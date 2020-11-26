Huawei: следующее десятилетие станет золотой эрой 5G

Шанхай. 25 ноября. Kazakhstan Today - Грядущее десятилетие станет золотой эрой развития технологии 5G во всем мире, и вся отрасль должна верить в успех 5G, развертывать передовые сети 5G и максимально эффективно использовать их на общее благо. Об этом заявил исполнительный директор компании Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи Райан Дин в ходе выступления на международном форуме по широкополосной мобильной связи 2020 года (MBBF), передает Kazakhstan Today.

По словам Райана Дина, 5G развивается быстрее предыдущих поколений стандартов связи. В настоящее время существует свыше 100 коммерческих сетей 5G, а стоимость бюджетных мобильных телефонов 5G упала до 1000 юаней. Поэтому во всем мире растет число пользователей 5G и тарифные планы 5G уже активно используются ведущими операторами связи. Они наблюдают рост средней выручки на одного пользователя 5G за счет использования комплексных пакетов сервисов и передовых услуг, таких как обмен сообщениями 5G и вызовы с расширенными функциями.

Исполнительный директор отметил, что для того чтобы способствовать дальнейшему прогрессу сетей 5G и росту числа их абонентов, операторам связи необходимо создавать максимально эффективную сетевую инфраструктуру 5G. Ее зона покрытия должна охватывать и густонаселенные городские районы, и пригороды, и помещения, чтобы гарантировать повсеместный доступ пользователей к сервисам 5G. Кроме того, операторы связи должны улучшать связь 5G в целях обеспечения неизменно высокого качества обслуживания абонентов.

Помимо потребительского рынка, новым источником доходов для операторов связи, по словам Райана Дина, станет промышленный сектор. Спустя год после ввода сетей 5G в эксплуатацию новый стандарт связи находит применение во все более широком спектре отраслей. Многие отраслевые приложения становятся все более коммерциализированными и могут тиражироваться в более широких масштабах. Операторы связи также изучают возможности использования 5G в вертикальных отраслях.

В отличие от обычных потребителей, которые больше всего заботятся о скоростях передачи данных, отраслевые клиенты имеют гораздо более широкие потребности, поэтому крайне важно, чтобы операторы максимизировали ценность сети, развивая новые возможности. Для удовлетворения этих разнообразных потребностей телекоммуникационный сектор должен предоставить базовые сетевые возможности, высоконадежные сетевые услуги и гибкие сетевые решения, необходимые для промышленных приложений 5G.

Телекоммуникационный сектор также должен будет постоянно совершенствовать свою работу, начиная от планирования, строительства, технического обслуживания и оптимизации сети и заканчивая эксплуатацией. Это поможет сократить расходы на развертывание отраслевых приложений.

Спикер подчеркнул, что разработка промышленных 5G-приложений является не столько ответственностью операторов, сколько работой всей отрасли. Ускорение этой разработки возможно только в том случае, если телекоммуникационные технологии интегрируются с другими отраслями. В недавно законченной версии 16 3GPP добавили усовершенствованный стандарт для широковещательных услуг и таких функций 5G, как определение местоположения и сверхнизкая задержка радиоинтерфейса. В будущих выпусках, включая выпуск 17, будут учтены дополнительные потребности отрасли.





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