Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан занял 29-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, сообщил на форуме "Digital Almaty 2021: цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Мамин отметил, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала высокий уровень устойчивости, что в значительной степени обусловлено ростом проникновения цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов.

Несмотря на очевидные ограничения, мы ускорили работу по повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры. В 2020 году завершен ГЧП проект по строительству 20 тыс. волоконно-оптических линий связи. Установлено более 1000 базовых станций мобильной связи, что позволило значительно сократить уровень технологического неравенства в регионах. В результате охват населения Казахстана Интернетом сегодня составляет 99%", - сказал он.

Глава правительства отметил, что реализована возможность для граждан РК дистанционного получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) посредством удаленной идентификации по биометрии лица. Активно внедряются такие проекты, как облачный документооборот, мобильное рабочее место, онлайн подходы к кадровому администрированию и социальным выплатам. Доля государственных услуг, доступных в онлайн-формате, была доведена до 93%.

В результате в 2020 году Казахстан занял 29-е место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, поднявшись на 10 позиций.

Объем электронной торговли в структуре розничной торговли в прошедшем году вырос почти в 3 раза - с 3,8% до 9,7%. Объем безналичных операций населения увеличился в 2,5 раза, с 14,1 трлн тенге до 35,3 трлн тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра.

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