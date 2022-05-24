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С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы

23.05.2022, 15:18 2071
С биолабораториями на Украине сотрудничал подрядчик Пентагона, работавший в проекте по созданию возбудителей сибирской язвы
Фото: Depositphotos
В деле о биолабораториях на Украине оказался замешан подрядчик Пентагона, который ранее участвовал в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
 
Девять представителей зарубежной "биг фармы", пять из которых имеют активы и в России, американские военные и прочие госведомства, президент США Джо Байден и его сын Хантер Байден, бывший президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, фонды Клинтонов, Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллеров, подрядчики Пентагона, разные некоммерческие и научные организации - это далеко не полный список фигурантов дела о биолабораториях на Украине. Пока продолжается расследование этого дела, ИА REGNUM решило проанализировать связи и проекты некоторых из этих фигурантов. Сегодня это своего рода волк в овечьей шкуре - скромная (на первый взгляд) некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий Battelle, которая могла быть замешана в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы.
 
Напомним, в список фигурантов из числа "биг фармы" вошли Parexel, Pfizer, AbbVie, Moderna, Merck, Gilead, Battelle, Eli Lilly and Company, Dynport Vaccine. Пять из них имеют российские дочерние компании, которые в том числе выступали исполнителями государственных контрактов, получали разрешения на клинические исследования в России. А одна из них - компания Parexel и вовсе косвенно оказалась связана с Хантером Байденом (через созданную им фирму-лоббиста).
 
Напомним, скандал вокруг биолабораторий на Украине начался в 2020 году. Тогда два депутата Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с вопросом о законности базирования в стране 15 биолабораторий, курируемых Пентагоном. Отреагировали на этот вопрос, как ни странно, не из аппарата украинского президента, а американское посольство в Киеве.
 
Оно заявило, что Министерство обороны США работает с украинским правительством над консолидацией и обеспечением безопасности патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности, позволяя при этом проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.
 
Вот только, как показали материалы, обнаруженные в ходе специальной военной операции на территории Украины, далеко не так просты были те работы.
 
В рамках одного из брифингов, посвященных делу биолабораторий, представители Минобороны России сообщили, что были обнаружены факты работы с возбудителями болезней (холера, туляремия, чума, хантавирусы), которые являются потенциальными агентами биологического оружия.


Мин обороны РФ

Следует отметить, что США имеет биолаборатории во многих странах. Как уточнялось в сообщении посольства США в Киеве в 2020 году, межправительственная организация - научно-технический центр на Украине - была создан по международному соглашению в октябре 1993 года. В настоящее время сторонами НТЦУ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдавия, Украина, США и Узбекистан. Еще одним документом с США связан и Казахстан. Но и это далеко не полный список.

 
Подрядчик Пентагона - Battelle
 
В списке тех, кто получал результаты исследований, проводимых на Украине, и биоматериалы, оказалась компания Battelle.
 
На первый взгляд, это ничем не выделяющаяся частная некоммерческая компания по развитию прикладных наук и технологий. Создана она в 1929 году. Компания имеет широкий круг интересов - от агрохимии, экологии, энергетики до фармацевтики, нацбезопасности.


facebook/Battelle

Сайт компании на сегодня недоступен, но его кеш никуда не делся.

 
Уточняется, что в штате фирмы более 40 тысяч человек, и она управляет девятью национальными лабораториями совместно с Министерством энергетики и Министерством национальной безопасности США.
 
Президентом компании на 2021 год указан Льюис фон Таер (Lou Von Thaer), который сменил на этом посту в октябре 2017 года Джеффа Уодсворта.
 
О фон Таере известно, что ранее он был гендиректором DynCorp - частного военного подрядчика из Маклина (штат Вирджиния). До этого он работал на руководящих постах в AT& T Bell Laboratories и ее конечном владельце - General Dynamics, а также в Leidos. Inc. (на должности президента сектора национальной безопасности). Под последним, вероятно, имеется в виду американская компания по оборонным, авиационным, информационным технологиям и биомедицинским исследованиям. Про Leidos также известно, что оно работает с Министерством обороны США, Министерством внутренней безопасности США, разведывательным сообществом США, включая АНБ, а сам фон Таер в открытых источниках числится членом научного совета по вопросам обороны и национальной ассоциации оборонной промышленности.
 
Примечательно: на сайте Battelle указано, что она признана комиссией по правам человека лучшим местом работы для ЛГБТК+ (аббревиатура, которая используется для определения сексуальных меньшинств).
 
С 2021 году у компании в активе фирма AmplifyBio, которая будет заниматься исследованиями и разработкой методов лечения нового поколения, таких как клеточная и генная терапия (КГТ).
 
Остановимся подробнее на тех контрактах (исследованиях), в которых участвовала компания Battelle.
 
В 2001 году газета The New York Times рассказала своим читателям о программе под кодовым названием Clear Vision. По данным из публикации, Центральное разведывательное управление создало и испытало модель бомбы с сибирской язвой времен СССР. Законность этих испытаний, исследований ставилась под сомнение. Издание в числе участников программы называло Battelle, уточняя, что лаборатории Мемориального института Баттелла, военного подрядчика, были выбраны для создания генетически измененной сибирской язвы. Была создана модель, и агентство провело две серии испытаний в компании Battelle. По данным газеты, проводилось это все в 1997 и 2000 годах.


Depositphotos

Участие Battelle в вопросе изучения сибирской язвы лишь этим проектом не ограничилось. Например, в 2012-2014 годах у нее был контракт с Агентством по уменьшению угроз МО (DTRA), как раз по исследованию этого заболевания.

 
Крепкие связи компании с военным ведомством США подтверждают и ее пресс-релизы. Так, например, в феврале 2022 года сообщалось, что ВВС США заключили пятилетний контракт с компанией Battelle на 17 млн долларов, который нацелен на исследования, направленные на улучшение охраны здоровья военнослужащих в современных и будущих операционных условиях. В декабре 2021 года государственный департамент США выбрал компанию Battelle для создания бронированных Ford Expedition, которые, вероятно, будет использовать служба дипломатической безопасности (DSS). В сентябре 2021 года исследовательская лаборатория ВВС заключила с компанией Battelle крупный контракт на проведение исследований и разработок в области человеческой работоспособности для обеспечения боеготовности бойцов и так далее.
 
В 2021 году также сообщалось, что Battelle разрабатывает технологию прогнозирования для проекта Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), которая поможет выявить угрозы эпидемической безопасности. Примечательно: именно с Battelle подписан контракт на проведение тестирования на COVID-19 миллионов американцев в 16 штатах в рамках координационного центра при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США.
 
