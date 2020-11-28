Huawei объявила победителей конкурса ICT Solutions Kazakhstan 2020

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Компания Huawei совместно с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби провела для казахстанских студентов и школьников конкурс в сфере информационно-коммуникационных технологий "ICT Solutions Kazakhstan 2020", передает Kazakhstan Today.

Конкурс ICT Solutions Kazakhstan 2020 запущен в Казахстане впервые в партнерстве с ведущим вузом страны. Проект направлен на поддержку молодых талантов через экосистему ИКТ и повышение интереса к сфере, как к инструменту решения реальных проблем общества в целом. Задача участников состояла в том, чтобы найти креативные решения для актуальных и социально важных проблем общества с помощью использования современных технологий.

Huawei - это ведущий производитель комплексных ИКТ решений на международном уровне по самым быстро развивающимся технологиям. И как компания с международным именем мы осознаем свою социальную ответственность и активно поддерживаем таланты. У компании Huawei есть целая серия программ, направленных на поддержку молодых специалистов - это ICT Сompetition, Seeds for the future, Honor Cup. Конкурс ICT Solutions Kazakhstan - это мероприятие нового формата, которое мы впервые проводим в Казахстане совместно с КазНУ имени аль-Фараби. Была проделана большая работа, и я хочу поблагодарить партнеров и участников проекта, которые готовы внести неоценимый вклад в решении социально важных проблем с помощью новых технологий", - рассказала PR-менеджер Huawei Technologies Айман Сахова.

ICT Solutions Kazakhstan 2020 проходил в три этапа. По результатам первого тура, из поданных 228 заявок на участие в конкурсе в следующий этап прошли 42 проекта. Во втором туре участники подготовили видео с описанием идеи и вносимого социального эффекта проекта, которые были размещены на платформе для открытого голосования. 13 участников, набравших наибольшее количество голосов, перешли в третий тур, где представили бизнес-планы, учитывая распределение грантовых средств. Проекты финалистов охватили такие области как высокие технологии, здравоохранение и туризм.

Финальный этап конкурса состоялся в онлайн формате, в ходе которого участники презентовали свои проекты вниманию жюри.

Все проекты были хорошо представлены. При оценке учитывалось много факторов - связь с IT-технологиями, инновационность, социальная значимость и креативность. Мы постарались услышать мнение всех экспертов и членов жюри и сделать объективный выбор. Надеюсь, этот проект подвигнет участников на новые идеи и их реализацию во благо города и страны", - отметил заведующий кафедрой по радиотехнике, электронике и телекоммуникациям КазНУ имени аль-Фараби Маргулан Ибраимов.

Победителем конкурса стал проект учащегося гимназии №15 Алматы Тимура Кырбасова "Изучение истории города". Идея проекта в донесении исторических фактов до населения в непринужденной форме посредством модернизации системы оповещения в общественном транспорте и остановочных пунктах города.

Запоминание информации будет происходить подсознательно с помощью слуховой и зрительной памяти. Перед каждой остановкой в общественном транспорте будет запускаться звуковое оповещение и изображение на экране с информацией о личности или месте, в честь которого названа остановка. Например, улица Зенкова будет звучать так: "А.П. Зенков - архитектор, одна из известнейших его построек в Алматы - Вознесенский кафедральный собор, построенный без единого гвоздя", - пояснил победитель конкурса.

Второе место в конкурсе занял проект учащегося колледжа "Туран" Алиаскара Тынышбека "3D протезирование в РК", направленный на решение проблемы недоступности и дороговизны протезирования в стране. По словам разработчиков, в созданных ими протезах будет установлена система моментального измерения пульса владельца и ЭМГ модуль, который будет считывать напряжение мышц для управления протезом.

Проект Clever Crutch Бернара Сапарали из Будапештского университета технологии и экономики занял третье место. Clever Crutch это инновационная трость, которая помогает ориентироваться в пространстве людям с ограниченными возможностями. Она состоит из нескольких модулей, включая ультразвуковой сенсор, позволяющий определить расстояние до объекта и предотвратить столкновение с ним, и устройство акселерометр, который определяет состояние объекта и в случае падения трости и человека, GSM модуль направляет сигнал доктору и опекуну с точными геоданными объекта.

Победитель конкурса получил грант на реализацию идеи в размере 1 млн тенге. Участники, занявшие второе и третье места по 500 тыс. тенге. Топ-10 школьников и студентов получили Smart Bracelet от Huawei. Также все участники финального тура были награждены памятными призами от компании Huawei и КазНУ имени аль-Фараби.

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