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Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС

22.09.2022, 08:03 2571
БАЙКОНУР. 22 СЕНТЯБРЯ - Стартовавший с Байконура корабль "Союз МС-22" пристыковался к МКС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В среду, 21 сентября 2022 года, в 16:54:49,531 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") и экипажем 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию", - сообщили в Роскосмосе.

 
Выведение "Союза МС-22" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.
 
В составе экипажа - космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.
 
В 20.06 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-22" ("К.Э. Циолковский") с экипажем 68-й длительной экспедиции причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции.
 
На МКС их ждут космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.
 
В ходе 68-й длительной экспедиции на МКС с плановой продолжительностью 188 суток намечаются пять выходов в открытый космос по российской программе, прибытие российских грузовых кораблей "Прогресс МС-21" и "Прогресс МС-22" и проведение научно-прикладных исследований.
 
Это был 13-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и пятый - с космодрома Байконур. Для "Союза-2.1а" данный полет стал 55-м, для кораблей семейства "Союз" - 172-м в истории. Ракета "Союз-2.1а" изготовлена ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Союз МС-22" - ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева (входят в Роскосмос).
 

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Чистый дом без хлопот с беспроводными вертикальными пылесосами LG CordZero™ серии A9

19.09.2022, 10:00 6911
Чистый дом без хлопот с беспроводными вертикальными пылесосами LG CordZero™ серии A9
Фото: LG
Преимущества домашней уборки с помощью беспроводных пылесосов перед проводными моделями известны всем, однако современные беспроводные пылесосы LG CordZero™ популярной серии A9 превращают процесс наведения порядка в приятное и быстрое занятие. 
 
Все модели этой серии оснащаются мощным инверторным двигателем LG Smart Inverter Motor с 10-летней гарантией. Он формирует мощный вихревой поток и с помощью технологии Axial Turbo Cyclone™ эффективно разделяет пыль и мусор на фракции внутри вакуумных циклонных камер. Пылесосы серии A9 оснащены удобной ручкой с возможностью управления одной рукой, а телескопическая трубка позволяет отрегулировать длину под свой рост.
 
Флагманский пылесос LG CordZero™ Kompressor™ A9T-ULTRA2 из премиальной линейки LG Objet Collection обладает изящным дизайном, впечатляющими характеристиками и поставляется в максимальной комплектации сменными насадками. 
 
Поставляемая с A9T-ULTRA2 станция All-in-One™ позволяет хранить пылесос с насадками, использовать ее как подставку для аксессуаров, а также заряжать два аккумулятора одновременно. При установке пылесоса станция автоматически и бесконтактно очищает пылесборник, а встроенные ультрафиолетовые светодиоды UVC производят дезинфекцию, препятствуя распространению бактерий внутри мешка¹.
 
Второй флагман серии - LG CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1 комплектуется универсальной зарядной станцией с тремя вариантами размещения - на стене, вертикально или горизонтально на полу. Оба флагмана обеспечивают мощность всасывания до 200 Вт и поддерживают технологию Kompressor™, которая спрессовывает пыль и мусор в пылесборнике, уменьшая их до 2,4 раза². 
 
Эти модели поставляются с двумя батареями для уборки на протяжении до 120 минут³. A9T-ULTRA2 комплектуется шестью, а A9K-MAX1 пятью различными насадками.
 
Флагманские A9T-ULTRA2 и A9K-MAX1 поддерживают подключение к экосистеме умного дома LG. При активации в приложении LG ThinQ™ пользователю доступно получение уведомлений о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также ведение журнала уборки и проведение дистанционной диагностики.
 
Все современные пылесосы серии LG CordZero™ A9 оснащены 5-ступенчатой системой фильтрации, удерживающей до 99,97% пыли размером от 0,3 мкм⁴. 
 
В Казахстане также доступны модели LG CordZero™ A9N-PRIME и A9N-CORE с мощностью до 160 Вт. Они комплектуются одним мощным литий-ионным аккумулятором, заряда которого достаточно для уборки на протяжении до 50 минут в нормальном режиме. A9N-CORE комплектуется универсальной зарядной станцией, зарядная станция A9N-PRIME имеет настенный крепеж. 
 
Материал предоставлен LG Magazine.
 
# # #
 
1. Протестировано KRIBS в соответствии с протоколом LG. Скорость роста бактерий может варьироваться в зависимости от условий. 
 
2. Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли.
 
3. По результатам внутреннего тестирования LG.
 
4. Подтверждено тестом ASTM F1977-04 (2017) в режиме "турбо". Эффективность может отличаться в зависимости от условий.
 

