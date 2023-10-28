26.10.2023, 11:28 5776
На 6,8% выросли затраты на оборону Казахстана
Фото: gov.kz
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В Казахстане капвложения в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения за январь-сентябрь 2023 года достигли 98,8 млрд тенге - сразу на 21,9% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальном выражении рост составил 15%, сообщает finprom.kz.
Отмечается, что военное бремя (доля расходов на оборону в ВВП) у Израиля в 2022 году составило 4,5%, а у Украины оно взлетело с 3,2% в 2021 году до 33,5% в 2022-м.
За январь-август текущего года затраты государственного бюджета РК на оборону достигли 715,7 млрд тенге, а уровень исполнения составил 57,6% от скорректированного бюджета сектора на 2023-й. По сравнению с январем-августом 2022 года затраты бюджета на оборону выросли на 6,8%.
В целом на 2023 год военный бюджет запланирован на сумму более 1,2 трлн тенге - на 11,6% больше по сравнению с затратами на оборону в 2022-м.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за 2022 год затраты военного бюджета РК составили лишь 0,5% от ВВП, что значительно меньше, чем у других стран ЦА. В частности, расходы на оборону от ВВП у Кыргызстана составили 1,5%, а у Таджикистана - 1%. По Узбекистану и Туркменистану данные отсутствуют.
Доля трех стран с наибольшими военными расходами составила 56% от всех военных затрат в мире. В частности, военный бюджет США, являющийся самым большим в мире, достигает 3,5% от ВВП. У Китая показатель составил лишь 1,6%, а у России - 4,1%.
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24.10.2023, 11:10 12491
Услуги железнодорожного транспорта подорожали на 11% за год
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По итогам сентября текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК выросли на 10,5% за год, информирует finprom.kz.
Проезд в пригородном поезде подорожал на 10,7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 11,3%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 9,4%.
В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Мангистауской (сразу на 30,3%), Жетысуской (на 21,1%) и Северо-Казахстанской (на 20,2%) областей.
Наименьшее удорожание было зафиксировано в Восточно-Казахстанской области: на 2,4%. Еще в двух регионах - Кызылординской и Атырауской областях услуги пассажирского железнодорожного транспорта подешевели: на 1% и 6,2% соответственно.
За январь-сентябрь 2023 года железнодорожным транспортом перевезли 308,1 млн тонн груза и багажа - на 0,7% больше, чем годом ранее,
Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам трех кварталов составил 243 млрд ткм - на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие объемы грузоперевозок пришлись на Карагандинскую, Павлодарскую и Актюбинскую области, наименьшие - на Алматинскую, Западно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
Пассажироперевозки в секторе по итогам девяти месяцев 2023 года составили 15,1 млн пассажиров - на 2,9% больше, чем годом ранее.
Пассажирооборот составил 12,4 млрд пкм - на 0,9% меньше, чем годом ранее.
Больше всего пассажиров перевезли в Астане: 4,2 млн человек, плюс 18,9% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Наименьший показатель был зафиксирован в Алматинской области: всего 145,5 тысячи пассажиров с начала года.
12.10.2023, 11:01 40981
Казахстан входит в 30 самых грязных стран
Фото: Depositphotos
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Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли в Казахстане в четыре раза, сообщает finprom.kz.
За январь-август текущего года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, достигли 164,4 млрд тенге - в 3,9 раза больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 42,2 млрд тенге, сократившись на 60,8%.
В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Акмолинскую область: 112,7 млрд тенге, против 2,4 млрд тенге за январь-август 2022-го. Годовой рост в стоимостном выражении - сразу в 47,2 раза.
На второй и третьей строчках расположились Атырауская (25,8 млрд тенге, против 1,4 млрд тенге годом ранее) и Туркестанская (9,9 млрд тенге, против 3,2 млрд тенге год назад) области. Наименьший показатель был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: 443,8 млн тенге - на 2,8% меньше, чем годом ранее.
Капвложения в секторе наблюдались лишь в 8 из 20 регионов РК. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких регионов было 17.
75,1% всех капвложений составили собственные средства предприятий: 123,4 млрд тенге, против 20,5 млрд тенге годом ранее. Годовой рост - в 6 раз.
На не банковские заемные средства пришлось 35,6 млрд тенге (вдвое больше, чем годом ранее), на банковские кредиты - 5,1 млрд тенге (в 7,4 раза больше, чем год назад), на средства местных бюджетов - 195,2 млн тенге (против 2,8 млрд тенге годом ранее).
