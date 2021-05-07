В компании Huawei рассказали о новом решении для мобильных операторов сети AirPON

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - По словам представителей компании Huawei, AirPON поможет операторам сократить сроки развертывания сети и сэкономить на инвестициях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Huawei официально запустила решение AirPON в 2020 году.

Оно отличается тремя ключевыми инновациями: ноль затрат на приобретение участка, ноль затрат на соединение оптических волокон и непрерывное воспроизведение. AirPON помогает операторам справиться с такими проблемами, как длительные сроки окупаемости, медленный темп построения оптоволоконных сетей и нестабильное качество обслуживания пользователей", - рассказал в пресс-службе компании.

По итогам анализа сложившейся ситуации Huawei разработала концепцию, которая помогает операторам максимально эффективно переиспользовать существующую инфраструктуру мобильной сети.

Говоря простым языком, AirPON - это оптический линейный терминал, который можно устанавливать на существующие мобильные сайты. Его вес составляет всего 15 килограмм, а установка производится силами двух монтажников в течение 40 минут. Питание может быть постоянным или переменным, а небольшая потребляемая мощность (150-200 Ватт) позволяет в большинстве случаев использовать существующее питание базовой станции без дополнительных источников мощности. Оборудование оснащено пассивным теплоотведением, что в сочетании с защитой IP-65 существенно повышает надежность решения для различных климатических сценариев (AirPON был успешно протестирован в базовом лагере Эвереста на высоте 5300 метров). Количество подключений на один OLT может доходить до 1024 абонентов, радиус подключения - до 20 километров, присоединение к транспортной сети осуществляется через стандартные интерфейсы GE/10GE", - рассказали представители Huawei.

По словам специалистов, AirPON - это OLT, который выполнен в форм-факторе Blade и монтируется на трубостойку БС или любую подходящую вертикальную конструкцию.

AirPON поддерживает широкие возможности развития услуг ШПД: оператор может выбрать конфигурацию GPON, 10 GPON или 10 GPON-ready, чтобы в дальнейшем предоставлять абонентам тарифы с повышением скоростей по мере появления таких запросов. К этому OLT можно подключать как абонентов массового сегмента, так и B2B-клиентов, и даже использовать PON как транспорт для подключения БС 3/4/5G", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе подчеркнули, что размещение OLT на базовой станции позволяет более эффективно обслуживать мобильные и фиксированные сети. Общее количество площадок не растет, что означает отсутствие дополнительных затрат на аренду, присоединение к электросетям, избыточные ресурсы транспортной сети, дополнительные выезды инженеров на обслуживание и устранение аварий.

Отмечается, что решение AirPON подходит как для разворачивания полноценной сети фиксированного ШПД, так и для специфических сценариев, например:

- Подключение загородных поселков. В "новой реальности" все больше людей проводят рабочее время вне больших городов, и стандартного мобильного интернета может быть недостаточно для удаленной работы или учебы. Альтернативой разворачиванию обычного узла ШПД на территории коттеджного поселка может стать построение оптической сети от ближайшей БС с установленным AirPON. Учитывая большой радиус подключения абонентов (до 20 километров), этот OLT может в перспективе обеспечить качественным фиксированным интернетом несколько близлежащих поселений.

- Точечное покрытие микрорайонов города. При необходимости оператор может обеспечить покрытием ШПД наиболее интересные микрорайоны города, установив AirPON на ближайшей удобной БС. Емкости одного OLT будет достаточно для покрытия ближайших жилых домов и бизнес-центров.

- Быстрое подключение. AirPON поможет оперативно захватить перспективный район за счет минимального времени развертывания, что позволит предоставить услуги фиксированного ШПД быстрее конкурентов. Для ускорения построения оптической распределительной сети компания Huawei разработала решение Digital Quick ODN, позволяющее снизить общее время монтажа и требования к оснащению и квалификации монтажных бригад

В компании также поделились, что за первые полгода после запуска AirPON с его помощью к ШПД было подключено более 1 млн домохозяйств в 45 странах мира.

Специфика и универсальность решения позволяют гибко применять его в различных сценариях как на сети мобильных операторов для построения FMC, так и для решения отдельных задач. Использование AirPON существенно сокращает сроки развертывания сети и позволяет сэкономить на инвестициях в строительство и затратах на обслуживание, а также в разы сокращает время запуска услуг фиксированного ШПД и FMC для абонентов", - заключили в компании.

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