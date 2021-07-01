Казахстан занял 31-е место в мировом рейтинге киберготовности

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге киберготовности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Опубликован очередной отчёт Международного союза электросвязи ООН, в котором Казахстан поднялся до 31-й позиции в мировом рейтинге киберготовности, сообщает ОЮЛ “Центр анализа и расследования кибератак”.

Как следует из опубликованного во вторник в Женеве доклада этого специализированного учреждения ООН, объединяющего 193 государства, основой для распределения мест в итоговой таблице послужил разработанный МСЭ Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index, GCI), учитывающий правовые, технические и организационные меры, а также потенциал развития и сотрудничество с другими государствами.

В отчёте за 2020 год Казахстан занимал 40-е место, в 2019 - 83-е место, а ещё ранее не входил и в ТОП-100.

В рейтингах стран СНГ наша страна занимает 2-е место, первое у России. В Центральной Азии мы занимаем уверенное первое место. Стоит отметить, что по рейтингу Казахстан обошел Китай (33-е место) и Израиль (36-е место)", - говорится в сообщении.

Как отметили в МСЭ, индекс за 2020 год "подтверждает, что страны работают над повышением уровня своей кибербезопасности, несмотря на связанные с COVID-19 проблемы и стремительный переход повседневной деятельности и социально-экономических услуг в цифровую сферу".

Эксперты отмечают, что сильными сторонами киберготовности Казахстана являются технические, законодательные и кооперативные меры, нацеленные на создание и укрепление технических институтов и партнерства между органами, вовлеченные в обеспечение информационной и кибербезопасности.

Индекс киберготовности был включён в список целевых показателей концепции "Киберщит Казахстана по инициативе ЦАРКА". Наша цель - войти в ТОП-10 стран по данному показателю", - подчеркнули в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства