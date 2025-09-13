12.09.2025, 17:42 3986
В Алматы появились Международный институт цифровых технологий и центр робототехники
Планируются курсы переподготовки специалистов в области цифровых технологий
Фото: farabi.university
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби состоялось официальное открытие Международного института "Цифровые технологии и робототехника" и центра робототехники, сообщает пресс-служба КазНУ.
Этот масштабный проект - современное инновационное решение, объединяющее технологические возможности и академический потенциал КазНУ имени аль-Фараби и компании Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd", - пояснили в пресс-службе.
По данным университета, центр имеет общую площадь 600 квадратных метров.
Пять инновационных платформ представляют собой комплексы, созданные на основе современных производственных технологий и искусственного интеллекта. Они предназначены для работы с интеллектуальными роботами. В частности, виртуальный завод, система программирования промышленных роботов, платформы искусственного интеллекта и машинного зрения, система обучения для использования промышленных роботов и роботы Unitree Go2 Pro, способные выполнять сложные бионические движения и интерактивные задачи. В настоящее время в центре установлено 13 современных роботов", - уточнили в КазНУ.
Также сообщается, что в институте будут разработаны и реализованы совместные образовательные программы по направлениям "Робототехника", "Мехатроника", "Искусственный интеллект" и "Интернет вещей" на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Также планируются курсы переподготовки специалистов в области цифровых технологий.
Ранее алматинцам продемонстрировали уникального робота-собаку.
13.08.2025, 09:28 46526
В Казахстане запустили спутниковый интернет Starlink
Фото: Depositphotos
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.
Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX", - уточнили в Министерстве цифрового развития.
Напомним, ранее в Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании.
12.08.2025, 15:53 49486
В Казахстане создан цифровой штаб
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана группа по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба главы правительства.
В состав цифрового штаба под председательством премьер-министра вошли: заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, советник президента по вопросам цифровизации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что оперативное принятие цифровым штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ.
Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Эти вопросы надо решать быстро и в тесном взаимодействии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросам исполнения поручений президента РК по развитию искусственного интеллекта.
По информации правительства, приоритетной задачей является внедрение искусственного интеллекта в экономику.
В данном направлении правительством совместно с ФНБ "Самрук-Казына" начата разработка дорожной карты по внедрению ИИ в производственные процессы для роста производительности труда", - заявили в пресс-службе.
Между тем в сфере здравоохранения новые технологии обеспечивают более точную диагностику, персональный подбор лечения, непрерывный мониторинг состояния пациентов, освобождение врачей от рутинных задач, что положительно влияет на качество, прозрачность и эффективность оказываемых населению услуг.
В сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Государственные органы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каждому гражданину в один клик. Кроме того, предусмотрена системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, а также комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности", - добавили в правительстве.
Напомним, вчера Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта.
06.08.2025, 16:05 60621
Когда станет известна стоимость подключения интернета от Shanghai SpaceSail Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Когда станет известна стоимость подключения интернета от китайской компании Shanghai SpaceSail, рассказали журналисту информационного агентства Kazakhstan Today в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
До полноценного запуска компания должна выполнить ряд обязательных требований к информационной безопасности и технической интеграции. Что касается стоимости подключения для населения и организаций, конкретные параметры будут обсуждаться после запуска полноценной коммерческой фазы", - заявили в ведомстве.
Как пояснили в Минцифры, спутниковый интернет Shanghai SpaceSail относится к системам негеостационарной спутниковой орбиты.
На текущем этапе количество задействованных спутников еще недостаточно для обеспечения стабильного круглосуточного покрытия всей территории Казахстана. Однако в ходе тестовых испытаний, проведенных в Алматинской области, технология показала высокие технические характеристики - на уровне мировых стандартов для НГСО-сетей. Соглашение реализуется в рамках предварительного сотрудничества с китайской компанией Shanghai SpaceSail. Начало работы планируется на 2026 год: согласно заявленным планам компании к этому времени количество спутников должно увеличиться до более чем 600, что позволит обеспечить круглосуточное покрытие всей территории страны как по времени, так и по географии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера в Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании.
05.08.2025, 15:56 64061
В Казахстане протестировали спутниковый интернет от китайской компании
Фото: depositphotos.com
Конаев. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии. В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с, что подтверждает высокий потенциал технологии", - заявили в ведомстве.
По данным Минцифры, система Shanghai SpaceSail построена на базе низкоорбитальной спутниковой связи.
