне. На фоне растущих опасений относительно экономической активности в развитых странах центральные банки начали снижать процентные ставки или планируют это сделать в ближайшее время. Аналитики не исключают риски замедления деловой активности в ключевых мировых экономиках и дают оценки потенциальных последствий для экономик стран региона в рамках рискового сценария.
Евразийский банк развития(ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?