Тем временем, скажем, 5 октября 2023 года Казгидромет прогнозировал высокое содержание вредных веществ в шести городах РК, на следующий день - уже в десяти городах страны. На дату выхода материала, то есть на 11 октября, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия в Алматы и Атырау.
В рейтинге самых загрязненных стран Казахстан оказался на 30-м месте из 111. Индекс загрязнения страны - 73. Чем выше индекс, тем загрязненнее считается страна. В разрезе крупных городов мира Алматы оказался на 48-м месте среди 251. Индекс города - 78,5.
Индекс дает оценку общего уровня загрязнения в городах по всему миру. Он учитывает такие факторы, как загрязнение воздуха и воды, вывоз мусора, чистота, шумовое и световое загрязнение, зеленые насаждения и комфортность жизни в зависимости от загрязнения.
Среди стран СНГ Казахстан по серьезности загрязнения уступает только Азербайджану. Самая чистая страна СНГ - Беларусь. Лучше, чем в РК, оказалась также ситуация в России, Армении, Украине* и Молдове.
Антилидерство в рейтинге самых загрязненных досталось таким странам, как Монголия, Мьянма и Ливан. Самыми чистыми можно считать Финляндию, Исландию и Эстонию.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
04.10.2023, 20:46 72206
В Минпросвещения утвердили сроки школьных каникул
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения РК утверждены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования.
В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.
Осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.
Зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.
Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта включительно.
В министерстве напомнили, что для учеников первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней - с 5 по 11 февраля включительно.
Ранее Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования". Сокращение учебной нагрузки связано с возвратом к 34-недельному учебному году.
27.09.2023, 19:00 74326
Казахстан слишком много "берет" от своих рек
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На четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привели к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей, сообщает energyprom.kz.
Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных. Наблюдается ухудшение качества поверхностных вод объектов, используемых в качестве источников питьевой воды", - делают выводы аналитики Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК. Специалисты ведомства провели оценку современного состояния рек в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2023-2029 годы.
В документе приведены расчеты антропогенной нагрузки. Ее определили как долю забора воды от общего оценочного объема ресурсов каждого водохозяйственного бассейна. Оказалось, что самая высокая нагрузка - у Нура Сарысуского бассейна. 87,5% воды рек центральной части страны полностью вовлечены в хозяйственный оборот и используются для производственных нужд. С учетом того что реки этой территории еще и считаются экологически грязными, бассейну присуждена самая высокая, пятая категория антропогенной нагрузки.
Забор воды в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне значительно меньше, чем в Нура Сарысуском: 57,2%. Бассейн отнесен к четвертой категории нагрузки - очень высокой. Проблема водообеспечения Кызылординской и Туркестанской областей давно известна и во многом зависит от других стран. 90% ресурсов стока Арало-Сырдарьинского речного бассейна поступает из Узбекистана и Кыргызстана. За последние 60 лет водная экосистема Приаралья всего Центрально-Азиатского региона потеряла 27,3% объема. Потери составили 7 куб. км из 25,7 куб. км воды. Безусловно, этот минус отразился на Казахстане.
Шу-Таласский водохозяйственный бассейн также очень сильно зависит от соседей: 75% стока формируется на территории Кыргызстана. Мы берем воду из рек этого бассейна в основном для орошения земель. Судя по данным МЭПР РК, главная проблема водопользования на этой территории - большие потери воды при транспортировке.
Ишимский водохозяйственный бассейн отнесен ко второй, умеренной категории нагрузки только потому, что у него относительно невысокий процент водозабора: всего 14,8%. Однако проблемы водообеспечения территории бассейна, которая включает и Астану, очень серьезны. Интенсивная урбанизация привела к тому, что главному городу страны не хватает воды. Единственный источник водоснабжения мегаполиса - Астанинское водохранилище - рассчитан на снабжение 500 тысяч человек, а в столице только официальная численность населения уже превысила 1,3 млн человек. Пять лет назад расход воды астанчанами составлял 269 тысяч куб. м в сутки, а к 2026 году он вырастет на 26,4% и достигнет 340 тысяч куб. м в сутки.
Впрочем, рост объемов воды для бытовых нужд наблюдается во всем Казахстане, а не только в столице. Если в 2020 году все водозаборы страны использовали около 1 куб. км воды, то по итогам 2022-го этот показатель вырос до 1,3 куб. км. Доля воды именно для коммунальных нужд невысока: в среднем за 2020-2022 годы - всего 4,3%. Основная же часть всего антропогенного "изъятия" из речных бассейнов приходится на сельское хозяйство (57%). В абсолютных значениях это 14,2 куб. км из 24,9 куб. км. Главная "головная боль" сельскохозяйственного водоснабжения страны - слишком большие потери.
В среднем с 2020 по 2022 годы потери при транспортировке воды по магистральным каналам составили 19,8% от забранного объема. С учетом потерь в межхозяйственных и внутрихозяйственных каналах на полях, а также устаревших способов полива - 40%", - сообщается на сайте МЭПР.
К сожалению, пока Казахстан не может похвастаться какими-либо серьезными успехами в деле внедрения водосберегающих технологий. Например, на юге, где без поливной воды фермерам крайне сложно получить хороший урожай, такие технологии внедрены всего на 3% площади орошаемых земель. Ключевая проблема - дефицит инвестиций.
Другой антропогенный фактор, сильно влияющий на состояние речных систем - техногенный. По данным гидромониторинга РГП "Казгидромет", в первом полугодии этого года чистыми в Казахстане считались только три из 33 рек. Это Илек, Иртыш и его приток Черный Иртыш. Однако можно подвергнуть сомнению экологическую "идеальность" Иртыша. Протекая по территории промышленного Усть-Каменогорска, Иртыш и его приток Ульба получают свою "дозу" тяжелых металлов и токсичных веществ от крупных металлургических предприятий города. Это подтверждают результаты научного исследования, проведенного в текущем году учеными Семея. Причиной таких хороших результатов для такой грязной реки может быть особенность забора воды. Дело в том, что в отчетах РГП "Казгидромет" используются данные с гидропостов на Иртыше выше по течению, на границе с Китаем (село Боран), и уже после прохождения рекой территории РК - на границе с Россией. Данных с постов в Усть-Каменогорске или Семее нет.
Остальные 30 водных объектов, на которых расположены гидропосты, относятся ко 2-5-му классам качества воды. Без специальной обработки пить воду из этих рек нельзя. Больше половины (19) из этих рек отнесены экологами к 4-му классу. Использовать их воду в промышленности и сельском хозяйствовании можно, а вот в питьевых целях - лишь после глубокой очистки. К таким грязным рекам относятся, в числе прочих, Урал и Сырдарья. Последняя течет из Узбекистана уже загрязненная нефтепродуктами, фенолами и азотистыми соединениями. В Казахстане в этот "коктейль" добавляются пестициды. К самым грязным рекам, вода которых непригодна для любых видов водопользования, отнесены Тобол, Талас, Обаган и Кигаш. Их воды мутные, с высоким содержанием взвешенных частиц.
Концепция развития системы управления водными ресурсами предполагает не только констатацию фактов и проблем, но и предложения возможных путей решения. Так вот, для улучшения экологической ситуации казахстанских речных бассейнов эксперты МЭПР РК предлагают несколько довольно капиталоемких проектов. Профильное ведомство считает необходимым провести очистку озер Боровое и Щучье, русла рек Иртыш, Кигаш, Нура, Тобол и других, восстановление дельты Сырдарьи. Из эфемерных пунктов - создание методического пособия по реабилитации малых рек, разработка рациональных схем очистки и использования сточных вод.
Целевые индикаторы программы - улучшение качества воды в грязных реках уже с 2026 года. Правда, пока не ясно, насколько реально улучшится ситуация, если даже на уровне министерства изменения видят только в изменении класса качества воды на одну ступень. Прилагаемый к концепции план действий также оставляет без ответов массу вопросов о намерениях правительства по увеличению бассейна Северного Аральского моря. В документе указано, что за шесть лет объем этого водоема увеличится с 20 куб. км до 27 куб. км. При этом расти показатели должны с 2025 года. Известно лишь, что технико-экономическое обоснование по проекту появится в декабре текущего года. Мы еще вернемся к этой теме.
Если Казахстан не поменяет свое отношение к водным ресурсам, к 2029 году авторы концепции прогнозируют замедление темпов социально-экономического развития из-за дефицита воды.
