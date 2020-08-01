С Байконура успешно стартовала ракета "Протон-М"

Все этапы полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.
В соответствии с циклограммой, спустя 587 секунд после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее выведение телекоммуникационных аппаратов на целевые орбиты производится за счет работы маршевой двигательной установки разгонного блока. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения второго спутника составит 18 часов 16 минут 40 секунд.
Ракета-носитель "Протон-М" серийно изготовляется в Центре имени Хруничева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлётные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года. За годы эксплуатации ракета "Протон-М" прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок", - отметили в Роскосмосе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства