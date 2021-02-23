Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты самолетов Boeing 777

Вашингтон. 22 февраля. Kazakhstan Today - Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Решение принято после недавнего инцидента с самолетом этой модели в США - двигатель лайнера загорелся и разрушился в полете. Рекомендация о приостановке полетов будет действовать на время расследования, которое в настоящее время ведет Национальный совет по безопасности на транспорте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АиФ ", 21 февраля лайнер Boeing 777-200 американской авиакомпании United Airlines выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. На борту самолета находился 231 пассажир и десять членов экипажа. Спустя некоторое время после взлета у лайнера отказал правый двигатель. Он загорелся и разрушился, а его обломки упали на землю. Экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета - самолет смог успешно приземлиться в аэропорту Денвера. Однако во время посадки часть обшивки лайнера оторвалась и упала во дворах жилых домов в городе Брумфилд. Ни на борту, ни на земле никто не пострадал.

Как сообщается на сайте авиакомпании, всего семейство Boeing 777 объединяет шесть модификаций лайнеров. Это пять пассажирских самолетов - Boeing 777-200, Boeing 777-200ER (с увеличенной дальностью полета), Boeing 777-200LR (дальнемагистральный), Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, а также грузовую модификацию Boeing 777 Freighter. Лайнеры из этого семейства эксплуатируются во Франции, Канаде, Китае, Индии, США, Великобритании, Египте, России и многих других.

Модель лайнера Boeing 777-200, у которой загорелся двигатель, была выпущен в середине 1990 годов для эксплуатации на сверхдальних маршрутах. Американский самолет был оснащен двигателем Pratt & Whitney 4000-112. Стоит отметить, что это не основной поставщик двигателей для Boeing-777, большинство этих лайнеров оснащены двигателями GE90 производства General Electric.

Всего, по данным Boeing, сейчас по всему миру летают 69 таких самолетов, еще 59 находятся на хранении.

В Boeing заявили, что эксплуатацию самолетов уже остановили в Японии. Всего японские авиакомпании имеют 32 таких самолета.

В российских авиакомпаниях не эксплуатируются лайнеры с силовыми установками подобного типа. Сообщается, что у всех перевозчиков в России стоят моторы либо General Electric, либо Rolls-Royce. В то же время есть данные не исключающие, что в России могут эксплуатироваться Boeing 777 с двигателями Pratt& Whitney 4000-112, однако если у какой-то из авиакомпаний они и обнаружатся, то это единицы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства