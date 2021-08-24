В РК применение обогащенного ядерного топлива будет снижено до 20%

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 АВГУСТА - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев и аким ВКО Даниал Ахметов ознакомились с работой Национального ядерного центра РК, расположенного в Курчатове и работающего на базе Семипалатинского испытательного полигона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Члены делегации посетили комплекс исследовательских реакторов "Байкал-1", комплекс исследовательского реактора ИГР, а также комплекс казахстанского материаловедческого токамака КТМ и другие, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как рассказал генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков, на сегодняшний день был отмечен значительный прогресс в реализации масштабного проекта по конверсии реактора ИВГ1.М, расположенного на комплексе "Байкал-1". Проект заключается в снижении обогащения топлива реактора до уровня ниже 20% в соответствии с требованиями МАГАТЭ, кроме этого, необходимо будет переработать отработавшее высокообогащенное топливо этого реактора. При успешной реализации запланированных работ по конверсии в 2022 году начнется реализация этапов физического и энергетического пусков реактора с последующим вводом в эксплуатацию.

В комплексе исследовательского реактора ИГР в настоящее время проводятся эксперименты, моделирующие тяжелые аварии с возможностью образования повторной критичности. Более чем за 30-летний период экспериментальных исследований накоплена уникальная информация, которая крайне необходима для повышения безопасности новых перспективных реакторов.

Создание казахстанского токамака КТМ было инициировано Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. После введения комплекса в эксплуатацию, Республика Казахстан вошла в 10 стран, обладающих передовыми исследовательскими установками по продвижению технологий управляемого термоядерного синтеза, а казахстанский материаловедческий токамак КТМ стал частью международной программы по созданию и развитию научных и технических основ термоядерной энергетики.

Мы обязаны максимально продуктивно использовать весь научный потенциал Национального ядерного центра в сферах использования мирного атома. 30 лет назад волевым решением Елбасы был закрыт Семипалатинский испытательный полигон и с тех пор Казахстан достиг больших успехов на поле мирного использования атомной энергии", - сказал министр энергетики Нурлан Ногаев.

Акимом ВКО была отмечена необходимость создания комфортных условий проживания и досуга для сотрудников НЯЦ РК в Курчатове.

Мы осознаем важность ядерного центра для страны, огромный вклад его сотрудников в науку, а также будущий позитивный экономический эффект от работы ядерного центра. Поэтому представители местных исполнительных органов в данный момент прорабатывают вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного центра, а также других социально-культурных объектов, что положительным образом скажется не только на сотрудниках НЯЦа, но и на всех жителях Курчатова", - сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

К 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного полигона планируется принять закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона. На сегодняшний день специалистами Национального ядерного центра РК завершено комплексное радиоэкологическое обследование территории полигона, благодаря чему, получен большой объем информации, есть понимание проблем СИП и перспектив использования его территории для нужд государства.

В сентябре 2020 года в рамках 64 сессии Генеральной конференции МАГАТЭ было подписано Совместное заявление Министерства энергетики Республики Казахстан и Национальной администрации по ядерной безопасности департамента энергетики США о минимизации высокообогащенного урана.

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