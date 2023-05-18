Единая нотариальная система все еще работает некорректно

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Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор кикшеринга Whoosh запускает пилотную эксплуатацию самокатов с новыми технологиями, сообщает пресс-служба компании.





Компания протестирует технологии на самокатах Ninebot последней версии. Устройства будут оснащены дашбордом - новым экраном, реагирующим на события и дающим подсказки пользователю, и модулем компьютерного зрения, который считывает данные среды вокруг самоката и помогает реагировать на них. Арендовать такой самокат для поездки сможет любой пользователь через приложение Whoosh.





пресс-служба Whoosh





Тестирование технологий начнется в Москве в 2023 году. До 200 самокатов будут работать в разных районах города, чтобы собрать данные пользовательских сценариев и протестировать разные алгоритмические модели: различные скоростные зоны, покрытия, инфраструктуру взаимодействия с объектами окружающей среды.





По результатам пилотной эксплуатации лучшие наработки будут внедрены в модель самоката собственной разработки, которую Whoosh планирует реализовать в 2024-2025 годах.





Мы видим перспективу развития микромобильности именно в совершенствовании технологий и работе с данными. Самокат должен стать смарт-устройством, которое не просто доставляет пользователя из пункта А в пункт Б, но помогает ему при поездке, делает опыт использования нативным и понятным. Эти разработки - еще один большой шаг в развитии микромобильного транспорта, который поможет нам лучше понимать пользователя и работать с безопасностью поездок, комфортом использования сервиса. Мы запустили пилотную эксплуатацию на базе самой современной модели самоката, чтобы проанализировать, как технологии покажут себя в разных городских условиях. Мы сосредоточены на создании работающих технологий, которые будем внедрять в модель самоката собственной разработки в будущем", - заявил основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.





пресс-служба Whoosh





Отмечается, что дашборд размещен на руле самоката, его задача - стать новым каналом взаимодействия устройства с пользователем, заменив смартфон. На дашборде будут выводиться понятные графические и текстовые сигналы, помогающие при поездке: подсказки по эксплуатации самоката, помощь в парковке, маршрут поездки и навигация. Сигналы на дашборде будут видны при любых погодных условиях. Экран износостойкий и вандалоустойчивый.





С помощью технологии компьютерного зрения, внедренной в самокат, компания планирует глубже анализировать поведение пользователей, собирать обезличенные данные и сценарии реагирования на окружающую среду при поездках. Вместе с другими направлениями аналитики (аналитика поездок вдвоем, анализ дорожного покрытия и наиболее популярных маршрутов) эти данные помогут Whoosh развивать операционные процессы. Модуль компьютерного зрения будет распознавать движение в местах большого скопления людей и подавать пользователю сигналы о снижении скорости. Технология также будет реагировать на пересечение пешеходных переходов сигналом "необходимо спешиться" и советовать приоритетные маршруты для движения на самокате