Хакеры взломали сайт ОДКБ

14.09.2022, 19:13 12996
МОСКВА. 14 СЕНТЯБРЯ - 13 сентября около 23.00 подвергся DDOS-атаке официальный сайт ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 7.00 14 сентября 2022 года доступ был невозможен, сообщает пресс-служба организации.
 
В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных.
 

Премиальная бытовая техника LG Objet Collection™: современный дизайн, лучшие технологии

17.08.2022, 10:00 28846
Премиальная бытовая техника LG Objet Collection™: современный дизайн, лучшие технологии
Ассортимент премиальной дизайнерской бытовой техники LG Objet Collection™ в Казахстане представлен холодильными и морозильными камерами, системой ухода за одеждой LG WashTower® и беспроводным вертикальным пылесосом LG CordZero®. Продукты LG Objet Collection™ отличаются уникальным оформлением, каждое можно подключить к экосистеме умного дома LG ThinQ™. 
 
У холодильников и морозильных камер LG Objet Collection можно менять стеклянные панели, комбинируя разные цветовые оттенки1. В холодильниках представлена технология DoorCoooling+™ для быстрого охлаждения дверных корзин и всей камеры, а система LINEARCooling™ помогает поддерживать равномерную температуру. Система фильтрации LG Hygiene Fresh+™ удаляет из воздуха до 99,9%2 вредоносных веществ и бактерий.
 
Многодверные холодильники LG Objet InstaView™ GR-A24FQAKM и GR-X24FQEKM позволяют заглянуть внутрь без открытия дверцы - нужно лишь дважды постучать по стеклу, чтобы оно стало прозрачным.

 
Холодильники LG Objet GC-B401FAPM и GC-B401FEPM, а также морозильные камеры LG Objet GC-B404FAQM и GC-B404FEQM отличаются минималистичным дизайном. В холодильниках есть отсек Fresh Balancer™ с оптимальной влажностью для разных типов продуктов, а морозильные камеры с функцией Express Freeze способны быстро замораживать продукты ледяным воздухом.

 
Вертикальная система ухода за одеждой LG WashTower® Objet W1S1CVKK2HM с удобной центральной панелью управления оснащена технологией AI DD™, с помощью которой искусственный интеллект подбирает оптимальный цикл стирки, оценивая объем загрузки и свойства ткани3. Технология TurboWash™ 360° эффективно распределяет воду и моющие средства благодаря пяти распылителям воды. 

 
Гипоаллергенный цикл Allergy Care устраняет до 99,99%4 бактерий и других аллергенов. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ температура сушки не превышает 50°C, и вещи из натуральных волокон не дают усадки.
 
Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Objet A9T-ULTRA2 с зарядной базой "Все в Одном" способен до 2,4 раза5 спрессовывать мусор в пылесборнике благодаря технологии Kompressor™. При подключении к зарядной базе производится автоматическая бесконтактная очистка пылесборника и обеззараживание ультрафиолетом.

 
Материал предоставлен LG Magazine

1 Варианты цветов и материалов могут отличаться в зависимости от страны.
2 Подтверждено Intertek, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Результаты могут отличаться в реальных условиях.
3 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, и толщину материала. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от модели.
4 Сертифицирован Корейским научно-исследовательским институтом по испытаниям одежды (KATRI) на способность удалять 99,99% золотистого стафилококка, синегнойной палочки и клебсиеллы пневмонии в паровом санитарном цикле.
5 Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий.

 

Токаеву представили новый уникальный аппарат для ранней диагностики рака

15.08.2022, 15:02 31236
Токаеву представили новый уникальный аппарат для ранней диагностики рака
Фото: telegram/Борт№1
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр управления делами президента РК, где ознакомился с новыми объектами - Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение", - сообщает Акорда

 
Особенность нового диагностического блока - позитронный эмиссионный компьютерный томограф. 
 

Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что существенно позволит увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет", - сообщает сайт президента.


Также главу государства проинформировали о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позволит наладить производство 9 радиофармпрепаратов, 8 из этих препаратов ранее не производились в Казахстане. 
 
Токаев осмотрел новый кардиодиагностический блок, имеющий 7 терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.
 
Президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что его деятельность послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.
 

Лишь 2-3% казахстанских лабораторий используют современное оборудование - эксперт

10.08.2022, 15:37 34891
Лишь 2-3% казахстанских лабораторий используют современное оборудование - эксперт
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Из 944 казахстанских аккредитованных лабораторий лишь пара десятков используют современное испытательное оборудование, сообщил сегодня на брифинге руководитель департамента методологии и нормирования Национального центра аккредитации Алмат Орынгалиулы.
 

Из 944 аккредитованных лабораторий максимум только пара десятков лабораторий могут продемонстрировать преимущества по применению современного испытательного оборудования и ориентированность по проведению работ на уровне требований стран - импортеров казахстанской продукции", - рассказал о проблеме спикер, выступая на площадке СЦК.

 
В этом, по его словам, причина того, что казахстанскую продукцию часто не допускают на территорию зарубежных стран. 
 

Результаты испытания, проведенные в РК, не соответствовали результатам испытаний зарубежных лабораторий", - отметил спикер. 

 
Он подчеркнул, что в испытаниях нуждается любая продукция: от еды до бытовой химии. 
 

От их результатов зависит качество нашей жизни", - заявил эксперт. 

 
Между тем казахстанские лаборатории не соответствуют современным требованиям.
 

На текущий момент 60% оборудования производства России; 30% оборудования - старше 15 лет; имеются даже образцы 1960-70 годов производства", - сообщил Орынгалиулы. 

 
По его словам, как правило, все работы ведутся ручным методом, а давно пора вести их автоматизированным.
 

Для модернизации необходимо актуализировать методы испытания, в которых устанавливаются минимальные требования к точности, погрешности оборудования. Если они будут повышены, тогда за этим последует модернизация. Модернизация должна проходить постепенно, с учетом того, что оборудование дорогое, - одномоментная модернизация невозможна. Необходимо как минимум 5-10 лет", - отчитался спикер.

 

МЦРИАП: в ближайшие два года казахстанцы почувствуют возможности 5G

05.08.2022, 15:09 38856
МЦРИАП: в ближайшие два года казахстанцы почувствуют возможности 5G
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Казахстанцы получат доступ к сети 5G в 2024 году, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек во время международного форума "Навстречу цифровому Казахстану", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Технология 5G сейчас в пилотном режиме локально развернута в нескольких городах. В этом году мы проведем аукцион, и в этом аукционе будут обязательства по охвату нескольких локаций. 5G сейчас в текущем варианте не позволяет сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям - там, где находится наибольшее количество пользователей - какие-то молы, променады, парки и т.д. Мы сейчас прорабатываем с операторами по локациям", - цитирует Оразбека агентство "Казинформ"

 
По его словам, наряду с населенными пунктами сетью 5G будут охвачены три города республиканского значения - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Туркестан.
 

Мы понимаем, что внедрение 5G приведет к критическому росту как потребления трафика, так и развитию индустрии 4.0, IT, умных домов. Конечно, это тренд. Мы его будем делать совместно с операторами. У нас есть четкое понимание, как это сделать", - заявил Оразбек.

 
По его мнению, в ближайшие два года население почувствует возможности 5G на территории Казахстана. 
 
В этом году, по его словам, в республике планируют провести аукцион по радиочастотам на 5G в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и всех областных центрах.
 

С операторами работу соответствующую проводим по подготовке к аукциону, по выработке его характеристики, включая обязательства. В ближайшее время договоримся обо всем и процедуру запустим", - отметил Оразбек.

 
Вице-министр также заявил, что Казахстан может стать data hub практически для всей Евразии и планирует развивать data-центры в стране. Кроме того, республика планирует строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия - Европа, сообщает Sputnik со ссылкой на вице-министра. 
 

Мы намерены дальше двигаться по нескольким направлениям - это строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия - Европа. Также планируется внедрение 5G, строительство национальной гипермагистрали Запад - Восток", - заявил Оразбек.

 

В Казахстане восстановили работу eGov и ЦОНов после сбоя

04.08.2022, 15:05 41186
В Казахстане восстановили работу eGov и ЦОНов после сбоя
Фото: АО НИТ
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - В Казахстане полностью восстановлена работа электронного правительства eGov.kz, мобильного приложения eGov mobile и ЦОНов после произошедшего сбоя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) полностью восстановило работоспособность компонентов электронного правительства и основных государственных баз данных. Вместе с тем доступно оказание услуг в ЦОНах, спецЦОНах и госуслуг в банках второго уровня, сообщили в пресс-службе НИТ.
 

Сотрудниками АО "НИТ" проведены все необходимые работы по восстановлению полной работоспособности компонентов электронного правительства и государственных баз данных. На данный момент все работает в штатном режиме. В связи со сбоем ожидается большой наплыв пользователей в ближайшие несколько дней. Просим отнестись с пониманием к данной ситуации", - прокомментировал председатель правления НИТ Ростислав Коняшкин.

