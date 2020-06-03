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Костанайская область намерена сохранить статус лидера в цифровизации

02.06.2020, 16:35 6832
Костанай. 2 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области представили актуализированную Дорожную карту цифровизации. В этом году ее финансирование составит 9,3 млрд тенге, две трети составляют частные инвестиции, передает корреспондент Kazakhstan Today.
 
В промышленном производстве в течение пяти лет планируется реализовать девять проектов на общую сумму 66,2 млрд тенге, в том числе два проекта в текущем году.
 

Филиалом АО "Алюминий Казахстана" Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление ведется работа по проекту "Автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом" на сумму 1,3 млрд тенге. ТОО "Деп" внедряет проект автоматизации бизнес-процессов с помощью "Битрекс 24. Интеграция" с системой учета "1С", - сообщил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата области Азамат Кашиев.

 
В сфере АПК продолжат трансферт технологий и расширение опыта: точное земледелие, работу полевых агрегатов с использованием телематики, онлайн-контроль состояния животных на "умных фермах", выпас скота на основе данных с беспилотников, внедрение дистанционного управления и автоматизацию производства на предприятиях переработки сельхозпродукции. Как отмечают специалисты, несмотря на то, что апробация 2019 года проходила в сложных погодно-климатических условиях, в 12 пилотных хозяйствах достигнуты запланированные показатели, экономический эффект по ним составил 1,3 млрд тенге.
 

В текущем году определены 41 сельхозформирование в растениеводстве и 33 хозяйства в сфере животноводства (где будут внедрять элементы цифровизации. - Прим. агентства)", - заявил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Жансултан Таукенов.

 
Важной вехой в цифровизации региона считается введение в этом году в промышленную эксплуатацию областного геоинформационного портала для автоматизации госуслуг в сфере строительства и земельных отношений. 
 

На сегодняшний день он (геопортал) введен в опытную эксплуатацию. Сейчас проводится работа по его интеграции с Единым государственным порталом кадастровых значений. После этого в промышленную эксплуатацию можно будет вводить. Этот процесс завершится в течение двух месяцев", - отметил Кашиев.

 
Актуальность этой        работы прокомментировал аким области Архимед Мухамбетов.
 

Любую возможность нужно использовать для перевода услуги в электронный формат с последующей автоматизацией. Особенно сейчас, во время карантина, мы чувствуем все это. Была так называемая "проверка на прочность". Особенно по услугам и дистанционному обучению в сфере образования и сфере здравоохранения", - отметил Мухамбетов.

 
Лидером по цифровизации городской среды остается областной центр. В Костанае в этом году получат дополнительное финансирование приложения "Smart-Костанай", внедрят социальную ID-карту; местные власти раздадут бесплатный Wi-Fi в четырех городских парках, закупят дополнительно 10 аппаратно-программных полицейских комплексов фото-, видеофиксации, завершат установку видеонаблюдения в школах и расширят число камер по проекту "Умный двор". По данным акима Костаная Кайрата Ахметова, впервые в областном центре появятся три дома (2 пятиэтажных, 1 девятиэтажный) с внедренной на этапе строительства системой "Умный дом".
 

Данная система позволяет жильцам удаленно контролировать ситуацию в помещениях. Получать уведомления об опасностях и своевременно реагировать на них. Выбирать готовые сценарии работы, а также создавать собственные. Просматривать события из облачного хранилища", - отметил Ахметов.

 
В рамках задачи "по развитию человеческого капитала" в 2020 году закуплено для организаций образования 5759 единиц компьютерной техники на сумму 1,4 млрд тенге, что составляет 50% от общей потребности обновления компьютерного парка. 
 
В рамках реализации цифрового "Шелкового пути" идет работа по проведению высокоскоростного Интернета в 37 сельских населенных пунктах, идут к завершению работы по подключению к технологии ВОЛС 7 населенных пунктов Джангельдинского района. 
 
В городе Житикаре в июне текущего года планируется установка 73 камер видеонаблюдения с выводом на ЦОУ отдела полиции Житикаринского района.
 

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