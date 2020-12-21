Новые смартфоны и ноутбуки от Huawei поступят в продажу в РК в конце декабря

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - Huawei Consumer Business Group в конце этого года представит в Казахстане новейшие продукты для своих покупателей, передает Kazakhstan Today.

Одним из первых инновационных продуктов будет представлен смартфон Huawei P Smart 2021 с мощной батареей и большим экраном. Huawei P smart 2021 оснащен технологией Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Всего десяти минут зарядки достаточно для просмотра видео в течение двух часов, что позволяет быстро зарядить смартфон прямо перед выходом из дома или во время короткого перерыва.

Благодаря батарее емкостью 5000 мА/ч Huawei P smart 2021 способен работать без подзарядки до 23 часов в режиме воспроизведения видео. Смартфон имеет экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Сертифицированный TUV Rheinland режим защиты зрения, в котором смартфон фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижает нагрузку на глаза во время длительного чтения и веб-серфинга", - сообщили в компании.

Новый Huawei P smart 2021 будет доступен в Казахстане в черном и ярко-зеленом оттенках. С 28 декабря смартфон поступит в продажу во все крупные магазины электронной техники. Розничная цена модели в конфигурации 4 ГБ +128 ГБ составит 119 990 тенге.

Также впервые в Казахстане, будут представлены ноутбуки Huawei Matebook серии D14 и D15, получившие процессоры нового поколения, построенные на базе AMD Ryzen™ 5 4500U. Ноутбуки отличаются экраном с тонкими рамками, алюминиевым корпусом, продолжительным временем автономной работы, компактностью и встроенной функцией защиты личных данных. Главными отличительными особенностями ноутбуков Huawei является HD-камера интегрированная в клавиатуру ноутбука, сканер отпечатка пальцев встроенная в кнопку питания и функция Huawei Share, которая осуществляет беспроводное подключение устройств и позволяет управлять телефоном через ноутбук.

Предзаказ на новые устройства начнется 25 декабря 2020 года по рекомендованной розничной цене 319 990 тенге за MateBook D 14 и 349 990 тенге за MateBook D 15.

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