По предварительным оценкам, в ближайшие шесть лет речной сток казахстанских водных бассейнов будет уменьшаться. Например, в настоящее время его суммарный фактический объем составляет 102,3 куб. км. К 2029 году показатель уменьшится на 2,9%, до 99,3 куб. км. Это будет происходить за счет сокращения притока воды с территорий соседних стран. Сильнее всего ситуация может поменяться на территории Арало-Сырдарьинского бассейна, который может недосчитаться 1,6 куб. км, или 8,6% объема. Напомним: это произойдет, если ничего не предпринимать. Серьезных потерь можно ожидать также в Иртышском и Балхаш-Алакольском бассейнах: 1,2 куб. км и 0,9 куб. км соответственно. В "плюсе" будут Нура-Сарысуский, Тобол-Тургайский и Шу-Таласский бассейны. Прирост эксперты МЭПР РК объясняют возросшими темпами таяния ледников.
25.09.2023, 12:00 81081
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн особей
Фото: Depositphotos
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Казахстан вошел в число 10 флагманских природоохранных инициатив, отмеченных ООН. За проект по сохранению степных и пустынных экосистем "Алтын Дала" и восстановление популяции сайгаков наша страна была признана государством, на которое нужно равняться в вопросах бережного отношения к редким и исчезающим видам, сообщает energyprom.kz.
Природоохранная инициатива "Алтын Дала" (ПИАД) стартовала больше 16 лет назад, когда из-за браконьерства степная антилопа в Казахстане была практически на грани вымирания, на тот момент сохранилось менее 50 тысяч этих животных. А ведь степи Казахстана - это наибольшая часть ареала сайгаков, здесь сосредоточено 90% мировой популяции этого парнокопытного. Все сайгаки в РК условно разделены на три популяции - по месту обитания. Самая крупная уральская популяция обитает в западном Казахстане, а во время миграции - в России. Бетпакдалинская популяция базируется исключительно в центральном Казахстане, устюртская - на территории одноименного плато и в Узбекистане. Совсем небольшая часть сайгаков обитает в Монголии.
Основная работа велась в двух направлениях: экологи неправительственных организаций, ПРООН, ПИАД со своей стороны активно работали над тем, чтобы признать около 5 млн гектаров земель, где живут сайгаки, особо охраняемыми природными территориями. Вторая линия работы, более опасная - непосредственно защита этих редких исчезающих животных от браконьеров. Ее ведут инспектора территориальных инспекций и РГП "ПО "Охотзоопром". Результаты этой работы видны не только по сообщениям о поимке очередных охотников за сайгачьими рогами, но и в целом по росту популяции.
Благодаря колоссальным усилиям сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), экспертов „ПО "Охотзоопром", территориальных инспекций и всем принятым ими мерам по охране сайгаков, активной общей работе по пропаганде их сохранения, популяция этих парнокопытных не только увеличилось в разы, но и к 2022 году достигла своего исторического максимума - 1,3 млн особей", - отмечают специалисты Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
О сложности и опасности работы инспекторов "Охотзоопрома" активно заговорили после трагедий в Карагандинской и Акмолинской областях три года назад. В январе 2019-го при попытке задержания браконьеры, охотившиеся на сайгаков, убили госинспектора Ерлана Нургалиева и ранили его коллегу Петра Ницыка. В июле того же года похожий случай произошел в Акмолинской области. Преступники, которых преследовали сотрудники РГП, открыли по инспекторам огонь. Двух егерей - Каныша Нуртазинова и Самата Оспанова - ранили, один из них погиб. За проявленную самоотверженность инспекторов, защищавших сайгаков ценой своих жизней и здоровья, представили к государственным наградам.
Эти трагические случаи послужили поводом для ужесточения наказания за незаконную охоту на сайгаков. К слову, в обоих случаях преступники были пойманы. За убийство егеря Нургалиева и ранение Ницыка трое браконьеров получили пожизненные сроки, еще четверо фигурантов дела были осуждены на шесть лет за незаконную охоту. Во втором случае осужденный приговорен к лишению свободы на 18 лет.
Как правило, преступников, которые охотятся на сайгаков, судят по одной из двух статей УК РК: "Незаконная охота" (статья 337) и "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" (статья 339). Эти нарушения считаются экологическими преступлениями. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, общее количество таких уголовных дел за последние несколько лет сократилось на 42,6%. Если в 2017 году насчитывалось 434 зарегистрированных правонарушения, то по итогам прошлого года - 249. Число уголовных дел в отношении браконьеров уменьшилось на четверть - со 135 до 101. Количество уголовных дел в отношении тех, кто продает части редких животных или растений, сократилось на 50,5%, с 299 до 148 случаев.
