С Байконура успешно стартовала ракета "Протон-М"

Байконур. 31 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в 00.25 мск (03.25 времени Нур-Султана) с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80", передает Kazakhstan Today.

Все этапы полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме, сообщает Роскосмос.

В соответствии с циклограммой, спустя 587 секунд после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее выведение телекоммуникационных аппаратов на целевые орбиты производится за счет работы маршевой двигательной установки разгонного блока. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения второго спутника составит 18 часов 16 минут 40 секунд.

Ракета-носитель "Протон-М" серийно изготовляется в Центре имени Хруничева (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлётные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года. За годы эксплуатации ракета "Протон-М" прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок", - отметили в Роскосмосе.

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