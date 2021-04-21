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Yandex.Cloud выходит на рынок Казахстана

20.04.2021 11800
Yandex.Cloud - облачная платформа Яндекса для бизнеса -выходит на рынок Казахстана. Казахстан стал первой после запуска платформы Yandex.Cloud в России страной, в которой стратегия развития ориентирована на запросы местных компаний. План развития Yandex.Cloud в Казахстане включает создание специальных условий оказания услуг, выделение отдельных команд для работы с клиентами и партнерами, а также локализацию сервисов.
 
В Казахстане Yandex.Cloud открывает представительство. Это делает документооборот проще для клиентов и экономит время. Расчет цен на сервисы Yandex.Cloud и оплата будет проводиться в местной валюте тенге. Это позволит казахстанским компаниям не зависеть от изменения курсов других валют и планировать потребление по фиксированным в течение года ценам. Для работы с казахстанскими клиентами, партнерами и компаниями-разработчиками сформированы выделенные команды специалистов Yandex.Cloud.
 

В Казахстане много молодых и активных компаний-разработчиков, и мы будем рады стать для них надежным партнером по созданию новых прорывных решений. Крупному бизнесу мы можем помочь ускорить изменений, сделать свои продукты цифровыми, успеть перейти на новые процессы работы с данными", - прокомментировал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud.

 
Первым для рынка Казахстана будет локализован наиболее популярный в России сервис на базе машинного обучения Yandex SpeechKit, с помощь которого компании могут автоматизировать колл-центры и создавать голосовых помощников. Несколько казахстанских компаний-разработчиков уже принимают участие в закрытом тестировании распознавания речи на казахском языке.
 
Среди первых клиентов платформы в Казахстане инвестиционно-строительный холдинг BI Group, оператор сотовой связи Kcell, HR-tech-платформа Clockster и сервис для автоматизации работы отдела кадров HR Messenger.

 

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