Активную работу казахстанских инспекторов по выявлению браконьеров, охотящихся на степную антилопу, в этом году отметили и эксперты международного Альянса по сохранению сайгака. В конкурсе за выдающиеся достижения в сохранении этого животного одну из номинаций получил казахстанец, руководитель Западного регионального филиала РГП "ПО "Охотзоопром" Арман Кужахметов. За последние три с половиной года команда филиала выявила 85 экологических уголовных правонарушений. Международная организация признала: именно благодаря пресечению незаконной охоты уральская популяция сайги в Казахстане показывает хороший рост.
Вернемся к вопросу о численности сайгаков в нашей стране. 1,3 млн особей - показатель, за который ООН отметила Казахстан, - уже давно не актуальная цифра. Судя по результатам весеннего авиаучета этого года, в конце апреля поголовье сайгаков в Казахстане достигло 1,9 млн. По данным РГП "ПО "Охотзоопром", наибольшую численность по-прежнему демонстрирует уральская популяция: 1,1 млн особей. Вполовину меньше численность бетпакдалинской популяции: 745,3 тысячи особей. Устюртских сайгаков значительно меньше: 39,7 тысячи животных. По прогнозным данным МЭПР, в конце этого года с учетом весеннего окота общее поголовье увеличится до 2,6 млн животных.
Рост популяции этих редких парнокопытных за последние несколько лет был внушительным. За период с 2017 по 2023 год численность сайгаков выросла в 12,6 раза. Ежегодный прирост держался в пределах 41-56%.
Сохранив и приумножив популяцию сайги, Казахстан внес значительный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН по сохранению биоразнообразия (цель № 15 - "Защита и восстановление экосистем суши").
Сейчас в РК решают вопрос эффективной регуляции разросшейся популяции. Рассматриваются разные варианты: частичное изъятие, частичное одомашнивание и т. д. Финальное решение по вопросу максимально экологичной регуляции численности сайгаков пока не принято. Вопрос должен решаться с учетом лучших мировых практик и рекомендаций ООН.
Было бы очень хорошо, если бы удалось экстраполировать успешный опыт сохранения сайги на другие редкие и краснокнижные виды животных - например, архаров, джейранов и прочих.
19.09.2023, 10:12 95666
Города не резиновые: к чему в Казахстане привела бесконтрольная урбанизация?
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Как отмечает finprom.kz, "дикая" для столицы Казахстана история с нехваткой воды в многоэтажках привела к обсуждению проблем не только с источниками водоснабжения Астаны в частности, но и с неконтролируемой урбанизацией мегаполисов в целом.
В кулуарах правительства чиновники заговорили о планах ограничения миграции в столицу. Конкретные сроки введения миграционного регулирования пока неизвестны, поправки в законодательство находятся на стадии разработки. По предварительной информации, возможным рычагом контроля могут быть ограничения на регистрацию.
Впрочем, дефицит воды в столице - лишь верхушка айсберга инфраструктурных проблем, которые проявились из-за того, что темпы развития крупнейших городов отстают от необходимых при таком росте населения. Почти каждый четвертый казахстанец сегодня проживает в одном из трех мегаполисов. И если пять лет назад общая доля жителей Астаны, Алматы и Шымкента составляла 20,8%, то в текущем году она выросла до 23,8%.
В каждом из трех мегаполисов ежегодно наблюдается стабильный прирост за счет внутренней миграции из регионов, хотя темп у каждого города свой. Например, в столицу более активно люди начали переезжать с 2017 года. Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в целом численность жителей Астаны с 2012 года увеличилась на 82,3%. Если десять лет назад в столице проживали 742 тысячи человек, то в 2023-м - уже около 1,4 млн граждан.
В Алматы ситуация похожая: за десять лет население увеличилось более чем на 700 тысяч человек, составив почти 2,2 млн человек. В относительных показателях это плюс 49,1%. Все эти годы динамика была более-менее ровной, в пределах 3%-4% в год. Исключением стали только 2015-й и 2022-й.
Шымкент, получивший статус города республиканского значения шесть лет назад, в плане численности населения прибавляет ежегодно по 3%-8%. При этом максимальный скачок был зафиксирован именно в 2022 году.
Судя по демографическим прогнозам специалистов АО "Центр развития трудовых ресурсов", до 2030 года можно ожидать продолжения миграционных перетоков в крупнейшие города страны. В ближайшие семь лет численность населения в Астане вырастет еще на 30,5%, до 1,8 млн человек (без учета мер регулирования), в Южной столице - на 17,5%, до 2,5 млн человек, в Шымкенте - на 22,2%, до 1,5 млн человек.
