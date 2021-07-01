В Казахстане запущены бесплатные онлайн-вебинары по цифровой грамотности

АЛМАТЫ. 30 ИЮНЯ - Компания Huawei Technologies Kazakhstan и АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" сообщили о бесплатных онлайн-вебинарах по повышению уровня цифровой грамотности населения Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в компании Huawei Technologies Kazakhstan, АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" запустил рубрику "Bright Talk" на еженедельной основе.

Bright Talk - это короткие обучающие вебинары, разработанные для повышения уровня цифровой грамотности населения", - пояснили в компании.

Как отметил заместитель председателя правления холдинга "Зерде" Марлен Сихаев, "умение эффективно учиться и ориентироваться в онлайн-мирах и взаимодействовать в виртуальной среде становится одним из главных навыков современного человека".

Поэтому, при подготовки этой рубрики холдинг "Зерде" разрабатывает различные инструменты и программы, сотрудничает со множеством экспертов IT отрасли по облачным технологиям, Data Analytics, платформенным решениям и многим другим", - поделился Сихаев.

Спикеры компании Huawei Technologies Kazakhstan выступали с презентациями о современных тенденциях и трендах в цифровизации. Формат презентаций был подобран так, чтобы каждый понимал, как современные технологии работают и чего стоит ожидать.

Так, менеджер по IP-решениям Андрей Проскурин рассказал о современных тенденциях цифровизации в промышленности. Он выделил беспроводные технологии в промышленности как приоритет, так как они обладают надежностью и дают возможность работать дистанционно.

Использование роботизации и автоматизации в этой сфере шагнула вперед, так как при каких-либо изменениях в системе, реакция роботов срабатывает оперативно и это гарантирует низкий уровень задержек сбоев", - поделился Андрей Проскурин.

Эксперт по подготовке решений для строительства инженерной инфраструктуры ЦОД Eвгений Каазик поделился информацией о центрах обработки данных и существующих решениях в мире.

ЦОД состоит из технических элементов, эти компоненты необходимы для хранения и управления жизненно важными данными для непрерывной работы организации. Поэтому непрерывное развитие технологий инфраструктуры ЦОДов и их использование является одним из главных приоритетов строительства Центров Обработки Данных", - отметил Евгений Каазик.

На вебинаре поднимались вопросы о том, что такое облачная платформа, ее видах и какие разработки по облачным платформам существуют сегодня на рынке. Спикер рассказал о влиянии облачных платформ на подход к бизнесу со стороны предприятий и успешных историях, которые были реализованы на базе облачной платформы компании Huawei по миру. В пример спикер привел регулирование трафика дорожного движения в Шэньчжене.

Плотность трафика в городе составляет 500 машин на 1 километр, то есть время в пути с точки А до точки Б составляет в среднем 90 минут. Большинство светофоров работали в фиксированном режиме. После запуска цифровизации дорожного движения, то есть установки вычислительных узлов на перекрестках, которые в режиме реального времени проводят мониторинг трафика, оценку скорости каждой полосы и передают информацию в центральное облако, где проводится оптимизация работы светофоров, трафик на дорогах снизился на 20%", - отметил технический директор компании Huawei Technologies Kazakhstan по направлению IT Никита Орешкин.

По данным компании, в вебинаре приняли участите более 100 человек из числа студентов, IT-профессионалов и госслужащих.

На Bright Talk у участников есть возможность задать вопросы спикеру и обменяться контактами", - добавили в Huawei.

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