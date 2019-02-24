Запуск солнечной электростанции в Туркестанской области намечен на март 2019 года

Туркестан. 31 января. Kazakhstan Today - В Сарыагашском районе Туркестанской области на 42 гектарах земли завершается строительство солнечной электростанции мощностью 20 мегаватт. Запуск электростанции запланирован в марте 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Проект реализуется казахстанской компанией "EcoProTech - Astana" с участием немецких инвестиций компании DERA GmbH. Общий объем инвестиции составляет $35 млн. Полное сопровождение проекта осуществляет филиал АО "СПК "Туркестан" - "TURKISTAN INVEST", сообщила пресс-служба акима Туркестанской области.

На данный момент на месте строительства возведены металлоконструкции для модулей. В феврале текущего года установят солнечные панели и трансформаторный узел. В рамках строительства электростанции установят свыше 77 тыс. фотоэлектрических модулей, 10 инверторов и трансформаторов, а также 10 распределительных устройств.

Электроэнергию, выработанную из энергии солнца, будут поставлять в компанию KEGOC. В рамках данного проекта создадут 20 рабочих мест.

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