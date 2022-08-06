МЦРИАП: в ближайшие два года казахстанцы почувствуют возможности 5G

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Казахстанцы получат доступ к сети 5G в 2024 году, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек во время международного форума "Навстречу цифровому Казахстану", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Технология 5G сейчас в пилотном режиме локально развернута в нескольких городах. В этом году мы проведем аукцион, и в этом аукционе будут обязательства по охвату нескольких локаций. 5G сейчас в текущем варианте не позволяет сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям - там, где находится наибольшее количество пользователей - какие-то молы, променады, парки и т.д. Мы сейчас прорабатываем с операторами по локациям", - цитирует Оразбека агентство "Казинформ".
По его словам, наряду с населенными пунктами сетью 5G будут охвачены три города республиканского значения - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Туркестан.
Мы понимаем, что внедрение 5G приведет к критическому росту как потребления трафика, так и развитию индустрии 4.0, IT, умных домов. Конечно, это тренд. Мы его будем делать совместно с операторами. У нас есть четкое понимание, как это сделать", - заявил Оразбек.
По его мнению, в ближайшие два года население почувствует возможности 5G на территории Казахстана.
В этом году, по его словам, в республике планируют провести аукцион по радиочастотам на 5G в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и всех областных центрах.
С операторами работу соответствующую проводим по подготовке к аукциону, по выработке его характеристики, включая обязательства. В ближайшее время договоримся обо всем и процедуру запустим", - отметил Оразбек.
Вице-министр также заявил, что Казахстан может стать data hub практически для всей Евразии и планирует развивать data-центры в стране. Кроме того, республика планирует строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия - Европа, сообщает Sputnik со ссылкой на вице-министра.
Мы намерены дальше двигаться по нескольким направлениям - это строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия - Европа. Также планируется внедрение 5G, строительство национальной гипермагистрали Запад - Восток", - заявил Оразбек.