В Алматы появились Международный институт цифровых технологий и центр робототехники   

Фото: Depositphotos

Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.





Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.





Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX ", - уточнили в Министерстве цифрового развития.



