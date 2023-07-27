В Казахстане услуги воздушного транспорта выросли в цене на 29% за год

На момент строительства комплекса было создано более 4000 новых рабочих мест, задействованы 43 казахстанских компании

Фото: kpi.kz

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Основной продукцией комплекса в Атырауской области Республики Казахстан является полипропилен, информирует пресс-служба ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".





Для производства товара с высокой добавленной стоимостью в качестве исходного сырья используется газ с месторождений Тенгиза. Проектная мощность предприятия составляет 500 тысяч тонн гранулированного полипропилена в год. ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." наладила стабильные поставки продукции в Казахстан, страны СНГ и Евросоюза, Турцию и Китай.





Реализация проекта оказала позитивный социально-экономический эффект в регионе. На момент строительства комплекса было создано более 4000 новых рабочих мест, задействованы 43 казахстанских компании. В период эксплуатации на предприятии работает более 600 человек.





Также внесен существенный вклад в развитие научно-технического потенциала проектно-исследовательских институтов и организаций Казахстана, привлекаемых с участием ведущих западных инжиниринговых фирм к работе над проектом.





С выходом на проектную мощность будет полностью удовлетворен внутренний спрос Казахстана.





В пресс-службе ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность интегрированного газохимического комплекса.





Интегрированный газохимический комплекс ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." планируется вывести на проектную мощность после ремонта. "Приблизительно в августе... На газохимическом комплексе по производству полипропилена KPI был произведен первый плановый останов производства для профилактической диагностики и чистки оборудования. Также в преддверии проведения гарантийных испытаний, запланированных на третий квартал, планируется устранить замечания, диагностированные в рамках строительно-монтажных работ в зоне ответственности EPC подрядчика", - проинформировали в пресс-службе.





В ТОО уточнили, что окончание остановочных работ запланировано на конец июля.





Предприятие было запущено в промышленную эксплуатацию 8 ноября 2022 года, а уже через 10 дней была отправлена первая партия готовой продукции.









Цели проекта





Строительство первого газохимического комплекса

Создание нефтехимического кластера в Республике Казахстан

Выпуск экспортоориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью

Производство полимеров для диверсификации промышленных отраслей





История комплекса





Проект "Интегрированный газохимический комплекс" разработан в рамках "Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы", утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101.





В 2006 году была составлена проектно-сметная документация. Также прошли общественные слушания, подготовлено технико-экономическое обоснование. В 2009 году проект "Интегрированный газохимический комплекс" включен в программу "30 корпоративных лидеров Казахстана". В 2017 году в ходе общенационального телемоста "Новая индустриализация страны: прыжок казахстанского барса" с участием экс-президента страны Нурсултана Назарбаева была объявлена первая фаза - "Полипропилен".





В 2018 году был определен ЕРС-подрядчик - China National Chemical Enginnering Co (КНР), привлечено заемное финансирование ($2 млрд долларов от Банка развития Китая сроком на 20 лет под 5,8% годовых). В январе 2019 года завершена разработка 60% 3D-модели завода.





20 ноября 2019 года была осуществлена доставка первого оборудования с длительным сроком изготовления - реакторов полимеризации в количестве 3 единиц весом каждый 97 тонн. Реакторы, предназначенные для установки полимеризации полипропилена, изготовлены в Бельгии на заводе COEK ENGINEERING N.V., отгружены морским транспортом из порта Антверпен 18.10.2019 года и доставлены в сжатые сроки через Балтийское море, затем по Волго-Балтийскому каналу до Каспийского моря в порт Актау.





Фото: kpi.kz





27 января 2020 года смонтирована самая крупногабаритная позиция промышленного оборудования - колонна-сплиттер пропана и пропилена. Вес колонны составляет более 1100 тонн, высота 105 метров, диаметр более 8 метров, объем 5132 кубических метра. Данное оборудование было изготовлено ТОО "Атыраунефтемаш". Подъем был осуществлен с помощью гидравлического портального крана грузоподъемностью 3200 тонн и вспомогательного гусеничного крана грузоподъемностью 750 тонн.





6 марта того же года из порта Ульсан отгружено морское судно NOWOWIEJSKI с критически важным крупногабаритным оборудованием производства Южной Кореи - реакторы дегидрирования Catofin 8 единиц (завод-изготовитель WOOYANG), резервуары хранения пропана 4 единицы (завод-изготовитель GS Entec), сосуды высокого давления и теплообменники 5 единиц (завод-изготовитель GS Entec). Судно направилось в порт Констанца (Румыния) для перегрузки оборудования на морские баржи.





14 апреля морское судно NOWOWIEJSKI прибыло в порт Констанца для разгрузки крупногабаритного оборудования производства Южной Кореи и погрузки их на 6 морских барж. Погрузка и выход из порта Констанца всех 6 морских барж осуществлялись в период с 16 по 26 апреля 2020 года. Все 6 барж направились через Черное море, Волго-Донский канал, Каспийское море и Урало-Каспийский канал в порт Атырау для разгрузки.





