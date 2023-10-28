На 6,8% выросли затраты на оборону Казахстана

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Как отмечает finprom.kz, "дикая" для столицы Казахстана история с нехваткой воды в многоэтажках привела к обсуждению проблем не только с источниками водоснабжения Астаны в частности, но и с неконтролируемой урбанизацией мегаполисов в целом.





В кулуарах правительства чиновники заговорили о планах ограничения миграции в столицу. Конкретные сроки введения миграционного регулирования пока неизвестны, поправки в законодательство находятся на стадии разработки. По предварительной информации, возможным рычагом контроля могут быть ограничения на регистрацию.





Впрочем, дефицит воды в столице - лишь верхушка айсберга инфраструктурных проблем, которые проявились из-за того, что темпы развития крупнейших городов отстают от необходимых при таком росте населения. Почти каждый четвертый казахстанец сегодня проживает в одном из трех мегаполисов. И если пять лет назад общая доля жителей Астаны, Алматы и Шымкента составляла 20,8%, то в текущем году она выросла до 23,8%.





В каждом из трех мегаполисов ежегодно наблюдается стабильный прирост за счет внутренней миграции из регионов, хотя темп у каждого города свой. Например, в столицу более активно люди начали переезжать с 2017 года. Судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в целом численность жителей Астаны с 2012 года увеличилась на 82,3%. Если десять лет назад в столице проживали 742 тысячи человек, то в 2023-м - уже около 1,4 млн граждан.





В Алматы ситуация похожая: за десять лет население увеличилось более чем на 700 тысяч человек, составив почти 2,2 млн человек. В относительных показателях это плюс 49,1%. Все эти годы динамика была более-менее ровной, в пределах 3%-4% в год. Исключением стали только 2015-й и 2022-й.





Шымкент, получивший статус города республиканского значения шесть лет назад, в плане численности населения прибавляет ежегодно по 3%-8%. При этом максимальный скачок был зафиксирован именно в 2022 году.





Фото: finprom.kz.





Судя по демографическим прогнозам специалистов АО "Центр развития трудовых ресурсов", до 2030 года можно ожидать продолжения миграционных перетоков в крупнейшие города страны. В ближайшие семь лет численность населения в Астане вырастет еще на 30,5%, до 1,8 млн человек (без учета мер регулирования), в Южной столице - на 17,5%, до 2,5 млн человек, в Шымкенте - на 22,2%, до 1,5 млн человек.





Наибольшую долю всех переезжающих в мегаполисы составляют жители ближайших к каждому городу регионов. Например, в Алматы из 75,7 тысяч мигрантов в прошлом году две трети были из южных областей. В Шымкент в основном переезжали из Туркестанской области (72,8%). В Астане же из 76 тысяч переехавших лишь 19,3% внутренних мигрантов составили жители Акмолинской области, остальные были из разных частей страны. Покорять столицу ехали из Карагандинской (8%) и Туркестанской (9,6%) областей, а также из Алматы (7%).





При анализе структуры межрегиональной миграции были использованы данные только по количеству прибывших мигрантов. Мы не брали в расчет тех, кто по тем или иным причинам уезжали из мегаполисов. И хотя таких граждан тоже было немало, общее миграционное сальдо в Астане, Алматы и Шымкенте является положительным.





Фото: finprom.kz.





Нехватка воды из-за бесконтрольного роста многоэтажного жилого фонда в Астане - далеко не единственная проблема столицы. В список "болезней роста" нужно добавить дефицит мощностей системы теплоснабжения, которая уже прошлой зимой работала на пределе своих возможностей. Сложным вопросом остается и соответствие социальной инфраструктуры реальной численности населения. В столице не хватает детских садов и школ. Дефицит ученических мест составляет 20 тысяч, очередь детей в детсады превышает 45 тысяч человек. В Алматы аналогичная история, есть проблемы с устройством детей в садик или школу.





Я вынужден констатировать, что сегодня в государственном земельном фонде города нет свободных земельных участков для строительства и расширения социальной инфраструктуры, а также мест досуга и общественных пространств. Эти проблемы мы будем решать исключительно путем строительства или пристроек, либо выкупа зданий и земельных участков у частных собственников", - признался аким мегаполиса Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района.





Самый густонаселенный город с наиболее высокими показателями развития имеет и серьезные бытовые проблемы. По словам градоначальника, все, кто живет южнее проспекта аль-Фараби, получают питьевую воду низкого качества. Три из пяти частных коммунальных компаний-поставщиков используют для водоснабжения техническую воду. К тому же она в 3,5 раза дороже, чем в среднем по городу.





В Шымкенте жилье почти половины населения города не подключено к городской системе канализации. Уровень охвата централизованными системами водоотведения по итогам 2022 года составил всего 54% (чуть более 500 тысяч человек). В плане развития города на 2021-2025 годы обозначено, что состояние инфраструктуры водоотведения в Шымкенте очень низкое, износ существующих сетей составляет 73%. Существующих очистных сооружений недостаточно. За прошлый год в городе было построено два канализационных коллектора и одна канализационная насосная станция. Благодаря этому к системе подключили 65 тысяч человек. При этом еще полмиллиона человек (жители частного сектора) всё так же вынуждены самостоятельно решать проблемы водоотведения - строить септики или уличные туалеты.





Фото: finprom.kz.





Общие для всех мегаполисов проблемы - транспортная загруженность и высокий уровень загрязнения атмосферы. Обе столицы уже не первый год возглавляют антирейтинг РГП "Казгидромет" как самые экологически грязные города страны. Шымкент хоть и чище, но уровень загрязнения всё равно считается повышенным.





Сравнив данные трех городов по нескольким индикаторам качества жизни, можно отметить, что только Астана и Алматы имеют более высокие показатели благосостояния трудящихся, чем в целом по стране. Шымкент по многим параметрам не дотягивает до республиканского уровня. Здесь значительно ниже заработная плата и валовой региональный продукт (а это напрямую влияет на экономику города).





Несмотря на неудобства и лишения, с которыми вынуждены мириться жители больших городов - долгое ожидание в пробках, очереди, загазованный воздух, - для многих мигрантов возможности мегаполисов перевешивают все минусы. Многие индикаторы качества подтверждают: жители таких крупных городов имеют меньшую долю расходов на продукты, там легче найти работу, лучше условия для занятия спортом, намного больше объектов культуры, больниц, вузов и т. д.





Фото: finprom.kz.





Вместе с тем купить квартиру в мегаполисах сложнее, чем в областных центрах. Согласно исследованиям, проведенным учеными Евразийского национального университета имени Гумилева, по индексу доступности жилья Шымкент и Алматы занимают последние места. Чтобы купить квартиру в доме, построенном по госпрограмме, в Шымкенте нужно копить 12 лет, в Южной столице - 10,7 года. В Астане показатель чуть меньше: 8,7 года. При этом в Актобе, к примеру, на свое жилье можно накопить за 5,6 года, в Уральске - за 6,2 года.