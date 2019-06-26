Фото: Neonomad.kz

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане появился новый оператор сотовой связи, передает Kazakhstan Today.

Торговая марка izi получила распространение на территории города Алматы, Приобрести SIM-карту на сегодня можно только путем оформления доставки в пределах южной столицы. Всецелый доступ для казахстанцев будет обеспечен после полноценного запуска проекта, который функционирует в режиме бета-тестирования, пишет Neonomad.kz

Начальные цифры номера оператора +7 706. Новый конкурент на рынке отличается цифровой направленностью. Абонентам izi не нужно звонить в call-центры, чтобы обратиться к консультанту за помощью. Ответы на свои вопросы пользователи могут получить через мессенджер или специальное приложение на телефоне.

Пока идет процесс проверки работы сотового оператора возможно возникновение некоторых неудобств в использовании мобильного приложения. Также есть вероятность наличия опечаток в текстах с описанием услуг.

Izi будет отдельным брендом или виртуальным сотовым оператором, работающим на уже действующей инфраструктуре и сети ТОО "КаР-Тел", которое в 2011 году запустило бренд "Дос". Последний ушел с рынка в течение полутора лет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства