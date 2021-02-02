Эйр Астана вводит временный рейс Атырау - Франкфурт из-за отмены рейсов в Амстердам

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - С 3 февраля 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" вводит временный рейс Атырау - Франкфурт из-за вынужденной отмены рейсов Атырау - Амстердам, передает Kazakhstan Today.

Рейсы в Амстердам отменены из-за ужесточения санитарных требований со стороны властей Нидерландов, отметили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс Атырау - Франкфурт будет выполняться по средам на воздушном судне A321, с вылетом в 05.50 местного времени из Атырау во Франкфурт и в 13.05 местного времени из Франкфурта в Атырау. Продолжительность полета 5 часов 10 минут и 4 часа 45 минут, соответственно. Стоимость билетов в обе стороны, аэропортовые, топливные и прочие сборы, в экономклассе начинается от 311 569 тенге, в бизнес-классе - от 1 444 227 тенге", - уточнили в авиакомпании.

Для безопасного и здорового путешествия, пассажирам рекомендуется ознакомиться с безопасными транспортными средствами, а также с карантинными требованиями по приезде в Германию и по возвращении в Казахстан.

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