8 июня была завершена доставка в порт Атырау 17 единиц крупногабаритного оборудования, прибывшего из Южной Кореи морским транспортом. Общий вес оборудования - 5500 тонн. Транспортировка осуществлена по маршруту: порты Южной Кореи - Стамбул - Черное море (Констанца, Румыния) - Волго-Донской канал - Каспийское море - Урало-Каспийский канал - речной порт Атырау.





В период с 26 июля по 10 августа государственными органами Атырауской области был введен карантин на строительной площадке ввиду выявления COVID-19. 14 сентября завершился монтаж четырех крупногабаритных емкостей для хранения пропана.





Фото:kpi.kz





22 сентября был завершен монтаж ключевого оборудования комплекса - восьми реакторов Catofin массой 417 тонн каждый. Вышеуказанное оборудование было изготовлено на заводах Южной Кореи и доставлено в Атырау морским транспортом.





В январе-феврале 2021 года была завершена перевозка 7 конвоев (рейсы) с негабаритным оборудованием из порта KCOI (Мангистауская область) на стройплощадку. Также доставлено критическое оборудование.





В мае-июне на стройплощадку доставлены грузы из КНР, которые были переориентированы с авто и ж/д транспорта на морской транспорт (2 морских судна) с перегрузкой в портах Европы (Антверпен) и РФ (Новороссийск). Переориентирование грузов связано с введением карантинных мер в провинции СУАР (КНР) и невозможностью перевозки грузов авто и ж/д транспортом в тот период.





В июле 2021 года на стройплощадку был доставлен компрессор газоносителя (критическое оборудование ОДСИ), вывезенный на ремонт в КНР.





В том же месяце интегрированный газохимической комплекс (ИГХК) в Атырауской области получил электроэнергию от ТОО "Karabatan Utility Solutions" на главную понижающую подстанцию напряжением 110 киловатт.





19 августа для проведения гидравлических испытаний, промывки трубопроводных коммуникаций и обкатки вспомогательного динамического оборудования был произведен прием водных ресурсов (первично обессоленная и техническая вода) по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution".





10 сентября заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии, председатель правления ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов и генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон подписали договор на поставку пропана с Тенгизского месторождения на завод по производству полипропилена в Карабатане.





В сентябре были завершены подготовительные работы к предварительным пусконаладочным работам системы технических газов. Состоялось проведение испытаний основного коллектора питьевого водоснабжения и прием питьевой воды на станцию питьевой воды комплекса.





Фото: kpi.kz





В октябре был осуществлен прием технического воздуха, воздуха КИП и азота с проектными показателями по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution" от поставщика Air Liquid. Проведение продувки и очистки трубопроводных коммуникаций комплекса. Опробование, наладка и испытания водогрейных котлов на дизельном топливе на блоке теплофикационного снабжения объектов Комплекса. 27 ноября по завершении подготовки и проведения испытаний на герметичность газопровода осуществлен прием природного газа через узел учета и распределения природного газа от ТОО "GazEnergy".





1 декабря после завершения подготовительных работ объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления приема сырьевого пропана и завершения испытаний на герметичность, был осуществлен розжиг аварийного факела высокого давления.





27 декабря новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. В ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО "Karabatan Utility Solution".





Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства", - пояснили в компании.





В декабре на стройплощадку доставлено 100% всей металлоконструкции согласно проекту.





1 апреля 2022 года на газохимическом комплексе по производству полипропилена в Атырауской области запустили газовую турбину компрессора.





27 апреля на территории строящегося интегрированного газохимического комплекса KPI в Атырауской области открылась испытательная лаборатория международной компании SGS. 10 июля на заводе началась подача пропана на технологические установки. Далее компания приступила ко второму этапу пусконаладочных работ - загрузке катализатора в реакторы дегидрирования пропана.





8 ноября в ходе рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Атыраускую область был запущен комплекс по производству полипропилена.





Фото: akorda.kz





18 ноября завод KPI Inc. отгрузил на экспорт первый поезд объемом 1,5 тысячи тонн, состоящий из 62 контейнеров, груженных полипропиленом. К концу декабря мы отправили на экспорт более 32 709,9 тонны полипропилена.





15 января 2023 года ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" (KPI Inc.) выплатило долг государственному Банку развития Китая (China Development Bank Corporation) в размере 75 млн долларов. Погасить долг удалось в основном за счет доходов от продажи полипропилена, отметили в компании.





В июне стало известно, ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." заключило с Евразийским банком развития (ЕАБР) договор об открытии кредитной линии в размере 150 млн долларов.





Средства планируется направить на текущие операционные цели", - информируют сайты ЕАБР и ТОО "KPI Inc".





ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.") является оператором проекта "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области".





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