 
В пресс-службе также сообщили, что проводится анализ произошедших сбоев. Любой сбой в информационных системах электронного правительства фиксируется как инцидент информационной безопасности. По итогам всестороннего анализа будут предприняты меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.
 
Ранее вследствие сбоя в инфраструктуре серверного центра государственных органов наблюдалась недоступность отдельных государственных баз данных и компонентов электронного правительства. В связи с этим также не работали ЦОНы, спецЦОНы и госуслуги в банках второго уровня.
 

Сегодня короткие видео ведут к трансформации современных медиа - эксперт

24.07.2022, 18:19 46856
Сегодня короткие видео ведут к трансформации современных медиа - эксперт
ПЕКИН. 24 ИЮЛЯ - Сегодня короткие видео ведут к трансформации современных медиа, традиционные медиа адаптируются к новой эпохе, в первую очередь это новости в виде влога, журналисты становятся влогерами, рассказала в ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года репортер издания China Daily Ян Ран (Yang Ran), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня мы находимся на пути трансформации современного медиа ввиду популярности коротких видео. Короткие видео, как новая форма медиа, играют все большую роль в формировании общественного мнения. Традиционные медиа адаптируются к новой эпохе, в первую очередь это новости в виде влога, журналисты становятся влогерами. В таком формате журналисты, поднимая селфи-палку, сами перед камерой преподносят информацию зрителю. Инверсия и интерактивность - это две главные особенности новостей-влогов. Инверсия значит, что с помощью журналиста, непосредственно участвующего во всех событиях изнутри, зрители погружаются в происходящее, вместо смотрящих со стороны они становятся участниками показываемого им материала", - сообщила репортер издания ChinaDaily Ян Ран (Yang Ran).

 
По информации эксперта, "интерактивность значит, что журналисты через свои слова передают не только информацию, но и эмоции. Одновременно вызывают сочувствие пользователей. Раньше люди смотрели только отрывок от общей работы по телевидению, а сейчас могут наблюдать за тем, как журналист готовился, даже что сложил внутрь чемодана. Это вдохновляет людей и подталкивает к креативу. Целевая аудитория влога - молодежь. Информация преподносится на более легком, доступном и интересном языке.
В современном Китае существует практика создания звезд из журналистов. В этой эпохе все могут стать журналистами, все могут записать видео и поделиться со зрителями. Для традиционного медиа вопрос, как привлечь внимание людей, стал основной проблемой. В формате влога зрители чувствуют в журналисте не человека, передающего информацию, а друга, разделяющего с ними ценности и переживания. Журналисты-звезды с помощью платформ получают больший охват, могут стать новым путем для создания брендинга журналистов. Будущей интеграции СМИ".

Количество пользователей приложений для коротких видеороликов составляет 934 млн человек. На сегодняшний день приложения коротких видеороликов стали самыми популярными приложениями, выступая в качестве способа мгновенного обмена сообщениями, как вичат. Пользователи приложений коротких видеороликов обеспечивают новую форму для развития поп-культуры, составляют процветающий потребительский рынок Китая, закладывают прочную пользовательскую базу для развития цифровой экономики, а также становятся важным каналом для отражения общественного мнения, согласно статистике на 2021 год, доля пользователей Сети в возрасте от 10 лет и старше, смотрящих короткие видео, составляет 94%. Доля пользователей, которые смотрят короткие видеоролики более 60 минут в день, достигает 55%. Продолжительность использования на душу населения увеличилась до 87 минут в день", - отметила репортер. 


Douyin - китайское подобие тиктока. Его лозунг - "Запишите жизнь и сделайте каждую секунду значимой". На платформе самые популярные темы - это жизнь, еда и развлечения. 

Douyin позиционирует себя как молодежная платформа. Такие же платформы - Kuaishou и Вичат-видео. По сравнению с Douyin пользователи Kuaishou - жители небольших городов 3-го и 4-го уровня, которые стремятся поделиться своей жизнью", - рассказала журналистка. 

Ян Ран подчеркнула, что "Китай - это очень большая страна, в которой у людей из разных мест образ жизни очень сильно отличается. Это и является одной из причин популярности коротких видеороликов - жителей Китая интересует, как живут другие их соотечественники. Поэтому они записывают свою жизнь и делятся ею в Сети. Популярны также видео в традиционной китайской одежде и танцы в ней. Видео с домашними животными имеют большую популярность из-за того, что молодые люди живут в больших городах далеко от семей, домашние животные очень важны для них. Вышеописанные приложения сочетают в себе как развлечения, так и бизнес. Около 72% пользователей коротких видео делали покупки через платформы для видео".

 

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