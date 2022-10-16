Отказаться от системы NCALayer в пользу QR-кодов планируют в Казахстане

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В системе электронного правительства планируют полностью отказаться от системы NCALayer и перейти на QR-коды, сообщил на своей странице в Instagram министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.
В настоящее время разработан механизм QR-подписи, который удобен и надежен. Осталось только во все порталы занести. Мне было поручено оживить эту работу и полный отказ от системы NCALayer", - написал Мусин.
Он рассказал, что на проведенном вчера заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной службы были подняты такие вопросы, как устранение электронных цифровых подписей, получение документов из центров госуслуг, регистрация в поликлинике и совершенствование услуг для бизнеса.
В некоторых случаях поставщикам услуг приходит СМС о том, что какой-то документ готов, а когда попадают в КСК, обнаруживают, что его не доставлено. Хочу отметить, что мы улучшаем этот сервис и что в ближайшее время люди будут получать услуги в электронном виде, вовремя, а не возвращаться в центры госуслуг", - подчеркнул Мусин.
Также, по его словам, в ближайшее время планируется полностью автоматизировать процесс регистрации в поликлиниках.
Такую инициативу предложил Минздрав. То есть заявления не обрабатываются на бумаге, система сама все проверяет и регистрирует, а при переезде человеку предлагают поликлинику на новом месте жительства", - сообщил министр.
Также в Минюсте было рассмотрено предложение об упрощении процессов модификации данных, например смена адреса регистрации. Этот сервис будет доступен в банковских приложениях. Также обсуждалась ситуация введения оплаты за госуслуги.
Акцент был сделан на внедрении платежной системы при получении услуг иностранцами. Поручил коллегам из МВД, Минюста и Минфина выработать механизм по введению платных услуг для иностранцев со следующего года", - заключил Мусин.