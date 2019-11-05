"Казахтелеком" представил проекты для развития Алматы как "умного" города

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - АО "Казахтелеком" презентовало возможности компании для развития Алматы как "умного" города в ходе выставки "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Алматы", проведенной в рамках подписания меморандума о сотрудничестве между АО Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и акиматом города Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Вниманию участников мероприятия были представлены проекты компании, разработанные для управления городом на основе технологий 5 G и Big data, а также возможности платформы видеонаблюдения. Также, в ходе презентации специалисты компании рассказали об IoT решениях для "умного" города - "Smart City – Умное ЖКХ и Умное освещение".

Как отметили представители компании, "Казахтелеком" пристально изучает глобальные тренды и рассматривает технологию 5G для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей. Отметим, что преимуществами технологии 5G являются высокие скорости доступа (до 10Гбит/с), одновременное обслуживание большого количества устройств IoT (интернет вещей), низкая задержка, а также использование более широкого диапазона частот. Сети 5G будут использоваться как для предоставления услуг мобильной связи и доступа в Интернет для населения, так и для кейсов IoT, "умный" город, "умное" производство и других применений. Строящаяся компанией сеть IoT охватывает все сегменты рынка "интернета вещей": это В2С (физические лица), В2В (крупный бизнес и МСБ) и В2G, позволяя "Казахтелекому" внедрять такие проекты как "Smart Home", "Smart city" – создание интеллектуальной инфраструктуры города и ЖКХ", "IоT Security: Видеонаблюдение и общественная безопасность граждан Казахстана".

Вниманию участников мероприятия была представлена энергоэффективная сеть IOT, разработанная на основе технологии LoRA, для удаленного мониторинга за жилищно-коммунальными службами, управления системами жизнеобеспечения города, дорожным движением, контроля над безопасностью граждан и экологической ситуацией. Данные проекты позволяют удаленно собирать данные с приборов учета (электроэнергии, горячей и холодной воды, газа, отопления), подключенных через радиомодем любого производителя к сети IoT АО "Казахтелеком".

По словам главного директора по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлана Мейрманова, в настоящее время компания активно инвестирует в сетевую и ИКТ-инфраструктуру.





"Казахтелеком" уже демонстрировал опыт реализации цифровой трансформации малых городов на примере Smart Aqkol. Акколь является первым городом в Казахстане, где полностью оцифрованы все коммунальные услуги, а сбор данных со всех подсистем города осуществляется в единую защищенную платформу управления. Таким образом, имея четкое понимание того, как можно осуществить формат Smart City мы продемонстрировали сегодня все возможности города–будущего для комфортного и безопасного проживания граждан", - отметил Нурлан Мейрманов.

Также, вниманию участников были представлены области применения современных решений и разработок для удаленного мониторинга за жилищно-коммунальными службами, управления системами жизнеобеспечения города, дорожным движением, контроля над безопасностью граждан и экологической ситуацией. На сегодняшний день, в целях повышения уровня безопасности за счет контроля ситуации на объектах и прилегающих территориях в режиме реального времени установлены камеры высокого разрешения в 201 школе, 82 медучреждениях и 808 государственных учреждениях. Кроме того, установлено 4244 камеры видеонаблюдения в 2122 подъездах жилых домов.

Наряду с трендами телекоммуникационного рынка АО "Казахтелеком" презентовал возможности компании в сфере BIG DATA и уникальные возможности для аналитики города. В частности, компания представила кейсы – транспортное планирование, как решение для снижения пробок и улучшения условий передвижения горожан, в целях повышения эффективности сбора налогов и работы с бизнесом в районах специалисты АО "Казахтелеком" разработали кейс – анализ экономической активности. Также, были предложены – анализ безработицы и миграции и кейс, направленный на развитие туристической инфраструктуры", - сообщили в Службк по связям с общественностью АО "Казахтелеком".

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