Такие спутники обеспечивают стабильное и высокоскоростное подключение даже в отдаленных и труднодоступных регионах, где строительство волоконно-оптических сетей экономически или технически затруднено. Проект направлен на решение задач цифрового неравенства, за счет спутникового интернета планируется обеспечить связью сельские школы, медицинские учреждения, мобильные группы и объекты инфраструктуры. Это позволит расширить доступ к современным телекоммуникационным услугам и повысить качество жизни в сельской населенные пункты", - добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований казахстанского законодательства при предоставлении спутникового интернета на территории страны.
Официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения ожидается уже в третьем квартале 2025 года.
31.07.2025, 11:08 73041
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области науки и технологий
Планируется развивать сотрудничество в области естественных наук, инженерии и технологий, медицины и т.д.
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило имплементационный протокол с Турцией о сотрудничестве в области науки и технологий.
Стороны поощряют и поддерживают сотрудничество в области науки и техники между исследовательскими организациями, университетами и научно-исследовательскими институтами", - говорится в документе.
Сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- изучение возможностей реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов;
- обмен учеными с целью проведения академических исследований;
- организация совместных академических научных и технологических мероприятий и участие в них;
- обмен информацией об управлении технопарками, проведение мероприятий по созданию совместных центров передового опыта и совместных лабораторий;
- участие в рамочных программах Европейского союза (EU FPs) по исследованиям, разработкам и инновациям.
Планируется развивать сотрудничество в следующих областях, представляющих взаимный интерес:
- естественные науки;
- инженерия и технологии;
- медицина и науки о здоровье;
- сельскохозяйственные науки и ветеринария;
- социальные и гуманитарные науки.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.
28.07.2025, 12:49 79131
Казахстан и Huawei будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации
Фото: Depositphotos
Шанхай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития Казахстана и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба ведомства.
Подписание состоялось в штаб-квартире Huawei в Шанхае в рамках рабочей поездки делегации министерства в КНР.
Меморандум предусматривает создание рабочей группы, в которую войдут представители обеих сторон. Она займется анализом состояния ИКТ-сектора в Казахстане, определением потребностей отрасли и предложением решений по модернизации цифровой инфраструктуры на период 2025-2030 годов.
Казахстан обладает большим потенциалом в цифровом развитии, и мы рады быть партнерами в процессе цифровой трансформации страны. Наша экспертиза в сфере 5G, облачных технологий и искусственного интеллекта может стать основой для эффективного и устойчивого развития ИКТ-инфраструктуры в Казахстане", - подчеркнул генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.
Ожидается, что сотрудничество будет способствовать не только модернизации сетей связи, но и росту квалификации ИКТ-кадров, развитию инновационных решений и расширению международных технологических связей Казахстана.
22.07.2025, 12:41 89761
Восстановиться в военном учебном заведении теперь можно онлайн
Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения
Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения.
Подать заявление на восстановление в военное учебное заведение можно прямо со смартфона. В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК". Ранее она была доступна на портале eGov.kz", - сообщает департамент корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения. Заявка формируется в цифровом формате, а большинство данных автоматически загружаются из государственных информационных систем, что делает процесс максимально простым и удобным. При этом важно учесть, что подать заявку можно только в течение одного года с момента отчисления.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- перейти в раздел "Услуги" - "Воинский учет";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК";
- указать информацию об учебном заведении и сроке отчисления;
- предоставить согласие на обработку персональных данных;
- загрузить требуемые документы;
- подписать заявку с использованием ЭЦП или альтернативных методов.
Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее оказания составляет 20 рабочих дней. Результат рассмотрения заявки будет доступен в разделе "История личного кабинета". Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ", - отметили в департаменте.
Услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" также доступна пользователям на портале eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав.
20.06.2025, 11:17 127406
Когда запустят первый суперкомпьютер в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин рассказал, когда запустят первый суперкомпьютер в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Наш суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 уже в стране. Совсем скоро начнем монтаж в Алматы - на площадке дата-центра "Казахтелеком". Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти. Все это будет доступно госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам. Можно будет моделировать техногенные аварии и риски задолго до их наступления, просчитывать трафик в городах на годы вперед, помогать врачам быстрее ставить диагнозы на основе больших массивов данных, обучать большие языковые модели, которые понимают казахскую речь, культуру, историю и современный контекст. И, конечно, запускать собственные ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов", - написал Мусин в своем телеграм-канале.
Напомним, в мае в Казахстан доставили самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии.