В апреле 2021 года сотрудник Battelle Сидни Коркран получил премию доктора Билли Ричардсона для молодых исследователей ядерных, биологических и химических веществ (NBC).
 
По открытым данным, на Battelle пришлось более 900 контрактов на общую сумму почти 420 млн долларов США. Возглавляет топ заказчиков Министерство обороны США, на которое приходится почти 42% всех контрактов. К примеру, в 2016-2018 годах исполнитель проводил анализ останков свиней, зараженных химическим боевым отравляющим веществом.
 
После анализа деятельности одной лишь компании Battelle работа биолабораторий на Украине уже предстает в ином свете.
 
На 20 мая 2022 года намечено заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. По результатам расследования число фигурантов этого дела может увеличиться.
 

новости по теме

Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах

20.05.2022, 13:42 6031
Финансист Михаил Зельцер - о минимальной за последние 27 лет доле доллара в международных резервах
Фото: pexels.com
К началу 2022 года валовые международные валютные резервы оценивались МВФ в $12,937 трлн. За последние два года их объем увеличился на 11%, за это же время резервы в долларах приросли лишь на 5,3%, до $7,09 трлн. Очевидно, что скачок средних показателей шел явно не за счет американской валюты, сообщает газета "Известия".
 
Доля доллара в международных резервах на начало года составила 58,8%, а если учитывать и нераспределенные резервы (unallocated reserves) - 54,8%. И это минимальное относительное значение запасов, номинированных в американской денежной единице, за последние 27 лет. Вес этой валюты в международных резервах снижается, а локальный пик ее значимости пришелся на 2001 год - 71,5%, в начале 70-х годов прошлого века было и вовсе под 85%. Дедолларизация налицо.
 
Запасы в евро четыре месяца назад составляли чуть менее $2,5 трлн. Сейчас, очевидно, уже меньше на фоне обвала валюты еврозоны к доллару с начала 2022-го. Темп роста евро в резервах за два последних года - 12,4%, а вес единой европейской валюты в общем балансе - 20,6%.
 
Изменения доли той или иной денежной единицы связаны с тенденциями международной торговли, увеличением или снижением влияния национальных экономик во внешнеэкономической деятельности, траекторией курсов нацвалют на фоне монетарных циклов ЦБ. Немаловажным фактором последних лет становится геополитика, когда государства, подвергающиеся давлению извне, вынуждены снижать вес долларов и не наращивать евро в пользу валют дружественных государств, в первую очередь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в китайском юане.
 
Основной учет валовых международных резервов ведется в долларе США, евро, китайском юане, японской иене, английском фунте стерлингов, австралийском и канадском долларах, а также в швейцарском франке. Суммарный вес этих денежных единиц в резервах - 97%.
 
В конце 1990-х годов выбыла из обоймы резервных немецкая марка, ее вес тогда составлял 15 - 20%. В 1999 году пришел евро. Правда, с тех пор вес единой валюты ЕС увеличился лишь на пару процентов.
 
Сейчас сильные денежные единицы те, чьи центробанки проявляют характер в борьбе с инфляцией. Это доллар США при поддержке жесткого монетарного курса ФРС и российский рубль, абсолютный рекордсмен 2022 года как по волатильности, так и по темпам укрепления на фоне вынужденных валютных барьеров. Слабые денежные единицы - иена, евро, фунт, так как центробанки соответствующих стран медлят с поднятием ставок. Особняком стоит Нацбанк Китая: в КНР идет замедление экономики, мешает развитию и долгосрочный локдаун на волне пандемии, а юань, ранее демонстрировавший завидную устойчивость, лишь за последние два месяца потерял 8% стоимости против "американца".
 
Сила доллара США поддерживается двумя факторами - сжатием ликвидности Федрезерва на фоне борьбы с ценовым давлением в экономике и защитным характером американской нацвалюты в ситуации неопределенности с рисковыми бумагами. И пока нет аргументов к слому ревальвационного тренда в индексе доллара (DXY), который 12 мая вновь обновил годовые максимумы, взлетев аж к 20-летним пикам под 105 пунктов.
 
Но сам вес долларовых активов в резервах глобальных центробанков может снижаться и дальше. У ряда стран есть опасения удержания национальных резервов в американской валюте из-за острой геополитики последнего времени, и они будут стремиться переводить расчеты в иные денежные знаки, а для этого и нужны, по сути, резервы.
 

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист

27.04.2022, 18:48 25736
ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Депзапрос о проблемах точечной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист
Депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 
 

Именно депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова и Ерлан Смайлов, его помощник Султангалиев Тамерлан всегда помогали нам в решении проблем с точечной застройкой", - сказала Асель Есентугелова. 

 
Она отметила, что благодаря им было сделано много депутатских запросов, организованы круглые столы с участием общественников и уполномоченных органов, осуществлены выезды на место строек и встречи с жителями.
 
По словам юриста, само предложение от депутатов она расценивает как острую необходимость. 
 

Искренне надеюсь, что все высказанные предложения будут услышаны и приняты в работу. Кроме того, призываю не ждать ответа на запрос, а уже на базе партии создать рабочие группы с участием депутатов, уполномоченных органов, общественников и жителей по мониторингу строительства", - заявила юрист-общественник.

 
Также она сообщила, что, прочитав данную новость, многие жители в чатах WhatsApp написали восторженные отзывы и надежду на перемены. 
 

От себя лично хочу поблагодарить депутата Ерлана Смайлова, его помощника Султангалиев Тамерлана и отдельно Ирину Смирнову", - добавила Асель Есентугелова.

 
Напомним, что сегодня депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.
 
Ранее депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 

Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале 20-го века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.

 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"

06.04.2022, 18:29 55906
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада: "Это преступление"
АЛМАТЫ. 6 АПРЕЛЯ - Неизвестные вырубают деревья на окраине города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об уничтожении садов на своей странице в Facebook написала жительница Алматы Ольга Смирнова.
 

Яблони пилят и вывозят! Алматы скоро будет голый и еще более селеопасный! Даже в присутствии полиции и приглашенного прокурора рубка деревьев продолжается! Бакытжан Базарбек, как помочь остановить это варварство? Помогите, пожалуйста! Как понять, кто дает эти разрешения на перевод земель в горах под ИЖС? Как разобраться, насколько это законно? Люди, давайте беречь свою Родину!" - пишет алматинка. 

