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Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США

06.02.2022, 15:53 2021
Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
Фото: Костюмы защиты в биолаборатории ВС США/© AP Photo/Patrick Semansky
Военно-биологическая деятельность Вашингтона и его союзников вызывает вопросы относительно соблюдения ими Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом говорится в тексте совместного заявления РФ и Китая, принятого в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин. В апреле 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что у России есть "веские основания" для предположения, что Пентагон ведёт разработку биологического оружия. По мнению экспертов, Москва и Пекин осознают серьёзность угроз, исходящих от военно-биологический деятельности США, и объединяют усилия, чтобы им противостоять, сообщает RT
 
Москва и Пекин обеспокоены военно-биологической деятельностью Соединённых Штатов и их союзников. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. 
 
Документ был подписан сторонами в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин, где он провёл переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.
 

Стороны подчёркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США и их союзников вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы относительно соблюдения ими КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. - RT)", - говорится в документе.

 
В нём подчеркивается, что военно-биологическая деятельность Вашингтона и его партнёров "представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая".
 

Стороны призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки", - отмечается в заявлении.


Американская военная биолаборатория /© AP Photo /Timothy Jacobsen

Напомним, КБТО вступила в силу в 1975 году без учреждения института контроля за её соблюдением. Переговоры о создании такого института начались в 1995 году, но не увенчались успехом. Камнем преткновения стала позиция Соединённых Штатов, которые, по словам Москвы, препятствуют принятию юридически обязывающего протокола к конвенции, в котором оговаривается функционирование механизма проверки её соблюдения.

 
В МИД РФ неоднократно выражали недоумение таким подходом американских властей, формально поддерживающих необходимость выполнения пунктов КБТО.
 
Помимо военно-биологической деятельности, настороженность Москвы и Пекина вызывает тот факт, что Соединённые Штаты по-прежнему не завершили утилизацию своего арсенала отравляющих веществ в рамках Конвенции о запрещении химоружия от 1993 года. 
 

Россия и Китай настаивают на том, чтобы США, как единственное государство - участник конвенции, не завершившее процесс уничтожения химического оружия, ускорили ликвидацию своих запасов химоружия", - подчёркивается в заявлении.

 
Согласно текущим планам американского руководства, утилизация запасов отравляющих веществ ВС Соединённых Штатов должна быть завершена к концу 2023 года.
 
Напомним, Россия полностью избавилась от химоружия ещё в 2017 году. Китай стал одним из первых подписантов Конвенции о запрещении химоружия. По состоянию на середину 1990-х годов, когда был принят этот документ, Пекин уже не обладал данными средствами поражения.
 
Мирные санэпидстанции
 
В октябре прошлого года обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности США и их союзников Москва и Пекин зафиксировали в совместном заявлении глав МИД.
 
В документе констатировалось, что цель КБТО "по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия".
 
С позиций РФ и КНР ситуация с исполнением конвенции могла бы улучшиться с созданием в её рамках "мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения".
 
Опрошенные RT эксперты уверены, что Москва и Пекин имеют немало причин для беспокойства относительно направленности военно-биологической деятельности Соединённых Штатов и их партнёров.


Военно-медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней США/© AP Photo/Timothy Jacobsen
Как заявил в апреле 2021 года в интервью газете "Коммерсантъ" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, у России и Китая есть "веские основания" предполагать, что американские учёные ведут разработку биологического оружия.
 
По его словам, "в мире как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США", причём в основном у российских и китайских границ. Также Патрушев сообщил, что власти стран, где расположены эти объекты, "не имеют реального понятия, что происходит в их стенах".
 

Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов", - сказал Патрушев.

 
Форт-Детрик - место расположения Военно-медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней США. До конца 1960-х годов в этом учреждении велась разработка биологического оружия и шли испытания на людях, в том числе на ничего не подозревающих гражданских лицах.
 
Номинально Форт-Детрик является ведущей лабораторией Минобороны США в сфере биологической защиты. В 2001 году институт оказался в центре скандала, после того как сотрудник лаборатории Брюс Эдвардс Айвинс был заподозрен в рассылке писем со спорами сибирской язвы членам конгресса США и в редакции СМИ. Тогда жертвами инцидента стали пять человек.
 
По данным китайской стороны, в Форт-Детрике хранятся возбудители почти всех известных смертельно опасных болезней. При этом институт в Мэриленде неоднократно был уличён в нарушении процедур безопасности и утечках опасных биоматериалов, от которых страдало местное население.
 
В апреле 2021 года, выступая на пресс-брифинге, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что военно-биологическая деятельность США распространена и за границами страны. По словам дипломата, только на Украине Соединённые Штаты создали 16 биолабораторий.
 

Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности", - сказал Лицзянь.

 
О существовании биолабораторий Соединённых Штатов на Украине ранее сообщали местные телеканалы "1+1" и NEWSONE. По информации СМИ, американские военные биолаборатории проводят опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней.
 
Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" потребовали от властей Украины разъяснить характер деятельности данных объектов. В свою очередь, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук выразил убеждение, что биолаборатории на территории Украины подчиняются Пентагону и де-факто являются военными базами США.
 
Помимо Украины, ещё одной постсоветской страной, где расположены подобные учреждения, является Грузия. Анализируя материалы, опубликованные бывшим министром госбезопасности страны Игорем Гиоргадзе, в Минобороны РФ пришли к выводу, что американские специалисты ведут военно-биологическую деятельность в республике. В частности, противозаконные исследования развёрнуты в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси.
 
Более того, в 2017 году стало известно о целенаправленном сборе неизвестными лицами биологического материала в разных регионах России. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека заявил президент РФ Владимир Путин. Как пояснил глава государства, граждане нашей страны являются "объектом очень большого интереса".
 
Объединение усилий
 
В комментарии RT бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что США развернули военно-биологические лаборатории на территории третьих стран для более широкого продолжения "преступных экспериментов".


Центр имени Ричарда Лугара/© NCDC Georgia

"Биолаборатории Пентагона - элемент политики Вашингтона, направленной на противодействие странам, которые считаются врагами. Территории у границ России и Китая были выбраны американцами неслучайно - так проще забрасывать на территорию вероятного противника новые болезни", - заявил эксперт.

 
С точки зрения Никулина, у Москвы и Пекина есть серьёзные основания полагать, что США действительно нарушают КБТО, о чём, например, свидетельствует рост вспышек различных эпидемий в регионах дислокации биолабораторий Пентагона. Тем не менее, как считает эксперт, Россия и Китай способны противостоять угрозам, которые исходят от американских объектов.
 

РФ и КНР в рамках ШОС или БРИКС могут создать международное агентство по предотвращению биологических угроз, обмениваться информацией, проводить совместные исследования и собирать данные для подачи исков в международные суды. Помимо этого, у обеих стран есть большой научный задел и богатый практический опыт, если всё-таки придётся бороться с неожиданными вспышками нетипичных инфекций", - говорит Никулин.

 
В беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков также отметил значительный потенциал взаимодействия Москвы и Пекина в целях противостояния угрозам, исходящим со стороны военно-биологической деятельности Вашингтона.
 

Сейчас мы наблюдаем объединение усилий России и Китая на дипломатическом фронте. Наши государства проводят масштабную кампанию, демонстрирующую миру лицемерие Соединённых Штатов, которые постоянно говорят о демократии и открытости, но при этом отказываются раскрывать информацию о биолабораториях, создающих реальную угрозу безопасности", - резюмировал Судаков.

 

новости по теме

Сотрудничество Китая и стран ЦА: достижения и взаимная выгода

29.01.2022, 14:26 11251
Фото: Медиакорпорация Китая
25 января состоялся саммит, посвященный 30-летию установления дипотношений между Китаем и странами Центральной Азии - Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сообщает Медиакорпорация Китая. 
 
