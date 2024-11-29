Пресс-тур казахстанских СМИ в Омск: образование, наука, спорт

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Что ожидает казахстанцев в октябре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Референдум









6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум по АЭС. Голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00. Опубликовать итоги референдума ЦИК должна в течение 7 дней. На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге.





В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней: ЦИК, территориальные и участковые комиссии.





Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан.





Сколько дней отдыха ждет жителей Казахстана в октябре









В Казахстане 25 октября отмечают День Республики . В этом году праздник выпадает на пятницу. Таким образом, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут три дня подряд - 25, 26, 27 октября. При шестидневной рабочей неделе выходными будут 25 и 27 октября.





Всего в октябре у казахстанцев при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных, при шестидневной - пять.





Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт





kmg.kz

Ремонт Атырауского НПЗ планируется провести с 1 по 25 октября 2024 года.





По данным Минэнерго, в настоящее время совокупные запасы дизтоплива в стране составляют 498 тысяч тонн, бензина марки Аи-92 - 275 тысяч тонн, бензина марки Аи-95 - 58 тысяч тонн.





Кроме того, в связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовка нефти и газа с 3 октября на 38 календарных дней.





Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.





Стоимость проезда в поездах повысится на 20%









Изменение стоимости произойдет с 1 октября текущего года. Решение обусловлено макроэкономической ситуацией.





Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов", - сообщили inform.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".





Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.





Цена билета на поезда "Тальго" будет составлять 19 493 тенге. В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге, плацкарта - 12 871 тенге. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6314 тенге. В вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%.





Отопительный сезон









В конце сентября отопительный сезон уже начался в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях и городе Астане. С 1 октября запуск отопительного сезона планируется в Абайской, Актюбинской и Карагандинской областях.





По данным Минэнерго, в секторе теплоснабжения в 2024 году запланирован капитальный ремонт и модернизация 546 км тепловых сетей. На данный момент выполнен ремонт 516,3 км тепловых сетей, что составляет 94,6% от годового плана. Запасы топлива на складах энергоисточников составляют 5,2 млн тонн угля и 89 тыс. тонн мазута, что позволяет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.





В Алматы поэтапное подключение к теплоснабжению начнется, как только на территории мегаполиса установится устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха плюс 8 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток, сообщили в акимате.





С 1 октября 2024 года коллекторские агентства обязаны проводить процедуры урегулирования задолженности граждан





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Это необходимо для оказания поддержи гражданам, испытывающим затруднения в исполнении обязательств по кредитам, уступленным коллекторским агентствам, сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.





Как будет работать механизм урегулирования задолженности?





Коллекторское агентство в течение 30 дней с момента приобретения прав (требований) по договору банковского займа или по договору о предоставлении микрокредита обязано уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства.





При этом по задолженности граждан, выкупленной до 1 октября, коллекторы обязаны будут в течение 20 дней с момента введения обязанности о проведении процедуры урегулирования задолженности (1 октября) информировать своих должников о праве подать соответствующее заявление на изменение условий исполнения обязательства.





В свою очередь должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться к коллектору с заявлением, в котором указывает причины задолженности и варианты ее урегулирования, включая следующие:





отсрочка или рассрочка платежей по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение очередности погашения задолженности;

изменение срока банковского займа или микрокредита;

изменение в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);

изменение или полная отмена комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

полное либо частичное прощение задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;

самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представление отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.





К заявлению обязательно нужно приложить документы, подтверждающие причины обращения.





Коллекторское агентство обязано принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление должника. Если предоставленных сведений недостаточно, коллекторское агентство в течение 10 рабочих дней запрашивает дополнительные сведения. При этом должнику предоставляется 5 рабочих дней, чтобы их предоставить. Если документы не получены в срок, то коллектор вправе оставить заявление без рассмотрения.





После представления полного пакета документов коллекторское агентство обязано в течение 15 календарных дней предоставить ответ.





Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями





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Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.





В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.





В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.





По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.





При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.





При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).





В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.





Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.





День учителя и начало осенних каникул









С прошлого года День учителя отмечается в Казахстане 5 октября. Празднование этой даты было синхронизировано со Всемирным днем учителей.





Осенние каникулы продлятся семь календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).





Погода в октябре









Октябрь - середина осени, осуществляется переход от осени к предзимью.





По данным Казгидромета, в течение первой декады на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются дожди, усиление ветра с порывами до 15-25 метров в секунду, в северной половине, на востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы возможен переход дождя в мокрый снег. В отдельные дни с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков.





В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха:





на западе республики ночью от +3, +12°С до -3, +5°С, днем от +18, +27°С до +13, ь+22°С;

на севере, северо-западе, в центре, на востоке ночью от 0, +8 до -1, -6°С, днем от +17, +25°С до +5, +13°С.





На остальной территории страны прогнозируется колебание температуры воздуха:





на юго-западе, на юге ночью от +10, +18°С до +7, +15°С, днем от +23, +28°С до +20, +25°С;

на юго-востоке ночью от +5, +13°С до +10, +15°С, днем от +20, +25°С до +15, +20°С.





В конце первой декады по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10, +18°С, в южной половине и на западе республики до +20, +28°С.





Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны с частой сменой барических образований прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине республики погода будет преимущественно без осадков, однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.





Предполагается колебание температуры воздуха:



