Huawei презентовала новые передовые разработки, ускоряющие цифровой прогресс

Лондон. 3 марта. Kazakhstan Today - Компания Huawei провела презентацию продуктов и решений в Лондоне, в рамках которой представила мировой общественности передовые разработки, ускоряющие цифровой прогресс, передает Kazakhstan Today.

В ходе презентации исполнительный директор совета директоров Huawei и президент операторской бизнес-группы Райан Дин, выступая с основным докладом "5G создает новые ценности", представил новые продукты и решения Huawei на 2020 год. Он также дал старт Инновационной партнерской программе 5G, сообщили в пресс-службе компании.

Как подчеркнули в Huawei, данные инициативы направлены на создание процветающей экосистемы 5G и обеспечение коммерческого успеха технологии пятого поколения.

В своем выступлении Райан Дин отметил, что развитие 5G с точки зрения развертывания, экосистемы и опыта превзошло все ожидания компании, а сети стали фундаментом для 5G-бизнеса. На сегодняшний день компания Huawei подписала 91 коммерческий контракт в области 5G-технологии и поставила более 600 тыс. активных антенных систем 5G Huawei Massive MIMO AAU.

По информации компании, Huawei, являясь ведущим мировым поставщиком в сфере 5G, стремится разрабатывать лучшие комплексные 5G-решения, поставлять базовые станции 5G с наилучшими показателями в отрасли для всех сценариев и активной антенной системой Blade AAU с самым высоким в отрасли уровнем интеграции. Эта разработка, в сравнении с уже существующими решениями, снижает совокупную стоимость владения (TCO) более чем на 30%, а также решает проблему ограниченного пространства для установки антенны. Вместе с тем Huawei является первым в отрасли поставщиком промышленных 5G-модулей для вертикальных приложений.

Сверхвысокая пропускная способность 5G даст пользователям возможность наслаждаться захватывающим опытом от виртуальной и дополненной реальностей (AR, VR), передавать свои мысли и чувства, как никогда раньше.

Спикер также подчеркнул, что с приходом 5G операторы могут предоставлять дифференцированный опыт и взимать плату с пользователей, основываясь на показателях объема данных, задержке, пропускной способности и количестве подключенных устройств. Это, в свою очередь, позволяет монетизировать 5G. Компания придерживается мнения, что операторам крайне важно пересмотреть свои бизнес-модели 5G уже сейчас.

На сегодняшний день Huawei и ее глобальные партнеры в рамках работы над проектами 5G затронули множество областей, включая новые медиа, парки, здравоохранение и образование.

По информации компании, на конференции Райан Дин запустил инновационную партнерскую программу 5G. В течение следующих 5 лет в рамках программы Huawei планирует инвестировать $20 млн в инновационные приложения 5G, способствуя процветанию экосистемы 5G и ускоряя коммерческий успех сетей пятого поколения.

Во время презентации Huawei также анонсировала проект в рамках сотрудничества с отраслевыми партнерами: компании совместно выпустили серию промышленных и потребительских модулей, разработанных на основе предварительного модуля HiSilicon 5G, что ускорило широкомасштабное внедрение 5G в различных отраслях промышленности. Модули необходимы для массовой коммерциализации 5G. Тем не менее трудности и сроки, связанные с разработкой модулей 5G, препятствуют широкому внедрению технологии.

В пресс-службе сообщили, что Huawei заключила партнерские соглашения с Quectel, Changhong Holding Group, AI-Link, China Mobile Group Device и Smart Chip для запуска промышленных модулей 5G, коммуникационных модулей 5G+8K, модулей питания 5G и других модулей, ускоряя внедрение 5G при различных сценариях, включая интеллектуальное производство, мультимедиа, коммерческие дисплеи, большие настенные экраны, энергетику и транспорт. Кроме того, в марте этого года на рынок поступят модули 5G потребительского уровня для AR/VR и носимых устройств.

Также Huawei выпустила первые в истории критерии планирования сети 5G, основанные на опыте обслуживания. Данные критерии смогут помочь операторам справиться с новыми вызовами дифференцированных требований к опыту новых услуг в эпоху 5G. Они позволят операторам трансформироваться из планирования сети на основе традиционных услуг связи в точное планирование сети на основе опыта цифровых услуг. Таким образом, планирование сетей операторов станет более эффективным, а их инвестиции - более точными и в то же время обеспечит высокое качество обслуживания для пользователей 5G, заверили в компании.

Конечная цель планирования сети - обеспечить хороший опыт обслуживания, и важно сопоставить критерии планирования сети с услугами. В эпоху 4G критерии сетевого планирования должны просто соответствовать требованиям покрытия и пропускной способности, однако в эпоху 5G предъявляются высокие требования к скорости и задержке. Поэтому Huawei предлагает новую модель электронного планирования SmartCare® и на ее основе строит первые в отрасли критерии планирования сети 5G.

Модель электронного планирования SmartCare® от Huawei включает в себя "трехуровневое" и "двухэтапное" сопоставление: от опыта пользователя до требований к качеству обслуживания, а затем к пику возможностей сети. На основе своей модели SmartCare® E-Planning компания Huawei уже предложила основанные на опыте критерии планирования сети для видео услуг 5G 2C и 2B.

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях: телекоммуникационные сети, ИТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы - компания стремится донести цифровую среду до каждого человека, дома и организации в полностью связанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei конкурентоспособен и безопасен. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме, компания создает долговременную ценность для своих клиентов, стремится расширить возможности людей, обогатить семейную жизнь и стимулировать инновации в организациях всех форм и размеров.

В Huawei инновации направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Компания вкладывает значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. У Huawei более 188 000 сотрудников на начало 2020 года, компания работает в более чем 170 странах и регионах. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее сотрудникам.

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