 

 

 
Комментарий эксперта:
 
"Вырубка яблоневых деревьев Алматы - это преступление".
 

Мы уже повырубали эти яблоневые деревья, это преступление было, все об этом молчали, я имею ввиду, чиновники, которые должны были отвечать за это (…), а то что мы и далее начинаем вырубать яблоневые деревья - это действительно преступление", - сказал представитель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы.

 
Он также отметил, что яблоневые сады ценят не только в Казахстане.
 

Я считаю, что люди, которые вырубают, дают разрешение на вырубку этих деревьев это действительно преступники (..), конечно, я понимаю, там есть какие-то определенные стандарты, когда за вырубку одного дерева в виде компенсации сажается определенное количество деревьев, но это же совсем не то, поэтому я считаю, что вырубка именно яблоневых деревьев Алматы - это преступление", - добавил Әділ-Касым Жарылқасынұлы.

 
Ситуацию также прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов.
 

Здесь больше не сколько вопрос именно срубленных деревьев, а сколько застройка вообще всего горного массива. Сейчас очень больше количество строится на вот этих бывших яблоневых садах, но согласно закону, они должны брать все разрешения на снос, потому что там первично (…), не стояло индивидуального жилищного строения, соответственно, так как это бывший сад там, они должны брать разрешения, они тут уже нарушают закон (…), здесь вопрос незаконного сноса стоит", - сказал он.

 
Тимур Елеусизов подчеркнул, что экологическая емкость тоже снижается.
 

Смог, он уже дошел чуть-ли не до Чимбулака. А это о чем говорит? О том, что именного преграды для смога уже не остается. Преградой было вот именно зеленое насаждение, которое на себе абсорбировали вот эти все тяжелые металлы, поэтому проблема большая (..), если мы говорим "Город-сад", так надо сохранять деревья, больные выкашивать, новые ставить" , - добавил председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы раздадут 2400 саженцев в рамках акции "Зеленый двор".
 
В марте экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
 
В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.
 
В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News

30.03.2022, 18:12 53726
Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине - Fox News
Фото: Depositphotos
Начиная с 2007-2008 годов Минобороны США занималось исследованиями смертоносных патогенов на территории Украины, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на документы, предоставленные бывшим высокопоставленным чиновником США. Как отмечает журналист, по крайней мере часть этих работ была связана с биологическим оружием. По собственному признанию Пентагона, американское финансирование получали 46 украинских лабораторий, сообщает ИноТВ.

 
На протяжении месяцев мы встречали в интернете упоминания о финансируемых Соединенными Штатами биологических лабораториях на Украине, но мы не проглотили наживку, мы ни разу не касались этого в нашей программе и на самом деле даже не следили за этой историей: слишком неправдоподобной она казалась. Чего мы уж точно не хотели, так это повторять неверную информацию или распространять настоящие теории заговора, а такие действительно бывают. Итак, мы эту тему не освещали - до того дня, когда заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, отвечающая за войну на Украине, рассказала сенатскому комитету, что на Украине, и вправду, есть финансируемые США биологические лаборатории и что содержимое этих биолабораторий настолько опасно, что она боится, как бы оно не попало в руки русских.
 
Это-то и заставило нас публично задать вопрос: "Что?! Почему власти Соединенных Штатов финансируют какие-то биологические исследования на Украине? Для чего?" На нас сразу обрушились крики: "Вы не можете об этом спрашивать!" Но мы можем, потому что мы американские граждане, это наши деньги, это делается от нашего имени. Поэтому мы хотели бы знать.
 
Администрация Байдена, конечно же, не ответила. Так что мы узнали от отдельного источника очевидную вещь: часть этого - биологическое оружие. Разумеется.
 
Теперь нам известно больше. На этих выходных наша программа получила от бывшего высокопоставленного американского чиновника ряд документов, из которых видно, что власти США через Пентагон действительно финансировали исследования смертоносных патогенов на Украине. Согласно одному из документов 2007-2008 года, то есть довольно давнишнему, Пентагон одобрил разработку, цитирую, "проекта мультипатогенного картирования", чтобы, помимо прочего, "взять молекулярные сигнатуры патогенов, эндемичных для Украины и переноса штаммов".
 
Итак, то, о чем мы сообщали в нашей программе, подтвердилось. Пентагон действительно изучает патогены на Украине. Мы до сих пор не знаем точно сути этих исследований. Объяснения, которые они нам дали, смехотворны. Мы не знаем, как давно это делается, но знаем, что не менее 14 лет.
 
Мы обратились к Пентагону, чтобы узнать, почему Министерство обороны изучало патогены и были ли эти исследования связаны с биологическим оружием. На последний вопрос мы можем с уверенностью ответить, что да, были. Они (власти. - Прим. ИноТВ) указали нам на информационный листок, опубликованный Пентагоном почти три недели назад. В этом документе полно лжи, и многие репортеры при Пентагоне послушно повторяли эту ложь, как будто она была правдой.
 
Информационный листок сообщает нам, что с 2005 года Пентагон потратил 200 миллионов долларов на так называемую программу совместного снижения опасности на Украине. Эта программа якобы предназначена для уничтожения биологического оружия советской эпохи. Но погодите-ка! Сколько нужно времени, чтобы уничтожить советское биологическое оружие? И если это действительно единственные смертоносные патогены в лабораториях, зачем нам волноваться, что они попадут к русским? Ведь у русских они и так должны быть. Все это было совершенно нелогично!
 
Должны сказать вам, что Пентагон, отвечая на наш запрос, не отрицал существования "мультипатогенного картирования", упомянутого в полученной нами служебной записке. И существование этой служебной записки они также не опровергли.
 
Мы также заполучили ряд документов от украинских властей. В этих документах перечислены 30 биологических лабораторий на Украине, получавших финансирование от Минобороны США. Согласно этим украинским документам, данные объекты использовали финансирование для исследований, сбора и хранения образцов. Интересно, что Пентагон не отрицал финансирования какого-либо из этих объектов. На самом деле собственный информационный листок Пентагона гласит, что финансирование от США получали аж 46 украинских лабораторий. 46 лабораторий! Ничего себе!
 
Кроме того, несколько дней назад нам стало известно, что этим занимались не только госструктуры США: другие люди тоже финансировали это. Имеются в виду некие исследования смертоносных патогенов в украинских лабораториях. Благодаря журналистам The National Pulse несколько дней назад мы узнали, что личная инвестиционная фирма (сына президента США. - Прим. ИноТВ) Хантера Байдена обеспечивала деньгами исследователей, работавших над, цитирую, "изолированием смертоносных патогенов" на Украине. Теперь Daily Mail сообщает, что электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена подтверждают правдивость этих сообщений.
 