Наибольшую долю всех переезжающих в мегаполисы составляют жители ближайших к каждому городу регионов. Например, в Алматы из 75,7 тысяч мигрантов в прошлом году две трети были из южных областей. В Шымкент в основном переезжали из Туркестанской области (72,8%). В Астане же из 76 тысяч переехавших лишь 19,3% внутренних мигрантов составили жители Акмолинской области, остальные были из разных частей страны. Покорять столицу ехали из Карагандинской (8%) и Туркестанской (9,6%) областей, а также из Алматы (7%).
При анализе структуры межрегиональной миграции были использованы данные только по количеству прибывших мигрантов. Мы не брали в расчет тех, кто по тем или иным причинам уезжали из мегаполисов. И хотя таких граждан тоже было немало, общее миграционное сальдо в Астане, Алматы и Шымкенте является положительным.
Нехватка воды из-за бесконтрольного роста многоэтажного жилого фонда в Астане - далеко не единственная проблема столицы. В список "болезней роста" нужно добавить дефицит мощностей системы теплоснабжения, которая уже прошлой зимой работала на пределе своих возможностей. Сложным вопросом остается и соответствие социальной инфраструктуры реальной численности населения. В столице не хватает детских садов и школ. Дефицит ученических мест составляет 20 тысяч, очередь детей в детсады превышает 45 тысяч человек. В Алматы аналогичная история, есть проблемы с устройством детей в садик или школу.
Я вынужден констатировать, что сегодня в государственном земельном фонде города нет свободных земельных участков для строительства и расширения социальной инфраструктуры, а также мест досуга и общественных пространств. Эти проблемы мы будем решать исключительно путем строительства или пристроек, либо выкупа зданий и земельных участков у частных собственников", - признался аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района.
Самый густонаселенный город с наиболее высокими показателями развития имеет и серьезные бытовые проблемы. По словам градоначальника, все, кто живет южнее проспекта аль-Фараби, получают питьевую воду низкого качества. Три из пяти частных коммунальных компаний-поставщиков используют для водоснабжения техническую воду. К тому же она в 3,5 раза дороже, чем в среднем по городу.
В Шымкенте жилье почти половины населения города не подключено к городской системе канализации. Уровень охвата централизованными системами водоотведения по итогам 2022 года составил всего 54% (чуть более 500 тысяч человек). В плане развития города на 2021-2025 годы обозначено, что состояние инфраструктуры водоотведения в Шымкенте очень низкое, износ существующих сетей составляет 73%. Существующих очистных сооружений недостаточно. За прошлый год в городе было построено два канализационных коллектора и одна канализационная насосная станция. Благодаря этому к системе подключили 65 тысяч человек. При этом еще полмиллиона человек (жители частного сектора) всё так же вынуждены самостоятельно решать проблемы водоотведения - строить септики или уличные туалеты.
Общие для всех мегаполисов проблемы - транспортная загруженность и высокий уровень загрязнения атмосферы. Обе столицы уже не первый год возглавляют антирейтинг РГП "Казгидромет" как самые экологически грязные города страны. Шымкент хоть и чище, но уровень загрязнения всё равно считается повышенным.
Сравнив данные трех городов по нескольким индикаторам качества жизни, можно отметить, что только Астана и Алматы имеют более высокие показатели благосостояния трудящихся, чем в целом по стране. Шымкент по многим параметрам не дотягивает до республиканского уровня. Здесь значительно ниже заработная плата и валовой региональный продукт (а это напрямую влияет на экономику города).
Несмотря на неудобства и лишения, с которыми вынуждены мириться жители больших городов - долгое ожидание в пробках, очереди, загазованный воздух, - для многих мигрантов возможности мегаполисов перевешивают все минусы. Многие индикаторы качества подтверждают: жители таких крупных городов имеют меньшую долю расходов на продукты, там легче найти работу, лучше условия для занятия спортом, намного больше объектов культуры, больниц, вузов и т. д.
Вместе с тем купить квартиру в мегаполисах сложнее, чем в областных центрах. Согласно исследованиям, проведенным учеными Евразийского национального университета имени Гумилева, по индексу доступности жилья Шымкент и Алматы занимают последние места. Чтобы купить квартиру в доме, построенном по госпрограмме, в Шымкенте нужно копить 12 лет, в Южной столице - 10,7 года. В Астане показатель чуть меньше: 8,7 года. При этом в Актобе, к примеру, на свое жилье можно накопить за 5,6 года, в Уральске - за 6,2 года.
