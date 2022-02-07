Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

Фото: Костюмы защиты в биолаборатории ВС США/© AP Photo/Patrick Semansky

Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин. В апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведёт разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьёзность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять, сообщает RT

Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединённых Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

Стороны подчёркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. - RT)", - говорится в документе.

В нём подчеркивается, что военно-биологическая деятельность Вашингтона и его партнёров "представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая".

Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - отмечается в заявлении.





Американская военная биолаборатория /© AP Photo /Timothy Jacobsen

Напомним, КБТО вступила в силу в 1975 году без учреждения института контроля за её соблюдением. Переговоры о создании такого института начались в 1995 году, но не увенчались успехом. Камнем преткновения стала позиция Соединённых Штатов, которые, по словам Москвы, препятствуют принятию юридически обязывающего протокола к конвенции, в котором оговаривается функционирование механизма проверки её соблюдения.



В МИД РФ неоднократно выражали недоумение таким подходом американских властей, формально поддерживающих необходимость выполнения пунктов КБТО.

Помимо военно-биологической деятельности, настороженность Москвы и Пекина вызывает тот факт, что Соединённые Штаты по-прежнему не завершили утилизацию своего арсенала отравляющих веществ в рамках Конвенции о запрещении химоружия от 1993 года.

Россия и Китай настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - подчёркивается в заявлении.

Согласно текущим планам американского руководства, утилизация запасов отравляющих веществ ВС Соединённых Штатов должна быть завершена к концу 2023 года.

Напомним, Россия полностью избавилась от химоружия ещё в 2017 году. Китай стал одним из первых подписантов Конвенции о запрещении химоружия. По состоянию на середину 1990-х годов, когда был принят этот документ, Пекин уже не обладал данными средствами поражения.

Мирные санэпидстанции

В октябре прошлого года обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности США и их союзников Москва и Пекин зафиксировали в совместном заявлении глав МИД.

В документе констатировалось, что цель КБТО "по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия".

С позиций РФ и КНР ситуация с исполнением конвенции могла бы улучшиться с созданием в её рамках "мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения".

Опрошенные RT эксперты уверены, что Москва и Пекин имеют немало причин для беспокойства относительно направленности военно-биологической деятельности Соединённых Штатов и их партнёров.





Военно-медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней США/© AP Photo/Timothy Jacobsen

Как заявил в апреле 2021 года в интервью газете "Коммерсантъ" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, у России и Китая есть "веские основания" предполагать, что американские учёные ведут разработку биологического оружия.

По его словам, "в мире как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США", причём в основном у российских и китайских границ. Также Патрушев сообщил, что власти стран, где расположены эти объекты, "не имеют реального понятия, что происходит в их стенах".

Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - сказал Патрушев.

Форт-Детрик - место расположения Военно-медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней США. До конца 1960-х годов в этом учреждении велась разработка биологического оружия и шли испытания на людях, в том числе на ничего не подозревающих гражданских лицах.

Номинально Форт-Детрик является ведущей лабораторией Минобороны США в сфере биологической защиты. В 2001 году институт оказался в центре скандала, после того как сотрудник лаборатории Брюс Эдвардс Айвинс был заподозрен в рассылке писем со спорами сибирской язвы членам конгресса США и в редакции СМИ. Тогда жертвами инцидента стали пять человек.

По данным китайской стороны, в Форт-Детрике хранятся возбудители почти всех известных смертельно опасных болезней. При этом институт в Мэриленде неоднократно был уличён в нарушении процедур безопасности и утечках опасных биоматериалов, от которых страдало местное население.

В апреле 2021 года, выступая на пресс-брифинге, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США распространена и за границами страны. По словам дипломата, только на Украине Соединённые Штаты создали 16 биолабораторий.

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности", - сказал Лицзянь.

О существовании биолабораторий Соединённых Штатов на Украине ранее сообщали местные телеканалы "1+1" и NEWSONE. По информации СМИ, американские военные биолаборатории проводят опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней.

Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовали от властей Украины разъяснить характер деятельности данных объектов. В свою очередь, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук выразил убеждение, что биолаборатории на территории Украины подчиняются Пентагону и де-факто являются военными базами США.

Помимо Украины, ещё одной постсоветской страной, где расположены подобные учреждения, является Грузия. Анализируя материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности страны Игорем Гиоргадзе, в Минобороны РФ пришли к выводу, что американские специалисты ведут военно-биологическую деятельность в республике. В частности, противозаконные исследования развёрнуты в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси.

Более того, в 2017 году стало известно о целенаправленном сборе неизвестными лицами биологического материала в разных регионах России. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. Как пояснил глава государства, граждане нашей страны являются "объектом очень большого интереса".

Объединение усилий

В комментарии RT бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США развернули военно-биологические лаборатории на территории третьих стран для более широкого продолжения "преступных экспериментов".





Центр имени Ричарда Лугара/© NCDC Georgia

"Биолаборатории Пентагона - элемент политики Вашингтона, направленной на противодействие странам, которые считаются врагами. Территории у границ России и Китая были выбраны американцами неслучайно - так проще забрасывать на территорию вероятного противника новые болезни", - заявил эксперт.



С точки зрения Никулина, у Москвы и Пекина есть серьёзные основания полагать, что США действительно нарушают КБТО, о чём, например, свидетельствует рост вспышек различных эпидемий в регионах дислокации биолабораторий Пентагона. Тем не менее, как считает эксперт, Россия и Китай способны противостоять угрозам, которые исходят от американских объектов.

РФ и КНР в рамках ШОС или БРИКС могут создать международное агентство по предотвращению биологических угроз, обмениваться информацией, проводить совместные исследования и собирать данные для подачи исков в международные суды. Помимо этого, у обеих стран есть большой научный задел и богатый практический опыт, если всё-таки придётся бороться с неожиданными вспышками нетипичных инфекций", - говорит Никулин.

В беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков также отметил значительный потенциал взаимодействия Москвы и Пекина в целях противостояния угрозам, исходящим со стороны военно-биологической деятельности Вашингтона.

Сейчас мы наблюдаем объединение усилий России и Китая на дипломатическом фронте. Наши государства проводят масштабную кампанию, демонстрирующую миру лицемерие Соединённых Штатов, которые постоянно говорят о демократии и открытости, но при этом отказываются раскрывать информацию о биолабораториях, создающих реальную угрозу безопасности", - резюмировал Судаков.