В Казахстане перестали продавать авто иностранцам

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Экологический общественный союз представляет мониторинг: Преступления против живой природы и экологии.





Карагандинская область. 04.02.2023





В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас. Животные съели выброшенную свеклу вместе с мешками. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает "Пятый канал"













Атырауская область. 03.02.2023





Браконьеров, охотившихся на сайгу, задержали в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.





Во время областного ОПМ "Зимовка" индерские полицейские на въездной трассе к поселку Индербор остановили автомобиль УАЗ. В ходе обыска изъяты 4 рога сайги, разделанная туша сайгака и охотничье ружье", - проинформировали в полиции.









В отношении подозреваемых, 1974 года рождения и 1972 года рождения, начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).





Павлодар. 02.02.2023





Полицейские Павлодара установили личность мужчины, выстрелившего в собаку, сообщает Polisia.kz.





Им оказался павлодарец, у которого изъяли гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ-34, 12-го калибра. Разрешение на хранение оружия у мужчины имеется", - проинформировали в полиции.





Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).





В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.





Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.





Павлодар. 01.02.2023





1 февраля в полицию Павлодара поступило сообщение, что на автостоянке на улице Гагарина, 76, неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал, сообщает Pavlodarnews.kz





Прибыв на место, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту.





Собака в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.





Талдыкорган. 31.01.2023





24 января сотрудники отдела полиции Каражала остановили автомобиль под управлением 43-летнего гражданина. В салоне находились двое граждан 39 и 43 лет. В багажнике полицейские обнаружили пять туш сайги и гладкоствольное ружье ИЖ-18ЕМ 16-го калибра, сообщает пресс-служба МВД РК.





Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а так же запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".





Назначены экспертизы.





Атырау. 30.01.2023





Сотрудники патрульной полиции ДП Атырауской области в ходе ОПМ "Безопасное колесо" остановили на трассе Атырау - Астрахань автомобиль Lada Largus и при досмотре обнаружили в багажнике 255 кг частиковой рыбы, сообщает АЖ





В отношении 39-летнего водителя оформлен протокол по статье 389 КоАП РК ("Незаконные приобретение, сбыт, провоз видов диких животных").









Талдыкорган. 30.01.2023





Житель Жетысуской области вырубил целую лесополосу. Полицейские задержали 28-летнего жителя Панфиловского района, который спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак, сообщает пресс-служба МВД РК.





Часть вырубленных деревьев он успел вывезти к себе домой. Древесина изъята. По факту незаконной порубки начато досудебное расследование. Ущерб составил свыше 1 млн тенге.





Мужчина пояснил, что срубил деревья для заготовки дров.





Актау. 29.01.2023





Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау, информирует lada.kz.





Местные зоозащитники считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.





Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению", - заявила зоозащитница Татьяна Ткач.









Как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.





Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак", - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.





Астана. 26.01.2023





В Сети появилось видео, автор которого сообщила, что в президентском парке в Астане найден капкан. Кроме того, по словам автора, в капкане она обнаружила лапу. Девушка предположила, что лапа собачья.





Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.









В полиции отреагировали на данную публикацию.





Сотрудниками полиции УП района Есиль совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан", - информирует Polisia.kz.





Сообщается, что проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.





Талдыкорган. 25.01.2023





В Талдыкоргане у одного из городских магазинов 20 января камера видеонаблюдения зафиксировала живодера, который вначале с силой бросил кошку об дерево, а затем пнул ногой покалеченное животное, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.





Размещенный в соцсетях видеоролик вызвал серьезный общественный резонанс, после просмотра которого казахстанцы потребовали от правоохранителей разыскать живодера и принять к нему соответствующие меры.









Полицейские Талдыкоргана установили "героя" ролика, оказавшегося 39-летним местным жителем. 24 января мужчина был задержан и доставлен в городскую полицию для дачи показаний", - проинформировали в полиции.





Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.





Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Досудебное расследование по факту взято на контроль", - добавили в департаменте.





Атырауская область. 24.01.2023





В Атырауской области 20 января в районе трассы Миялы - Индер по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей, сообщает Polisia.kz.





Участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны 4 местных жителя, которые причастны к отстрелу сайгаков", - проинформировали в полиции.









Сообщается, что при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, 2 тушки кроликов, 2 охотничьих ружья и фонарь.





В отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 годов рождения, проводятся следственные действия по пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - добавили в полиции.





Кызылординская область. 20.01.2023





Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.





В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.





Фото: vkurse_kst





Костанайская область. 19.01.2023





Полиция Житикары по факту обнаружения мертвых собак начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба МВД РК.





В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия. Ранее в социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.





Караганда. 17.01.2023





В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.





Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".





По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.









Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек би Айгерим Ержанова.





По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".





В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.





Актюбинская область. 17.01.2023





В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.





В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находилось 416 рогов сайги.





Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.





По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".





Фото: Polisia.kz





Талдыкорган. 08.01.2023





Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.





8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов", - информирует Polisia.kz.





Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.





Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.





Область Жетісу. 04.01.2023





Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.





По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области. В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.









Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.