Выступая на мероприятии, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ключом к успешному сотрудничеству между Китаем и пятью странами ЦА являются взаимное уважение, добрососедство, дружба, взаимопомощь и взаимная выгода.
 

Виртуальная встреча прошла с полным успехом. Это наше первое крупное многостороннее дипломатическое событие в начале нынешнего года, а также первая в истории коллективная встреча глав пяти стран Центральной Азии и Китая, поэтому она имеет важное историческое значение. Важнейшим итогом встречи является то, что главы шести стран объявили о создании сообщества единой судьбы Китай-ЦА, тем самым открыв новую эру в двусторонних отношениях. Эта встреча определила главное направление отношений между сторонами, а также придала им новый импульс", - отметил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн на полях саммита. 

 

Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами ЦА. За последние 30 лет в наших отношениях произошли колоссальные изменения, были достигнуты важные исторические успехи, и мы стали "первыми" во многих аспекта", - утверждает замглавы внешнеполитического ведомства Китая, далее расшифровав значение "первых".

 

Во-первых, ЦА является кластером стратегических партнеров Китая, и Китай вместе с пятью странами всегда находится в первых рядах продвижения строительства сообщества единой судьбы человечества в международном сообществе. Во-вторых, Китай стал крупнейшим торговым партнером стран ЦА, и как я только что сказал, общий объем двусторонней торговли достиг 50 млрд долл. США. В-третьих, ЦА является местом выдвижения инициативы "Один пояс - один путь" и первой остановкой сухопутных маршрутов в рамках этой инициативы", - пояснил Лэ Юйчэн.

 
Камчикский тоннель на железной дороге Ангрен-Пап в Узбекистане был построен China Railway Tunnel Group, одной из крупнейших строительных компаний Китая. Тоннель протяженностью 19,2 километра, проходящий через горы Курама, помог узбекам значительно сократить расходы на поездки. Это лишь один из примеров. В рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути" в странах запущено множество крупных транспортных инфраструктурных проектов в странах ЦА. 
 

Мы все знаем, что грузовые поезда по маршрутам Китай-Европа проходят через страны Центральной Азии. В настоящее время открыто 25 тыс. таких поездов. На железнодорожной линии Ангрен-Пап есть тоннель, известный как самый длинный тоннель в ЦА, который облегчил поездку более 10 млн узбеков. Раньше, если они хотели пересечь горы, им приходилось делать крюк через соседние страны. Китайские рабочие потратили 900 дней на построение этого тоннеля. Теперь для прохождения через горы требуется всего 900 секунд. Поэтому местные жители говорят, что "900-дневный труд китайских рабочих позволил им пройти через горы за 900 секунд", - сказал Лэ Юйчэн. 

 
По его словам, Китай также импортировал нефть из Казахстана и открыл для страны проход в Тихий океан для перевозки грузов.
 

Нефтепровод Китай-Казахстан - первая крупная трансграничная артерия Китая для импорта сырой нефти, по которой в Китай было передано 150 млн тонн сырой нефти. Два нововведения, а именно Центр китайско-казахстанского международного пограничного сотрудничества в Хоргосе и База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане, удовлетворили потребность стран Центральной Азии в доступе к морским портам и открыли для них проход в Тихий океан", - отметил замминистра.

 
Китай готов работать с "пятеркой", чтобы воспользоваться этой тенденцией и объединить общие усилия с целью создания сообщества единой судьбы Китай-ЦА, подчеркнул замминистра.
 

В своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин наметил план развития отношений между Китаем и странами ЦА на следующие 30 лет, выдвинув ряд значимых инициатив. Например, председатель Си Цзиньпин предложил предоставить странам ЦА 50 млн доз вакцин, а также стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 млрд долларов США к 2030 году на основе нынешних 50 млрд долларов США. В последующие три года Китай предоставит государствам ЦА безвозмездную помощь в размере 500 млн долларов США и 5 тыс. квот на повышение квалификации специалистов, при этом Китай выделит студентам из этих стран 1200 квот на правительственную стипендию", - сказал Лэ Юйчэн.

 

Хроника развязанной против Казахстана террористической войны

22.01.2022, 22:06 70946
Фото: facebook / Сергей Алексеенок
В Казахстане в начале года начались массовые протесты - жители Актау и Жанаозен выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были немедленно удовлетворены, но ситуация резко превратилась в организованную террористическую атаку, которая включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения.
 
В результате январской трагедии, представляющей из себя террористическую акцию привлеченных извне и изнутри профессиональных радикальных и террористических групп, больше всего пострадал самый крупный мегаполис страны, жемчужина Центральной Азии - город Алматы. Беспорядки в городе начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских, военных, теракты. 
 
Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акиматдепартамент полиции Алматы и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. По предварительной оценке, экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов. Глава государства сообщил, что Казахстан подвергся террористической атаке. 

 
Между тем, как стало известно позже, США осудили решение властей Казахстана воспрепятствовать действиям террористов и стрелять на поражение в ходе разгона массовых беспорядков, несмотря на массовые убийства гражданских, полицейских и военнослужащих. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику", - цитирует госсекретаря Энтони Блинкен ТАСС.
 
(Последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. Полицейский может стрелять на поражение в случае, если искренне ВЕРИТ, что его жизни угрожает опасность - прим. редакции)
 
Кроме того, в четверг, 20 января, Европейский парламент призвал к международному расследованию январских событий в Казахстане.
 
По данным РИА Новости, депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане, в которой призвали инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
 
В пятницу, 21 января, МИД Казахстана заявил, что резолюция Европарламента по ситуации в РК носит предвзятый характер. 
 
Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с самого начала событий указал на организованную террористическую атаку и обвинил "забугорных деятелей" в разжигании беспорядков в Казахстане. 
 
Таким образом, представленные кадры развязанной в отношении Казахстана террористической войны красноречиво указывают на щедро профинансированное и хорошо организованное нападение извне и изнутри на суверенную Республику Казахстан с целью государственного переворота и дальнейшего превращения страны в огромное пространство для дислокации и размножения террористических банд всех мастей, религиозных радикальных групп и прочего радикального отребья, считают многочисленные эксперты.

Хронология январской трагедии в Казахстане
 

Хронология январской трагедии в Казахстане

18.01.2022, 15:40 28941
Хронология январской трагедии в Казахстане
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
2 ЯНВАРЯ

2 января в Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, в результате чего цена газа резко была увеличена вдвое. 

Средняя розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге /литр.

На эту новость моментально отреагировали жители Мангистауской области, выйдя на митинги в Жанаозене, селах Акшукур и Курык.

З ЯНВАРЯ

Утром 3 января президент РК Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене.

В результате чего распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая разработала
пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов возглавил комиссию.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене.

4 ЯНВАРЯ

Правительственная комиссия приступила к работе в Актау.

Активисты Мангистауской области также заявили о создании общественного штаба по регулированию цен на сжиженный газ.

В этот же день в ходе встречи правительственной комиссии с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау, было заявлено о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунагаз".


пресс-служба акимата Мангистауской области

Президент Казахстана обратился к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.

Однако, протесты распространились по всей территории республики, приобретя массовый агрессивно настроенный характер. И уже в ночь на 5 января в крупных городах Казахстана на фоне массовых протестов наблюдались перебои с интернетом, перестали работать мессенджеры и социальные сети.

5 ЯНВАРЯ

Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране, призывая проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности.

В Алматы подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек. Протестующие были настроены по-разному. Как только они пришли на площадь, в полицейских полетели камни и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.

