БАЙКОНУР. 22 СЕНТЯБРЯ - Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В среду, 21 сентября 2022 года, в 16:54:49,531 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") и экипажем 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - сообщили в Роскосмосе.
Выведение "Союза МС-22" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
В составе экипажа - космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.
В 20.06 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") с экипажем 68-й длительной экспедиции причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции.
На МКС их ждут космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
В ходе 68-й длительной экспедиции на МКС с плановой продолжительностью 188 суток намечаются пять выходов в открытый космос по российской программе, прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22" и проведение научно-прикладных исследований.
Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и пятый - с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1а" данный полет стал 55-м, для кораблей семейства "Союз" - 172-м в истории. Ракета "Союз-2.1а" изготовлена ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Союз МС-22" - ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева (входят в Роскосмос).