Итак, повторюсь, мы не знаем точно, что это значит и куда ведет. Но спросите себя: знали ли вы в 2014-2015 году, что сын Джо Байдена помогал финансировать некие исследования смертоносных патогенов на Украине? А ведь Украина - не то чтобы центр развития биологии и медицины! Почему Украина? Почему не Германия, почему не Япония? Почему не какая-нибудь страна "первого мира"? Здесь явно что-то происходит, и мы имеем право об этом знать. Извините, но это так.
 
Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.
 

В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"

18.03.2022, 10:08 66916
В Луганской области обнаружены застенки нацистов "Торнадо"
Фото: соцсети
На освобожденных территориях Луганской области обнаружена нелегальная тюрьма, которую оборудовали участники карательного батальона "Торнадо". По данным Министерства госбезопасности ЛНР, каратели держали похищенных ими людей на территории бывшей больницы. Несмотря на то, что пять лет назад членов группировки осудили за похищения, пытки и издевательства, сейчас эти люди вновь на свободе благодаря решению украинского президента освободить заключенных с боевым опытом, сообщает RT.
 
В Луганской республике на освобожденных Народной милицией ЛНР территориях обнаружили нелегальную тюрьму бывшего карательного батальона "Торнадо". Речь идет о бывшей больнице в селе Кондрашовка. В этом здании военные батальона оборудовали свою базу и тут же держали в заложниках и пытали похищенных ими мирных жителей.
 
Как сообщила RT первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока, в данный момент в ЛНР расследуются два больших уголовных дела.
 

Одно расследует МГБ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны (возбуждено в 2014 году). Второе уголовное дело - о геноциде - возбудила Генпрокуратура в конце 2017 года", - пояснила Анна Сорока.

 
По ее словам, сейчас власти республики собирают показания местных жителей, в том числе для того, чтобы выяснить, есть ли в районе нелегальное кладбище, где каратели закапывали убитых.
 

Обливали водой, били электротоком"

 
Добровольческий батальон (изначально назывался ротой МВД) "Торнадо" был сформирован осенью 2014 года на основе батальона "Шахтерск", который расформировали за мародерство его боевиков. Однако и в составе нового формирования участники группировки продолжили криминальную деятельность.
 
В июне 2015 года командира "Торнадо" Руслана Онищенко и еще семерых бойцов арестовали после того, как они остановили на блокпосту АТО (антитеррористическая операция, которую киевские власти проводили в Донбассе - RT) поезд с крупной партией угля. Нацбатальон обвинил украинские власти в контрабанде.
 
В свою очередь, глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что батальон препятствует грузоперевозкам по железной дороге, и потребовал разоружить формирование.
 
После задержания участников батальона правоохранители обнаружили у них видеозапись, на которой члены группировки в извращенной форме насиловали мужчину. Было возбуждено уголовное дело, а "Торнадо" официально расформировали. В ходе следствия правоохранители нашли и другие записи пыток и издевательств над людьми со стороны членов группировки.
 
По итогам расследования участникам "Торнадо" предъявили обвинения в создании преступной организации, похищении людей, незаконном лишении свободы, пытках и "насильственном удовлетворение половой страсти неестественным способом". Жертвами торнадовцев стали мирные жители Луганской области.
 
Так, участники группировки устроили нелегальную тюрьму и пыточные камеры в подвале школы города Лисичанска. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, участники "Торнадо" под угрозой расстрела похищали людей, привозили в самодельную тюрьму и там издевались над ними в извращенной форме, в том числе заставляли похищенных избивать и насиловать друг друга. Во время пыток бойцы батальона употребляли марихуану и записывали происходящее на видеокамеры.
 

На протяжении всего времени моего пребывания в подвале (точное количество дней я не помню) по несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы - мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Чтобы я не мог убежать, мне надевали на ногу металлические наручники, цепи, соединенные с гирей в 24 кг", - эти показания одного из пострадавших передал журналистам Анатолий Матиос.

 
По его словам, на момент расформирования каждый четвертый участник батальона "Торнадо" имел судимость. Комбат Руслан Онищенко был судим по уголовным статьям пять раз.
 
Недолгое наказание
 
Весной 2017 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении 12 бойцов батальона. Экс-командира Онищенко приговорили к 11 годам тюрьмы, его заместителя Николая Цукура - к девяти годам. Еще шестеро обвиняемых получили от восьми до десяти лет тюрьмы, четыре - по пять лет условного заключения, причем для всех условное наказание отсрочили минимум на два года. Всех осужденных лишили милицейских званий.
 
В феврале этого года украинские власти начали выпускать из мест лишения свободы арестантов с военным прошлым, готовых участвовать в боевых действиях во время военного положения. Об этом журналистам сообщил прокурор офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк.
 
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-под стражи были освобождены украинцы "с опытом ведения боевых действий" и все санкции с них сняты. 
 

Было принято непростое с моральной точки зрения решение - в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

 
Так на свободе оказался и Руслан Онищенко, который получил оружие и право сформировать свою банду из людей, которые тоже вышли из колоний по амнистии.
 
Среди освобожденных бывших бойцов карательного батальона оказался и Даниил Ляшук, известный по позывному Моджахед. В 2017 году его приговорили к десяти годам тюрьмы. В феврале он начал публиковать на своей странице в соцсетях видеозаписи, на которых с оружием в руках рассказывает, что воюет в составе украинской армии.
 

Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений", - рассказал ранее на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

 
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело против военных "Торнадо" вовсе не потому что хотели наказать их за насилие над мирными украинцами.
 

Уголовные дела против участников "Торнадо" были скорее поводом, чтобы устранить эту банду. Дело в том, что эти люди влезли в схемы торговли углем, которая проходила через линию фронта между Украиной и ЛДНР. Онищенко и его подельники хотели получать какую-то свою прибыль с этих вагонов, которые проходили через территорию, которую тогда контролировал батальон. Они влезли в этот бизнес, и с ними решили расправиться, подняв объективно существующие материалы о том, что они убивали и пытали людей. Так украинская власть показала, что она якобы борется со злоупотреблениями, но в действительности все это дело было возбуждено из-за денег", - считает собеседник RT.