В результате обострения ситуации, Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области.

На следующий день президент РК принял отставку правительства.

Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан было временно возложено на Алихана Смаилова.

Кроме того, указом президента Ермек Сагимбаев был назначен председателем Комитета национальной безопасности РК.

Токаев поручил ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.

Согласно распоряжениям главы государства, Агентство РК по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", были задержаны директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в Жанаозене Накберген Тулепов и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

Тем временем режим ЧП ввели и в Алматинской области.


МО РК

В Алматы агрессивно настроенные мужчины, около трех тысяч, вооруженные преимущественно резиновыми дубинками, ворвались в здание акимата.

Ситуация во всем городе накалилась, и Нацпалата "Атамекен" попросила полицию защитить бизнесменов от мародерства.

Вместе с тем, митингующие начали громить соцобъекты и препятствовать работе скорой помощи в Алматы.


Режим ЧП ввели и в столице страны.

Президент Казахстана заявил, что вступает в должность председателя
Совета безопасности. Он также выступил с новым обращением к народу Казахстана, заявив, что чтобы ни было, он намерен находится в столице республики.

Между тем, интернет отключили по всему Казахстану, из-за его отсутствия прекратил вещание ряд телеканалов

В Алматы митингующие разгромили офис МТРК "Мир". телеканал КТК после погрома офиса в Алматы отменил все эфиры.

В Казахстане сайты ряда госорганов и телеканалов стали недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране.

В СМИ появились данные о координации протестов в Казахстане из Киева.

6 ЯНВАРЯ

В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения.

Ряд авиакомпаний на фоне массовых беспорядков в республике отменили рейсы в Казахстан.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" на ближайшие две недели приостановила продажу билетов в Казахстан.

В это же время "Казахстан темир жолы" на фоне ЧП в республике начал возврат казахстанцам денег за билеты на железнодорожном транспорте.

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, в ходе которого заявил, что обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ предоставить миротворческий контингент стран-участниц договора.
 
В Алматы началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка в городе, в результате чего был освобожден захваченный ранее террористами аэропорт.
 
Полиция Алматы в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков.
 
В стране начались глобальные кадровые перестановки - указом президента Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности РК, а Сакен Исабеков назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан.
 
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.


twitter/Минобороны России

И в этот же день было заявлено, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 

Президент Казахстана продолжил ряд новых назначений в правительстве, госохране и военном командовании, в частности, глава государства сменил главу агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который ранее руководил министерством национальной экономики. Кайрат Келимбетов, который ранее возглавлял агентство, указом главы государства снят с должности, исполняющим обязанности заместителя начальника службы государственной охраны республики Казахстан - командующего силами особого назначения назначен Айткурман Омарбеков. Также от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана" освобожден Кайрат Келимбетов.
 
Вместе с тем, в Казахстане временно была приостановлена деятельность всех финансовых учреждений.
 
Союз торговых сетей предоставил предварительные данные по ущербу ретейлеров из-за действий мародеров в Алматы, который составил около 26 млрд тенге. 
 
Массовые скопления людей привели к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране, кроме того, в Казахстане выявили первые случаи заражения штаммом "Омикрон".
 
7 ЯНВАРЯ
 
Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, начато досудебное расследование актов терроризма. 
 
В Казахстане начали действовать новые коронавирусные ограничения из-за штамма "Омикрон". 
 
В Алматы под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы", в результате чего водитель получил смертельные ранения, пострадал и журналист.

Предприниматели Казахстана заявили о желании создать народные дружины для защиты своего бизнеса. 
 
В Казахстане начато расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа - АО "Казмунайгаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации СНГ на торгах.
 
ЦОНы по Казахстану будут закрыты до понедельника, 10 января. 
 
Выступая с обращением к народу Токаев заявил, что контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков. Он также заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
 
По данным главы государства, в ходе беспорядков на Алматы напали 20 тысяч бандитов. 

 
Глава государства в ходе обращения сообщил, что интернет будет включен в некоторых регионах страны в определенные временные интервалы. 
 
Тем не менее, в Казахстане на всей территории ввели критический - красный - уровень террористической опасности. 
 
Помимо полной поддержки ОДКБ, председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана. 
 
Правоохранительные органы задержали по всему Казахстану 3811 человек, 26 - ликвидировано, столько же были ранены, среди задержанных криминальный авторитет Арман Жумагельдиев известный по прозвищу "Дикий Арман". В Алматы, по последним данным, задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания.
 
10 сотрудников МЧС пострадали во время беспорядков.


МЧС

Для обеспечения безопасности граждан в Казахстане продлили зимние каникулы для школьников и студентов. 

Авиакомпании постепенно восстанавливают внутреннее и международное сообщение. 
 
8 ЯНВАРЯ
 
По подозрению в государственной измене был задержан бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов.
 
По данным Министерства внутренних дел, в Казахстане среди задержанных 4 404 человек также были иностранные граждане. 
 
Обстановка в республике постепенно начала стабилизироваться, и национальный перевозчик АО НК "КТЖ" сообщил, что движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено, однако, в связи с возросшей потребностью в перевозках, на маршруты были введены дополнительные поезда. 
 
Аэропорт Актау возобновил свою работу. 
 
В связи с режимом ЧП в Казахстане изменили сроки приема заявлений и сдачи январского ЕНТ.
 
В Казахстане продолжилось резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. По матрице оценки эпидситуации страна перешла в желтую зону. В красной зоне - Нур-Султан, в желтой зоне - Алматы и Шымкент. Остальные регионы - в зеленой зоне.
 
9 ЯНВАРЯ
 
В Казахстане задержаны 5 135 участников беспорядков, начато 125 досудебных расследований. 


facebook/Сергей Алексеенок

В ходе беспорядков в Алматы от шальных пуль погибли два ребенка и несколько детей были ранены.

Во исполнение поручения главы государства, в Казахстане вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги. 
 
Супермаркеты Алматы начали возобновлять работу по сокращенному графику.
 
Международный аэропорт Алматы закрыли на неопределенный срок. 
 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя КНБ.
 
Токаев наградил орденами погибших полицейских и военнослужащих. 
 
10 ЯНВАРЯ
 
10 января в Казахстане был объявлен Днем общенационального траура по погибшим в результате террористического нападения.


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По предварительным подсчетам ущерб бизнесу из-за беспорядков в Казахстане составил более 93 млрд тенге.

Банковский сектор функционирует в стабильном режиме, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 
 
Токаев провел заседание оперативного штаба, на котором ему доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране.
 
В ходе заседания Токаев назвал текущие беспорядки попыткой государственного переворота.
 
Касым-Жомарт Токаев оценил предварительный экономический ущерб государству в размере 2-3 млрд долларов во время двусторонних переговоров с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Президент РК уточнил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин.
 
В Алматы в этот день было задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.
 
На фоне антитеррористических операций волна смертей военных чиновников прошла в Казахстане, в частности, в Таразе было обнаружено тело начальника департамента полиции Жамбылской области.
 
Также в Алматы скончался заместитель начальника УП Турксибского района, полковник полиции Танат Назанов. 
 
А в Нур-Султане во дворе дома по месту жительства было обнаружено тело полковника КНБ Азамата Ибраева. 
 
Почти во всех регионах Казахстана ЦОНы возобновили работу. 
 
С 10 января возобновлена работа практически всех подразделений ЕНПФ.
 
11 ЯНВАРЯ
 
В Казахстане во вторник в ходе заседания мажилиса президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.
 
В Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок: задержано 1237 подозреваемых. 
 
В Алматы ЦОНы возобновили работу.
 
В Казахстане прошли похороны погибших военнослужащих и полицейских.

