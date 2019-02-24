Вашингтон. 7 февраля. Kazakhstan Today - Мобильные устройства замедляют развитие детей в возрасте 2-5 лет, они получают более низкие баллы в тестах на развитие, отмечается в исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Pediatrics о педиатрии и детском здоровье, передает агентство.

Когда они сидят за экранами, не происходит важных взаимодействий родитель-ребенок", - пояснила ведущий автор исследования Шери Мэдиган.

Психологи Университета Калгари (США) изучили, какое влияние оказывают гаджеты на развитие 24-, 36- и 60-месячного ребенка. Воспитатели записывали, сколько времени дети в среднем проводили за экранами, а также оценивали их двигательные и коммуникативные навыки. Оказалось, что испытуемый в возрасте 2 лет, увлеченный смартфоном или планшетом, в целом развит хуже 36-месячного, а 3-летний - хуже 60-месячного.

Согласно выводам исследования, занятый мобильным устройством ребенок не ходит, не играет и не общается с другими людьми. Дошкольник не проявляет физической активности и, как следствие, его базисные навыки не получают развития. Ребенок, который проводил за экраном больше времени, обычно получал более низкие баллы, но не у всех детей с низкой оценкой было больше экранного времени.

Когда маленькие дети смотрят на экраны, они могут упускать важный момент для практики и совершенствования межличностных, двигательных и коммуникативных навыков. Например, когда дети смотрят на экраны без вовлечения в интерактивный или физический компонент, они ведут более сидячий образ жизни и, следовательно, не практикуют крупную моторику, такую как ходьба или бег, что может вызвать задержки в развитии этой области", - отметила Мэдиган.

Стоит отметить, что играет роль не количество времени как такового, проведенного за экраном, а когда оно замещает другие виды деятельности, в первую очередь физическую активность и живое общение с людьми. Поэтому, говорят ученые, в период раннего развития ребенка родителю важно не только контролировать экранное время, но и самому уделять ему больше внимания.

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