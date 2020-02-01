В Казахстане за год выявлено более 21 тыс. кибератак

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за 2019 год выявлено более 21 тыс. инцидентов информационной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Наиболее распространёнными случаями кибератак являются ботнеты: 17,7 тыс. инцидентов. Ботнет, или зомби-сеть, - это сеть компьютеров, заражённых вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам удалённо управлять чужими машинами без ведома их владельцев. С помощью ботнетов злоумышленники могут рассылать спам, распространять вирусы, атаковать компьютеры и серверы, а также совершать другие преступления, пишет finprom.kz

Второе место среди инцидентов в секторе занимает фишинг: 883 случая. Основная цель этого компьютерного мошенничества - обманным путем вынудить жертву предоставить злоумышленнику нужную ему информацию. Это компьютерное преступление, которое преследуется по закону. Сегодня фишинг - один из самых распространённых в мире видов киберпреступлений, с помощью которого чаще всего похищают аккаунты и банковскую информацию.

Также распространены такие инциденты, как вредоносное программное обеспечение, взломы на интернет-ресурсах, отказ в обслуживании (DDoS-атаки) и т.д.

По информации Cybersecurity Ventures, в 2019 году атаки хакеров во всём мире происходили каждые 14 секунд, а к 2021 году их частота возрастёт до каждой 11 секунды. Также прогнозируется, что к 2021 году глобальный ущерб от киберпреступности достигнет $6 трлн.

За прошедшие несколько лет в Казахстане были выработаны базовые концептуальные подходы к развитию сферы кибербезопасности страны. Одним из значимых событий является утверждение Концепции кибербезопасности "Киберщит Казахстана". Ее цель - достижение и поддержание уровня защищённости электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие Республики Казахстан в условиях глобальной конкуренции.

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