 
По информации Министерства внутренних дел Республики Казахстан, на 11 января в стране задержано 9900 человек.
 
Международное авиасообщение полностью восстановлено в Нур-Султане.
 
Размер ущерба бизнесу из-за беспорядков в Казахстане уже превысил 95 млрд тенге. 
 
В Алматы ожидают быстрое распространение штамма Омикрон. 
 
Токаев в ходе заседания в мажилисе по социально-экономическим и политическим реформам заявил о том, что проект ЛРТ был изначально ошибочным. 
 
Президент РК также объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты членов правительства, депутатов и акимов.
 
Глава государства также заявил о том, что предстоит кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. 
 
Токаев поручил прекратить утилизационный сбор в ходе заседания мажилиса. 
 
По распоряжению президента РК, общественный социальный фонд создадут в Казахстане.
 
Токаев также поручил реформировать Банк развития Казахстана, отметив, что БРК превратился в личный банк для избранных.
 
Кроме того, президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны. 
 
Также в ходе заседания Токаев предложил изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина. 
 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил новых руководителей коллективам министерств национальной экономики, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, информации и общественного развития, культуры и спорта, юстиции.
 
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан". 
 
12 ЯНВАРЯ
 
В Алматы с 12 января начали курсировать практически все автобусные маршруты.
 
Также возобновили работу обменники.
 
СпецЦОНы Казахстана возобновили работу.
 
В Казахстане по поручению главы государства усилили контроль за выводом денег из страны.
 
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг социальных сетей. 
 
Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП. 

 
Размер ущерба бизнесу от беспорядков достиг уже 103,7 млрд тенге. 
 
Школьников Алматы и Нур-Султана переводят на дистанционное обучение. 
 
В Алматы бандиты целенаправленно расстреляли и вывели из строя 493 камеры. 
 
13 ЯНВАРЯ
 
В Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07 часов 00 минут 13 января будет отменено чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января.
 
Аэропорт Алматы возобновил свою работу.


Минобороны РК

С 13 января начался вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ. 

Миротворцы покинут страну до 23 января. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась. 
 
Памятник силовикам, погибшим во время беспорядков, установят в Алматы.


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Как громили Алматы: реконструкция бойни в городе от очевидцев

13.01.2022, 15:48 35491
Как громили Алматы: реконструкция бойни в городе от очевидцев
Фото: facebook-Адиль Каукенов
 

Это не мародеры, это нелюди, животные!" Офисы банков крушили украденными тракторами.

 
Люди в масках раздавали протестующим оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики.
 
Действиями толпы в Алматы (Казахстан) руководили люди в масках. Они подстрекали участников, раздавали им оружие и наркотики, подвозили еду, воду и энергетики. Грабежи банков и микрофинансовых учреждений не были спонтанными, они были четко спланированы с первых дней протестов. Очевидцы и невольные участники страшных событий, произошедших в Алматы с 4 по 6 января, рассказали корреспондентам URA.RU подробности.
 
Людям раздавали таблетки и оружие
 
В первые часы протестов 5 января на улицах Алматы в основном находились мирные казахстанцы, которые выли выразить свой протест против несправедливости в стране. Они шли к акимату с флагами Казахстана и не проявляли агрессии, делится воспоминаниями Айрат. Он в первые дни и ночи протестов занимался частным извозом. Он провез журналистов URA.RU по улицам, где в ночь на 6 января разворачивались боевые действия. Ожесточенность участников, их дикость собеседник объясняет психотропными веществами, которые раздавали в толпе.
 

Все началось с обычного мирного митинга. Мы с ребятами старались отгонять оттуда молодых, чтобы не происходило никаких провокаций. В один момент я увидел мужчину в темной одежде с медицинской маской на лице и в кепке, приспущенной на глаза. Он достал из сумки два пакета с таблетками и начал просто раздавать их в толпе людям, которые уже стягивались к площади. Уже спустя некоторое время, я лично наблюдал, что толпа словно обезумела, видимо, от этих таблеток. Люди начали проявлять агрессию.

 
Им были безразличны предупреждения военных и даже слезоточивый газ. Они просто шли напролом на полицию. Отступали лишь, когда им становилось плохо от слезоточивого газа.
 

При мне толпа едва до смерти не избила полицейского. Мне удалось вытащить его и доставить в больницу", — рассказывает очевидец событий.

 
Вторит ему и другой невольный участник митингов - молодой человек по имени Данил. "В первую ночь, когда начались взрывы, приехали БТР. Они начали разгонять людей. В основном стреляли в воздух, но среди протестующих все равно ранило несколько человек. Именно после этого в толпе уже стало появляться оружие. Судя по всему, тогда к протестующим начали подвозить оружие и гранаты, которые распространяли в толпе. Когда в БТР полетели первые [светошумовые] гранаты и началась стрельба, полиция отступила", — рассказывает Данил.
 
По словам очевидцев митингов, уже в последующие ночи оружия среди протестующих стало на порядок больше. На некоторых улицах его раздавали из автомобилей, ружья и бронежилеты можно было подобрать прямо на улице. Этим пользовались подростки, оказавшиеся в толпе во многом из праздного любопытства.

 
Атаками командовали боевики
 
В ночь с 5 на 6 января на многих улицах в центре города разворачивались баррикады. При этом атаковали не только силовиков, стрельба велась и по мирным жителям. В них также летели камни и бутылки с зажигательной смесью. "В основном использовали снаряжение из ограбленных оружейных магазинов, но некоторые говорят, что видели автомобили, в которых сидели люди с автоматами Калашникова. Везде была страшная стрельба.
 

Прямо на моих глазах подъехала большая машина, из которой людям разбрасывали оружие. Все это можно было подобрать прямо на улице", — рассказывает Айрат.

 
По словам Данила, основная масса людей была хаотичной толпой, но тех, кто шел впереди, можно было легко отличить. Они были с оружием в руках, на лицах у них были медицинские маски, а на руках были надеты теплые перчатки с натянутыми сверху медицинскими перчатками.
 

Был момент, когда по улицам шла толпа, которую возглавляли люди с оружием. К этой толпе со всей улицы присоединялись зеваки. Простые люди присоединялись чисто из любопытства. Я сам прошел с ними две улицы, а затем наблюдал со стороны. Как только начались взрывы, я сразу ушел дворами на другую улицу. Многие выходили из квартир и смотрели за происходящим. Интернет отключили, почти не работало телевидение, и люди не понимали, что происходит. В момент митинга я случайно познакомился с парнями, которые приехали из Питера. В Алматы они увидели митингующих. Те их просто затянули с собой в толпу. В результате во всем этом хаосе оказывались совершенно случайные люди. Кто-то из любопытства, а кто-то просто от непонимания, что происходит", — говорит Данил.

 
Мародеры врывались в дома…
 
По словам Айрата, от боевиков досталось не только жителям центральных районов Алматы. Жителям частного сектора на окраинах города пришлось объединяться в дружины и собственными силами защищаться от мародеров и бандитов, которые вламывались в дома и занимались разбоем.
 

Я вам одно скажу — на мирных митингах были местные. Те, кто уже затем устраивал беспредел в городе, были приезжие. Их сложно даже назвать мародерами. Это нелюди, животные. Если бы в страну не ввели войска, мне даже страшно представить, что сейчас бы могло происходить в городе. В Алматы уже давно резали и расстреливали бы всех подряд. Боевиков действительно было много. Могу лишь сказать большое спасибо военным за то, что остановили это кровопролитие и не допустили, чтобы число жертв этих событий не перешло на сотни", — подытожил Айрат.

 
… и два дня осаждали здание МВД
 
События, начавшиеся на площади Республики, в последующие две ночи в основном протекали возле здания Департамента полиции Алматы. Вооруженная толпа двое суток осаждала полицейское здание. Стрельба велась с обеих сторон. В полицию летели бутылки с зажигательной смесью, которая была заготовлена заранее.
 

На улицу рядом со зданием полиции постоянно подъезжали новые автомобили. Причем зачастую это были недешевые иномарки, из которых выходили молодые люди. Некоторые из них и вовсе были в шортах и сланцах, как будто только приехали из дома. Со своего балкона я видела, как они доставали из чехлов оружие, похожее на охотничьи ружья. Неподалеку от всех событий стояло несколько ящиков, которые были заполнены бутылками с коктейлями Молотова. Уже после всех событий я также находила пару таких бутылок на тротуаре", — рассказала URA.RU жительница дома по соседству с находившимся в осаде зданием полиции.

 
По ее словам, толпе мародеров подвозили еду, воду и энергетики. На улицах неподалеку от здания полиции до сих пор можно найти остатки лепешек и упаковки от уже готовой лапши. В первые дни после митингов кругом валялись пустые бутылки из-под энергетиков.
 

Толпа громила все на соседних улицах. Крушили банкоматы, ломали светофоры, начались поджоги. На скамейках для отдыха, что расположены неподалеку от моего дома, я видела много крови, рядом валялись палки, заляпанные кровью. Дома было слышно стрельбу будто мы находимся посреди какого-то военного конфликта. Они два дня атаковали здание полиции. Взрывали и стреляли. Орали оскорбления в адрес полицейских", — рассказывает женщина.

 
Ограбления были спланированы
 
По словам Данила, который стал свидетелем ограбления одного из банков, грабежи были спланированы. "У меня сложилось впечатление, что в первую ночь протестов, когда все внимание полиции было сосредоточено на центре города, группы людей, которые начали грабить банки, действовали четко по плану. Это не было каким-то неконтролируемым хаосом. В ночь на 5 января я был неподалеку от одного из банков, который располагается в паре кварталов от площади Республики. При мне к банку подъехала машина. Из нее вышло семь человек. Затем в отделение банка зашли двое из этой машины. Они сразу замазали краской камеры и начали болгаркой пилить банкоматы", — говорит молодой человек.
 
Ближе к трем часам ночи 6 января грабежи приобрели массовое явление и стали более хаотичными. К ним подключилась большая часть людей. По улицам бегали протестующие с огнетушителями, начались грабежи магазинов и хаотичные разрушения. "В витрины магазинов въезжали прямо на автомобилях, которые были угнаны или отобраны тут же неподалеку у мирных людей. Например, входную группу отделение одного из банков просто снесли ковшом угнанного экскаватора, который до сих пор стоит посреди проезжей части", — рассказывает Данил.

 

Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today

04.01.2022, 00:30 130146
Обзор основных событий 2021 года по версии Kazakhstan Today
АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2021 году. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
 
С начала 2021 года казахстанцы впервые получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на целевые нужды: улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Главным условием для снятия накоплений является соблюдение "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для зачисления пенсионных выплат необходимо открыть специальный счет в "Отбасы банке". Сделать это можно в режиме онлайн.
 
Следует отметить, что возможности досрочной траты пенсионных накоплений казахстанцы ожидали не один год. В первый же день запуска сервиса было подано более 11 тысяч заявок на получение пенсионных выплат.
 
После того, как программа начала практически реализовываться, в стране был отмечен рост цен на жилье. 
 
1 сентября президент РК предложил переводить часть пенсионных накоплений на счет в "Отбасы банк" для покупки жилья

Глава государства отмечал, что гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка. При этом о продолжительности программы и сроках действия порогов достаточности не сообщалось. 
 
В начале декабря стало известно о повышении порога достаточности с 2022 года
 
Данное решение вызвало широкий общественный резонанс. Казахстанцы начали подписывать петицию против решения ЕНПФ.
 
Стоит отметить, что казахстанцев проинформировали о планируемых изменениях меньше чем за месяц до введения новых порогов достаточности. 
 
9 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 
ПОЛИТИКА
 
Выборы
 
10 января в РК прошли выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис были допущены пять политических партий, от которых баллотировались 312 кандидатов. По результатам голосования партия Nur Otan получила 71,09% голосов, Демократическая партия "Ак жол" - 10,95%, Народная партия Казахстана - 9,10%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, партия "Адал" - 3,57%. Таким образом, 7-процентный барьер преодолели и прошли в парламент Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол". Председателем мажилиса избран Нурлан Нигматулин.
 
Кроме того, 25 июля в Казахстане впервые прошли прямые выборы сельских акимов

Запрет на продажу земли иностранцам
 
В 2021 году истек введенный в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам. Для дальнейшего решения земельного вопроса, который носит острый политический окрас, по поручению главы государства при Минсельхозе была создана Земельная комиссия, которая разработала поправки в Земельный кодекс. В состав комиссии вошли депутаты парламента, представители агробизнеса, отраслевых союзов, НПП "Атамекен", акиматов областей, общественные деятели. 
 
При этом президент поставил точку в земельном споре, запретив продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам. Он использовал право законодательной инициативы и направил в парламент соответствующий законопроект
 
В мае Токаев подписал закон о запрете продажи земли иностранцам. Законом установлен запрет на передачу в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Таким образом, сельхозземли на праве землепользования будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия. 

Афганистан
 
В августе текущего года талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны. Президент Афганистана Ашраф Гани пояснил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. В августе Министерство обороны Казахстана сообщило об эвакуации из Афганистана 42 человек: прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК. Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим же самолетом из ИРА также вывезены гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в посольство РК с просьбой о содействии. 
 
Позже в Алматы прибыл второй рейс из Кабула со 108 сотрудниками Организации Объединенных Наций на борту. 9 сентября из Афганистана успешно эвакуирована группа кандасов. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и сотрудник ООН. 
 
17 ноября Агентство США по международному развитию перенесло свой офис по Афганистану в Алматы.
 
COVID-19
 
В ноябре коронавирусу исполнилось два года. С начала пандемии Казахстан прошел четыре волны заболеваемости

Значимым событием в борьбе с пандемией стала массовая вакцинация населения от коронавируса, которая началась в Казахстане 1 февраля. В первую очередь бесплатную вакцинацию прошли медработники, педагоги, полицейские, граждане с хроническими заболеваниями, персонал и контингент медико-социальных учреждений. Со второй половины апреля прививаться начали все остальные жители страны. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
 
Первоначально прививались российским препаратом "Спутник V". В апреле Казахстан начал выпуск отечественной вакцины QazCovid-in, которую позднее переименовали в QazVaс.
 
Был разработан электронный паспорт вакцинации
 
Постепенно стали возобновлять работу предприятия. Организации и офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 стали осуществлять деятельность в очном формате. 
 
Началось использование приложения Ashyq для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации. Это позволило начать постепенное открытие заведений сферы обслуживания (фитнес- и SPA-центров, кинотеатров и др.), которые были закрыты с начала пандемии в 2019 году. На объекты стали допускать граждан, имеющих "синий" и "зеленый" статусы в Ashyq.  
 
Постепенно началось взаимное признание паспортов вакцинации с рядом стран, стало возобновляться авиасообщение
 
На фоне начала вакцинации стали появляться сообщения о подделке и продаже паспортов вакцинации, активизировались антипрививочники.
 
Летом в Казахстане стал активно распространяться новый индийский Дельта-штамм COVID-19, вызвавший резкий рост заболеваемости. 29 июня в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане составил 39%. Увеличилась занятость инфекционных и реанимационных коек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения. 
 
