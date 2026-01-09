08.01.2026, 12:13 40601
Более 24 млн тенге выплатили казахстанцам за сообщения о коррупции
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за сообщения о фактах коррупции в 2025 году поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
В 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц. Возбуждено 1052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд. Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств", - проинформировали в КНБ.
По данным комитета, в бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге.
09.01.2026, 13:37 561
Сборы 2,2 млрд тенге на "лечение" ребенка: в Астане вынесен приговор по громкому делу о мошенничестве
Фото: Depositphotos
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор супругам Т., признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в суде.
Как установлено в ходе разбирательства, в период с 2020 по 2024 годы супруги организовали систематический сбор пожертвований на лечение своего сына, у которого после рождения в 2019 году были диагностированы тяжелые заболевания. Для привлечения средств использовалась таргетированная реклама в социальных сетях.
В результате на банковские счета супругов и матери осужденной поступило около 2,2 млрд тенге, из которых порядка 1,4 млрд тенге составили благотворительные пожертвования. При этом, по данным суда, лишь 6,4 млн тенге были фактически направлены на лечение ребенка.
Основная часть собранных средств была использована на личные нужды. В частности, супруги приобрели недвижимость и транспортные средства: две квартиры на сумму 47 млн тенге, земельные участки стоимостью 8 млн тенге, автомобили Lexus RX 300, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry 75 и Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, почти 9,7 млн тенге было потрачено на брендовые товары и участие в азартных играх.
Судом также установлено, что 481 млн тенге были израсходованы на оплату рекламной платформы Facebook Ads, а 349,5 млн тенге - на погашение долговых обязательств. Часть средств размещалась на депозитных счетах, что позволило получать дополнительный доход в виде процентов.
Кроме того, действия Т. содержат признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем.
Приговором суда супруги признаны виновными и осуждены к 7 годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний. Также им назначено лишение права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
Напомним, в 2025 году было завершено громкое разбирательство в отношении главы фонда Biz birgemiz Перизат Кайрат. Активистка была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. Позже выяснилось, что в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В июле 2025 года Перизат Кайрат была приговорена к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаева - к 7. Они обвинялись по трем эпизодам мошенничества, а также в легализации денег, совершенных группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупном размере. В сентябре стало известно, что имущество Перизат Кайрат продадут на аукционе.
09.01.2026, 11:54 4051
Деятельность 20 преступных групп пресек КНБ в 2025 году
Проводятся досудебные расследования
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
По подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц. В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 травматического оружия, а также денежные средства", - проинформировали в КНБ.
По всем фактам проводятся досудебные расследования.
09.01.2026, 11:27 5851
Подозреваемая в мошенничестве на 130 млн тенге возвращена из Турции в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Кызылорда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Турции возвращена гражданка Казахстана, разыскиваемая за неоднократное мошенничество, сообщили в Генпрокуратуре.
Подозреваемая в 2024 году в городе Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путем завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий пострадали восемь человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции", - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
09.01.2026, 10:49 6961
На 14 лет осужден казахстанец за жестокое убийство жены в области Жетысу
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены.
22 июня 2025 года около 00.00 часов Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Д. и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице. Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела", - проинформировали в суде.
Сообщается, что суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
По данным суда, доводы потерпевшей о том, что убийство совершено путем волочения и что она была беременна, не нашли своего подтверждения заключениями соответствующих судебно-медицинских экспертиз и показаниями допрошенных в суде экспертов.
Кроме того, суд удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда потерпевшей на сумму в размере 20 млн тенге.
Ранее жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги.
08.01.2026, 15:25 32691
Объявлен в розыск подозреваемый по делу о пропаже семьи в Атырауской области
Фото: polisia.kz
Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи объявлен в розыск.
Подозреваемый в убийстве жителей села Жангельди объявлен в розыск.
Подозреваемый в преступлении - 29-летний житель Махамбетского района. Также проверяется причастность других лиц", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, 25 декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области.
08.01.2026, 14:36 35326
Недобросовестные сельхозкомпании украли 271 млн тенге субсидий в Туркестанской области
Фигуранты дела приговорены к различным срокам лишения свободны
Туркестан. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области вынесен приговор группе лиц за хищение 271 млн тенге сельскохозяйственных субсидий, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как установило следствие, в период с 2020 по 2023 годы отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных" (ИСЖ) о скоте, который фактически уже был реализован третьими лицами.
Только КХ "Береке" незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота (КРС) и 5088 головах мелкого рогатого скота (МРС), оформив на них субсидии",- отметили в ведомстве.
Общая сумма ущерба государству составила 271 млн тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет 6 месяцев. В бюджет взыскано 140 млн тенге.
Проверка показала, что хищения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны ветеринарной службы. Дополнительно прокуратурой расследуются аналогичные факты хищений на сумму свыше 300 млн тенге, которые в ближайшее время будут направлены в суд", - добавили в прокуратуре.
07.01.2026, 15:37 84151
Загадочное исчезновение семьи из четырех человек в Атырауской области: найдены тела супругов
Фото: polisia.kz
Атырау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области, сообщили в областном департаменте полиции.
В Кызылкогинском районе обнаружены тела супругов, ранее числившихся без вести пропавшими на территории Атырауской области. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще двух человек", - сообщили в полиции.
Также в полиции отметили, что установлены личности подозреваемых.
В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по их розыску и задержанию", - добавили в полиции.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись.
07.01.2026, 15:12 85366
Солдат-срочник скончался в Шымкенте
Фото: Минобороны РК
Шымкент. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, от острого лейкоза в Шымкенте скончался солдат срочной службы, сообщили в Национальной гвардии Республики Казахстан.
По данным пресс-службы Нацгвардии, военнослужащий, призванный из Жамбылской области, в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях Шымкента.
6 января у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц.
Предварительный диагноз - "острый лейкоз".
По данному факту военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.
Ситуация находится на личном контроле заместителя Министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау.