 
Как отмечает Борис Рожин, участники других карательных батальонов, например "Азова" и "Айдара", просто оказались более дальновидными, чем торнадовцы. Они не ссорились с власть имущими, поэтому сейчас тоже занимают высокие политические должности.
 

Когда такие маргинальные люди, участники карательных формирований, пытаются влезть в схемы, в которых завязаны спецслужбы и олигархи, их достаточно быстро приземляют в тюрьмы. Те, кто это понимают, становятся депутатами и героями Украины. Например, бывший командир нацбатальона "Айдар" Максим Марченко в этом году занял должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. Его туда поставил своим указом Зеленский", - добавляет военный эксперт.

 
Что касается расследования преступлений нацбатальонов, власти Луганской народной республики считают, что по мере освобождения территорий они смогут обнаружить и другие нелегальные тюрьмы, где от рук карателей страдали жители Донбасса.
 

Мы восемь лет собирали информацию о пострадавших, общались с людьми. Многие из них знали, где именно их держали в тюрьмах, хотя им завязывали глаза. То есть мы уже заранее знаем, в каких населенных пунктах и какие здания надо проверить. По мере того как территория освобождается, мы идем по следу. Как минимум еще в четырех местах мы ожидаем найти уточнения показаний пострадавших на месте. Очень ждем, когда освободят Лисичанск", - объясняет RT замглавы МИД ЛНР Анна Сорока. 

 
Ранее, по ее словам, в селе Половинкино была обнаружена другая секретная тюрьма, предположительно нацбатальона "Айдар". Она отмечает, что объективному расследованию военных преступлений украинских нацистов на Донбассе могло бы помочь создание нового международного трибунала при поддержке России. 
 

GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США

13.03.2022, 16:05 73751
GT расследует свидетельства связи неонацистского батальона "Азов" с правительством США
Фото: кадр из видео
Издание Global Times опубликовало статью, в которой приводятся факты, свидетельствующие о связях украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ, РК) с правительством США.
 
Отряд специальных операций "Азов", также известный как батальон "Азов", печально известный украинский неонацистский военный полк, основанный сторонниками превосходства белой расы, привлек внимание всего мира после того, как его боевики "отличились" в ходе событий на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.
 
На прошлой неделе батальон "Азов" вызвал возмущение оскорбительным и расистским видео, опубликованным Национальной гвардией Украины (НГУ) в Twitter, в котором члены "Азова" смазывали пули свиным жиром. "Бойцы Национальной гвардии "Азов" смазали пули салом против орков Кадырова", - говорится в аккаунте НГУ. Позже НГУ удалил оскорбительное видео со своей учетной записи после критики со стороны многочисленных пользователей Twitter.
 

Сообщается, что батальон "Азов" является подразделением НГУ (Нацгвардия Украины) при поддержке Министерства внутренних дел Украины. Несмотря на его возможное официальное происхождение на Украине, батальон "Азов" известен на Западе своей крайней неонацистской идеологией и подозревается в причастности к ряду террористических атак и инцидентов с подстрекательством к сепаратизму в различных странах и регионах, включая беспорядки в Специальном административном районе Гонконг в Китае в 2019 году.
 
По иронии судьбы, несмотря на то, что он широко рассматривается как угроза мировой безопасности и враг человеческой цивилизации, батальон "Азов" был заподозрен в связях не только с властями Украины, но и с США. Изучив публичную информацию правительства США и некоторые отчеты о расследованиях западных журналистов, Global Times обнаружила, что американские политики, военные и офицеры разведки, скорее всего, сотрудничали с батальоном "Азов", чтобы способствовать экстремистским силам в Восточной Европе против России.
 
С момента основания батальона "Азов" в 2014 году многие американские СМИ раскрывали его возможные связи с властями США.
 
Согласно статье Yahoo News от января 2022 года, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно обучает силы для Украины с 2015 года. ЦРУ наблюдает за секретной интенсивной программой обучения в США "для элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки", - говорится в статье, цитируемой "пятью бывшими сотрудниками разведки и национальной безопасности, знакомыми с инициативой".
 
Многонедельная программа включает в себя обучение огнестрельному оружию, методам камуфляжа, наземной навигации, тактике "прикрытия и перемещения", разведке и другим областям, рассказали бывшие чиновники. В дополнение к этому ЦРУ также начало "ездить на фронт в восточной Украине, чтобы консультировать своих коллег там к 2015 году", сообщает Yahoo.
 
Отдыхающие дети проходят военную подготовку на базе батальона "Азов" в Киеве 14 августа 2015 года.
 
Также в 2015 году Конгресс США снял запрет на финансирование неонацистских групп, таких как батальон "Азов", из своего законопроекта о расходах на конец года, говорится в статье журнала The Nation в январе 2016 года. В июле 2015 года два конгрессмена разработали поправку к законопроекту об ассигнованиях на оборону Палаты представителей, которая ограничивала "оружие, обучение и другую помощь неонацистской украинской милиции, батальону" Азов", но поправка была удалена в ноябре после "давления со стороны Пентагона", - сообщил источник The Nation.
 

Учитывая тот факт, что армия США обучает украинские вооруженные силы и войска национальной гвардии, ... Конгресс и администрация проложили путь для финансирования США, которое оказалось в руках самых вредных элементов, циркулирующих сегодня в Украине", - прокомментировал автор статьи Джеймс Карден, предположив, что американские военные также участвовали в подготовке НГУ, в которую могут входить члены батальона "Азов".

 
Неудивительно, что наблюдатели, видели американское оружие на Украине, "поступающее непосредственно к экстремистам Азова". В декабре 2017 года Ричард Вандивер - сотрудник американского производителя оружия AirTronic сообщил VOA, что его продажи летального оружия Украине проводились в "очень тесной координации" с посольством США, Госдепартаментом США, Пентагоном и украинским правительством. Несколько недель спустя Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета подтвердила в отчете за январь 2018 года, что батальон "Азов" был получателем оружия.
 
Между батальоном "Азов" и США должны быть какие-то связи, особенно в на уровне американских спецслужб, отметил Ли Вэй, эксперт по национальной безопасности в Китайском институте современных международных отношений.
 

Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - пояснил Ли Global Times: "Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабили Россию и еще больше подтолкнули Украину к НАТО, штаты также улучшили свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. США действительно являются крупнейшим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной".

 
В конце 2021 года США были одной из двух стран, наложивших вето на проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и других практик, которые способствуют разжиганию современных форм расизма". Другой страной - была Украина. "Обе страны последовательно голосовали против этой резолюции каждый год с 2014 года", - говорится в статье американского журнала Jacobin за январь 2022 года.
 