В Казахстане появилось понятие "темно-красная" зона
 
Учебный год в организациях образования начался в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований. Торжественные линейки на День знаний прошли только для первоклассников. 
  
Ближе к октябрю эпидситуация стала стабилизироваться, был смягчен карантин. 
 
В ноябре в РК доставили первую партию вакцины Pfizer для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.
 
В этом же месяце в ЮАР появился новый штамм, который ВОЗ назвала греческой буквой Омикрон. Сообщалось, что новый штамм демонстрирует способность передаваться между привитыми от COVID-19 людьми.

8 декабря началась массовая ревакцинация граждан
 
Стоит отметить, что в Казахстане установлены жесткие рамки по ревакцинации. Изначально было заявлено, что с 22 ноября начнут прививать только тех, кто получили вакцину против коронавируса в числе первых, девять месяцев назад. Однако позже глава Минздрава Алексей Цой заявил, что с учетом складывающей эпидситуации в мире тактика ревакцинации населения пересмотрена. С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией. 
 
Также сообщалось, что в Казахстане для ревакцинации доступна только вакцина QazVac (QazCovid-in). При этом многие изъявили желание ревакцинироваться вакциной "Спутник". Однако им в категоричной форме было отказано со ссылкой на постановление Минздрава, в котором говорится, что лицам, получившим векторные вакцины, рекомендуется ревакцинироваться инактивированной. 
 
Между тем, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, лучшим для ревакцинации является вакцина "Спутник Лайт" или первый компонент "Спутника V". По его данным, срок ревакцинации наступает через шесть месяцев после первого этапа вакцинации. 
 
Министр здравоохранения РК сообщил, что в настоящее время идут переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт". Он отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны, и призвал не политизировать выбор препарата.
 
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ
 
Ликвидация Tengri Bank
 
В феврале в РК вступило в силу решение суда о ликвидации АО Tengri Bank. Банк был лишен лицензии на проведение всех банковских операций в конце 2020 года из-за неплатежеспособности, связанной с выдачей заведомо невозвратных кредитов лицам, близким к акционерам и менеджменту. Бывшие топ-менеджеры этого БВУ задержаны по подозрению в хищении 5,4 млрд тенге, а ряд экс-сотрудников объявлен в международный розыск. Задержан и экс-председатель Tengri Bank Ержан Шайкенов.
 
Ликвидация КазАгро
 
В марте в РК ликвидирован холдинг "КазАгро" путем слияния с национальным управляющим холдингом "Байтерек", который взял на себя работу по поддержке АПК. В состав "Байтерека" вошли три дочерние организации "КазАгро": Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В организационной структуре холдинга создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.
 
Правительство РК разрешило КазМунайГазу передачу КазТрансГаза АО "Самрук-Казына".

3 июля 2021 года - через шесть рабочих дней с даты лишения АО Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение всех банковских операций начались гарантийные выплаты вкладчикам.
  
В начале сентября Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств.

Продовольственная инфляция
 
Практически с начала этого года в РК наблюдается резкий рост цен на продукты питания. Наиболее сильно подрожали куриные яйца, сильно выросли расходы казахстанцев на покупку подсолнечного масла, которое взлетело в цене на фоне роста мировых цен. Дороже стали сахар, мясо, некоторые крупы и другие продукты. Согласно отчетам госорганов, рост цен на продовольствие отражает общемировую тенденцию, которая весь год бьет рекорды.
 
Вместе с тем за этот год Агентство по защите и развитию конкуренции инициировало целый ряд антимонопольных расследований в отношении птицефабрик, производителей хлеба, масла и других продуктов. 
 
Президент поручил правительству и Нацбанку вплотную заняться проблемой роста продовольственной инфляции, держать на контроле цены на социально значимые продукты и товары и создать единый орган по контролю за ценами в стране
 
По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года. После резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года. Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, продолжающегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах - основных торговых партнерах, особенно в России. В свою очередь, непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ. 
 
В конце ноября Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории РК крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.
 
В декабре в Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника
 
ЗАСУХА
 
В этом году выдался экстремально засушливый летний период, в результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема. 
 
 
В результате аграрии терпели большие убытки. Они были вынуждены покупать корма для животных в три раза дороже из соседних областей. 
 
В Мангистауской области началась кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На эти цели выделили 200 млн тенге. Из региона скот перевозили в Актюбинскую, Атыраускую и Северо-Казахстанскую области. 
 
Также было принято решение разрешить выпас погибающего от голода скота Мангистау в природных резерватах. 
 
В Мангистауской области по поручению главы правительства на заготовку кормов к зиме было выделено 5,3 млрд тенге. 

 
Неблагоприятные климатические условия привели к снижению урожайности основных сельхозкультур. Вследствие засухи урожайность зерновых в этом году упала на 33,6%. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран. 
 
Президент отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова. На эту должность был назначен Ербол Карашукеев.
 
Из-за последствий засухи фермеры оказались в сложной ситуации. На встрече в МСХ они озвучили свои проблемы, выразили неудовлетворенность работой нового министра сельского хозяйства и потребовали его отставки. 
 
Стоит отметить, что сложившиеся обстоятельства в экономике усилили отток сельского населения в города. Это в свою очередь сказывается на перенапряжении инфраструктуры городов и росте цен на жилье. Также возрастает приток неквалифицированной рабочей силы. 
 
Антикор выявил нарушения в АПК
 
1 ноября Антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве. Было установлено более 30 человек, причастных к хищениям. 
 
ЧП 
 
Авиакатастрофа 
 
13 марта близ Алматы при заходе на посадку потерпел крушение военный самолет КНБ АН-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы. На борту находились шесть человек. В результате четверо погибли, двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии были доставлены в 4-ю городскую больницу Алматы.
 
Сель в Чарынском каньоне. 29 мая в Чарынском каньоне погибли учитель и школьница гимназии, их унесло грязеселевым выбросом. Еще одна пропавшая школьница была спасена. 
 
20 июля обрушилось общежитие в колонии в Актау, погибли три человека. 
 
Природные пожары
 
В ВКО в мае лесной пожар уничтожил 31 дом близ Риддера. Было принято решение предоставить новое жилье всем пострадавшим. В результате два человека получили ожоги, погибла женщина. В Риддере была объявлена  ЧС местного масштаба.  
 
В трех сельских округах Улытауского района Карагандинской области - Жангельдинском, Актастинском, Амангельдинском - из-за степных природных пожаров был объявлен режим ЧС
 
Взрывы в Жамбылской области
 
26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. 
 
На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали. Президент объявил 29 августа днем траура. 
 
После происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку. Новым министром был назначен Мурат Бектанов. 
 
Взрыв на шахте Абайская
 
7 ноября шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана. 
 
Стрельба в Алматы
 
20 сентября в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель расстрелял пятерых человек. В числе погибших оказался новый владелец оспариваемого имущества. 
 
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. В Сети все чаще стали появляться сообщения о подозрительных схемах продажи залогового имущества банками
 
Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков. 
 
Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей. 
 
 
Волна суицидов
 
В текущем году по Казахстану прокатилась волна суицидов. Общество было потрясено сообщением о самоубийстве женщины, которая выбросилась из окна с тремя детьми в Алматы. Кроме того, сообщалось о гибели ученика Назарбаев Интеллектуальной школы, воспитателя детского сада - матери пятерых детей и др.
 
КУЛЬТУРА
 
Grammy
 
Впервые казахстанец получил премию Grammy. Им стал Иманбек Зейкенов, создавший ремикс на песню Roses американского артиста SAINt JHN. Ранее Иманбек был железнодорожником в городе Аксу Павлодарской области, а в 2019 году стал всемирно известным. Его ремикс на песню Roses появился в большом количестве чартов по всей Европе. 
 
ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ
 
В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными, сообщения об этом регулярно появляются в Сети. С каждым разом все более ужасает садизим и изощренная жестокость живодеров. 
 
Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности"
 
В текущем году Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК разработало законопроект "Об ответственном обращении с животными"
 
 
23 декабря сенат принял закон и два сопутствующих ему закона. 
 
Однако зоозащитники обратились к президенту с просьбой наложить вето на законопроект. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Ранее представители Ассоциации по защите животных в РК уже заявляли, что проект закона "Об ответственном обращении с животными" не соответствует заявленной концепции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 
 
Между тем французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда попросила его исключить из законопроекта о защите животных статью 24, отметив, что в новм документе в отношении бездомных животных есть несколько очень опасных статей, которые легализуют их убийства, в частности статьи 24 и 25. 
 
30 декабря президент РК подписал закон "Об ответственном обращении с животными" и поправки к нему. 
 
КРИЗИС В ЭНЕРГОСФЕРЕ
 
Дефицит ГСМ
 
В конце лета в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. 
 
В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. 
 
 
Энергодефицит и майнинг
 
В этом году наиболее заметными стали перебои и проблемы с энергоснабжением. В ряде городов наблюдались отключения электроэнергии. Системный оператор АО KEGOC отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров
 
 
Недостаток электроэнергии в настоящее время покрывается за счет энергоисточников из России
 

Государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому я очень четко понимаю - раз государство уже дало, отбирать нельзя. Раз что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится ли это или не нравится, влияет это на дефицит или нет", - заявил глава ведомства. 

 
СПОРТ
 
На Летней Олимпиаде в Токио Казахстан занял 83-е место. Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева. Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступили 97 спортсменов в 27 видах спорта. 
 
Президент РК отметил, что результат сборной на Олимпиаде не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта. 
 
Кроме того, пять медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио. Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали. 
 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
 
1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С момента обретения независимости она проводится в третий раз. Впервые были применены цифровые технологии. Перепись населения можно было пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Те, кто не прошел онлайн, ответили на вопросы интервьюеров. На эту кампанию было выделено более 8 млрд тенге. 
 
8 декабря премьер-министр Аскар Мамин представил президенту отчет о первых результатах Национальной переписи населения. Общая численность казахстанцев по итогам составила 19 169 550 человек, из которых мужчин - 48,71%, женщин - 51,29%. Средний возраст населения - 31,94 года. 33,97% наших соотечественников - дети в возрасте до 17 лет, 19,72% - молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%. Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05% населения Казахстана. 
 
30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
 
В этом году 16 декабря казахстанцы отмечают 30-летие Независимости Республики Казахстан
 
В связи с этой датой Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии". В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества.

 

Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022

02.01.2022, 11:31 43106
Новогоднее обращение Председателя КНР Си Цзиньпина - 2022
Фото: Кадр с видео
В канун 2022 года Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с Новогодним обращением. Трансляция велась по каналам Медиакорпорации Китая и на базе интернет-медиа. Далее полный текст:
 
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, дамы и господа!
 
Приветствую вас! Совсем скоро наступит 2022 год. В Пекине от всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!
 
Позади весьма насыщенный год, и он полон эпохальных в истории нашей партии и страны событий. Мы достигли целей, намеченных к столетнему юбилею Компартии Китая, и перешли к реализации целей к столетнему юбилею образования КНР. Начав новый великий поход к всестороннему построению модернизированного социалистического государства, уверенно шагаем по пути к великому возрождению китайской нации.
 
Позади весьма напряженный год, жизнь везде бьет ключом - в поле, на заводе и фабрике, в квартале, школе, больнице, казарме, научно-исследовательском учреждении. Трудились целый год и солидных результатов добились. Дни бегут, унося за собой год. Зато у нас на сердцах остается самое теплое ощущение и гордость за великую процветающую Родину, за наш любимый народ и стремительное развитие страны, за самое благородное дело, передающееся из поколения в поколение.
 
1 июля мы торжественно отметили 100-летие создания Коммунистической партии Китая. На площади Тяньаньмэнь перед праздничной толпой я погрузился в глубокие раздумья о пройденном пути. Под руководством КПК миллионы стойких и несгибаемых китайцев вписали величайшую эпопею в столетнюю историю партии. Только преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца. Перед исторической миссией нам не остается ничего другого, кроме как упорно трудиться, идти на зов времени и оправдать доверие народа.
 
На 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва было принято 3-е по счету решение об истории партии. Достижения за 100 лет воодушевляют, столетний опыт многому учит. К этому относится и озвученный мной когда-то знаменитый "разговор в пещере" между Председателем Мао Цзэдуном и господином Хуан Яньпэем о том, что будущее всегда за теми, кто сумеет смело себя преодолеть и исправить. Великое возрождение китайской нации отнюдь не праздничное шоу, не легкое дело, которое можно совершить за одночасье и без каких-либо помех. Нам важно постоянно думать о будущем и не игнорировать потенциальных опасностей, как говорят, важна не только грандиозная концепция, но и стратегическая решимость и терпение для тщательной реализации.

 
С большой страной приходит большая ответственность. Все вопросы, пусть самые предметные, в конечном счете затрагивают жизнь миллионов семей. Я побывал во многих местах, немало видел и слышал, много полезного получал. В гостях у людей меня прежде всего интересует, как поживают, каковы у них трудности. И ответа, разумеется, забывать не буду.
 
Я всегда переживаю за то, что волнует народ, и стараюсь добиться того, чего желает народ. Сам я проживал в деревне и знаю не по наслышке что такое бедность. Благодаря усердной борьбе нескольких поколений китайцев жившие в нищете люди теперь сыты и тепло одеты, все гарантировано – образование, жилье и медицина. Обеспечение людей жизнью среднего достатка и ликвидация бедности – в этом состоит славная миссия КПК перед народом и ее вклад в дело развития во всем мире. Чтобы люди стали жить еще лучше, почивать на лаврах мы себе не позволим, от нас потребуются многократные усилия.
 
Защита берегов реки Хуанхэ от размыва - заветная мечта наших предков. Я объездил в эти годы 9 провинций и автономных районов в верхнем, среднем и нижнем течении реки Хуанхэ. Заметные успехи по охране "рек-матушек" Хуанхэ и Янцзы, изумрудного озера Цинхай, величественной реки Ярлунгцангло, вековой проект по переброске воды с юга на север, "зеленая карта" в лесопарке Сайханьба, путешествие стада слонов в провинции Юньнань и передвижение тибетских антилоп – все это свидетельствует: как к природе относишься, так она и тебе.
 
Уходящий год оставил нам много теплых моментов и незабываемых эпизодов. В день столетнего юбилея партии китайская молодежь торжественно обещает: будущее Родины в наших надежных руках! Строчки из дневника молодого солдата о преданности и любви к Родине трогают каждого до глубины души. Успешно осуществлен полет марсохода "Чжужун", запуск спутника "Сихэ" и базового модуля "Тяньхэ". Сильно впечатляет великолепное выступление отечественных атлетов, созидательная борьба с коронавирусной инфекцией, взаимовыручка и восстановление домашних очагов после стихийных бедствий, достойное выполнение воинских слав солдатами и офицерами НОАК и вооруженной полиции. Именно эти и другие безымянные герои своим упорным трудом делают взлет Китая в новую эпоху необратимым.
 
Процветание и стабильность Сянгана и Аомэня - постоянная забота Родины. Важно в едином порыве обеспечить устойчивость политики "одна страна – две системы". Полное воссоединение Китая – общие чаяния китайских соотечественников по двум берегам Тайваньского пролива. Искренне надеюсь, что сыны и дочери Китая сплотятся ради прекрасного будущего китайской нации.
 
