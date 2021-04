ШАНХАЙ. 22 АПРЕЛЯ - В Шанхае компания Huawei впервые представила интеллектуальную систему автономного вождения электрокаров с беспилотным вождением Arcfox Polar Fox Alpha S, который оснащен интеллектуальной системой компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.





15 апреля в Шанхае прошел тест-драйв электромобиля с беспилотным вождением Arcfox Polar Fox Alpha S, который оснащен интеллектуальной системой вождения Huawei. Автомобиль произведен компанией BAIC, а китайская телекоммуникационная компания Huawei впервые представила миру собственную технологию беспилотного вождения. Стоит отметить, что движение автомобиля было устойчивым. Электрокар без водителя следовал правилам дорожного движения, останавливаясь на красный свет и проезжая на зеленый, уступая другим автомобилям и пешеходу. Таким образом, было осуществлено беспилотное вождение в условиях городского движения", - сообщает Информационная компания Урумчи.

Текущий председатель правления компании Huawei Сюй Чжицзюнь отметил, что компания не производит автомобили, но будет помогать автомобильным предприятиям. В настоящее время Huawei уже поддерживает сотрудничество с тремя компаниями: BAIC, Changan Auto и GAC Group. В будущем, Huawei создаст три марки. Например, совместно с компанией BAIC был создан бренд Arcfox. С четвертого квартала этого года, будет запущена серия автомоделей. На определенных моделях будет обозначено HI LOGO, где HI означает Huawei Inside (дословно "Huawei внутри"). Модели автомобилей с логотипом HI LOGO оснащены высококачественной системой автономного вождения и интеллектуальными решениями Huawei.

Электромобиль с системой автономного вождения Huawei может проделать 1000 километров без вмешательства со стороны человека", - заметил Сюй Чжицзюнь.