08.09.2023, 17:37 119241
Казахстан вошел в число самых коррумпированных стран мира
Фото: Depositphotos
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В рейтинге US News 2023 по наименее коррумпированным странам Казахстан оказался в конце списка - на 75-м месте среди 87 государств, сообщает finprom.kz.
Рейтинг основан на опросах вовлеченных граждан, учитывались 73 ключевых критерия в 10 основных категориях.
Казахстан по коррумпированности среди стран СНГ "обогнали" только Россия и Беларусь. Менее коррумпированными, чем Казахстан, считаются Узбекистан, Азербайджан и Украина*.
Лучшие страны в плане отсутствия коррупции - Швейцария, Канада, Швеция, Австралия и Нидерланды, а вот худшей оказалась Россия.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
Тем временем в РК по итогам января-августа текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 1,2 тыс. коррупционных уголовных преступлений - на 17,7% меньше, чем годом ранее. В том числе 855 случаев относились к тяжким преступлениям, 283 случая - к преступлениям средней тяжести, 43 случая - к особо тяжким преступлениям, 41 случай - к преступлениям небольшой тяжести.
Большинство преступлений пришлось на дачу взятки: 460 случаев, против 417 случаев годом ранее (годовой рост - на 10,3%). Вторую и третью строчки заняли получение взятки (320 случаев, минус 20% за год) и коррупционное мошенничество (141 случай, минус 44,9%).
Среди "популярных" преступлений также оказались злоупотребление должностными полномочиями, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, посредничество во взяточничестве и превышение власти или должностных полномочий.
По итогам января-августа суду предали 567 обвиняемых в совершении коррупционных уголовных преступлений - на 0,2% больше, чем за январь-август прошлого года. При этом численность лиц, в отношении которых было вынесено постановление о признании подозреваемыми, составила 940 человек, а всего было выявлено 748 человек, совершивших преступления в секторе.
Среди лиц, преданных суду, 20,8% обвиняемых составили сотрудники государственных органов внутренних дел: 118 человек, плюс 21,6% за год.
Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (101 человек), а также служащие Министерства финансов (31 человек).
Непосредственно среди сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции суду был предан 1 человек, против 7 человек годом ранее.
На протяжении года в секторе может регистрироваться больше правонарушений. Данные за каждый период указываются с накоплением, и если какие-то активные дела перемещаются в раздел прекращенных, то из списка зарегистрированных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) за период они исключаются. То же касается численности пострадавших: статистика относится только к тем уголовным делам, которые зарегистрированы и не считаются прекращенными по итогам периода. Такая же ситуация и с подозреваемыми.
03.09.2023, 10:47 129786
Расхожий штамм: гипермутант коронавируса "пирола" может стать доминирующим
Фото: Depositphotos
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ВОЗ предупредила о повышении заболеваемости коронавирусом во всем мире на 38% в период с 31 июля по 27 августа. Помимо сезонного фактора, рост числа инфекций может быть связан с распространением нового варианта омикрона, заявили опрошенные "Известиями" специалисты. В частности, опасения вызывает подтип BA.2.86, который в СМИ назвали пиролой, - он обнаружен уже более чем в десяти странах, а новое число мутаций в его генотипе дает основание полагать, что он лучше обходит иммунитет после болезни и вакцинации.
Штамм на новенького
Подвид коронавируса BA.2.86, получивший название "пирола", может стать международным во всем мире, заявили вирусологи. Об обнаружении этого варианта во Франции 1 сентября сообщили местные СМИ. В целом пиролу уже зафиксировали более чем в десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании. В органах здравоохранения Великобритании даже предложена программа повторной вакцинации населения от COVID-19 из-за нового подварианта.
То, что отличает новый штамм пирола от других, - это огромное количество мутаций, произошедших за короткое время. То есть от изначального омикрона и от его подвариантов, таких как кракен, он отличается более чем на 30 мутаций. Это необычная эволюция вируса, взрывная, которая становится возможной в организме иммунодефицитных пациентов (больных ВИЧ или пациентов, проходящих химиотерапию), которые болеют очень долго. В таких случаях вирус накапливает огромное количество ошибок в геноме", - рассказал руководитель центра превосходства "Персонифицированная медицина" института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
Очень часто такие гипермутанты не передаются другим людям и остаются в организме одного пациента. В случае же с пиролой штамм начал распространяться активно, и его уже находят в сточных водах ряда европейских стран. Причем заражаются им и те, кто уже переболел омикроном, рассказал Альберт Ризванов.
