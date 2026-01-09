В ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли студенты из Индии  

Фото: МЧС РК

Конаев. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Умбетали Жамбылского района четверо подростков провалились под тонкий лед, одного спасти не удалось, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





2 января на пульт 112 ДЧС Алматинской области поступил вызов о том, что на водоеме в селе Умбетали утонул подросток.





Выяснилось, четверо школьников во время игры вышли на тонкий лед и провалились в воду.





Очевидцем происшествия стал рыбак. Мужчина бросился на помощь и сумел спасти троих подростков.





К сожалению, спасти четвертого подростка не удалось. Тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для дальнейших действий", - рассказали в МЧС.





Спасатели призывают:

не оставлять детей без присмотра на водоемах;

не выходить на тонкий лед;

строго соблюдать меры безопасности вблизи водных объектов.







