Huawei займется развитием 5.5G и созданием интеллектуального Интернета Энергии до 2030 года

ПЕКИН. 13 АПРЕЛЯ - В рамках 18-го Глобального аналитического саммита (Huawei Global Analyst Summit) в Шэньчжэне компания Huawei заявила о намерении заняться развитием 5.5G и созданием интеллектуального Интернета Энергии до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие в Китае посетили более 400 гостей, в том числе отраслевые и финансовые аналитики, лидеры общественного мнения и представители СМИ.

Действующий председатель Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) рассказал о результатах деятельности компании в 2020 году, а также о пяти будущих стратегических инициативах. По его словам, Huawei планирует:

оптимизировать свой портфель для повышения устойчивости бизнеса. В рамках этого Huawei будет укреплять собственные программные возможности и больше инвестировать в предприятия, которые в меньшей степени зависят от передовых технологических методов, а также в компоненты для интеллектуальных транспортных средств;

максимизировать ценность 5G и разработать 5.5G вместе с отраслевыми партнерами, чтобы стимулировать эволюцию мобильной связи;

Обеспечить бесшовный, ориентированный на пользователя интеллектуальный опыт для всех сценариев;

внедрять инновации, которые помогут сократить выбросы углерода в мире;

решить проблемы непрерывности поставок.

Восстановление доверия и сотрудничества во всей глобальной цепочке поставок полупроводников имеет решающее значение для возвращения отрасли в нужное русло", - подчеркнул Эрик Сюй.

В будущем мы будем вынуждены по-прежнему работать в условиях сложной и нестабильной глобальной обстановки. Новые волны COVID-19 и геополитическая неопределенность будут создавать постоянные вызовы для всех организаций, бизнеса и государств. Мы верим в силу цифровых технологий, которые могут обеспечить решение проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Поэтому мы будем продолжать внедрять инновации и продвигать цифровую трансформацию вместе с нашими клиентами и партнерами, чтобы дать цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания полностью подключенного интеллектуального мира", - отметил он.

Директор, член совета директоров и президент Института стратегических исследований Huawei Уильям Сюй (William Xu) начал свое выступление с обсуждения проблем, которые повлияют на социальное благополучие в течение следующего десятилетия, включая старение населения и растущее потребление энергии. Он также изложил перспективы Huawei для построения интеллектуального мира до 2030 года, которые включают девять технологических задач и направлений исследований:

1) определение 5.5G для поддержки сотен миллиардов различных типов соединений;

2) разработка наноразмерной оптики для экспоненциального увеличения пропускной способности волокна;

3) оптимизация сетевых протоколов для подключения всех объектов;

4) обеспечение передовой вычислительной мощности, достаточной для поддержки интеллектуального мира;

5) анализ и извлечение практической информации из огромного объема необработанных данных для совершения прорыва в области промышленного ИИ;

6) выход за рамки архитектуры фон Неймана для 100-кратного увеличения плотности систем хранения;

7) объединение вычислений и чувств для разработки гиперреального, мультимодального опыта;

8) предоставление людям возможности проактивно управлять своим здоровьем за счет непрерывного мониторинга личных жизненных показателей;

9) создание интеллектуального Интернета Энергии (Internet of Energy) для производства, хранения и потребления более экологичной электроэнергии.

В предстоящем десятилетии мы можем ожидать, что в обществе будет много значительных улучшений. Мы надеемся объединить усилия с различными отраслями, академическими кругами, исследовательскими институтами и разработчиками приложений для решения универсальных проблем, стоящих перед человечеством. Имея общее видение, мы все должны сыграть свою роль в изучении того, как сделать связи сильнее, вычисления быстрее, а энергию экологичнее. Давайте вместе пройдем этот путь к Интеллектуальному миру в 2030 году", - сказал Уильям Сюй.

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.

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