По телефону либо в онлайн-формате в ходе разговора мои иностранные коллеги и руководители международных организаций неоднократно давали высокую оценку успехам Китая в борьбе с пандемией и его вкладу в глобальное антиковидное взаимодействие. На сегодняшний день из Китая доставлено 2 млрд доз вакцин в более чем 120 стран и международных организаций. Убежден, что объединенными усилиями страны мира преодолеют трудности и откроют новую страницу в формировании Сообщества единой судьбы человечества.
 
Буквально через месяц в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, а затем Паралимпийские. Итак, зимние виды спорта наберут больше популярности, что отвечает и самому духу олимпийского движения. Олимпиада в Пекине станет спортивным торжеством, как ожидает весь мир. К этому Китай готов.
 
Приближается звон новогодних курантов. В далеком космосе трое наших тайконавтов находятся в "командировке", за рубежом усердно трудятся наши соотечественники, сотрудники загранучреждений и компаний на вахте дежурят, студенты старательно занимаются. Слова искреннего приветствия и новогоднего поздравления передаю всем, кто гонится за своей мечтой.
 
Вместе вперед в будущее! Желаю нашей любимой Родине мира и процветания, а народу – счастья и благополучия!
 

Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

17.12.2021, 22:50 64226
Международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
Фото: mirtesen.ru
В Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря состоялся Международный экспериментальный турнир «Небесная грация». 

Представляем вашему вниманию полное видео спортивной феерии.

16 декабря завершился первый день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели церемонию открытия соревнований и международный турнир. В программу вошло индивидуальное многоборье, в котором заявлены упражнения с обручем и мячом. Завершился день флешмобом.


17 декабря завершился второй день уникального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация».

Зрители увидели индивидуальное многоборье, в которое вошли упражнения с булавой и лентой. Затем последовала церемония награждения победителей и гала-концерт.


Турнир прошел по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов.

Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на «Небесной грации» выступили девушки из 11 сборных, представленных в Токио. Перед болельщиками предстали спортсменки с четырех континентов и из 14 стран.

Соревнования посетили почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки по художественной гимнастике.

Организацию турнира осуществлял Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Турнир не только направлен на совершенствование и развитие художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, но и предполагает обмен опытом между тренерами и судьями разных школ и стран.


 

Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

07.12.2021, 19:55 116179
Особое сияние. Как начиналась история елочных игрушек

Фото: Pinterest

В наше время ёлку украшают игрушками из самых разных материалов: пластика, металла, ткани, бумаги. Хрупкие стеклянные шары, сосульки, шишки и звери становятся редкостью, а ведь именно они дарили то самое, особое ощущение Нового года. Традиция выдувать из стекла наряд для ёлки появилась в Германии в середине прошлого века, в России мастерить такие изделия стали в начале XX века.


solek73.tourister.ru

 Наряд для зелёной

Традиция наряжать ёлку появилась в Европе в первой половине XVII века. Первые украшения представляли собой христианские символы: на верхушку водружали Вифлеемскую звезду, на ветках развешивали яблоки, обозначающие плоды с древа познания добра и зла, также укреплялись и зажигались свечи, символизирующие ангельскую чистоту.
 
Первые стеклянные ёлочные игрушки, согласно одному из преданий, появились в Саксонии в XVI веке, то есть раньше, чем распространилась традиция ставить в домах рождественское дерево.
 
По другой версии, появление игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Тогда в местечке Лауша в Тюрингии стеклодувы смастерили стеклянные яблоки и успешно распродали.
 
В нашей стране стеклянные украшения до конца позапрошлого века были по карману лишь богатым людям. Поэтому простые горожане чаще всего украшали рождественское дерево доступными сластями: конфетами, орехами, пряниками, яблоками, горящими свечами. Для эффекта добавляли переливающиеся украшения: мишуру, канитель (тонкие металлические нити), блёстки. Угощения с ёлки раздавали детям.
 
Прятать сладкое на ёлке было принято и в дворянских домах, но там для этого были специальные сюрпризницы — игрушки с небольшой полостью или коробочкой внутри, в которую клали конфеты или драже, а иногда — украшение, куколку или солдатика.


Татьяна Дюжая/Известия

 Клинские умельцы

Стеклянные шары завозили в русские города из Германии вплоть до начала XX века. Однако именно в нашей стране придумали украшать праздничную ель стеклянными бусами. В середине XIX века первые маленькие шарики стали выдувать в Клинском уезде на стекольном заводе в имении Александрово князя Александра Меньшикова.
 
После революции частные предприятия ликвидировали, но стеклодувный промысел сохранился. Кустари-одиночки объединились в артели, промысел окреп, и в селе Воздвиженском Клинского района даже открыли училище, где готовили стеклодувов медицинского оборудования и ёлочных украшений.
 
В Советском Союзе в 1929 году был официально введён запрет на Рождество, Новый год и ёлку. Несмотря на этот указ, многие украдкой продолжили традицию, а игрушки производили кустарным способом. Коллекционеры особенно ценят изделия того периода — они считаются самыми редкими.
 
В конце концов советские правители образумились, и в канун 1936 года в СМИ было опубликовано письмо кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) Павла Постышева с предложением возобновить празднование Нового года с ёлкой.
 
Ёлочные игрушки изменились — украшать игольчатые лапы стали красноармейцы и парашютисты, пионеры и комсомолки в красных косынках, а также шары с портретами Ленина и Сталина. Появились подвески в виде дирижаблей, парашютов, самолётов, танков; покорители Севера — стеклянные полярники также стали героями. Макушку разрешалось украшать исключительно красной звездой.


tiina.livejournal.com

 Советский шик

Во время войны колючих красавиц украшали игрушками, сделанными буквально из подручных материалов. Из бинтов, погон и носков мастерили солдатиков, танки, пистолеты, собак-санитаров. Использовались отходы производства: кусочки металла, проволоки и металлическая стружка.
 
Мирная тема к новогоднему празднику вернулась после 1947 года. Ели вновь украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи. После того как страна в 1956 году посмотрела фильм "Карнавальная ночь", появились игрушки часы — со стрелками, установленными на пять минут до полуночи.
 
В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века с развитием сельского хозяйства на ёлках начали расти стеклянные овощи и фрукты: кукуруза, виноград и лимоны, огурцы, помидоры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок. Полёт первого человека в космос вдохновил стеклодувов — появились ракеты, космонавты, спутники.
 
В 1970-е годы фабрики ёлочной игрушки — Высоковская, Решетниковская и Круговская — объединились в предприятие "Ёлочка". До конца 1980-х выпускалось множество стеклянных игрушек: колокольчики, фигурки зверей, джиннов и девочек в шубках. Одним из любимых у детей был большой шар из полистирола с вращающейся бабочкой внутри.
 
 За настроением
 
Фабрика "Ёлочка" в Клинском районе работает до сих пор. Производство сейчас находится в Высоковске. Здесь же расположен и один из лучших музеев ёлочной игрушки. Экскурсоводы, проведя вас по 12 залам, расскажут о зарождении и развитии промысла на подмосковной земле и истории ёлочной игрушки, а мастера-стеклодувы и художники продемонстрируют свои таланты.


photo-platov.ru

 Есть фабрика-музей новогодних украшений и в Москве, на территории парка "Сокольники". Фабрику-музей ёлочных игрушек открыли в 2013 году. Посетители могут ознакомиться с уникальной коллекцией игрушек, собранных со всего мира, принять участие в мастер-классе по росписи, угоститься чаем, а на память купить стеклянный сувенир.

Материал iz.ru 
 

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