Со своим мышлением времен холодной войны США раздували антироссийское пламя в Восточной Европе, очень потворствуя там неонацистским силам, критиковали ученые-международники. 

 

Мы видели, что США поддерживают или помогают террористическим группам, таким как "Аль-Каида" (запрещена в РК, РФ) и "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РК, РФ). США разжигает конфликты в мире в угоду своим геополитическим интересам", - сказал Ли. 

 
Злодеяния по всему миру
 
В декабре 2019 года некоторые украинские неонацисты, включая членов батальона "Азов", были замечены в сепаратистских беспорядках на улицах Гонконга, что вызвало панику среди местных жителей, сообщают гонконгские СМИ.
 
Это был не первый случай, когда члены батальона "Азов" были вовлечены в террористические или насильственные инциденты. В марте 2019 года 51 человек был убит в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, в результате массовой стрельбы австралийца Брентона Тарранта. Таррант, который демонстрировал символ, используемый батальоном "Азов" во время нападений, утверждал в своем манифесте, что он отправился в Украину, согласно статье, опубликованной на сайте Атлантического совета в феврале 2020 года.
 
Американские СМИ в сентябре 2019 года сообщили о попытке теракта американским солдатом, который хотел взорвать крупную американскую новостную сеть. Солдат Джаррет Уильям Смит, арестованный ФБР, сказал, что он "планировал поехать в Украину, чтобы сражаться с ультраправой группой "Батальон Азов", сообщает ABC News в этом месяце.
 
Внутри Украины батальон "Азов" также печально известен своими злодеяниями в ее восточном регионе. Согласно докладу Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за 2016 год, он был обвинен в перемещении жителей и разграблении гражданского имущества в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года.
 
В докладе батальон "Азов" также обвиняется в изнасилованиях и пытках задержанных в Донбассе в течение этого периода. Это является нарушением международного права, а также Минских соглашений, говорится в докладе.
 

О возможностях Украины по созданию ядерного оружия

06.03.2022, 20:52 82481
О возможностях Украины по созданию ядерного оружия
Фото: Depositphotos
В течение более двух десятилетий Киев реализовывал программы как в ядерной, так и ракетной сферах и последовательно шел к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия, сообщает tass.ru.
 
По убеждению одного из компетентных ведомств, заявление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайным. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году после известных событий на Украине по негласному распоряжению Петра Порошенко, в то время президента страны. 
 
Так, имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВУ), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания ЯВУ как "имплозивного", так и "пушечного" типа. Киев мог также скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов. 
 
Кроме того, для ускорения этих НИОКР из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона. 
 
Ключевая роль в создании ЯВУ отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), поскольку имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных топливных сборок, которые могут использоваться для получения оружейного плутония. При этом подразделением нейтронной физики ННЦ ХФТИ проводились расчеты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области. Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии.
 
В этих работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научные заделы и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния вещества.
 

Отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС. Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ.

 
К разработке отдельных проблем в этой сфере привлекались сотрудники Одесского национального политехнического университета, располагающие значительным опытом в области математического моделирования кинетики термоядерных реакций, а также профильные подразделения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Физико-технологического института материалов и сплавов Национальной академии наук, специализирующиеся на компьютерном моделировании в области гидродинамики и механики сплошных сред.
 
Особое внимание уделялось реализации проектов в области металлургии ядерных материалов и технологий производства специальных сплавов, которые осуществлялись в Институте электросварки им. Е. О. Патона и Институте металлофизики им. Г. В. Курдюмова. Кроме того, к решению проблем в этой сфере привлекались Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича и Физико-механический институт им. С. В. Карпенко с учетом имеющегося у них опыта в области специальных материалов, в том числе их антикоррозийной защиты и обработки.
 
В данном контексте обращает на себя и то обстоятельство, что в последние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Одновременно украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий. В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки.
 
Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия. Причем большинство этих разработок Киев "прикрывает" реализацией совместных проектов с другими странами.
 
В частности, в декабре 2013 года была достигнута договоренность о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией, в котором основную роль должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала. Основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетной дальностью до 1500 км.
 

Также "Южмашзавод" осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 км. Однако, по мнению экспертов, имеется возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 км (по некоторым оценкам, до 1000 км). Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон "Алибей".

 
Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия. В частности, были достигнуты значимые результаты в области моделирования цепных ядерных реакций, разделения изотопов расщепляющихся материалов, а также в сфере изучения и металлургии ядерных материалов. По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев.
 
В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов - в Национальный университет "Львовская политехника". Это было сделано в том числе с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины.
 
Определенная документация имелась и на Запорожской АЭС. Боестолкновения с украинскими ДРГ в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, судя по всему, связаны именно с этим.
 
Таким образом, осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе.
 
Негативные последствия опасности реализации этих работ трудно переоценить.
 

На SWIFT свет клином не сошелся - почему не сработает план Запада

02.03.2022, 18:43 87806
На SWIFT свет клином не сошелся - почему не сработает план Запада
Фото: instagram/vtb_kazakhstan
Запад грозится отключить российские банки от SWIFT и заморозить активы Центробанка. Но эксперты прогнозируют, что санкции, которые должны ударить по экономике России, сработают против западных стран, сообщает Sputnik.
 
В начале этой недели главы МИД стран - участниц Европейского союза согласовали новые, "более жесткие санкции" против России на фоне проходящей на украинской территории спецоперации. В их числе – отключение ряда российских банков от SWIFT и заморозка активов Центрального банка России, находящихся в финансовых организациях стран так называемой Большой семерки (за исключением Японии).
 
Все последние годы ЦБ России усердно наращивал золотовалютные резервы (ЗВР), которые на февраль этого года достигли рекордных показателей, преодолев отметку $643 млрд. Это ставило Россию в топ-5 стран мира по запасам золотовалютных резервов, обходя в этом списке США, Канаду и все страны Евросоюза.
 
Согласно заявлениям, доносящимся с Запада, данная мера парализует значительную часть российских ЗВР, что, по их замыслу, должно заблокировать российскому Центробанку возможность продавать валюту на рынке, поддерживая рубль.
 
Отключение же российских банков от SWIFT должно "помешать им работать по всему миру и эффективно заблокировать российские экспорт и импорт".
 
То есть простыми словами: план Запада заключается в том, чтобы быстро обрушить российскую валюту и экономику.
 
Что теперь ждет Россию и страны бывшего СССР, экономики которых тесно с ней связаны, разбирался Sputnik.
 
Угрозы сбываются – чем грозит отключение от SWIFT?
 
В минувшее воскресенье США и страны Евросоюза объявили о готовности произвести отключение России от SWIFT. Однако не всей страны, как Запад угрожал в течение восьми лет, а лишь часть российских банков.
 
По информации американского агентства Bloomberg, сейчас рассматривается отключение тех финансовых учреждений, которые уже находятся под санкциями (за исключением "Сбербанка" и "Газпромбанка"). В число банков, которые вошли в список, находятся ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.РФ.
 
Конкретики страны Запада пока не предоставили.
 
В головной компании SWIFT заявили, что примут решение об отключении российских банков после того, как получат юридические инструкции по этому поводу от Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, которые намерены запретить ряду российских организаций доступ к системе.
 

Мы работаем с властями указанных стран, чтобы понять, каких организаций коснутся меры, и отключим их, как получим соответствующие юридические инструкции", - сказано в сообщении.

 
SWIFT представляет собой международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей. Она не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов. Она лишь позволяет банкам во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях.
 
Да, данная система удобна и широко применяется во всем мире, однако параллельно SWIFT существует несколько альтернативных систем обмена банковской информацией, напоминает директор Института социально-экономических исследований доктор экономических наук Алексей Зубец.
 

На SWIFT свет клином не сошелся, в мире существует несколько систем обмена банковской информацией – в том числе российская и китайская", - говорит он.

 
Так, если еще пять лет назад во внутрироссийских расчетах доля SWIFT превышала 80%, то к сегодняшнему дню она снизилась в четыре раза – до 20%.
 
Все дело в том, что с 2017 года в России функционирует система передачи финансовых сообщений (СПФС), тестированием которой российский Центробанк занимался с 2014 года. Если изначально СПФС была ориентирована на пользователей внутри страны, то с прошлого года к ней подключили банки ряда стран (помимо стран ЕАЭС подключены банки Турции, Франции, Японии, Швеции, Кубы, Таджикистана). По итогам 2020 года трафик сообщений через СПФС превышал трафик SWIFT во внутрироссийских платежах, причем помимо обеих систем использовались и другие каналы передачи данных.
 

Наша страна не стояла на месте, и у нас имеется собственный аналог SWIFT, поэтому для обычных граждан это не такая серьезная проблема, - говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. - Даже те санкции, которые сейчас действуют на ряд российских банков, обычный клиент мог особо не ощутить. При этом видится, что все банки вряд ли будут отключены от системы, поскольку это скорее принесёт худшие последствия для компании-держателя технологии SWIFT – все-таки это частная компания, и она получает доходы от банков. Что касается ресурсов, то пока мы видим, что поставки стабильны. Каких-то существенных объявлений не сделано".

 
Также отключение России от SWIFT не означает, что россияне лишатся доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard.
 
Да, обе платежные системы уже объявили об отключении российских банков, попавших под санкции, однако это значит, что данные банки не смогут выпускать новые карты, тогда как уже выданные продолжат работать в России без ограничений. Это возможно благодаря национальной системе платежных карт (НСПК), которую как раз для перестраховки от таких рестрикций в 2014 году создал ЦБ РФ. Средствам клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам данных платежных систем, также ничего не угрожает.
 

Российский рынок платежей столкнулся с рядом санкций, которые до конца не ясны индустрии, - рассказал Sputnik генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. - На сегодняшний день можно точно сказать, что часть банков перестала обеспечивать возможность осуществления платежей при помощи бесконтактных Apple Pay, Google Pay. Отключение данных сервисов лишь немного нарушает конверсию в онлайн-оплатах, предлагая снова вводить реквизиты карты в платежную форму, в офлайне покупателю придется снова доставать саму пластиковую карту и проводить оплату при помощи нее".

 
По его словам, не стоит беспокоиться об изменениях принципов расчетов и возможности влияния на них извне, поскольку все платежи на территории России обрабатываются посредством клирингового центра НСПК.
 

Все банки-эквайеры (в них открыты расчетные счета продавцов) работают штатно, обеспечивая мерчант-счетам (на них поступают платежи от покупателей) своевременное возмещение денежных средств, - продолжает Георгий Никонов. - Безусловно, сложившаяся обстановка способствует развитию и популяризации российской платежной системы МИР, чья эмиссия растет от года к году. Что будет с международными расчетами и трансграничными переводами, сейчас сказать сложно, поскольку все меняется каждый день. Но мы продолжаем штатно работать, обеспечивая стабильный прием эквайринговых платежей и выплат на банковские карты для наших клиентов и партнеров".

 
При этом отключение России от SWIFT ударит по экономике стран Запада, отмечают опрошенные Sputnik эксперты, поскольку при расчетах с РФ за продажу своей продукции, а также за покупку нефти, газа, металлов и прочих товаров они пользуются именно этой системой.
 

Если Европа отключит Россию от SWIFT, то каким образом они планируют получать деньги за продажу своей продукции в РФ? Россия – 5-й по величине торговый партнер Евросоюза, они ежегодно продают в РФ продукции примерно на 80 млрд евро. И каким образом они получат эти 80 млрд, если европейские банки не смогут контактировать с российскими? Это было бы очень серьезным ударом по европейской экономике", - рассуждает Алексей Зубец.

 
Судя по заявлениям чиновников США и ЕС, они ищут способы сохранить в SWIFT возможности, обеспечивающие торговлю РФ энергоресурсами, понимая, какой ущерб отказ от этих поставок нанесет мировой экономике, особенно европейской, продолжает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
 

Вчера Минфин США, объявив блокирующие санкции против ЦБ и Минфина России, добавил ЦБ в генеральную лицензию, которая позволяет завершить операции по финансированию энергетики с попавшими под санкции российскими структурами до 24 июня", - говорит она.

 
Отключение от SWIFT это не запрет проводить международные расчеты, но оно может потребовать перехода на другие системы верификации сделок, утверждает эксперт.
 

Пока не будет найдена приемлемая альтернатива, это может затруднять, замедлять транзакции, приводить к росту их стоимости. Внешнеторговые потоки могут перестраиваться с учетом банков, не попавших под блокирующие санкции. Проблема состоит еще и в том, что, по сообщениям в СМИ, многие контрагенты пока изучают ситуацию и избегают заключения новых сделок с российскими сырьевыми товарами, опасаясь трудностей в страховании, финансировании, возможности вторичных санкций", - заключает Ольга Беленькая.

