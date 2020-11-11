В Microsoft приняли решение принудительно обновить компьютеры с Windows 10

Вашингтон. 10 ноября. Kazakhstan Today - Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию операционной системы Windows 10, передает Kazakhstan Today.

Microsoft начала информировать пользователей о том, что поддержка Windows 10 версии 1903 заканчивается в декабре и те, кто все еще использует неподдерживаемую операционную систему, будут принудительно обновлены, сообщает Windowslatest

Ранее в этом году Microsoft объявила, что поддержка Windows 10 версии 1903 завершится в декабре, а окончательное накопительное обновление будет получено 8 декабря. Поскольку обслуживание прекращается 8 декабря, а до него осталось меньше месяца, софтверный гигант решил обеспечить автоматическое обновление пользователей.

В ближайшие недели Microsoft начнет принудительное обновление Windows 10 версии 1903 до более новой совместимой версии, такой как версия 1909.

Обновление связано с тем, что Microsoft планирует отключить Windows 10 версии 1909 в мае.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства