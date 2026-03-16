Сложно наших граждан чем-то напугать - Кошербаев о поездках казахстанцев на Ближний Восток

По мнению министра, одной из причин поездок казахстанцев в страны Ближнего Востока может быть снижение цен на отели

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прокомментировал поездки казахстанцев в страны Ближнего Востока, несмотря на предупреждения, передает корреспондент агентства.





У людей надо спросить, они бесстрашные люди. Вы же знаете, очень сложно наших граждан чем-то напугать… Но раз страна принимает… Но поток, конечно, уменьшается" - заявил глава МИД.





По мнению министра, одной из причин поездок казахстанцев в страны Ближнего Востока может быть снижение цен на отели.





Но у каждого свои причины, не могу за всех отвечать. Естественно, мы предупредили: раз едете - нужно быть готовыми к тому, что могут возникнуть определенные сложности при возвращении. Но тем не менее, если что-то случится, придется помогать", - добавил он.





Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.





На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.





По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.





Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.





МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.





Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.





Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".





В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.





После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.