 
Стоит отметить, что на фоне введения антироссийских санкций спотовые цены на газ в Европе резко выросли – на хабе TTF они взлетели на 36% и составили более $1,5 тысячи за тысячу кубометров.
 
Также фиксируется скачок цен на нефть – например, Brent подорожала на 5% и превысила показатель в $103 за баррель.
 
Что будет с экономикой РФ после "воровства" Западом ее золотовалютных резервов?
 
Страны Запада также приняли решение заморозить активы российского Центробанка. Цель - помешать ЦБ использовать золотовалютные резервы для поддержки рубля в условиях санкционного давления на экономику страны.
 
По состоянию на 18 февраля золотовалютные резервы Центробанка России составляли рекордные $643,2 млрд (что ставит Россию в лидеры среди всех стран мира по данному показателю, уступая лишь Китаю, Японии и Швейцарии). Важно понимать, что они размещены в разных странах в разных валютах, а также в золоте.
 
Раскладку по валютным и географическим показателям ЦБ раскрывал в начале этого года по состоянию на середину 2021 году, то есть с того момента прошло более полугода и российский Центробанк мог вывести значительную часть средств из недружественно настроенных стран на фоне санкционных рисков. По тем данным – в странах, вводящих сегодня санкции, находилось менее половины от всех ЗВР.
 
О "заморозке" объявили страны "Большой семерки" за исключением Японии – США, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Япония заявила о присоединении лишь к санкциям, предусматривающим отключение ряда российских банков от SWIFT.
 
Исходя из январских данных ЦБ РФ можно предположить, что доля активов Центробанка, расположенная в странах "Большой семерки" без Японии, составляет порядка 38% и блокировке подвергнутся около $240 млрд.
 
Так, даже за вычетом этих средств золотовалютных резервов у России больше, чем во всех странах Евросоюза, а также США и Канады.
 
По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Россия подготовилась к возможным ограничениям.
 

Мы не можем заблокировать резервы Банка России в Москве или в Китае. В прошлом году Россия создала все больше мест для резервов в странах, где мы не можем их заблокировать. Россия подготовилась финансово. Россия готовилась к такой ситуации, отказываясь от доллара и размещая резервы в евро, иенах и юанях", - заявил он.

 

Текущая валютная структура активов ЦБ неизвестна - последние доступные данные относятся к середине прошлого года, - говорит Ольга Беленькая. - Однако защищенными можно считать монетарное золото ЦБ, находящееся в России (сейчас его оценка составляет $132 млрд), часть валютных резервов в юанях (13%), валютный кеш, вероятно, резервы в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ). По-видимому, речь может идти примерно о половине резервов, но, возможно, и больше – за прошедшее время ЦБ мог дополнительно подготовиться к возможным санкциям".

 

Что-то, наверное, ЦБ РФ успел спасти за последние дни, перетащить резервы из этих стран куда-то еще, - говорит Алексей Зубец. – Основная часть валютных запасов, которые сегодня есть у России, это золото и юани".

 
По его словам, для противодействия блокировке активов и последствий от нее Центробанк России задействовал вполне рабочий механизм. "Всех экспортеров, продающих свою продукцию за рубеж, обязали продавать 80% своей валютной выручки на российском валютном рынке. Это его и поддерживает", - рассказал Алексей Зубец.
 
На днях ВТБ опубликовал данные, согласно которым результаты продажи продукции российских экспортеров на внешних рынках по итогам 2022 года составят более $600 млрд, плюс еще порядка $50 млрд на рынке услуг, говорит эксперт. А $650 млрд, отмечает он, это очень серьезные, большие деньги, которых с лихвой хватит на поддержку российского валютного рынка. Тем более с учетом того, что продажи валюты составят порядка 80% от прогнозируемой суммы.
 
При этом, напоминает он, со стороны государств, вводящих санкции, нет никаких запретов на покупку российских нефти, газа и металлов – основных статей экспорта России. Никто не запрещал и даже не планирует сегодня запрещать покупку этой продукции из России, а потому заявленные планы по выручке реализуются, продолжает эксперт.
 

Помимо этого на днях Китай заявил, что выкупит всю свободную нефть у России – сколько ему будет предложено купить. То есть если вдруг завтра кто-то откажется от российской нефти, то Китай скупит все. Помимо этого Пекин снял все ограничения на ввоз российской пшеницы. В общем, у России за спиной есть неограниченный рынок. В Китае понимают, что если Западу удастся "прогнуть" Россию сегодня, то завтра придут за ними. Поэтому они поддержат РФ, в том числе за счет закупок российского сырья, а значит, продавить Россию по валютному рынку Западу будет довольно сложно", - рассказал Алексей Зубец.

 
По его словам, Центробанк РФ достаточно хорошо вооружен для того, чтобы избежать серьезных последствий на валютном рынке. "Если же говорить о внутреннем рублевом рынке, то здесь ситуация и вовсе абсолютно контролируемая и стабильная", - говорит эксперт.
 
Как санкции могут отразиться на странах ближнего зарубежья?
 
Страны постсоветского пространства за исключением балтийских государств не участвуют в антироссийских санкциях, заявляет Алексей Зубец, поэтому прямой угрозы для них сегодня нет.
 
С определенными проблемами, по его словам, может столкнуться ВЭБ.РФ, реализующий ряд проектов на постсоветском пространстве. Но, опять же, только в том случае, если страны постсоветского пространства примут какое-либо участие в антироссийских санкциях – в противном случае никаких угроз нет.
 

Также между Россией и странами бывшего СССР расчеты очень часто ведутся не в долларах и евро, а в национальных валютах – рублях, тенге и так далее. И доля расчетов в нацвалютах ежегодно растет", - продолжает эксперт.

 

Российский рубль довольно активно используется во взаимной торговле со странами ЕАЭС и СНГ, - подтверждает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Воронкова Елена. - Так, в расчетах с Беларусью доля рубля достигает почти 80%, а с Казахстаном – 50-60%. Рубль торгуется в биржевых системах этих государств, используется при проведении банковских операций".

 
По ее словам, курсовая динамика российской валюты непосредственно отражается на конъюнктуре внутренних рынков этих стран и курсах их валют.
 
В ближайшем будущем при стабилизации ситуации на Украине курс доллара будет находится в интервале 80-90 руб., что в сложившихся обстоятельствах не является критичным ростом, резюмировал Алексей Зубец.
 

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