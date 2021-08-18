Huawei представила экосистему гаджетов для казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. 17 АВГУСТА - Полный набор девайсов для онлайн-обучения представила компания Huawei в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ноутбук, планшет, смарт-часы и беспроводные наушники станут идеальным комплектом как для получения знаний на дому, так и для выполнения заданий при посещении школы. Все устройства доступны с беспрецедентной скидкой во всех официальных точках продаж. Акция приурочена к началу учебного года и продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба компании.

Центральными девайсами в комплекте стали планшеты. Главные рабочие инструменты любого современного школьника представлены в трех вариантах: Huawei MatePad T8, Huawei MatePad T10, Huawei MatePad T10s. Их ключевой особенностью является режим защиты зрения, поэтому планшеты подходят как в качестве гаджета для регулярного чтения, так и для работы с Интернетом и видеоконференциями. Устройства снабжены возможностью родительского контроля. В комплекте с планшетом каждый покупатель получит в подарок стильный powerbank.

Ситуация с мировой пандемией до сих пор не стабилизировалась и вероятность возвращения к обучению онлайн все еще остается довольно высокой. Мы в Huawei решили поддержать школьников и их родителей, предложив серьезные скидки на ключевые товары. Даже при традиционной форме обучения невозможно представить современного ученика без основного набора девайсов. Для этого Huawei предлагает оптимальную комплектацию устройств, которая призвана помочь в достижении наивысших показателей в учебе", - комментирует Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии.

Помимо планшета, родители школьников могут приобрести со скидкой смартфон P smart 2021. Он снабжен 48МП0камерой с искусственным интеллектом и режимом ночной фотосъемки, при этом имеет FHD-экран 6,67 дюйма. Аккумулятор на 5000 мА-ч позволяет использовать устройство весь день без подзарядки.

Беспроводные наушники Freebuds 4i идеально подойдут для участия в онлайн-видеоуроках. Они также снабжены системой шумоподавления, которая поможет ребенку сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на внешние звуки.

Снижены цены и на целую линейку смарт-часов и фитнес-браслетов: Watch GT2 Pro Sport Night Black, Watch GT2 Pro Classic Nebula Gray, Watch GT2 46mm Black, Watch GT2 46mm Brown, Watch FIT elegant, Watch FIT active и Band 6.

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