О появлении нового штамма заявил ранее Центр по контролю за заболеваемостью (CDC) в США. Также BA.2.86 составлял около 2% от всех вариантов SARS-CoV-2 в сточных водах Швейцарии, пробы которых взяты еще 5 и 6 августа, что говорит о его широком распространении в этой стране.
Причина волнений
Подтвердил версию о том, что пирола зародилась в организме человека с иммунодефицитом, и научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Он напомнил, что именно так и появился омикрон.
Судя по всему, эволюционно он развился даже раньше, чем кракен и другие варианты. Основные мутации у него произошли как раз в спайк-белке, с помощью которого коронавирус и закрепляется в человеческом организме. По сути, мы получили новую ветвь, и когда он наберет силу в плане захвата популяции, то мы получим волну, которая будет сравнима с первым всплеском омикрона", - подчеркнул эксперт.
При этом говорить о том, что само заболевание станет тяжелее, не приходится, отметил Михаил Болков. В популяции уже закрепилась иммунная память, и она способна защитить организм от опасных форм течения инфекции. Но перспективы сохраниться в человеческой среде надолго у этого штамма есть.
Ему понадобится несколько месяцев, чтобы начать доминировать, если не появится новый, более успешный вариант коронавируса или новая инфекция", - отметил Михаил Болков.
По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, одна из американских лабораторий проверила антигенные и инфекционные свойства S-белка пиролы.
Гипермутированный спайк-белок BA.2.86 действительно сильно отличается от разных омикронов по нейтрализующим антителам, но эта комбинация мутаций также существенно понизила инфекционность, и на восстановление инфекционности эволюции потребуется немало времени (надо отметить, что S-ген не единственный фактор успеха инфекции, хотя обычно главный из них). Сыворотки тех пациентов, которые были привиты китайской вакциной и переболели после этого один раз, в большинстве своем не способны нейтрализовать пиролу. У дважды переболевших после прививок ситуация не такая печальная, и нейтрализация нового штамма ослабла, но менее чем втрое", - сказал эксперт.
Как сообщалось ранее, опасения ВОЗ вызывает также линия EG.5 "эрис", ее внесли в перечень вариантов под наблюдением.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Продеус выразил уверенность в том, что новый подвид появится и в России. Однако он не считает это причиной для паники. Но подчеркивает: контролировать ситуацию необходимо.
Коронавирусная инфекция и посткоронавирусный синдром тяжело переносятся людьми с хроническими и тяжелыми заболеваниями, такими как диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, почек. Поэтому просто нужно быть аккуратными, не ходить в те места, где много простывших людей, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и, самое главное, заботиться о прививке от гриппа и предупреждать гриппозную инфекцию, которую я как врач сейчас опасаюсь значимо больше", - отметил он.
Пошел в рост
Накануне ВОЗ в еженедельной эпидемиологической сводке отчиталась, что в период с 31 июля по 27 августа более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире - число случаев инфицирования выросло на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями. А в период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 млн новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Такой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в августе можно считать сезонным, так как именно в этом месяце люди возвращаются в города, начинают ходить по магазинам и готовить детей к школе, в общественном транспорте растет число пассажиров, рассказал Андрей Продеус. Специалист добавил, что в сентябре, когда начинаются занятия в школах и люди чаще общаются в закрытых помещениях, чем на улице, передача вируса облегчается еще больше, что также провоцирует рост заболеваемости. Также он отметил, что появление новых штаммов всегда приводит к новым всплескам болезни.
Это просто констатация: обратите внимание. Для врачебной аудитории это сигнал к тому, что среди пациентов с насморком могут быть люди с риновирусом или коронавирусом, будьте готовы провести необходимую диагностику", - пояснил Продеус.
Рост заболеваемости в данном случае не связан с сезонностью, уверен врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
В Европе ученые уже пришли к выводу, что коронавирус не имеет сезонности. То есть ковид использует любое снижение популяционного иммунитета, чтобы увеличить количество зараженных людей", - сказал он.
В целом, как подчеркнули в ВОЗ, COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой. Организация призвала поддерживать борьбу с его распространением, в том числе проводить бустерную вакцинацию.
Авторы:
Мария Недюк
Наталия Быкадорова
Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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