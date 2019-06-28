Оплатить штраф на eGov.kz можно с мобильного баланса

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - "Национальные информационные технологии" (НИТ) и АО "Казпочта" запустили на портале eGov.kz сервис оплаты штрафов, пошлин и других платежей с баланса мобильного телефона, передает Kazakhstan Today.

Имея денежные средства на балансе, абоненты мобильных операторов KCell и Билайн могут оплатить штрафы, пошлины и другие платежи без использования банковской карты. Для этого, при получении услуги, нужно выбрать способ - "Оплата с помощью баланса мобильного телефона", - сообщили в пресс-службе НИТ.

После того, как гражданин введет свои данные и номер мобильного телефона, он получит одноразовый SMS-пароль для подтверждения, в результате которого будет произведена онлайн-оплата штрафа. При этом чек об оплате сохранится в "Личном кабинете" eGov.kz.

Помимо нового способа, оплату можно произвести при помощи платежной карты или электронного кошелька, отметили в пресс-службе.

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